12:41 19 июня

Готовится серийный выпуск «штурмового танка» «Терминатор» для ВС РФ

Как сообщает блог Gur Khan , нижнетагильский "Уралвагонзавод" ведет подготовку к налаживанию серийного производства боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор".

Указывается, что на предприятие прибыло около десятка военнослужащих для обучения эксплуатации данных машин. В течение двух недель сержантам преподавался теоретический курс по устройству БМПТ. В настоящее время они знакомятся с материальной частью машины в конструкторском бюро.

Предполагается, что закупки стартуют в 2018 году. Как ожидается, в первую партию войдет не менее 10 единиц. Возможно, что первые серийные экземпляры БМПТ поступят на вооружение Таманской дивизии. Выпускаться техника будет в «казахстанской» версии: на базе Т-90А, экипаж 5 чел., вооружение, представленное 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д на надгусеничных полках. Возможна установка командирской панорамы с тепловизионным каналом.


Готовится серийный выпуск «штурмового танка» «Терминатор» для ВС РФ


В данной модификации БМПТ прошла госиспытания, на неё оформлена необходимым образом вся конструкторская документация с соответствующей литерой, в отличие от более современного и дешевого БМПТ-72 "Терминатор-2" (на базе Т-72), который, как заявляется, еще не готов к серийному выпуску. Планируется, что в перспективе на базе платформы "Арматы" будет создана новая версия "Терминатор-3".

На текущий момент имеется опытный экземпляр БМПТ, который разобран в целях осуществления капитального ремонта. В ходе ремонтных работ он будет доведен до облика серийной машины.

Подробнее о данной машине читайте здесь .



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Комментарии 60

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 10:54
    Не готов к выпуску? А Казахстану тогда что продавали?
    Грэг Миллер
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:58
      Лучше простых тысяч десять выпустили..! России нужен танковый кулак на западе..
      ОТДЕЛ
      1. cariperpaint Сегодня, 11:06
        нафига?)))
        cariperpaint
        1. Улан Сегодня, 11:33
          Кулак нужен всегда. Добро должно быть с кулаками.
          Улан
          1. cariperpaint Сегодня, 11:44
            а без бравады? зачем наступательное вооружение в таком количестве да еще и у границ?)))
            cariperpaint
      2. Pancir026 Сегодня, 11:20
        Цитата: ОТДЕЛ
        Лучше простых тысяч десять выпустили..! России нужен танковый кулак на западе..

        Танковый кулак.... а чем помешает тому кулаку поддержка этих боевых машин?
        Вы хотя бы почитали -посмотрели,что это такое и для чего та самая БМПТ и как в связке с пехотой увеличивается мощь того самого танкового кулака...вкупе с фронтовой авиацией и ударными вертолетами с артиллерией..
        Pancir026
        1. просто экспл Сегодня, 11:39
          по сути БМПТ не нужна , так как ее роль поддержки пехоты в общевойском бою выполняет БМП .
          а вот в городских боях такая штука нужна , но она должна быть лучше защищена , а данная в этом плане слабовата . да корпус от Т-90 неплохо , но ракеты неприкрыты , и КАЗ нету (против РПГ в городе самое то , если КАЗ может прикрыть верхнюю полусферу , ветровка у иврейцев может) .
          как по мне БМПТ должна быть тяжелой машиной забронированной по самое не балуй (все в ДЗ и что бы КАЗ )и желательно в виде робота с дистанционным управлением .
          что бы хрен чем ее в городе подбить можно было из ручных средств (все таки основной противник пехота в домах и укрытиях) , танки опасность второго плана .
          просто экспл
          1. Pancir026 Сегодня, 11:53
            Цитата: просто экспл
            по сути БМПТ не нужна , так как ее роль поддержки пехоты в общевойском бою выполняет БМП .

            Расскажите это участникам реальных,а не виртуальных побоищ в Мире танков,услышите реальный ответ на необходимость иметьтакие машины.И не путайте-БМПТ-машина поддержки ТАНКОВ.разницу в меж БМП и БМПТ,не улавливаете?
            Цитата: просто экспл
            как по мне БМПТ должна быть тяжелой машиной забронированной по самое не балуй (все в ДЗ и что бы КАЗ )и желательно в виде робота с дистанционным управлением .

