Готовится серийный выпуск «штурмового танка» «Терминатор» для ВС РФ
Как сообщает блог Gur Khan , нижнетагильский "Уралвагонзавод" ведет подготовку к налаживанию серийного производства боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор".
Указывается, что на предприятие прибыло около десятка военнослужащих для обучения эксплуатации данных машин. В течение двух недель сержантам преподавался теоретический курс по устройству БМПТ. В настоящее время они знакомятся с материальной частью машины в конструкторском бюро.
Предполагается, что закупки стартуют в 2018 году. Как ожидается, в первую партию войдет не менее 10 единиц. Возможно, что первые серийные экземпляры БМПТ поступят на вооружение Таманской дивизии. Выпускаться техника будет в «казахстанской» версии: на базе Т-90А, экипаж 5 чел., вооружение, представленное 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д на надгусеничных полках. Возможна установка командирской панорамы с тепловизионным каналом.
В данной модификации БМПТ прошла госиспытания, на неё оформлена необходимым образом вся конструкторская документация с соответствующей литерой, в отличие от более современного и дешевого БМПТ-72 "Терминатор-2" (на базе Т-72), который, как заявляется, еще не готов к серийному выпуску. Планируется, что в перспективе на базе платформы "Арматы" будет создана новая версия "Терминатор-3".
На текущий момент имеется опытный экземпляр БМПТ, который разобран в целях осуществления капитального ремонта. В ходе ремонтных работ он будет доведен до облика серийной машины.
Подробнее о данной машине читайте здесь .
Указывается, что на предприятие прибыло около десятка военнослужащих для обучения эксплуатации данных машин. В течение двух недель сержантам преподавался теоретический курс по устройству БМПТ. В настоящее время они знакомятся с материальной частью машины в конструкторском бюро.
Предполагается, что закупки стартуют в 2018 году. Как ожидается, в первую партию войдет не менее 10 единиц. Возможно, что первые серийные экземпляры БМПТ поступят на вооружение Таманской дивизии. Выпускаться техника будет в «казахстанской» версии: на базе Т-90А, экипаж 5 чел., вооружение, представленное 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д на надгусеничных полках. Возможна установка командирской панорамы с тепловизионным каналом.
В данной модификации БМПТ прошла госиспытания, на неё оформлена необходимым образом вся конструкторская документация с соответствующей литерой, в отличие от более современного и дешевого БМПТ-72 "Терминатор-2" (на базе Т-72), который, как заявляется, еще не готов к серийному выпуску. Планируется, что в перспективе на базе платформы "Арматы" будет создана новая версия "Терминатор-3".
На текущий момент имеется опытный экземпляр БМПТ, который разобран в целях осуществления капитального ремонта. В ходе ремонтных работ он будет доведен до облика серийной машины.
Подробнее о данной машине читайте здесь .
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