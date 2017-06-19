Назначен посол РФ в Турции

После длительного перерыва российское посольство в Турции возобновляет свою работу в стандартном режиме – с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации. Сегодня президент России Владимир Путин назначил на эту должность Алексея Ерхова. Ранее кандидатура Ерхова была поддержана профильным комитетом (по международным делам) Государственной Думы РФ.Алексей Ерхов ранее занимал должность главы департамента ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России. До этого он в течение нескольких лет служил в должности генерального консула РФ в Стамбуле, поэтому с дипломатической работой в Турции знаком по личному опыту.С декабря 2016 года временно исполнял обязанности посла РФ в Турции советник-посланник Сергей Панов. Напомним, что посол России Андрей Карлов был убит несколькими выстрелами в спину на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийца (Мевлют Алтынташ), который сам являлся сотрудником полиции, был ликвидирован правоохранителями. До сих продолжается расследование по делу об убийстве Андрея Карлова. К расследованию подключились и российские специалисты. Послу Андрею Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.