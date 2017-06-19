Западная коалиция подтвердила удар по сирийскому самолету

В 18:43 самолет Су-22 ВВС Сирии сбросил бомбы близ бойцов ДСС к югу от города Табка. В соответствии с правилами ведения боя и с принципом коллективной самообороны сил Коалиции этот самолет бы немедленно сбит американским F/A-18E Super Hornet,

Сирийский Су-22 был сбит истребителем F/A-18E Super Hornet после того как сбросил бомбы близ позиций ДСС, передает РИА Новости сообщение штаба международной коалиции, возглавляемой США.говорится в заявлении.В штабе сообщили также, что до этого, в 16:43 по сирийскому времени, «проправительственные сирийские силы напали на ДСС в населенном пункте к югу от Табки, вынудив ополченцев отступить». Самолеты коалиции остановили продвижение бойцов формирований, поддерживающих Дамаск.Кроме того, утверждается, что коалиционное командование сразу после атаки связалось с РФ «по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».В штабе заявили, что присутствие сил коалиции в Сирии «нацелено на (устранение) неминуемой угрозы». «Все стороны (должны) сфокусировать усилия на борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ)», – говорится в заявлении.В документе отмечается, что коалиция «не ищет конфликта с Дамаском» и поддерживающими его формированиями, однако будет «нетерпима к враждебным намерениям и действиям» сирийских сил.В свою очередь сирийское командование заявило, что США и группировка ИГ координируют свои действия. При этом американцы используют террористов «для осуществления американо-сионистского заговора в регионе».