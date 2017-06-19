10:25 19 июня

Западная коалиция подтвердила удар по сирийскому самолету

Сирийский Су-22 был сбит истребителем F/A-18E Super Hornet после того как сбросил бомбы близ позиций ДСС, передает РИА Новости сообщение штаба международной коалиции, возглавляемой США.

Западная коалиция подтвердила удар по сирийскому самолету


В 18:43 самолет Су-22 ВВС Сирии сбросил бомбы близ бойцов ДСС к югу от города Табка. В соответствии с правилами ведения боя и с принципом коллективной самообороны сил Коалиции этот самолет бы немедленно сбит американским F/A-18E Super Hornet,
говорится в заявлении.


В штабе сообщили также, что до этого, в 16:43 по сирийскому времени, «проправительственные сирийские силы напали на ДСС в населенном пункте к югу от Табки, вынудив ополченцев отступить». Самолеты коалиции остановили продвижение бойцов формирований, поддерживающих Дамаск.

Кроме того, утверждается, что коалиционное командование сразу после атаки связалось с РФ «по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».

В штабе заявили, что присутствие сил коалиции в Сирии «нацелено на (устранение) неминуемой угрозы». «Все стороны (должны) сфокусировать усилия на борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ)», – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что коалиция «не ищет конфликта с Дамаском» и поддерживающими его формированиями, однако будет «нетерпима к враждебным намерениям и действиям» сирийских сил.

В свою очередь сирийское командование заявило, что США и группировка ИГ координируют свои действия. При этом американцы используют террористов «для осуществления американо-сионистского заговора в регионе».

Использованы фотографии: http://rusfact.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 88

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  1. lexx2038 Сегодня, 08:30
    Ну вот, п!ндосы потихоньку переходят к мочилову правительственных войск, похоже наши интересы скоро пересекутся. Интересно - что скажут наши рулевые.
    lexx2038
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:36
      Цитата: lexx2038
      Интересно - что скажут наши рулевые.

      Калибры наши видать застоялись!
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
        Привет , Саша ! hi drinks Борзеют матрасы от своей безнаказанности . Дать бы им по сопатке , чтобы успокоились . Сколько можно терпеть и утираться ?
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:52
          Привет, Паша! drinks hi
          Цитата: bouncyhunter
          Борзеют матрасы от своей безнаказанности . Дать бы им по сопатке , чтобы успокоились .

          Надо "нечаянно" разбомбить эту сволочь!
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:55
            Цитата: СРЦ П-15
            Надо нечаянно разбомбить эту сволочь!

            Бей врага его же оружием - шандарахнуть и с покаянным видом извиниться , мол , ошибочка вышла .
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 09:48
              Это упражнение англосаксы хорошо усвоили.
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
                Мало людей , способных совершать хорошие поступки . А вот сподвигнуть на гадость или подлость многих усилий не требует .
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 10:06
                  Цитата: bouncyhunter
                  гадость или подлость

                  Ну это у них в крови
                  pvv113
        2. Glock Сегодня, 09:00
          Ну так дай, в чем проблема....
          Glock
        3. analgin Сегодня, 09:17
          Цитата: bouncyhunter
          Дать бы им по сопатке , чтобы успокоились . Сколько можно терпеть и утираться ?

          Вы сейчас про Беларусь говорите?
          analgin
    2. 34 регион Сегодня, 08:51
      08.30. Лекксс! Да там кажется не только эльфы мочат. Там кажется уже все кому не лень, то обстреливают, то бомбят,то сбивают! Нехило защищаем Асада! Силы коалиции остановили продвижение войск Асада! Замечательно! Коалиция воюет с ... силами против Асада! Россия помогает Сирии! Хорош помощник и союзник!
      34 регион
    3. vkl.47 Сегодня, 08:54
      Жду вони в коментах типа Путин слил всё пропало
      vkl.47
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:11
        Цитата: vkl.47
        Жду вони в коментах типа Путин слил всё пропало

