Трамп против Кубы. Вашингтон возвращает блокаду острова Свободы

Выступая в Майами, президент США Дональд Трамп объявил о переходе к более жесткой политике в отношении Кубы. Линия его предшественника Барака Обамы, стремившегося нормализовать отношения с островом Свободы, подвергнется пересмотру. В этом нет ничего удивительного – Трамп политик консервативного толка, никогда не симпатизировавший левым идеям и их главному оплоту в Новом свете. Тем более, в Майами, где выступал глава американского государства, проживает большое количество кубинских эмигрантов. Они не приняли в свое время революцию, ненавидят коммунизм и кубинскую политическую систему, а фамилия Кастро для них, что красная тряпка для быка.Что ждать Кубе от Трампа? США давно мечтает трансформировать кубинский политический режим. Об этом прямо заявил Трамп во время выступления в Майами, назвав кубинский строй «коммунистическим угнетением». Пока американское руководство намерено запретить деловые операции на острове компаниям, сотрудничающим с кубинскими силовыми структурами – армией, разведывательными и контрразведывательными службами, а также ужесточить ограничения на американские туристические поездки на Кубу. Иначе получится парадокс – власть выступает против коммунистической Кубы, а граждане спешат приобрести путевки и провести отдых на бесподобных кубинских пляжах. Понятно и желание Трампа ограничить бизнес с компаниями, связанными с кубинскими силовиками – американский президент опасается, что полученные средства пойдут на нужды кубинских силовых структур и, соответственно, на укрепление позиций кубинского руководства.Меньше, чем три года назад, 17 декабря 2014 года, тогдашний президент США Барак Обама анонсировал масштабные изменения в американо-кубинских отношениях. Тогда Обама подчеркнул, что США подводит черту под «устаревшим подходом», поскольку вражда лишь препятствовала утверждению американских интересов. Президент признал, что политика изоляции в отношении Кубы не сработала. И это было действительно так. Даже после крушения Советского Союза и всего могущественного социалистического блока в Восточной Европе, маленький остров «под носом» у США остался в числе немногочисленных социалистических стран мира. Братья Кастро настолько крепко держали бразды правления в своих руках, что и за почти тридцать лет постсоветской истории их не удалось перехватить и даже вырвать. Несмотря на режим изоляции, Куба и не думала «помирать с голоду», хотя уровень жизни в стране остается весьма низким до сих пор. Так что в словах Обамы звучали искренние нотки – Соединенные Штаты действительно ничего не добились своей изоляционистской политикой в отношении Кубы. Более того, кубинский опыт до сих пор уважается серьезными левыми политическими силами во всей Латинской Америке.Еще до этого заявления Обама на похоронах южноафриканского лидера Нельсона Манделы пожал руку кубинскому лидеру Раулю Кастро. Это рукопожатие стало символическим жестом, олицетворяющим относительную нормализацию отношений между двумя странами. В марте 2016 года Барак Обама предпринял визит на Кубу, провел встречу с Раулем Кастро и дал совместную пресс-конференцию. Прибытие американского лидера в Гавану стало наглядным подтверждением кардинального поворота американской политики в отношении соседнего острова. Не исключено, что если бы Обаму сменила на посту президента США Хиллари Клинтон, то линия, начатая первым главой государства – афроамериканцем, была бы продолжена. Но победил Трамп – со всеми вытекающими последствиями. Он назвал курс Барака Обамы в отношении Кубы ужасным и заявил, что соглашение с Кубой, заключенное его предшественником, способствует лишь сохранению насилия и нестабильности в Латинской Америке.На самом деле, политика Обамы в отношении Кубы и до победы Трампа на президентских выборах вызывала негативную реакцию со стороны консервативно настроенной части американского истеблишмента. Обаме не могли простить «признание коммунистической диктатуры», как американские консерваторы определяют кубинскую политическую систему. Главными противниками нормализации отношений с Кубой выступают как раз этнические кубинцы – эмигранты, проживающие в США и составляющие достаточно внушительную диаспору. У американских кубинцев есть и свои сенаторы, и крупные бизнесмены. Естественно, что они крайне негативно отреагировали на рукопожатия с Кастро, визит американского президента в Гавану и другие «тревожные звонки», свидетельствовавшие об изменении двусторонних отношений в лучшую сторону. Их можно понять – «верхушка» кубинских иммигрантов лично пострадала от семьи Кастро, от Кубинской революции, поскольку лишилась своих богатств и политического влияния на Кубе, которыми она располагала до победы партизан.