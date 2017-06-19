Проект «ЗЗ». Холодная война 3.0: Америка против Германии
Сенат США одобрил новые санкции против России. Однако Европа, а особенно Германия, против усиления санкционного давления на Москву возражает. Протест Берлина неудивителен: ведь господа сенаторы хотят заставить плясать немцев под американскую дудку.
В «санкционный» законопроект, одобренный 15 июня, включена особая статья, согласно которой Соединённые Штаты официально выступают против реализации газопровода «Северный поток – 2». Эта же статья устанавливает приоритетное значение экспорту сырья из США на рынки ЕС.
Впрочем, документ, одобренный 98 сенаторами из 100, прошёл только начальную стадию одобрения. Далее законопроект поступит на рассмотрение в Конгресс. Если проект там одобрят, он пойдёт на подпись мистеру Трампу.
Очевидно, что господа сенаторы планируют поэтапно задушить российский экспорт энергетического сырья в Европу. Новые санкции касаются банков и нефтегазового сектора. Ясно, что сенаторы решили начать с «Северного потока – 2», с ветки трубопровода, которую предполагается протянуть до немецкого Грайфсвальда. Ветка, проложенная по дну Балтийского моря, позволила бы поставлять газ в обход Украины.
Телеканал «НТВ» приводит мнение эксперта, политолога Чарльза Ортела. «И если законопроект будет подписан президентом, это может прервать процесс построения русскими поставку газа из Балтики в Европу. Это затормозит огромный финансовый проект», — говорит он.
Председатель совета директоров российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс добавляет: «Если вы хотите установить санкции, то не вовлекайте в это бизнес. Все страдают от этого: Америка, Европа, Россия. Я думаю, что европейско-американские отношения примут шумный тип переговоров, направленный против ущемления от американских санкций. Европа не примет санкции».
Именно по причине «страданий» бизнеса немцы и протестуют против решения заокеанских сенаторов, ополчившихся на Россию.
Клеменс Вергин в немецкой газете «Die Welt» приводит заявления министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриеля. Габриэль «бичует санкции в отношении России», считая эти меры «вмешательством в газовый рынок Европы».
В интервью австралийскому каналу «ABC» сенатор Джон Маккейн сделал очень резкое заявление, заявив, что Владимир Путин «представляет большую опасность», нежели боевики-террористы. Затем Сенат США принял законодательный пакет, который предусматривает расширение санкций против Ирана и России. 98 из 100 сенаторов проголосовали «за» и всего двое — «против», напоминает немецкий журналист.
Почти единогласное решение сенаторов — явный вотум недоверия Трампу. Законодатели пытаются предотвратить санкциями некоторые «русофильские» действия президента — хотя бы вероятную отмену санкций. При принятии нового законопроекта президент не сможет этого сделать. Таким-то вот образом сенаторы хотят ограничить «внешние действия» мистера Трампа в отношении России.
Команда Трампа пыталась заранее предотвратить прохождение законопроекта в Сенате. Министр иностранных дел Рекс Тиллерсон два дня интенсивно вёл кампанию против новых санкций. Тиллерсон попросил парламентариев воздержаться от давления на президента и проявить «гибкость» в подходе к санкциям, но у него ничего не вышло. Законопроект «утверждает заново» уже существующие санкции против России (введённые «из-за аннексии Крыма и поддержки войны на востоке Украины») и устанавливает другие санкции, обоснованные «манипуляциями России выборами в США и вмешательством Москвы в дела Сирии». От новых санкций может серьёзно пострадать сотрудничество иностранных компаний с российским энергетическим сектором.
Подавляющее большинство в Сенате, выступившее за принятие закона о санкциях, немецкий автор объясняют двумя причинами: попыткой республиканских ястребов заставить президента вернуться к классической жёсткой позиции консерваторов по отношению к Москве, а также местью демократов за поражение Хиллари Клинтон. Эти демократы тоже стали ястребами, как республиканцы. Теперь оба политических лагеря направлены против Трампа.
Движущей силой законопроекта оказался сенатор Джон Маккейн, один из постоянных критиков внешней политики мистера Трампа. «Пришло время ответить русским атакам на американскую демократию», — заявил он.