        Да это уже давно идет и этот инцидент именно на это рассчитан..Нас прощупывают на ответку..!
        А ответки нет ! А по сути сбивать нужно..Скоро Украина наши истребители начнет сбивать , ехидно улыбаясь под улыбки госдепа..Дождемся мужики скоро.. hi
        ОТДЕЛ
        1. Glock Сегодня, 09:19
          Ну ты Михан надеюсь ружьё начистил и зарядил?
          Glock
        2. SlavaS Сегодня, 09:39
          Да какая ответка, складывается впечатление что это всё спектакль для народа, иначе зачем Россия покупает гос. облигации США, на миллиарды долларов, когда на соц.нужды денег нет, на ремонт дорог денег нет, и прочее...
          SlavaS
        3. pvv113 Сегодня, 09:51
          Цитата: ОТДЕЛ
          Скоро Украина наши истребители начнет сбивать

          Думаю, что Вы сильно перегибаете. Надеюсь, что до этого не дойдет
          pvv113
        4. KCA Сегодня, 10:23
          А чем? С-200? Так это они в 2001 году ещё могли хоть невтуда, но попасть, а сейчас 2017 год, громко пшшшш, в лучшем случае хоть отлетит от стартовой площадки, а то 100% поражение позиции ПВО
          KCA
    4. John_f Сегодня, 08:56
      наши ничего не скажут, нам бы Сирийцам китайских ПЗРК "попрадовать" что не летали там всякие...
      John_f
      1. donavi49 Сегодня, 08:58
        Толку от ПЗРК? Шершня из него не завалить. Он просто на ту высотность не выходит. А если заработает Бук или любой комплекс СД - его закидают Хармами. И также выпустят бюллетень - мол стрельбовая РЛС включилась, угроза коалиции, цели уничтожены. Включат еще что-то уничтожим тоже.
        donavi49
  2. сибиралт Сегодня, 08:31
    И что на это скажет Совбез ООН?
    сибиралт
    1. Pancir026 Сегодня, 08:49
      Цитата: сибиралт
      И что на это скажет Совбез ООН?

      А ничего.заблокируют любую инициативу исходящую от нас или Китая.
      А вообще,пора бы провести слушания на тему..-" ИГИЛ однозначно признана террористической организацией. Тогда, на первый взгляд, не очень понятно, почему США оказывают тайную поддержку ИГИЛ. На минувшей неделе командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил: «Возглавляемая США коалиция и Союз демократических сил вступают в сговор с главарями ИГИЛ; последние без боя сдают занятые ими поселения в Сирии и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы».http://warfiles.ru/show-155639-samolety-vks
      -budut-sbity-ssha-hotyat-povtorit-v-sirii-afgansk
      iy-scenariy.html
      Ибо вся возня коалиции США в последующем точно приведет к такому же-"в 1986 году, Пентагон начал поставлять афганским моджахедам переносные зенитно-ракетные установки (ПЗРК) «Стингер»"
      Pancir026
      1. Татьяна Сегодня, 08:58
        сибиралт
        И что на это скажет Совбез ООН?
        Кроме звука вонючей "мочи" на трупы жертв проправительственных сил САР со стороны американской коалиции с чувстовм собственного облегчения, мы и мировая общественность ничего путного от ООН не услышим.
        Татьяна
  3. Копчёный Сегодня, 08:32
    Пилоту "Шершня" привет бы передать, в соцсетях. Убил человека, такого же пилота, который один! вылетает на задание на устаревшем самолёте без какой либо поддержки.
    Копчёный
  4. профессор Сегодня, 08:43
    Сирийский Су-22 был сбит истребителем F/A-18E Super Hornet

    Хорошая новость. good Нам придется меньше сбивать.
    профессор
    1. Околоточный Сегодня, 08:50
      Профессор, вот и показываете ваше истинное лицо. Ведь на ВО вы и ваши соотечественники кричали: "Мы никого не трогаем, только стреляем в ответ". Сирийский самолёт сбит, ВНИМАНИЕ, над территорией Сирии и бомбил, ВНИМАНИЕ, территорию Сирии. Где у вас ЛОГИКА? Вот и получается, что многие на ВО ПРАВЫ. Политика вашей страны - АГРЕССИЯ.
      Околоточный
      1. профессор Сегодня, 08:56
        Цитата: Околоточный
        Профессор, вот и показываете ваше истинное лицо. Ведь на ВО вы и ваши соотечественники кричали: "Мы никого не трогаем, только стреляем в ответ"

        Так и есть. Мы их не трогаем.

