10:18 19 июня

Первый полет Ту-160М2 ожидается в марте 2018 года

Согласно информации ТАСС , главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил о планах осуществления первого полета модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 в марте 2018 года.

Планируется, что воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша Дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год.





Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу указал, что серийное производство обновленного стратегического ракетоносца Ту-160М2 предполагается начать после 2021 года. Всего ожидается выпустить 50 машин данного типа.

В относительно долгосрочных планах ожидается фактически завершить модернизацию ВКС в рамках реализации новой госпрограммы вооружения.

В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%.

- пояснил В. Бондарев.

Исправность техники достигнет 95%.

Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/oak_planiruet_proizvesti_ot_30_do_50_bombardirovshchikov_tu_160m2/
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Комментарии 3

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:43
    Быстрей бы уже, давят нас по всем направлениям...Шойгу уже седой стал совсем!
    ОТДЕЛ
  2. APASUS Сегодня, 09:03
    Думаю Раньше все равно 21 года машины в серию не пойдут.Первый экземпляр обкатывать будут пару лет еще,там все системы новые ,обкатка,замена ,исправление ошибок,для такой машины испытание это практически дорога в жизнь,они не должна болеть детскими болезнями.
    APASUS
  3. 72jora72 Сегодня, 09:23
    Цитата: APASUS
    Думаю Раньше все равно 21 года машины в серию не пойдут.Первый экземпляр обкатывать будут пару лет еще,там все системы новые ,обкатка,замена ,исправление ошибок,для такой машины испытание это практически дорога в жизнь,они не должна болеть детскими болезнями.

    Было бы что обкатывать......
    72jora72
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