Кроме того, сенаторы понимают: Трамп забеспокоится, поскольку против Белого дома сформировался «единый фронт» республиканцев и демократов. Законодатели не желают, чтобы США управлял капризный тип вроде Трампа, которому нет дела до сложных механизмом международной политики.
Одобренный сенаторами законопроект немедленно вызвал резкую критику министра иностранных дел Германии Зигмара Габриеля.
«Сенат США открыл нам глаза на то, что санкции имеют целью изгнание русских с газового рынка Европы. Американцы сами хотят продавать газ в Европе, желают создать рабочие места в США и избавиться от нежелательного конкурента». Вот чего хотят американцы, а вовсе не политического «наказания» русских за предвыборную кампанию в США.
Герр Габриэль заметил далее, что нельзя относиться к такому партнёру (США) как к другу. Подобная политика уже не характеризуется понятием «Америка — номер один», но характеризуется иначе: «Только Америка».
«Европа либерализовала энергетический рынок, — напомнил Габриэль. — Кто, где и как поставляет туда энергоносители — это организовано на основе свободных решений участников рынка». «Вопрос обеспечения энергоносителями мы, европейцы, решаем сами, его не решает президент США», — подчеркнул Габриэль в интервью «Die Welt».
Герра Габриэля поддержала Ангела Меркель.
Фрау Меркель раскритиковала американские санкции против России, пишет берлинский корреспондент «Financial Times» Стефан Вагстил.
Последним признаком растущих политических разногласий между Берлином и Вашингтоном стали заявления Ангелы Меркель, которая осудила ущемление интересов Германии: американские планы по ужесточению санкций в отношении России ей не понравились.
Канцлер Германии, политик обычно крайне осторожный, теперь занял непривычную позицию, полностью согласившись с решительной критикой министра иностранных дел Зигмара Габриэля в отношении «предложений» США по санкциям. Её представитель сказал прессе, что канцлер имеет «аналогичный уровень озабоченности».
Заявление Меркель показывает её готовность публично критиковать США. Санкции против России стали уже вторым поводом для критики. Первое недовольство было связано с откровенными выступлениями мистера Трампа в отношении вопросов, касающихся обороны, торговли и международного сотрудничества. «Она [Меркель] кажется всё более склонной рисковать, провоцируя мистера Трампа и его политических союзников, хоть и настаивает, что она по-прежнему решительно привержена трансатлантическому альянсу, ибо считает, что на карту поставлены жизненно важные интересы Германии и Европы», — пишет журналист.
«Двухпартийный сенатский подход к ужесточению санкций в отношении России» связан «с агрессией Кремля на Украине, развёртыванием ядерных вооружений и предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США», напоминает далее корреспондент. Однако большая часть законопроекта кодифицирует существующие санкции, чтобы усложнить процедуру их смягчения, Это решение сенаторов связано их с опасениями: как бы Трамп не вышел на прямую «промосковскую линию». Также законопроект включает новые меры, направленные на трубопровод «Северный поток – 2», в который инвестируют немецкие и австрийские компании. Помимо российских экономических субъектов, санкции охватят и иностранные промышленные группы, поддерживающие российские «газовые экспортные трубопроводы» (определение из текста сенаторов).
Берлин открыто осудил план такого вмешательства в европейскую энергетическую сферу. Германия возмущена тем, что законопроект расширяет обоснование санкций, которое уже вышло «за пределы агрессии России на Украине», изначальную основу санкционных пакетов США и ЕС, «тщательно разработанную г-жой Меркель и предшественником г-на Трампа Бараком Обамой», указывается в статье.
Должностные лица Германии также возмущены тем, что в законопроекте явно содержится призыв к американской администрации «установить приоритетность» американского экспорта энергоносителей, «создать рабочие места в Америке» и «усилить» внешнюю политику США. В Берлине утверждают, что это противоречит действующему режиму совместных санкций, поскольку США ставят свои экономические интересы выше интересов своих союзников по ЕС, и это проявляется даже в европейской энергетике!