        Цитата: Околоточный
        Где у вас ЛОГИКА?

        Попробуйте уяснить. Сирия и Израиль находятся в состоянии войны по причине нападения первой. Война. Понимаете? Не мир, а война. Сбитый самолет это самолет нашего врага неоднократно нападавшего на нас. Теперь этот самолет на нас не нападет. Матчасть однако.

        Цитата: Околоточный
        Вот и получается, что многие на ВО ПРАВЫ. Политика вашей страны - АГРЕССИЯ.

        Политика нашей страны агрессия, но по факту мы никогда ни на кого не напали первыми, а вот Сирия на нас нападала неоднократно. Но агрессоры все равно мы. wassat
        профессор
        1. Околоточный Сегодня, 08:57
          а вот Сирия на нас нападала неоднократно.

          Один вопрос, КОГДА в ПОСЛЕДНИЙ РАЗ? И КОГДА ВЫ в ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?
          Околоточный
          1. профессор Сегодня, 09:13
            Цитата: Околоточный
            а вот Сирия на нас нападала неоднократно.

            Один вопрос, КОГДА в ПОСЛЕДНИЙ РАЗ? И КОГДА ВЫ в ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?

            В последний никогда. В крайний раз Сирия напал на нас в пятницу, 21 апреля 2017-го. Мы им отправили ответку.

            Цитата: tomket
            А кто вас бомбить то будет? Вас по старинке, ножичком....

            Этот самолет уж точно нас бомбить не будет. Я за то чтобы у Сирии не осталось ни одного боевого самолета.
            профессор
            1. Pancir026 Сегодня, 09:17
              Цитата: профессор
              Этот самолет уж точно нас бомбить не будет. Я за то чтобы у Сирии не осталось ни одного боевого самолета.

              Не удивительно,что вы так думаете,если ваша поддержка террористов в Сирии показательна..
              Генеральный секретарь ООН Атониу Гуттериш обнародовал доклад, из которого стало известно, что Израиль поддерживает радикальных исламистов Сирии из группировки «Тахрир аш-Шам»*. Было зафиксировано  16 контактов. На данный момент известно, что израильское государство также оказывает медицинскую помощь на территории своего государства.
              Источник: https://politexpert.net/46632-pochemu-izrail-podd
              erzhivaet-terroristov-v-sirii
              Pancir026
              1. профессор Сегодня, 09:48
                Цитата: Pancir026
                Цитата: профессор
                Этот самолет уж точно нас бомбить не будет. Я за то чтобы у Сирии не осталось ни одного боевого самолета.

                Не удивительно,что вы так думаете,если ваша поддержка террористов в Сирии показательна..
                Генеральный секретарь ООН Атониу Гуттериш обнародовал доклад, из которого стало известно, что Израиль поддерживает радикальных исламистов Сирии из группировки «Тахрир аш-Шам»*. Было зафиксировано  16 контактов. На данный момент известно, что израильское государство также оказывает медицинскую помощь на территории своего государства.
                Источник: https://politexpert.net/46632-pochemu-izrail-podd
                erzhivaet-terroristov-v-sirii

                Эти сказки про якобы нашу поддержку террористов надоели. Ни одного вещдока, одни голословные обвинения. Ну какого нам кого-то поддерживать в Сирии? Пусть они там друг друга колошматят до одурения. Чем больше тем лучше. Меньше нам останется.
                По поводу оказания медицинской помощи. Кого ООНовцы к нам на ККП приволокут того мы и лечим не спрашивая ФИО, национальности и политических предпочтений. Отказ в оказании медицинской помощи есть военное преступление. Кстати, после излечения мы их передаем обратно в руки ООН где Вы заседаете как Совбезе с правом вето.
                профессор
                1. Pancir026 Сегодня, 10:24
                  Цитата: профессор
                  Ни одного вещдока, одни голословные обвинения