Другая антикубинская сила в США – консервативно настроенные американские политики антикоммунистического толка. Слова о том, что Обама признал «коммунистическую диктатуру» принадлежат известному сенатору – русофобу Марко Рубио, а конгрессмен Марио Диас-Баларт обвинил американское руководство в том, что оно «играет на руку Кастро» и препятствует кубинским политическим иммигрантам натурализоваться в Соединенных Штатах. Дональд Трамп с самого начала своей президентской кампании позиционировал себя как сторонника консервативных ценностей и усиления влияния Соединенных Штатов в мире и, в первую очередь, в Новом свете.Стоит отметить, что позиции Трампа как человека в отношении Кубы менялись весьма стремительно. То, что было выгодно Трампу – бизнесмену, не нужно Трампу – политику, и наоборот. В конце 1990-х годов Дональд Трамп, преуспевающий бизнесмен, стремился вложить большие средства в развитие гостиничной инфраструктуры Кубы, справедливо полагая, что рано или поздно Куба станет главной целью американских туристов и на этом можно заработать неплохие деньги. Стремясь заручиться поддержкой американских обывателей, ориентированных на отдых в Кубе, Трамп обещал и развитие более тесных отношений с островом Свободы, чем при Бараке Обаме. Но, став президентом, Дональд Трамп резко изменил свою риторику. Связано это с тем, что на него оказывает давление весьма влиятельная прослойка консервативных политиков, а также многочисленная кубинская диаспора, ненавидящая семью Кастро и построенную ими политическую и экономическую систему.Конечно, Трамп вряд ли пойдет на тотальный разрыв отношений с Кубой, однако их значительное сворачивание прогнозируется легко. Дело в том, что Трамп сейчас просто не заинтересован в Кубе. Остров Свободы американскому лидеру не интересен, как и другие страны Латинской Америки. Трамп выступает за перенос производств на территорию США, за ограничение доступа латиноамериканских иммигрантов в Соединенные Штаты, и поэтому сохранением дружественных отношений с латиноамериканскими государствами он не озабочен.Скорее всего, в отношении Кубы могут быть введены дополнительные экономические санкции, тем более, что Трамп уже заявил о том, что не согласен с позицией ООН и других международных организаций, выступающих против блокады острова. Долгое время на нормализации отношений с Кубой настаивали левые правительства, находящиеся у власти во многих странах Латинской Америки. Куба – своего рода символ независимости испаноязычных народов Латинской Америки от диктата Соединенных Штатов, и именно этим она ценна для других государств региона. Семья Кастро также наделена символическим значением. Покойный Фидель занял достойное место в пантеоне латиноамериканских героев вместе с Симоном Боливаром, Сан-Мартином, Хосе Марти, Че Геварой. Поскольку сейчас уже не те времена, что в середине ХХ века, латиноамериканские государства пытаются дать США понять необходимость пересмотра политики на кубинском направлении. Обама этот сигнал понял, и рассчитывал укрепить партнерские взаимоотношения с латиноамериканскими государствами, в том числе и за счет возрождения отношений с Кубой.Но поскольку Трамп на Латинскую Америку не ориентирован, то он может не удовлетворять пожелания правительств латиноамериканских государств. Его предшественник Барак Обама хотел снять проблему, лежащую между США и странами Латинской Америки, и являющуюся «камнем преткновения». Для Трампа такой вопрос на повестке дня не стоит. Когда 25 ноября 2016 года скончался Фидель Кастро, Дональд Трамп отреагировал на сообщение о его смерти, назвав Кастро жестоким диктатором и выразив уверенность, что народ Кубы придет к «свободе и демократии». Американское руководство утверждает, что для нормализации отношений между странами кубинские власти должны пойти на открытие рынков, обеспечение свободы вероисповедания и политических взглядов, освободить политических заключенных.