            Не ..ну вам и МАУСА будет мало..точно Мир танков...
            Цитата: просто экспл
            что бы хрен чем ее в городе подбить можно было из ручных средств (все таки основной противник пехота в домах и укрытиях) , танки опасность второго плана .

            Ой..я похоже точно угадал.Мир Танков Форева...
            Изучите..ну хоть что нибудь...
            https://topwar.ru/115043-tank-v-pomosch.html
            Pancir026
      3. polev66 Сегодня, 11:20
        так оплати 10000 танков из своего кармана, в чем дело то ?
        polev66
      4. dorz Сегодня, 11:21
        Цитата: Грэг Миллер
        Не готов к выпуску? А Казахстану тогда что продавали?

        Казахстану продали всего 5 шт. Шварценеггеров. smile
        dorz
      5. Маки Авелльевич Сегодня, 12:24
        Цитата: ОТДЕЛ
        Лучше простых тысяч десять выпустили..! России нужен танковый кулак на западе..


        10 тысяч? давай 50!

        внук Тухачевского обнаружился.
        Маки Авелльевич
      6. ЮБОРГ Сегодня, 12:37
        Эти машины устарели ещё вчера. Если экипаж 5 человек , значит в нём всё на уровне 90-х, перестроечных, уровень сковородки по конверсии.
        ЮБОРГ
    2. Muvka Сегодня, 10:59
      Новость полностью прочитать слабо?
      Muvka
    3. андрей юрьевич Сегодня, 11:05
      в "видеозалепотелеку" видел такое,от чего и теперь оторопь берёт.. belay у нас классные мыслители...им бы-поддержку...
      андрей юрьевич
      1. st25310 Сегодня, 11:27

        БМПТ об.781 в музее "Уралвагонзавода"
        st25310
        1. Комментарий был удален.
    4. сибиралт Сегодня, 11:25
      Приличная штучка! К ней бы еще вертолет поддержки и пехоту, естественно. Нашлось бы где испытать в боевых условиях.
      сибиралт
    5. Комментарий был удален.
    6. Сергей-svs Сегодня, 11:35
      «Казахстанская» версия это БМПТ на базе Т-90А, а не готов пока ещё к серийному выпуску более современный и дешевый БМПТ-72 "Терминатор-2" (на базе Т-72)! yes
      Сергей-svs
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:55
    Шо?БМПТ собираются принять на вооружение?Да-мама не горюй!Отчего такое прозрение?
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
      Мурыжили-мурыжили и наконец-то разродились . Бог в помощь - машина нужная .
      bouncyhunter
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:01
        Да ладно.Слишком много времени надо было подумать.Эти машини во второй кампании могли сыграть роль.Всё идём по трупам наших-же пацанов.
        ВЕРЕСК
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
          Цитата: ВЕРЕСК
          Эти машини во второй кампании могли сыграть роль.Всё идём по трупам наших-же пацанов.

          Полностью согласен .
          bouncyhunter
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:06
            Паша! hi Извини.Эмоции.Я-Дмитрий.
            ВЕРЕСК
        2. Лопатов Сегодня, 11:34
          Цитата: ВЕРЕСК
          Эти машини во второй кампании могли сыграть роль.

          Какую?
          Абсолютно бесполезная машина, дорогой недотанк.
          Во вторую нужны были абсолютно иные машины.
          Лопатов
          1. Pancir026 Сегодня, 12:29
            Цитата: Лопатов
            Во вторую нужны были абсолютно иные машины.

            Категорически не соглашусь.
            Опытная эксплуатация.в том числе с обкаткой новых штатов в Казахстане,показали необходимость такой машины.
            Pancir026
            1. Лопатов Сегодня, 12:34
              Цитата: Pancir026
              Опытная эксплуатация.в том числе с обкаткой новых штатов в Казахстане,показали необходимость такой машины.