                  Удары ВВС Израиля по сирийским позициям,какие еще нужны доказательства?
                  Или такой взгляд,вам то же не есть факт?
                  http://politinform.su/zarubezhnye-smi/40902-izrai
                  l-i-igil-bratstvo-po-oruzhiyu.html
                  Самым странным образом, за все три года активных боевых действий боевики ИГИЛ и других структур «салафитского интернационала» ни разу не атаковали ни Израиль, ни израильтян. Более того, на самой границе Израиля с Сирией и Иорданией сегодня разместилась одна из входящих в ИГИЛ группировок, «Бригады мучеников Ярмука», которая заняла сирийскую часть Голанских высот, и теперь на самой границе Израиля развевается флаг ИГИЛ. Но, странным образом, в сторону Израиля ими за все годы не было сделано ни единого выстрела — там царит почти идиллическое спокойствие.
                  Более того, в отчётах наблюдателей ООН, находящихся в этом регионе, регулярно появляются данные о том, что израильские вооруженные силы, начиная с мая 2013 года, регулярно контактируют с полевыми командирами ИГИЛ. Пойманные за руку израильтяне поначалу объясняли подобные контакты с исламистами необходимостью оказания медицинской и прочей гуманитарной помощи гражданскому населению пограничных посёлков, однако наблюдатели ООН опровергли данную версию, так как ими были получены прямые свидетельства сотрудничества между представителями ЦАХАЛ и бойцами ИГИЛ. Были зафиксированы поставки боевикам ИГИЛ с территории Израиля под контролем ЦАХАЛ грузов неустановленного содержания, а также регулярное оказание военно-полевой медицинской помощи подразделениям террористов.
                  https://nstarikov.ru/club/70910
                  А это что?
                  http://k2-3300.livejournal.com/261763.html
                  Pancir026
              2. pvv113 Сегодня, 10:16
                Цитата: Pancir026
                Израиль поддерживает радикальных исламистов

                pvv113
        2. SOF Сегодня, 09:00
          какие дешевые оправдания.....
          SOF
        3. pvv113 Сегодня, 09:54
          Насколько я помню, Голанские высоты Израиль хапнул у Сирии, а не наоборот
          pvv113
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:57
        Лёша hi А им пофигу чья территория , они всё равно "защищаются" . am
        bouncyhunter
        1. Околоточный Сегодня, 08:59
          Паша, утречка доброго! Походу наступают времена, когда уже откидываются в сторону все "правила". Вот, что плохо. Период ожидания "Большого Шухера".
          Околоточный
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:03
            Так ведь израильтянам есть с кого пример брать - матрасы творят что хотят и кладут с прибором на все правила . Чем Израиль лучше ?
            bouncyhunter
            1. Околоточный Сегодня, 09:05
              Ну да, ты прав. Персонажей "Маугли" напоминает, Табаки что-ли?
              Околоточный
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
                Он самый , гнидушка .
                bouncyhunter
                1. Околоточный Сегодня, 09:12
                  Паша, предлагаю даже персонажей мультфильма раскрасить в цвета национальных флагов. И запустить как "Машу и медведя" на запад. Хай детишки ихние дивятся.
                  Околоточный
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
                    Лёш , идея отличная . Вот только как бы западлянщики не сделали это по-своему . Любят они всё с ног на голову переворачивать , да и с озвучкой стопудово намудрят .
                    bouncyhunter
                    1. Околоточный Сегодня, 09:40
                      Паша, с Тигром норм. А трезубец для шакала - это слишком для незалежной. Предлагаю поменять на звезду Давида. А так НИЧЁ. Можно сдавать в типографию. laughing good
                      Околоточный
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
                        Принято . Доработаем и сдаём в печать . wink
                        bouncyhunter
    2. tomket Сегодня, 08:59
      Цитата: профессор
      Хорошая новость. Нам придется меньше сбивать.

