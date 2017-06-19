16:32 19 июня

Боевик снял на камеру встречу с «Ночным охотником» в Сирии

Пропагандистское крыло ИГИЛ недавно выпустило фильм о боях в пустыне под Пальмирой. В ролике есть кадры «встречи» террористов с ударным вертолётом и штурмовиком ВКС России.




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Комментарии 2

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  1. Принц_Пенсии Сегодня, 15:41
    взрыв от нурс не хилый такой
    Принц_Пенсии
    1. andj61 Сегодня, 16:14
      Цитата: Принц_Пенсии
      взрыв от нурс не хилый такой

      Ролик на 22 секунды. При этом показано и как боевик стреляет в воздух, и вертолёт, пускающий НУРСы, и штурмовик, и какие-то взрывы. Никакого минимального подтверждения, что эта нарезка из кадров, снятых в одно время и в одном месте, не имеется. Вообще непонятно, зачем такой ролик выложен - как заставка в пропагандистских целей ИГИЛ - пойдет, в качестве какой-либо информации - нет!
      andj61
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