              Все мишени победили?
              Лопатов
      2. 210окв Сегодня, 11:29
        Паш hi .Похоже сирийский опыт некоторым большим военным мозги надставил...
        Цитата: bouncyhunter
        Мурыжили-мурыжили и наконец-то разродились . Бог в помощь - машина нужная .
        210окв
    2. 3officer Сегодня, 11:02
      Цитата: ВЕРЕСК
      Шо?БМПТ собираются принять на вооружение?Да-мама не горюй!Отчего такое прозрение?

      Возможно опыт сирийских городских боев и гонок по пустыне на "боевых колесницах"
      3officer
    3. Тралл Сегодня, 11:04
      До Терминатора-3 на базе Арматы еще далеко, поэтому запускают в серию модернизированный Терминатор-2.
      Тралл
    4. Лопатов Сегодня, 11:33
      Цитата: ВЕРЕСК
      Отчего такое прозрение?

      Давили, давили, и таки продавили. Хотя армейские упирались как могли. Но видно боится Шойгу повторения судьбы Сердюкова...
      Лопатов
    5. shark Сегодня, 11:41
      Я думаю, что опыт Сирии был переварен и сделаны правильные выводы. Время танковых кулаков прошло ( но это не отменяет существование танков) Мобильным частям мотострелков в купе с приданными им танками ,очень пригодится эта замечательная машина. Еще и городские бои.. Сколько танков ,потерял Асад из за гранатометчиков на крышах? Очень много. Особенно в первый период горячей фазы. И тут Терминатор подходит как нельзя лучше. Вообщем новость замечательная!
      shark
    6. Paranoid50 Сегодня, 11:57
      Цитата: ВЕРЕСК
      Шо?БМПТ собираются принять на вооружение?

      Да,неожиданно. А только утром была новость : в ВВО поступают "Терминаторы"( МИ-8)....ещё подумалось - это точно не про БМПТ. А оно вон как. Да ещё в "90"-й версии.
      Paranoid50
  3. Артур Бондар Сегодня, 10:55
    Двуствольной пушкой по пехоте точно не прицелиться
    Артур Бондар
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:58
      осколками кирпичей закидает да и домики кирпичные от такой пушки как решето будут.

      да и такой болванке только задеть надо - кусок вырвет и дальше полетит. Голову не поднять

      с-т Petrov
    2. svp67 Сегодня, 11:05
      Цитата: Артур Бондар
      Двуствольной пушкой по пехоте точно не прицелиться

      Так кроме них есть чем по пехоте достать, и АГСы и ПКТ...
      svp67
    3. polev66 Сегодня, 11:23
      серьезно ? ты пробовал что-ли уже ? а кто сказал что пушки 30 мм только против пехоты ? а пулеметы на что ?
      polev66
  4. vkl.47 Сегодня, 10:59
    Да это бред а не машина.то они на базе Армата хотели делать.30мм это вообще не о чем.надо две 57мм пушки.вот тогда будет огонь.5 человек экипажа это много...это уже банда.3максимум должно быть
    vkl.47
    1. cariperpaint Сегодня, 11:07
      зачем ему 57?))) боезапас экономить?)))
      cariperpaint
      1. просто экспл Сегодня, 11:35
        к 57мм делают УАС , и тогда БМПТ может быть еще и зениткой .
        у 57мм более эффективный дистанционный подрыв .
        да и по легкой технике и бортам танков лучше работает . хотя эта машина все таки против пехоты .
        просто экспл
        1. cariperpaint Сегодня, 11:45
          а еще это маленький боезапас. снаряды от 57 вообще то нормальных таких размеров)))
          cariperpaint
    2. Deadушка Сегодня, 11:14
      Он не один будет действовать, для серьезного огня будут другие стволы "говорить".
      Хотя как один из вариантов модуль с 57-мм пушкой, парой пулеметов и АГС-ов тоже неплохо смотрелся бы.
      Автоматический миномет миллиметров на 120-155 в комплекте неплохо бы пригодился.
      Deadушка
      1. просто экспл Сегодня, 11:35
        это уже читай нона-вена .
        просто экспл
        1. Deadушка Сегодня, 12:06
          Броня не та и пушку можно по короче сделать.
          В городских условиях большая дальнобойность не нужна.
          А большое количество "стволов" пригодится для кругового обстрела.
          Deadушка
      2. cariperpaint Сегодня, 12:37
        так. теперь суммируем. этакий такой пепелац с одной маленькой пушечкой на базе т90 или арматы. и зачем это тогда нужно?)))
        cariperpaint
  5. новичок Сегодня, 10:59
    ну наконец. родили. сколько копей поломано было: нужно, не нужно. не понял одного: на базе т72 более современный, нежели на базе 90? надеюсь, в дальнейшем пойдут терминатор3 на армате.
    новичок
    1. Alex777 Сегодня, 11:54
      Из Т-72 можно делать путем модернизации.
      На базе Т-90 и, тем более Арматы, надо строить с нуля. Есть разница?
      Чем дешевле такая машина - тем лучше. При необходимом уровне защиты конечно... hi
      Alex777
  6. parkello Сегодня, 11:03
    не ну давно надо было ее запускать в серию.
    parkello
  7. Рабинович_007 Сегодня, 11:04
    И вертолёт и танк терминаторы what
    Рабинович_007
    1. Deadушка Сегодня, 11:16
      Цитата: Рабинович_007
      И вертолёт и танк терминаторы