      А кто вас бомбить то будет? Вас по старинке, ножичком....
      tomket
      1. Околоточный Сегодня, 09:07
        "А Сеньке Тузику вашему привет передайте. И запомни Шарапов, ножичков у нас на всех хватит" -
        Коллега, "ножички" как раз они используют. Одним словом "БОСОТА". И поведение такое же.
        Околоточный
    3. Rusj Сегодня, 09:34
      ну вы и подлецы особенно ты ! Если дойдёт до того что вам придётся сбивать то это будет значить лишь то что Амерзы сдулись ! А вас будут рвать все кому не лень молись хочется тебя обозвать но как всегда на всех сайтах за вас ......... банят поверь вас никто гадёныш не пожалеет за всё спросят . Я много читал твоих убогих комментов не хотел ту регистрироваться но из за таких как ты ублю....в решил. Ты реально нехороший человек !
      Rusj
    4. дед мороз Сегодня, 09:49
      профессор не чего хорошего если в сирии завяжется большая драка между вкс и ввс коалиции ввс сша и нато.от вас мажет только дырка от бублика останется.это у вас на пороге вашего дома происходит и тенденция не радостная hi
      дед мороз
      1. профессор Сегодня, 10:17
        Цитата: дед мороз
        профессор не чего хорошего если в сирии завяжется большая драка между вкс и ввс коалиции ввс сша и нато.от вас мажет только дырка от бублика останется.это у вас на пороге вашего дома происходит и тенденция не радостная hi

        Не завяжется. Пока я даже не слышал "озабоченности" Лаврова по поводу приземленного сирийского аэроплана. Про Эрдогана с помидорами напоминать?

        Цитата: Ныробский
        А с какого, простите, овоща, вам было бы необходимо сбивать сирийский самолёт? Вы что, находитесь с Сирией в состоянии войны?

        Именно в состоянии войны. Учите матчасть.

        Цитата: Ныробский
        Или сирийский самолёт нарушил воздушное пространство Израиля? Сирийский пилот выполнял задачу в сирийском небе по уничтожению целей противника на сирийской земле.

        Когда нарушает наше воздушное пространство то мы сами сбиваем, но лучше чтобы не было у врага самолетов способных нарушать наше воздушное пространство.

        Цитата: Ныробский
        То, что самолёт коалиции, которую никто не приглашал и которая по международному праву находится в статусе интервента(агрессора, оккупанта и т.д.) сбила сирийский самолёт, иначе как военным преступлением назвать нельзя.

        Ваш МИД молчит как рыба об лед и никаким военным преступлением это не называет. Кстати, неимеющиеаналоговвмире расположенные в 250-и км от места приземления самолета С-400 никак не помешали буржуинам в их праведном деле. Из этого можно сделать вывод, что и ваши военные были не против. Посему советую попредержать эмоции.
        профессор
    5. Ныробский Сегодня, 09:58
      Цитата: профессор
      Сирийский Су-22 был сбит истребителем F/A-18E Super Hornet

      Хорошая новость. good Нам придется меньше сбивать.

      А с какого, простите, овоща, вам было бы необходимо сбивать сирийский самолёт? Вы что, находитесь с Сирией в состоянии войны? Или сирийский самолёт нарушил воздушное пространство Израиля? Сирийский пилот выполнял задачу в сирийском небе по уничтожению целей противника на сирийской земле. То, что самолёт коалиции, которую никто не приглашал и которая по международному праву находится в статусе интервента(агрессора, оккупанта и т.д.) сбила сирийский самолёт, иначе как военным преступлением назвать нельзя.
      Ныробский
  5. ТТХ Сегодня, 08:43
    . Интересно - что скажут наши рулевые.[/quote]
    Выразят озаботятся ототрутся. Приготовят контейнер возражений, 3! Нет 4 ящика озабоченностей вагон салфеток и онлайн проверят счета. Толи еще будет.
    ТТХ
  6. sedan Сегодня, 08:51
    Американцы только этим и занимаются, что гадят исподтишка.
    sedan
    1. Glock Сегодня, 08:58
      Что значит исподтишка? США позвонили и сказали что будут сбивать и сбили. Они сцут Асаду ( а заодно и РФ) в лицо и улыбаются. С позиции силы так сказать. А не исподтишка. Посмотрим чем Шойгу ответит, надеюсь не помидорами.

      Да, а где С300 и никто не пролетит?
      Glock
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:34
        Цитата: Glock
        Да, а где С300 и никто не пролетит?

