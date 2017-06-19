Отряд китайских кораблей направился в Россию для участия в «Морском взаимодействии – 2017»

Отряд кораблей ВМС КНР в составе эсминца "Чанша", фрегата УРО "Юньчэн", судна обеспечения "Ломаху" 18 июня покинул порт Санья (провинция Хайнань) и направились в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда для участия в совместном российско-китайском учении "Морское взаимодействие – 2017",

Отряд кораблей ВМС Китая вышел из порта Санья и направился к берегам России для участия в российско-китайском учении «Морское взаимодействие – 2017», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны КНР.говорится в релизе.Сообщается, что учение пройдет в два этапа «с середины июля до середины сентября в акватории Балтийского, Охотского и Японского морей».В пресс-службе отметили, что проведение совместных маневров «направлено на укрепление и развитие отношений и всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран, а также на укрепление военно-морских сил обоих государств и повышение взаимодействия на уровне командования при проведении совместных операций». В случае необходимости это поможет справиться с возникшей общей угрозой.По данным ведомства, в текущем году темой учения станет «проведение совместных спасательных операций, совместное обеспечение безопасности морской хозяйственной деятельности».Учения «Морское взаимодействие» проводятся с 2012 года, в прошлом году маневры прошли в акватории Южно-Китайского моря.