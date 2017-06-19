10:22 19 июня

Ситуация в Сирии

Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет территории в восточных частях провинций Хомс и Хама, а также в Ракке, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на сирийские источники.

Ситуация в Сирии


Правительственная армия (САА) ведет бои с радикалами на окраине района Джобар (северо-восток) Дамаска; нанесла авиаудары по позициям ИГ на окраинах кварталов Дейр эз-Зора и вблизи населенного пункта Аз-Загим. В районе Восточной Гуты близ населенного пункта Аль-Нашабия подразделения САА потерпели поражение и оставили позиции. Вместе с тем, на границе с Ираком бойцы впервые встретились с иракским проправительственным ополчением «Хашд Аш-Шааби».


Группировка ИГ потеряла несколько холмов вблизи газового поля Арак, оставила деревню Аль-Каради в западной части провинции Ракка; утратила ряд населенных пунктов и стратегическую высоту №7 в восточной части Хамы.

В свою очередь курды отбили атаку ИГ на западе Ракки, заняли район Аль-Батани и военную базу в Ракке. Кроме того, захватили населенные пункты Хинда, Абу Джади и Бир Хусейн Асмар.

Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, уничтожила десятки радикалов.

Сообщается, что боевики ИГ обстреливают позиции союзников САА восточнее Пальмиры американскими противотанковыми ракетами. Военный источник портала Al Masdar News утверждает, что оружие террористы купили у радикалов вооруженной оппозиции на севере Сирии. Использование ИГ современного вооружения значительно тормозит наступление сирийской армии и «Хезболлы» в восточной части провинции. Тем не менее, при помощи ВКС России союзные войска планомерно продвигаются в районе месторождений Арака.

Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Комментарии 7

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:26
    А,вроде не так всё хорошо.Струна натягивается.Кто первый сорвётся?
    ВЕРЕСК
    1. сибиралт Сегодня, 09:30
      К подобным обзорам неплохо бы прилагать карту боевых действий на русском.
      сибиралт
  2. МВГ Сегодня, 09:30
    "Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет территории в восточных частях провинций Хомс и Хама, а также в Ракке" - вот так.
    И никакие силы коалиции во главе с США не смогут уже изменить там ситуации (хоть и сбили Сирийский самолет и поставляют оружие боевикам ( "боевики ИГ обстреливают позиции союзников САА восточнее Пальмиры американскими противотанковыми ракетами")).
    МВГ
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:35
      Как сказать.Штаты сильны.Мы против них противопоставить ничего не можем.Сбить самолёт коалиции?Возможно.Проблем нет.А дальше?В общем-чёрт его знает,чего наши там рулят.Нам остаётся одно-просто смотреть,что будет.
      ВЕРЕСК
  3. ИмПерц Сегодня, 09:33
    Сообщается, что боевики ИГ обстреливают позиции союзников САА восточнее Пальмиры американскими противотанковыми ракетами. Военный источник портала Al Masdar News утверждает, что оружие террористы купили у радикалов вооруженной оппозиции на севере Сирии.

    Было как-то:
    "В конце 2014 года конгресс США одобрил выделение $500 млн на боевую подготовку сирийских оппозиционеров. Предполагалось, что к концу 2015 года к борьбе с ИГ будут готовы почти пять с половиной тысяч бойцов. В течение трех лет эта цифра должна была вырасти до 15 тыс военных..."
    ... Лишь четверо или пятеро бойцов сирийской оппозиции, подготовленных США для борьбы с группировкой "Исламское государство" (запрещена законом в РФ), участвуют в боевых действиях. Об этом в среду сообщил сенату глава Центрального командования армии США генерал Ллойд Остин, пишет Foreign Policy...
    ... Путин напомнил о слушаниях в Сенате США, на которых Пентагон отчитался о военной подготовке сил сирийской оппозиции.
    "Ставилась цель сначала подготовить 5-6 тысяч бойцов, потом - 12 тысяч. В результате выяснилось, что подготовлено всего 60, а с оружием в руках борются только 4 или 5 человек, а все остальные просто перебежали с американским оружием в ИГИЛ", - сказал Путин".
    Было такое 2015. Естественно не с пустыми руками уходили.
    ИмПерц
  4. Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:38
    Извините, что не в тему. Какой мусульманин сказал мол мус-лимы, хри-сты, жи-ды и прочие волшебники (извините, если задел чьи-то чувства, но в истории все вышеперечисленные «отметились») реально ошибаются, типа, есть только два вида электората, у одних есть масло в тыковке, но опиум для народа их не прет, других же несет конкретно, но в тыковке звонко?
    А то в поисковиках тишина, видимо стараются не задеть чьих-то чуйств. Я ж не шизофреник(?) , я ж не мог это сам выдумать(!), там какой-то поэт времен крестовых гоп-стопов. Помогите обрести почву под ногами.
    Fkjydjckfrgh
  5. anjey Сегодня, 09:59
    Цитата: сибиралт
    К подобным обзорам неплохо бы прилагать карту боевых действий на русском.
    Да ,хорошо бы на ВО публиковали бы карты боевых действий, сайт "миллитари" и без карт как то через чур цивильно.
    anjey
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