        ну как же, тут один важный генерал утверждал на днях, что как в зону обнаружения попадет натовский самолетя - система захвата цели включится и он на 180 градусов поворот дает и улептывает! Судя по всему от страха бомбы роняет, вот и падают на асадовские силы
        Стирбьорн
      2. Rusj Сегодня, 09:36
        ты уже на войну собрался противогаз купил бомбоубежище вырыл? этим Амерзы и пользуются жаль но в итоге в какой то момент Россия не промолчит и сгорим мы все термоядерном огне!
        Rusj
    2. дед мороз Сегодня, 09:40
      а почему гадят? так-как знают что по зубам не получат они только одно понимают силу как шпана.Если-бы сирийские пво сбили до этого хоть один израильский или турецкий самолёт американцы 100 раз подумали -бы.
      дед мороз
  7. дед мороз Сегодня, 08:52
    Коалиции ввс сша боятся не чего ввс сирии это миг-23 и миг-29б что первый что второй походу бессильны против западных самолётов.Я не удивлюсь если и все наши с-400 су-35 им так на закуску.Плевали американцы с высокой колакольни на наши вкс и тем более сирийские.война это не авиашоу hi
    дед мороз
    1. Balferov Сегодня, 08:59
      Цитата: дед мороз
      миг-23 и миг-29б что первый что второй походу бессильны против западных самолётов.Я не удивлюсь если и все наши с-400 су-35 им так на закуску

      Американских боевиков насмотрелся? против ихнего халка наши Су-35 точно бессильны, а ведь есть ишо железной человек, да?
      Balferov
      1. дед мороз Сегодня, 09:30
        вам лучше знать бессильны или нет.я из ваших фильмов лет 25 назад уже вышел
        дед мороз
      2. Zibelew Сегодня, 09:42
        Цитата: Balferov
        а ведь есть ишо железной человек

        Zibelew
    2. donavi49 Сегодня, 09:02
      Ну если туда прилетит Су-34 или еще кто-то. Скорей всего ему тоже AIM-120 кинут. Просто потому - что не кинуть, означает потерять лицо на раздаче (они заявляли официально - любой угрожающий самолет или техника - будут уничтожены). Кинуть - это весомый шанс, что лицо потеряет оппонент и вообще, конкурентов (голубей) со стола смахнут.
      donavi49
    3. МВГ Сегодня, 09:07
      Дед Мороз мозг отморозил, инспектируя в Антарктике для сравнения базы РФ и США ?
      МВГ
  8. Balferov Сегодня, 08:54
    Цитата: Pancir026
    почему США оказывают тайную поддержку ИГИЛ

    США - террористическое государство (запрещено в РФ).
    Balferov
  9. МВГ Сегодня, 09:05
    "США и группировка ИГ координируют свои действия." - в этом может сомневаться только слепой и глухой.
    США это рассадник терроризма и радикального экстремизма по всему миру.
    МВГ
  10. Altona Сегодня, 09:06
    "Борьба с ИГИЛ" оказывается буквально означает "Борьба совместно с ИГИЛ" сил американской коалиции против армии САР.
    Altona
  11. donavi49 Сегодня, 09:06
    А вообще - инцидент, ушел на уровень Пушкова:
    Алексей Пушков
    Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны пр.Сирии. Какая "оборона"?? Ракка - сирийский город, не американский

    Лавров же даже слова не сказал, мирный процесс, партнеры, модальности и т.п.:
    «Именно на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру», — цитирует Лаврова РИА Новости.
    donavi49
    1. Glock Сегодня, 09:15
      Ракка сейчас такой же сирийский как Крым украинский. Но формально да, сирийский. Пушков констатировал факт, даже не пригрозил партнерам. Мда уж
      Glock
  12. MaksoMelan Сегодня, 09:07
    Может выпускать сирийские самолёты под прикрытием российских истребителей? Но смысла нет если нельзя будет открыть огонь!
    MaksoMelan
    1. donavi49 Сегодня, 09:16
      И как это поможет?

