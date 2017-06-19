Боевик снял на камеру встречу с «Ночным охотником» в Сирии Сегодня, 15:30 Пропагандистское крыло ИГИЛ недавно выпустило фильм о боях в пустыне под Пальмирой. В ролике есть кадры «встречи» террористов с ударным вертолётом и штурмовиком ВКС России. 1 Документальная ложь. События августа 2008-го по версии грузинских журналистов Неземная красота «Аллигатора» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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