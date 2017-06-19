Первый полет Ту-160М2 ожидается в марте 2018 года
Согласно информации ТАСС , главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил о планах осуществления первого полета модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 в марте 2018 года.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу указал, что серийное производство обновленного стратегического ракетоносца Ту-160М2 предполагается начать после 2021 года. Всего ожидается выпустить 50 машин данного типа.
В относительно долгосрочных планах ожидается фактически завершить модернизацию ВКС в рамках реализации новой госпрограммы вооружения.
- пояснил В. Бондарев.
Исправность техники достигнет 95%.
Планируется, что воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша Дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу указал, что серийное производство обновленного стратегического ракетоносца Ту-160М2 предполагается начать после 2021 года. Всего ожидается выпустить 50 машин данного типа.
В относительно долгосрочных планах ожидается фактически завершить модернизацию ВКС в рамках реализации новой госпрограммы вооружения.
В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%.
- пояснил В. Бондарев.
Исправность техники достигнет 95%.
Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов.
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/oak_planiruet_proizvesti_ot_30_do_50_bombardirovshchikov_tu_160m2/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти