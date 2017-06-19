НАТО провела в Литве очередное учение по сценарию «русские идут»
Подразделения американских и британских войск приняли участие в учении НАТО на границе между Литвой и Польшей, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».
В маневрах в так называемом Сувалкском коридоре были задействованы полторы тысячи человек, в том числе военнослужащие из Польши, Литвы, Хорватии, США и Британии. В ходе учения отрабатывался сценарий, по которому «Россия может попытаться отрезать страны Балтии от западного альянса».
В последние годы НАТО концентрирует войска у границ РФ под предлогом возможной «агрессии» с ее стороны. В Москве не раз подчеркивали, что утверждения о военной угрозе странам Балтии «абсурдны и безосновательны» – Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса.
В маневрах в так называемом Сувалкском коридоре были задействованы полторы тысячи человек, в том числе военнослужащие из Польши, Литвы, Хорватии, США и Британии. В ходе учения отрабатывался сценарий, по которому «Россия может попытаться отрезать страны Балтии от западного альянса».
Разумеется, нападение не обязательно должно произойти, но если коридор будет перекрыт, три союзника на севере будут потенциально изолированы от альянса,приводит агентство командующего силами армии США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.
Полагаю, важно, чтобы солдаты тренировались на земле, которую, им, возможно, придется защищать,сказал в свою очередь замкомандующего войсками США в Европе Джон Гронски.
В последние годы НАТО концентрирует войска у границ РФ под предлогом возможной «агрессии» с ее стороны. В Москве не раз подчеркивали, что утверждения о военной угрозе странам Балтии «абсурдны и безосновательны» – Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса.
Использованы фотографии: REUTERS / Ints Kalnins
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