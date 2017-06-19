Ситуация в Сирии
Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет территории в восточных частях провинций Хомс и Хама, а также в Ракке, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на сирийские источники.
Правительственная армия (САА) ведет бои с радикалами на окраине района Джобар (северо-восток) Дамаска; нанесла авиаудары по позициям ИГ на окраинах кварталов Дейр эз-Зора и вблизи населенного пункта Аз-Загим. В районе Восточной Гуты близ населенного пункта Аль-Нашабия подразделения САА потерпели поражение и оставили позиции. Вместе с тем, на границе с Ираком бойцы впервые встретились с иракским проправительственным ополчением «Хашд Аш-Шааби».
Группировка ИГ потеряла несколько холмов вблизи газового поля Арак, оставила деревню Аль-Каради в западной части провинции Ракка; утратила ряд населенных пунктов и стратегическую высоту №7 в восточной части Хамы.
В свою очередь курды отбили атаку ИГ на западе Ракки, заняли район Аль-Батани и военную базу в Ракке. Кроме того, захватили населенные пункты Хинда, Абу Джади и Бир Хусейн Асмар.
Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, уничтожила десятки радикалов.
Сообщается, что боевики ИГ обстреливают позиции союзников САА восточнее Пальмиры американскими противотанковыми ракетами. Военный источник портала Al Masdar News утверждает, что оружие террористы купили у радикалов вооруженной оппозиции на севере Сирии. Использование ИГ современного вооружения значительно тормозит наступление сирийской армии и «Хезболлы» в восточной части провинции. Тем не менее, при помощи ВКС России союзные войска планомерно продвигаются в районе месторождений Арака.
Правительственная армия (САА) ведет бои с радикалами на окраине района Джобар (северо-восток) Дамаска; нанесла авиаудары по позициям ИГ на окраинах кварталов Дейр эз-Зора и вблизи населенного пункта Аз-Загим. В районе Восточной Гуты близ населенного пункта Аль-Нашабия подразделения САА потерпели поражение и оставили позиции. Вместе с тем, на границе с Ираком бойцы впервые встретились с иракским проправительственным ополчением «Хашд Аш-Шааби».
Группировка ИГ потеряла несколько холмов вблизи газового поля Арак, оставила деревню Аль-Каради в западной части провинции Ракка; утратила ряд населенных пунктов и стратегическую высоту №7 в восточной части Хамы.
В свою очередь курды отбили атаку ИГ на западе Ракки, заняли район Аль-Батани и военную базу в Ракке. Кроме того, захватили населенные пункты Хинда, Абу Джади и Бир Хусейн Асмар.
Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, уничтожила десятки радикалов.
Сообщается, что боевики ИГ обстреливают позиции союзников САА восточнее Пальмиры американскими противотанковыми ракетами. Военный источник портала Al Masdar News утверждает, что оружие террористы купили у радикалов вооруженной оппозиции на севере Сирии. Использование ИГ современного вооружения значительно тормозит наступление сирийской армии и «Хезболлы» в восточной части провинции. Тем не менее, при помощи ВКС России союзные войска планомерно продвигаются в районе месторождений Арака.
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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