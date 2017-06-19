Первый полет Ту-160М2 ожидается в марте 2018 года

Планируется, что воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша Дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год.

В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%.

Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов.

