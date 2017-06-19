10:19 19 июня

НАТО провела в Литве очередное учение по сценарию «русские идут»

Подразделения американских и британских войск приняли участие в учении НАТО на границе между Литвой и Польшей, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».



В маневрах в так называемом Сувалкском коридоре были задействованы полторы тысячи человек, в том числе военнослужащие из Польши, Литвы, Хорватии, США и Британии. В ходе учения отрабатывался сценарий, по которому «Россия может попытаться отрезать страны Балтии от западного альянса».


Разумеется, нападение не обязательно должно произойти, но если коридор будет перекрыт, три союзника на севере будут потенциально изолированы от альянса,
приводит агентство командующего силами армии США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.

Полагаю, важно, чтобы солдаты тренировались на земле, которую, им, возможно, придется защищать,
сказал в свою очередь замкомандующего войсками США в Европе Джон Гронски.

В последние годы НАТО концентрирует войска у границ РФ под предлогом возможной «агрессии» с ее стороны. В Москве не раз подчеркивали, что утверждения о военной угрозе странам Балтии «абсурдны и безосновательны» – Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса.

Использованы фотографии: REUTERS / Ints Kalnins
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Комментарии 15

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  1. Machete Сегодня, 10:03
    В очередной раз побегали по полю, покричали, постреляли. Диарея у Литвы чуток меньше стала.
    Дорогое лекарство от медвежьей болезни, вам не кажется?
    Machete
    1. vkl.47 Сегодня, 10:11
      Вот так вот "ВОЗМОЖНО"они и придумают повод напасть на нас.и наподут.не надо думать что они что то бояться.они уже тренеруются.и помните мои слова никакие погранцы 1.5 к солдат не остановят.вопрос цены жизни.европу то мы нагнём в итоге.а матрасы так и будут верховодить на своём острове.стрелять надо сразу на упреждение.и желательно ярсом по пентагону
      vkl.47
    2. Seaman77 Сегодня, 10:13
      Уже была сегодня новость про эти учения. Зачем одни и теже новости по два раза за утро ставить?? request Неужели больше написать не о чем?
      Seaman77
    3. DF70 Сегодня, 10:16
      детский сад.
      одни в войнушку играют
      прибалты чувствуют себя важными.
      а здешние диванные урякалки «кипятком писают».
      и все довольны.
      шапито однако.
      DF70
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 10:04
    В ходе учения отрабатывался сценарий, по которому «Россия может попытаться отрезать страны Балтии от западного альянса».


    В Москве не раз подчеркивали, что утверждения о военной угрозе странам Балтии «абсурдны и безосновательны» – Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса.


    Может всё-таки стоит наконец оправдать их надежды и легенды учений? laughing
    Невский_ЗУ
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:06
    по сценарию «русские идут».А русские не пришли.Оно и понятно.Некогда нам.Огороды,понимаш.Рыбалка,пиво,девочки.Лето,одн
    ако.Вы там поаккуратней.Да!Мы ещё и по банкам из под пива стреляем иногда.Но-можем и промахнуться.
    ВЕРЕСК
  4. bouncyhunter Сегодня, 10:06
    Опять одно и то же будем облизывать по несколько раз ? request
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 10:08
      Цитата: bouncyhunter
      Опять одно и то же будем облизывать по несколько раз ? request


      Под разными названиями один и тот же "суп".
      cniza
    2. новичок Сегодня, 10:13
      Паша приветствую! у них одно занятие_ готовиться к нашей “агрессии“. ну а мы смеёмся, у нас и без них дел погорло.
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
        Привет , Гарик ! hi Пусть продолжают заниматься самоуспокоением .
        bouncyhunter
    3. андрей юрьевич Сегодня, 10:13
      Цитата: bouncyhunter
      НАТО провела в Литве очередное учение по сценарию «русские идут»

      Цитата: bouncyhunter
      Опять одно и то же будем облизывать по несколько раз ? request

      не облизывать,а заучивать ! шпроты- должны быть свежими, а "рижский чёрный бальзам" в меру прохладным...не дай бог,нашим парням не понравится... wink
      андрей юрьевич
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
        Цитата: андрей юрьевич
        шпроты- должны быть свежими, а "рижский чёрный бальзам" в меру прохладным...не дай бог,нашим парням не понравится...

        Ну , если так , то оно , конечно , да ... yes
        bouncyhunter
    4. san4es Сегодня, 10:13
      Привет Паша hi . Это чтоб не расслаблялись (Мы)
      san4es
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
        Привет , Саня ! hi Повторение - мать учения .
        bouncyhunter
  5. новичок Сегодня, 10:09
    это из серии анегдота: “ мы готовились, мы воевали, а русские не явились.“ с умилением прочёл, как натовцам “возможно придётся защищать эти земли“. но до этого и уже без “возможно“, конкректно залив эти земли фекалиями и рыгачкой.
    новичок
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