      Например:
      а) На базу звонят и просят убрать борты ВКС из квадрата. Борт ВВС САР - берут на стрельбовой и кидают ему AIM120. Что должен делать борт ВКС?
      б) На базу звонят и просят убрать борты ВКС из квадрата. Борт ВКС - берут на стрельбовой и кидают ему AIM120. Что должен делать борт ВКС? Американцы по итогу заявят об ошибки в селекции целей, вине российских сил - так как те шли плотно с сирийским самолетом "нарушителем".
      в) На базу звонят и просят убрать борты ВКС из квадрата. Борт ВКС и борт ВВС САР - берут на стрельбовой и кидают им AIM120. Что должен делать борт ВКС? Американцы по итогу заявят об успешном уничтожении угрожающих союзникам самолетам режима, согласно официально выпущенному и доведенному до всех участников конфликта предупреждению (любой угрожающий ЛА, подразделение или техника в близости от сил коалиции будут уничтожены).
      donavi49
  13. Рабинович_007 Сегодня, 09:08
    асад больше за свою власть воюет, а игил ему в этом даже помогает, как прикрытие.
    Ведь дсс тоже воюют против игил, но их он тоже уничтожает. Кто там останется тогда?
    Рабинович_007
    1. Deniska999 Сегодня, 09:10
      А чего SDF вдруг рванули на Ресафу как только к ней подразделения сирийской армии подошли?
      Deniska999
    2. Glock Сегодня, 09:16
      Суслики, Рабинович, полевые суслики останутся
      Glock
    3. uskrabut Сегодня, 09:26
      Цитата: Рабинович_007
      Ведь дсс тоже воюют против игил, но их он тоже уничтожает. Кто там останется тогда?

      Было у нас такое в 1918, и красные, и белые, и зелёные, и интервентам дома не сиделось. Только власть в стране должна быть одна, и она только тогда власть, когда всё в стране контролирует. Поэтому Асад прав, что мочит всех, кто не в его армии. ДСС такие же бандюки, как и ИГИЛ. И кормятся с той же руки.
      uskrabut
    4. Rusj Сегодня, 09:39
      ты болен ? или ты настолько ничтожен ? Ты чушь пишешь!
      Rusj
    5. Ныробский Сегодня, 10:13
      Цитата: Рабинович_007
      асад больше за свою власть воюет, а игил ему в этом даже помогает, как прикрытие.

      Нет уважаемый, всё не так как вы пишете. ИГИЛ - это авангард матрасов по удержанию под контролем нефте-газоносных районов Сирии, а ДСС промежуточное звено по их обеспечению, т.к. снабжение бородатых в последнее время затруднено. И те и другие, выполняют главную для США задачу по отстранению Асада от власти - сиречь, являются союзниками США.
      Цитата: Рабинович_007
      Ведь дсс тоже воюют против игил, но их он тоже уничтожает. Кто там останется тогда?

      Останется Асад и САА, после чего будет принята новая Конституция Сирии и проведены выборы. Всё открыто и демократично. Этот вариант предлагается давно, но в силу того, что он несёт мир и не предусматривает сохранение контроля США над сирийскими углеводородами, то звёздно-полосатые скунсы делают всё возможное по дальнейшей хаотизации региона.
      Ныробский
    6. дед мороз Сегодня, 10:16
      Рабинович _007 ,значит ассад вместе с игил по вашему ?может тогда и он всю эту войну замутил так от скуки и в ливии каддафи сам всё придумал и в югославии милошовичь от скуки.да вы можите удивить однако!
      дед мороз
  14. ОТДЕЛ Сегодня, 09:14
    А израильские "товарищи" то как рады , чуть ли не в ладоши хлопают..Опять унижают нас!
    ОТДЕЛ
    1. Рабинович_007 Сегодня, 09:22
      Вы из сумасшедшего дома?
      Рабинович_007
  15. Dave36 Сегодня, 09:21
    Мы же воюем за кормовую базу так же как и матрасы..но они это делают открыто, а мы отвечаем шкодно, что бы не дай бог никто не узнал. После падения ИГИЛ( что не долго), а потом конец Асаду..
    Dave36
  16. uskrabut Сегодня, 09:21
    Пока сирийцы не собьют хотя бы один американский самолёт, те так и будут наглеть. Пора уже делать для амеров бесполётную зону над Сирией, их в Сирию не звали, значит они агрессоры.
    uskrabut
  17. Glock Сегодня, 09:24
    Цитата: donavi49
    И как это поможет?
    Например:
    а) На базу звонят и просят убрать борты ВКС из квадрата. Борт ВВС САР - берут на стрельбовой и кидают ему AIM120. Что должен делать борт ВКС?
    б) На базу звонят и просят убрать борты ВКС из квадрата. Борт ВКС - берут на стрельбовой и кидают ему AIM120. Что должен делать борт ВКС? Американцы по итогу заявят об ошибки в селекции целей, вине российских сил - так как те шли плотно с сирийским самолетом "нарушителем".
    в) На базу звонят и просят убрать борты ВКС из квадрата. Борт ВКС и борт ВВС САР - берут на стрельбовой и кидают им AIM120. Что должен делать борт ВКС? Американцы по итогу заявят об успешном уничтожении угрожающих союзникам самолетам режима, согласно официально выпущенному и доведенному до всех участников конфликта предупреждению (любой угрожающий ЛА, подразделение или техника в близости от сил коалиции будут уничтожены).

