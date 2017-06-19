12:35 19 июня

Корея запускает в серию ракеты-перехватчики Cheongung

В Южной Корее завершилась разработка новых ракет-перехватчиков средней дальности. Информационное агентство Yonhap сообщило о том, что компания LIG Nex1 и Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development, ADD) объявили об успешном завершении испытаний ракет Cheongung и начале их серийного производства, передает "Warspot"

Корея запускает в серию ракеты-перехватчики Cheongung


Управляемая ракета Cheongung может поражать баллистические цели на высоте свыше 20 км. Ракета разработана в рамках проекта М-SAM и станет одним из основных элементов системы ПВО и ПРО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense System, KAMD).


Серийное производство новых ракет официально стартует уже в ближайшее время, а к 2019 году Минобороны Южной Кореи намерено провести их полноценное развертывание. Система KAMD, охватывающая все виды воздушных угроз, должна полноценно заработать в начале 2020-х годов.
ADD начало разработку ракеты Cheongung в 2006 году, при этом исследования стартовали пятью годами ранее (за основу были взяты российские системы С-350 и С-400). Длина Cheongung составляет 4,6 м, масса – 400 кг. Ракета оснащена системой самонаведения и поражает цели прямым ударом.

Использованы фотографии: yonhapnews.co.kr
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Комментарии 11

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  1. Баракуда Сегодня, 10:46
    От ствольной артелерии в первые часы , Сеул они не спасут.
    Баракуда
    1. сибиралт Сегодня, 10:51
      А какой смысл Сеул из пушек обстреливать, если основные войска сосредоточены на границе?
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:01
        В Южной Корее завершилась разработка новых ракет-перехватчиков средней дальности.

        Кнопки запуска все равно у США находятся! Не смешите Ына...
        ОТДЕЛ
      2. Seaman77 Сегодня, 11:05
        Цитата: сибиралт
        А какой смысл Сеул из пушек обстреливать, если основные войска сосредоточены на границе?

        Потому что Сеул тоже на границе. В зоне досягаемости артиллерии Ына. Это и есть основная угроза для южан.
        Seaman77
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:51
    от молодца... творят чудеса... назло штатам и "романову" отстаивают свою суверенность,и конституцию не меняют, народ с "голоду не дохнет"... а у нас...денекнет.......можетнародумнога....
    андрей юрьевич
    1. Seaman77 Сегодня, 11:01
      Цитата: андрей юрьевич
      от молодца... творят чудеса... назло штатам и "романову" отстаивают свою суверенность,и конституцию не меняют, народ с "голоду не дохнет"... а у нас...денекнет.......можетнародумнога....

      Андрей Юрьевич, статья про Южную Корею. Не про Северную. hi
      Seaman77
    2. Nelepost Сегодня, 11:06
      Читай внимательно - Южная Корея!
      Nelepost
    3. voyaka uh Сегодня, 11:16
      "от молодца... творят чудеса"///

      Точно! Называется - Южно-Корейское экономическое чудо.
      voyaka uh
  3. Сумрачный стрелок Сегодня, 11:28
    Тот факт, что за основу взяты российские системы говорит о многом wink Что скажут товарищи израилитьяне winked
    Сумрачный стрелок
    1. Partyzan Сегодня, 11:35
      Они еще думают laughing
      Partyzan
  4. Толстоевский Сегодня, 11:40
    Перехватят? Вряд ли. Отхватят? Сто пудов
    Толстоевский
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