В Раде требуют рассмотреть отмену безвиза с РФ как можно скорее

Господин председатель (спикер Рады Андрей Парубий – прим. ВО), мы обращаемся к Вам — вынести на рассмотрение сессионного зала проект постановления об обращении к кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительством Украины и РФ о безвизовых поездках

Теперь, когда Украина получила безвизовый режим с ЕС, введение виз для россиян является просто необходимым. Аргументы о том, что РФ в ответ введет визы для граждан Украины, — это примитивная манипуляция