И вишенка на торте: на сайте Министерства иностранных дел ФРГ опубликовано заявление, осуждающее эти американские санкции. Текст подписан тем же Габриэлем и Кристианом Керном, премьер-министром Австрии.
Оба политика не могут согласиться с «угрозой незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы». Керн и Габриэль с негодованием отвергают попытки Вашингтона, который в своём законопроекте настаивает на приоритете поставок американского сжиженного газа и изгнание российского природного газа с европейского рынка. Цель законопроекта немец и австриец видят «в обеспечении работой нефтяной и газовой промышленности США».
Ответ Керна и Габриэля на такие попытки: «Санкции как политический инструмент не должны связываться с экономическими интересами. Угрозы США компаниям Германии, Австрии и других европейских стран на рынке в виде наказания за участие с Россией в проектах природного газа, таких как Nord Stream II, или их финансировании, привносит совершенно новое негативное качество в европейско-американские отношения». Речь идёт о конкурентоспособности энергоёмкой промышленности Германии и Австрии и тысячах рабочих мест. Поэтому оба политика «решительно» поддерживают усилия Государственного департамента США, направленные против нового законопроекта.
Холодная война между США и Европой выражается и в результатах социологических опросов. Те же немцы относятся к США гораздо хуже, чем пару лет назад. А авторитет Ангелы Меркель, возражающей Америке, в последние дни вдруг вырос.
По данным новейшего опроса «Infratest Dimap» (6 и 7 июня 2017 г.), которые приводит «РБК» , впервые с начала миграционного кризиса в ЕС фрау Меркель стала самым популярным политиком ФРГ: её политику поддерживают 64% опрошенных. Одновременно доверие граждан Германии к США как внешнеполитическому партнёру упало: с апреля падение составило 8 процентных пунктов. Политика Вашингтона (как, впрочем, и Москвы) у 74% немцев вызывает недоверие.
Хвалёное единство Запада раскололось. И этого уже не скрывают по обе стороны океана. Мы не удивимся, если в расхождениях западных интересов мистер Маккейн на днях обвинит Путина.
В «санкционный» законопроект, одобренный 15 июня, включена особая статья, согласно которой Соединённые Штаты официально выступают против реализации газопровода «Северный поток – 2». Эта же статья устанавливает приоритетное значение экспорту сырья из США на рынки ЕС.
Впрочем, документ, одобренный 98 сенаторами из 100, прошёл только начальную стадию одобрения. Далее законопроект поступит на рассмотрение в Конгресс. Если проект там одобрят, он пойдёт на подпись мистеру Трампу.
Очевидно, что господа сенаторы планируют поэтапно задушить российский экспорт энергетического сырья в Европу. Новые санкции касаются банков и нефтегазового сектора. Ясно, что сенаторы решили начать с «Северного потока – 2», с ветки трубопровода, которую предполагается протянуть до немецкого Грайфсвальда. Ветка, проложенная по дну Балтийского моря, позволила бы поставлять газ в обход Украины.
Телеканал «НТВ» приводит мнение эксперта, политолога Чарльза Ортела. «И если законопроект будет подписан президентом, это может прервать процесс построения русскими поставку газа из Балтики в Европу. Это затормозит огромный финансовый проект», — говорит он.
Председатель совета директоров российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс добавляет: «Если вы хотите установить санкции, то не вовлекайте в это бизнес. Все страдают от этого: Америка, Европа, Россия. Я думаю, что европейско-американские отношения примут шумный тип переговоров, направленный против ущемления от американских санкций. Европа не примет санкции».
Именно по причине «страданий» бизнеса немцы и протестуют против решения заокеанских сенаторов, ополчившихся на Россию.
Джон Маккейн (США) объясняет журналистам, за что американские сенаторы наказывают русских. Кадр видео: «Die Welt»
Клеменс Вергин в немецкой газете «Die Welt» приводит заявления министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриеля. Габриэль «бичует санкции в отношении России», считая эти меры «вмешательством в газовый рынок Европы».
