12:34 19 июня

Волынь-43. Одна из крупнейших тыловых трaгедий Второй мировой

В 1943 году вдалеке от линии фронта развернулась одна из самых крупных тыловых трaгедий Второй мировой вoйны.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня