12:39 19 июня

Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого

На официальном сайте президента Украины появилась информация о награждении государственными наградами экс-главы правительства Арсения Яценюка и действующего министра иностранных дел Павла Климкина. На основании указа №165/2017, Яценюк награждён орденом князя Ярослава Мудрого IV степени "за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм".

Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого


Павел Климкин стал обладателем награды «За заслуги» III степени. Кроме того, орденами «За заслуги» были награждены посол Украины в Финляндии и (по совместительству) в Исландии Андрей Олиферов, замглавы администрации президента Константин Елисеев и др.


Награждение орденом Ярослава Мудрого человека, который воплощал идею антиконституционного переворота в стране, обесценивает саму награду.

А сам Яценюк до сих пор продолжает осуществление своеобразной рекламы своего «детища» - так называемого «Европейского вала», как он громко называет обычный сетчатый забор на границе с Россией. Из записи Яценюка от 15 июня:

Мы впервые за всю историю независимости Украины начали строить настоящую границу с российским агрессором. Сегодня вслед за Украиной по аналогичному проекту инженерно-техническое обустройство восточной границы начали наши соседи с НАТО - Балтийские государства и Норвегия. Надёжную границу со средневековой империей - это требование времени, гарантия безопасности Украины и всей Европы.


Фраза «средневековая империя» из уст человека, который собственную страну с подачи западных «друзей» вогнал в самое настоящее средневековье с практикуемым сожжением людей, выглядит особенно примечательно.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибиралт Сегодня, 12:31
    А какое отношение к мудрости имеет этот прожорливый кролик? laughing
    сибиралт
    1. kostiknet Сегодня, 12:37

      вот так должны смотреться и награждение, и награда!!! Орден Иуды. Большего эти хлопцы не стоят. am
      kostiknet
  2. Хагалаз Сегодня, 12:32
    Ярослав Мудрый в гробу перевернулся от позора. Стопудово!
    Хагалаз
  3. Partyzan Сегодня, 12:33
    Фраза «средневековая империя» из уст человека, который собственную страну с подачи западных «друзей» вогнал в самое настоящее средневековье с практикуемым сожжением людей, выглядит особенно примечательно.
    Ярослав Мудрый в гробу на пропеллер наверное похож laughing
    Partyzan
  4. Толстоевский Сегодня, 12:35
    зачем закоренелым хазарам ордена русских князей?
    Толстоевский
  5. Стройбат запаса Сегодня, 12:37
    Орден Ярослава Мудрого? Интересно. Логичнее был бы орден Шоколадного яйца с закруткой на спине.
    Стройбат запаса
  6. SarS Сегодня, 12:38
    У нас Бер Лазару и Горбачеву вручили орден Андрея Первозванного.
    SarS
  7. moskowit Сегодня, 12:38
    Ему бы вполне подошёл бы орден , каким Пётр наградил Мазепу...
    moskowit
Картина дня