В интервью австралийскому каналу «ABC» сенатор Джон Маккейн сделал очень резкое заявление, заявив, что Владимир Путин «представляет большую опасность», нежели боевики-террористы. Затем Сенат США принял законодательный пакет, который предусматривает расширение санкций против Ирана и России. 98 из 100 сенаторов проголосовали «за» и всего двое — «против», напоминает немецкий журналист.
Почти единогласное решение сенаторов — явный вотум недоверия Трампу. Законодатели пытаются предотвратить санкциями некоторые «русофильские» действия президента — хотя бы вероятную отмену санкций. При принятии нового законопроекта президент не сможет этого сделать. Таким-то вот образом сенаторы хотят ограничить «внешние действия» мистера Трампа в отношении России.
Команда Трампа пыталась заранее предотвратить прохождение законопроекта в Сенате. Министр иностранных дел Рекс Тиллерсон два дня интенсивно вёл кампанию против новых санкций. Тиллерсон попросил парламентариев воздержаться от давления на президента и проявить «гибкость» в подходе к санкциям, но у него ничего не вышло. Законопроект «утверждает заново» уже существующие санкции против России (введённые «из-за аннексии Крыма и поддержки войны на востоке Украины») и устанавливает другие санкции, обоснованные «манипуляциями России выборами в США и вмешательством Москвы в дела Сирии». От новых санкций может серьёзно пострадать сотрудничество иностранных компаний с российским энергетическим сектором.
Подавляющее большинство в Сенате, выступившее за принятие закона о санкциях, немецкий автор объясняют двумя причинами: попыткой республиканских ястребов заставить президента вернуться к классической жёсткой позиции консерваторов по отношению к Москве, а также местью демократов за поражение Хиллари Клинтон. Эти демократы тоже стали ястребами, как республиканцы. Теперь оба политических лагеря направлены против Трампа.
Движущей силой законопроекта оказался сенатор Джон Маккейн, один из постоянных критиков внешней политики мистера Трампа. «Пришло время ответить русским атакам на американскую демократию», — заявил он.
Кроме того, сенаторы понимают: Трамп забеспокоится, поскольку против Белого дома сформировался «единый фронт» республиканцев и демократов. Законодатели не желают, чтобы США управлял капризный тип вроде Трампа, которому нет дела до сложных механизмом международной политики.
Одобренный сенаторами законопроект немедленно вызвал резкую критику министра иностранных дел Германии Зигмара Габриеля.
«Сенат США открыл нам глаза на то, что санкции имеют целью изгнание русских с газового рынка Европы. Американцы сами хотят продавать газ в Европе, желают создать рабочие места в США и избавиться от нежелательного конкурента». Вот чего хотят американцы, а вовсе не политического «наказания» русских за предвыборную кампанию в США.
Герр Габриэль заметил далее, что нельзя относиться к такому партнёру (США) как к другу. Подобная политика уже не характеризуется понятием «Америка — номер один», но характеризуется иначе: «Только Америка».
«Европа либерализовала энергетический рынок, — напомнил Габриэль. — Кто, где и как поставляет туда энергоносители — это организовано на основе свободных решений участников рынка». «Вопрос обеспечения энергоносителями мы, европейцы, решаем сами, его не решает президент США», — подчеркнул Габриэль в интервью «Die Welt».
Герра Габриэля поддержала Ангела Меркель.
Меркель против США. Фото: Getty
Фрау Меркель раскритиковала американские санкции против России, пишет берлинский корреспондент «Financial Times» Стефан Вагстил.
Последним признаком растущих политических разногласий между Берлином и Вашингтоном стали заявления Ангелы Меркель, которая осудила ущемление интересов Германии: американские планы по ужесточению санкций в отношении России ей не понравились.
Канцлер Германии, политик обычно крайне осторожный, теперь занял непривычную позицию, полностью согласившись с решительной критикой министра иностранных дел Зигмара Габриэля в отношении «предложений» США по санкциям. Её представитель сказал прессе, что канцлер имеет «аналогичный уровень озабоченности».
