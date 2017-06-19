12:36 19 июня

В ДНР отвергли планы Киева по Донбассу

Полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин отверг новый план Киева по реинтеграции Донбасса. Об этом он заявил в интервью RT, передает РИА Новости .

Он подчеркнул, что для реализации подобных мер между правительством Украины и самопровозглашенными республиками должно существовать доверие, которого на данный момент не существует.

После трех лет войны на слова (Киева — прим.ВО) "давайте все забудем, давайте все будет дальше хорошо" в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается
— отметил Пушилин.


В ДНР отвергли планы Киева по Донбассу


Он также добавил, что план Киева не соотносится с Минскими соглашениями, которые рассматриваются в качестве единственных возможных мер урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, прописывающий правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.

СМИ сообщили, что власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В частности, Киев хочет упростить для них получение украинских пенсий, наладить торговлю между отдельными районами и снизить ограничения на вес провозимых грузов.

Использованы фотографии: http://newslocator.info/
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Комментарии 1

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  1. Смог Сегодня, 12:32
    Батюшки светы. Прям аттракцион неслыханной" щедрости" от куевских властей. Неужто сподобятся пенсии выплачивать пенсионерам. Да, это "поступок".
    То есть мы вас три года убивали, а теперь давайте снова "любить" друг друга, так как до конца мы вас убить не смогли. Сверх. цинизм.
    Смог
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