    А тогда зачем РФ ВКС? Аборигенов гонять? Если только на РПКСН надежда.
    Glock
    1. Dave36 Сегодня, 09:44
      ВВП много раз говорил..мы там воюем с ИГИЛ, и прочими басурманами, не за Асада..
      Естественно за это уцепились, и сбивают, и бомбят войска САР.
      и будут в дальнейшем
      Dave36
  18. Serzh_R Сегодня, 09:36
    США поддерживают авиацией не только наступления своих "демократических" сил, но и оборону.
    Россия не поддерживает даже наступления проправительственных войск.
    Разговаривать с нами никто не хочет. Просто телефонный звонок - заберите самолет он сбит там-то.
    Россия сообщает: "США должны бороться с ИГ", "США поддерживают ИГ".
    Да, Россия научилась терпению, а США научились хамить.
    Serzh_R
  19. Deadушка Сегодня, 09:40
    Сергей Лавров
    Мы призываем Соединённые Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников на земле (в Сирии. — RT), обеспечивать скоординированность в нашей работе. <…> Приглашаем всех избегать односторонних действий, уважать суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством САР
    (РИА Новости)
    Пока как-то так.
    Deadушка
  20. Rusj Сегодня, 09:43
    Показательно ! Больше всех радуются в таких случаях Хохлы и Евреи !!! Да что там что там одни Миром всем обиженные другие Россией . ! Смешно !
    Rusj
  21. uhu189 Сегодня, 09:46
    Интересно, а на кой черт F/А-18 крутился в непосредственной близости от Ракки с ракетами воздух-воздух? Авиацию ИГИЛ пас несуществующую? Или как и в случае с турками была поставлена задача на атаку любой воздушной цели?
    uhu189
    1. АВП 518 Сегодня, 10:03
      Цитата: uhu189
      Интересно, а на кой черт F/А-18 крутился в непосредственной близости от Ракки с ракетами воздух-воздух?

      Приблизительно в 16:30 по сирийскому времени (совпадает с московским) 18 июня поддерживающие сирийский режим силы атаковали удерживаемый СДС город Джадин, к югу от Табки, ранив нескольких членов СДС и заставив их покинуть город. Самолеты коалиции провели демонстрацию силы и остановили первоначальное наступление поддерживающих режим сил к городу, который находится под контролем СДС", - рассказали в штабе.
      Там отметили, что представители коалиции сразу после этого "связались со своими российскими коллегами", задействовав специальную телефонную линию, с тем, чтобы боестолкновения прекратились.
      В 18:43 "Су-22 сирийского режима сбросил бомбы рядом с бойцами СДС в районе к югу от Табки". "В соответствии с правилами взаимодействия и коллективной самообороны партнеров коалиции, он был незамедлительно сбит американским F/A-18E", - сказал представитель. В коалиции подчеркивают, что "не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами", но будут защищать своих партнеров.
      АВП 518
  22. Околоточный Сегодня, 09:46
    bouncyhunter,
    Паша, утверди у Серёги, пусть в верху поставит "Согласовано".
    Околоточный
  23. ДМБ84 Сегодня, 09:52
    Ребят, не принимайте так судьбу несчастного Асада близко к сердцу. Сирия- бесплатный испытательный полигон для отработки наших вооружений в реальных боевых условиях. Не более того. Учимся у ов потихоньку.
    ДМБ84
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