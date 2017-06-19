12:33 19 июня

Отряд китайских кораблей направился в Россию для участия в «Морском взаимодействии – 2017»

Отряд кораблей ВМС Китая вышел из порта Санья и направился к берегам России для участия в российско-китайском учении «Морское взаимодействие – 2017», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны КНР.

Отряд китайских кораблей направился в Россию для участия в «Морском взаимодействии – 2017»


Отряд кораблей ВМС КНР в составе эсминца "Чанша", фрегата УРО "Юньчэн", судна обеспечения "Ломаху" 18 июня покинул порт Санья (провинция Хайнань) и направились в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда для участия в совместном российско-китайском учении "Морское взаимодействие – 2017",
говорится в релизе.


Сообщается, что учение пройдет в два этапа «с середины июля до середины сентября в акватории Балтийского, Охотского и Японского морей».

В пресс-службе отметили, что проведение совместных маневров «направлено на укрепление и развитие отношений и всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран, а также на укрепление военно-морских сил обоих государств и повышение взаимодействия на уровне командования при проведении совместных операций». В случае необходимости это поможет справиться с возникшей общей угрозой.

По данным ведомства, в текущем году темой учения станет «проведение совместных спасательных операций, совместное обеспечение безопасности морской хозяйственной деятельности».

Учения «Морское взаимодействие» проводятся с 2012 года, в прошлом году маневры прошли в акватории Южно-Китайского моря.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 8

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:22
    Сообщается, что учение пройдет в два этапа «с середины июля до середины сентября в акватории Балтийского, Охотского и Японского морей».

    Ну что , ждём очередной "озабоченности" от НАТО ? lol
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 10:26
      Эта озабоченность будет сродни истерии и фактором для доп. санкций.
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:41
        Цитата: cniza
        Эта озабоченность будет сродни истерии и фактором для доп. санкций.

        И это гуд..! Ну китайцы конечно покажут нам строевую по полной программе, вот США шугануть совместно слабо? Допустим в Сирии , Тартус...Слабо конечно, но да ладно! Не нужно китайцев пугать , они не русские..)))
        ОТДЕЛ
    2. Partyzan Сегодня, 11:45
      Ну что , ждём очередной "озабоченности" от НАТО ?
      не знаю как ната, а вот за японское море япона мама визжать будет...... laughing
      Partyzan
  2. vch Сегодня, 10:22
    Это посыл амерам, что бы не очень свободно и легко себя чувствовали у корейских берегов.
    vch
  3. Seaman77 Сегодня, 10:25
    направились в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда для участия в совместном российско-китайском учении "Морское взаимодействие – 2017",

    Ответ на натовский BALTOPS 2017. Только китайцам ещё долго идти. Может к августу подойдут.
    Seaman77
  4. askort154 Сегодня, 11:00
    Китайский флот в Балтике ?! Такого история не припомнит. Совместные учения с Россией ?! Красивый, совместный ход Си и ВВ ! Это не просто "российская агрессия". Это уже, " российско-китайская" !. Мне жалко поляко- шведо-прибалтов, здесь никакой нато-унитаз не поможет. good
    askort154
    1. Partyzan Сегодня, 11:47
      Они памперсами еще с недавних учений запаслись lol
      Partyzan
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