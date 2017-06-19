Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого

Мы впервые за всю историю независимости Украины начали строить настоящую границу с российским агрессором. Сегодня вслед за Украиной по аналогичному проекту инженерно-техническое обустройство восточной границы начали наши соседи с НАТО - Балтийские государства и Норвегия. Надёжную границу со средневековой империей - это требование времени, гарантия безопасности Украины и всей Европы.

На официальном сайте президента Украины появилась информация о награждении государственными наградами экс-главы правительства Арсения Яценюка и действующего министра иностранных дел Павла Климкина. На основании указа №165/2017, Яценюк награждён орденом князя Ярослава Мудрого IV степени "за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм".Павел Климкин стал обладателем награды «За заслуги» III степени. Кроме того, орденами «За заслуги» были награждены посол Украины в Финляндии и (по совместительству) в Исландии Андрей Олиферов, замглавы администрации президента Константин Елисеев и др.Награждение орденом Ярослава Мудрого человека, который воплощал идею антиконституционного переворота в стране, обесценивает саму награду.А сам Яценюк до сих пор продолжает осуществление своеобразной рекламы своего «детища» - так называемого «Европейского вала», как он громко называет обычный сетчатый забор на границе с Россией. Из записи Яценюка от 15 июня:Фраза «средневековая империя» из уст человека, который собственную страну с подачи западных «друзей» вогнал в самое настоящее средневековье с практикуемым сожжением людей, выглядит особенно примечательно.