Заявление Меркель показывает её готовность публично критиковать США. Санкции против России стали уже вторым поводом для критики. Первое недовольство было связано с откровенными выступлениями мистера Трампа в отношении вопросов, касающихся обороны, торговли и международного сотрудничества. «Она [Меркель] кажется всё более склонной рисковать, провоцируя мистера Трампа и его политических союзников, хоть и настаивает, что она по-прежнему решительно привержена трансатлантическому альянсу, ибо считает, что на карту поставлены жизненно важные интересы Германии и Европы», — пишет журналист.
«Двухпартийный сенатский подход к ужесточению санкций в отношении России» связан «с агрессией Кремля на Украине, развёртыванием ядерных вооружений и предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США», напоминает далее корреспондент. Однако большая часть законопроекта кодифицирует существующие санкции, чтобы усложнить процедуру их смягчения, Это решение сенаторов связано их с опасениями: как бы Трамп не вышел на прямую «промосковскую линию». Также законопроект включает новые меры, направленные на трубопровод «Северный поток – 2», в который инвестируют немецкие и австрийские компании. Помимо российских экономических субъектов, санкции охватят и иностранные промышленные группы, поддерживающие российские «газовые экспортные трубопроводы» (определение из текста сенаторов).
Берлин открыто осудил план такого вмешательства в европейскую энергетическую сферу. Германия возмущена тем, что законопроект расширяет обоснование санкций, которое уже вышло «за пределы агрессии России на Украине», изначальную основу санкционных пакетов США и ЕС, «тщательно разработанную г-жой Меркель и предшественником г-на Трампа Бараком Обамой», указывается в статье.
Должностные лица Германии также возмущены тем, что в законопроекте явно содержится призыв к американской администрации «установить приоритетность» американского экспорта энергоносителей, «создать рабочие места в Америке» и «усилить» внешнюю политику США. В Берлине утверждают, что это противоречит действующему режиму совместных санкций, поскольку США ставят свои экономические интересы выше интересов своих союзников по ЕС, и это проявляется даже в европейской энергетике!
И вишенка на торте: на сайте Министерства иностранных дел ФРГ опубликовано заявление, осуждающее эти американские санкции. Текст подписан тем же Габриэлем и Кристианом Керном, премьер-министром Австрии.
Оба политика не могут согласиться с «угрозой незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы». Керн и Габриэль с негодованием отвергают попытки Вашингтона, который в своём законопроекте настаивает на приоритете поставок американского сжиженного газа и изгнание российского природного газа с европейского рынка. Цель законопроекта немец и австриец видят «в обеспечении работой нефтяной и газовой промышленности США».
Ответ Керна и Габриэля на такие попытки: «Санкции как политический инструмент не должны связываться с экономическими интересами. Угрозы США компаниям Германии, Австрии и других европейских стран на рынке в виде наказания за участие с Россией в проектах природного газа, таких как Nord Stream II, или их финансировании, привносит совершенно новое негативное качество в европейско-американские отношения». Речь идёт о конкурентоспособности энергоёмкой промышленности Германии и Австрии и тысячах рабочих мест. Поэтому оба политика «решительно» поддерживают усилия Государственного департамента США, направленные против нового законопроекта.
«Энергообеспечение Европы является вопросом Европы, а не Соединённых Штатов Америки!»
Холодная война между США и Европой выражается и в результатах социологических опросов. Те же немцы относятся к США гораздо хуже, чем пару лет назад. А авторитет Ангелы Меркель, возражающей Америке, в последние дни вдруг вырос.
По данным новейшего опроса «Infratest Dimap» (6 и 7 июня 2017 г.), которые приводит «РБК» , впервые с начала миграционного кризиса в ЕС фрау Меркель стала самым популярным политиком ФРГ: её политику поддерживают 64% опрошенных. Одновременно доверие граждан Германии к США как внешнеполитическому партнёру упало: с апреля падение составило 8 процентных пунктов. Политика Вашингтона (как, впрочем, и Москвы) у 74% немцев вызывает недоверие.
Хвалёное единство Запада раскололось. И этого уже не скрывают по обе стороны океана. Мы не удивимся, если в расхождениях западных интересов мистер Маккейн на днях обвинит Путина.
Автор: Олег Чувакин
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