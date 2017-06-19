Волынь-43. Одна из крупнейших тыловых трaгедий Второй мировой Сегодня, 12:20 В 1943 году вдалеке от линии фронта развернулась одна из самых крупных тыловых трaгедий Второй мировой вoйны. 0 "Чёрный октябрь" 1941 года: Разгром Брянского фронта и Вяземский «котёл» Танк "Пантера" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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