      Угу, армия терминаторов на подходе, сон становится явью laughing
      Deadушка
      1. svp67 Сегодня, 11:31
        Цитата: Рабинович_007
        И вертолёт и танк терминаторы

        И мне это не понятно. Могли бы "Кактусом" или еще как назвать... Вот умели же в СССР это делать.
        svp67
      2. sgapich Сегодня, 12:05
        А если слово "terminare" перевести с латыни, то становится кое-что понятно: terminare=прекращать. И роботы тут не причём. Так ведь сам термин "терминатор" ещё и в астрономии и в радиоэлектронике используется. smile
        sgapich
  8. svp67 Сегодня, 11:06
    В Сирию НА ОБКАТКУ и как можно быстрей, хоть на базе Т-55...
    svp67
    1. Partyzan Сегодня, 11:20
      Полностью согласен. пока есть возможность
      Partyzan
  9. cariperpaint Сегодня, 11:11
    ну хоть обкатают взаимодействие. мало кто понимает как с этим вообще работать. сколько их нужно на роту. как их использовать... вопросов много ответов мало. а так хоть понятно будет.
    cariperpaint
    1. Genry Сегодня, 12:24
      Цитата: cariperpaint
      сколько их нужно на роту. как их использовать..

      По обстановке и в зависимости от числа и сложности целей. Действие по шаблону уже не практично. В наступлении, меньше трёх неэффективно (две по флангам и одна в свободном манёвре).
      Genry
  10. a.hamster55 Сегодня, 11:16
    И не понял , как из АГСсов прицеливаться или тупо по площади молотить? Понимаю , что ещё в стадии - но пока примитивно.
    a.hamster55
    1. cariperpaint Сегодня, 11:46
      ну например в стоячем положении отработать зеленку.
      cariperpaint
    2. Genry Сегодня, 12:11
      Цитата: a.hamster55
      И не понял , как из АГСсов прицеливаться или тупо по площади молотить?

      А из винтовки вы как стреляете?
      Учитываете дальность и условия в прицеле и стреляете.
      Genry
      1. Alexey RA Сегодня, 12:33
        Цитата: Genry
        А из винтовки вы как стреляете?
        Учитываете дальность и условия в прицеле и стреляете.

        На бегу? wink
        Вопрос был именно по стрельбе из АГС в движении. Ибо стоящий танк - это мишень.
        Alexey RA
  11. Комментарий был удален.
  12. senima56 Сегодня, 12:27
    На "Терминаторе-2" контейнеры с ПТРК "укрыты" стальными кожухами, потому что любая "случайная" (или нет) пуля, повредив контейнер, выведет ракету из строя! Учи это замечание на "Терминаторе-1"?
    senima56
  13. senima56 Сегодня, 12:38
    На "Терминаторе-2" контейнеры с ПТРК "укрыты" стальными кожухами, потому что любая "случайная" (или нет) пуля, повредив контейнер, выведет ракету из строя! Учтут это замечание на "Терминаторе-1"?
    senima56
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