Но, несмотря на жесткие слова в адрес действующей кубинской власти, Трамп не спешит разрывать дипломатические отношения, восстановленные при Обаме. Скорее всего, разрыва дипломатических отношений и не последует. Сохраняются авиационное и морское сообщения с Кубой, возобновление которых – тоже заслуга Барака Обамы. Наконец, американцам кубинского происхождения разрешено посещать своих родственников на Кубе и помогать им материально посредством денежных переводов. Однако пока обсуждается вопрос о возможности ограничения образовательных и культурных поездок граждан США на Кубу. Кроме того, Трамп отменил wet feet, dry feet – политику, которая разрешала гражданам Кубы, иммигрировавшим в США, в течение одного года обращаться с просьбой о предоставлении им вида на жительство в Соединенных Штатах. Для борца с латиноамериканской иммиграцией, образ которого активно эксплуатирует Дональд Трамп, это решение более чем естественно. Другое дело, что не очень понятно, каким образом оно затрагивает интересы кубинской власти. Ведь как раз власти Кубы не заинтересованы в том, чтобы кубинцы могли беспрепятственно иммигрировать в США. Куда более впечатляет стремление Трампа ограничить «дикий» туризм американских граждан, которые в последние годы устремились на Кубу, привлеченные дешевизной цен и хорошими условиями для отдыха. Для этого потребуется более жестко проверять американских граждан, которые желают выехать на Кубу – посетить остров смогут лишь ограниченные категории американцев, способные объяснить цели своего визита – посещение родственников или научные исследования, например. До этого, в 2014 г. было решено разрешить поездки на Кубу для американских граждан в целях «человеческого общения». Само собой, что эта расплывчатая категория трактовалась весьма вольно, и десятки тысяч американцев успели побывать на острове Свободы по сути в туристических целях, оставив неплохие деньги в кубинских гостиницах и заведениях общественного питания.Реакция кубинских властей на заявления Трампа об ужесточении политики в отношении острова также оказалась весьма предсказуемой. Официальная Гавана осудила решение американского президента. Как и следовало ожидать, Совет министров Кубы осудил продление экономической блокады республики, но подчеркнул, что такая политика в любом случае обречена на провал, так как Вашингтону не удастся ослабить Революцию и победить кубинский народ.В свою очередь, не столь однозначно восприняли поворот Трампа к возобновлению блокады и представители кубинской диаспоры в США. В Майами даже прошла демонстрация протеста против действий американского президента. Далеко не все иммигранты являются представителями кубинской элиты, «обиженной» братьями Кастро и революцией. Для рядовых кубинцев остров все равно остается родиной, и когда американское руководство предпринимает санкции против Кубы, люди начинают беспокоиться о своих родственниках и близких, оставшихся в республике. По мнению многих кубинских иммигрантов, ужесточение курса в отношении Кубы повредит республике и ухудшит жизнь ее населения.Негативно воспринял отмену прежнего курса в отношении Кубы и российский МИД. В нашем внешнеполитическом ведомстве поворот Трампа назвали возвращением к методам политики времен «Холодной войны» и подчеркнули, что Россия выступает против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. Тем более, что за снятие блокады с Кубы неоднократно выступали и Организация Объединенных Наций, и большинство стран мира.Учитывая возраст действующего руководителя Кубы Рауля Кастро и наличие проблемы с преемственностью власти в республике, Вашингтон, безусловно, надеется на скорые перемены в политической жизни острова Свободы. Поэтому американскому руководству столь важно дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию на Кубе, чтобы не допустить сохранения после ухода Рауля Кастро социалистической системы. Само присутствие государства, открыто демонстрирующего свою коммунистическую, антиимпериалистическую и антиамериканскую направленность, под боком у США является сильнейшим раздражительным фактором, а смена строя на Кубе будет однозначно воспринята как победа любого американского президента, который к тому времени будет находиться у власти.