14:39 19 июня

Джабаров: Сирия может ответить на атаки коалиции США

Если атаки США на сирийские ВС продолжатся, последуют ответные удары сирийских ПВО, в том числе С-300, по американским самолётам в Сирии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский Су-22 к югу от города Табки.

Джабаров: Сирия может ответить на атаки коалиции США



Рано или поздно последует ответный удар сирийских ПВО, у них в распоряжении есть С-300
— сказал Джабаров РИА Новости .

Он напомнил, что инцидент стал не первым за последние дни, ранее уже были налеты и обстрелы американскими ВС частей сирийской армии. По словам Джабарова, нынешний механизм взаимодействия сирийских ВС, российских ВКС и сил коалиции в Сирии является "абсолютно непроработанным".

Надо как можно скорее военным собираться за столом переговоров и вырабатывать новый, действенный механизм упреждений подобных инцидентов
— заключил сенатор.

Штаб коалиции ранее заявил, что сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации.

Использованы фотографии: http://www.council.gov.ru/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 12:39
    Незнаю как насчет Сирии, а Россия жестоко ответит на эту агрессию США сокращением оборонных расходов и покупкой очередного пакета американских облигаций. Так победим.
    Zibelew
    1. сибиралт Сегодня, 12:42
      А нужно ли сопли размазывать? Сирия авиацию США не приглашала. Вот и сбивайте нарушителей воздушного пространства суверенного государства, как вьетнамцы в свое время.
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 12:45
        Не может, к сожалению. Могла бы - ответила.
        Чёрный
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:50
          Цитата: Чёрный
          Не может, к сожалению. Могла бы - ответила.

          Опасно все это конечно, но подловить можно ...!
          ОТДЕЛ
          1. Тралл Сегодня, 12:53
            Цитата: ОТДЕЛ
            Опасно все это конечно, но подловить можно ...!

            В том то и дело, что нельзя. Максимум, - лупануть по американским прокси.
            Сейчас важнее отхватывать куски собственной территории. Из последних достижений САА - взята Ресафа с важнейшей дорожной развязкой на юге Ракки. Это ощутимая и достаточно болезненная для американцев ответка за самолет.
            Тралл
        2. krops777 Сегодня, 14:07
          Не может, к сожалению. Могла бы - ответила.


          Арабы что с них взять, воют абы как, вот у вьетнамцев нашлось мужество ответить и поставить на место американских летунов с помощью С-75, хотя их утюжили почище чем Сирию.
          krops777
      2. xetai9977 Сегодня, 12:59
        и долго проживут сирийские ПВО после обстрела американских самолётов? Да у них после этого будут развязаны руки! Расхерачат всё и вся! Даже "озабоченности" Лаврова не поможет lol
        xetai9977
        1. Zibelew Сегодня, 13:08
          МО говорит, что все в ажуре
          Zibelew
        2. Владимир16 Сегодня, 13:49
          Цитата: xetai9977
          Да у них после этого будут развязаны руки! Расхерачат всё и вся

          Вот конкретный пример слабости. Именно на таких как xetai9977 расчитан этот матрасный "удар".
          Семь лет война идет. Пять лет матрасы единолично принимали решения по Сирии. И не смогли "расхерачить". А сейчас сбив самолёт вдруг изменились? Чушь собачья.
          Ранее матрасы уничтожали самолеты сирийской армии руками террористов, теперь опустились до уровня террористов и уничтожили правительственный самолет самолично.

          Важно продолжать душить террористов в Сирии, не смотря на просьбы матрасов.
          Владимир16
      3. Платов Сегодня, 13:18
        Мы должны сбивать? А если собьют Сирийцы? Как вы думаете что в ответ получат? порцию пилюль из томагавок???! Разнесут Армию Сирии американцы и что нам делать? Вступать в войну с ними??? Поясните!
        Платов
        1. Владимир16 Сегодня, 13:56
          Вам продолжать сидеть на диване. В Сирии наши военные ведут войну с террористами. Не будем им мешать. Будем помогать если потребуется. hi
          Демократии в армии, СЛАВА БОГУ!!! нет. Решат без всенародного референдума, что и как.
          Владимир16
        2. лаврентий павлович Сегодня, 14:05
          Цитата: Платов
          Мы должны сбивать? А если собьют Сирийцы? Как вы думаете что в ответ получат? порцию пилюль из томагавок???! Разнесут Армию Сирии американцы и что нам делать? Вступать в войну с ними??? Поясните!

          А что очко заиграло? Раз влезли в Сирию, то надо побеждать. А если полосатых бояться, то надо дома сидеть и ждать когда томогавки полетят в нас. Мощная ядерная держава Россия не должна бояться ничего, если бы во время ВОВ боялись, то ни СССР, ни России не было бы. А полосатые понимают только силу, даже КНДР испугались.
          лаврентий павлович
          1. Платов Сегодня, 14:21
            Цитата: лаврентий павлович
            Цитата: Платов
            Мы должны сбивать? А если собьют Сирийцы? Как вы думаете что в ответ получат? порцию пилюль из томагавок???! Разнесут Армию Сирии американцы и что нам делать? Вступать в войну с ними??? Поясните!

            А что очко заиграло? Раз влезли в Сирию, то надо побеждать. А если полосатых бояться, то надо дома сидеть и ждать когда томогавки полетят в нас. Мощная ядерная держава Россия не должна бояться ничего, если бы во время ВОВ боялись, то ни СССР, ни России не было бы. А полосатые понимают только силу, даже КНДР испугались.

            Одно дело за свой дом воевать! Другое за других!!!
            Платов
      4. Платов Сегодня, 13:22
        лично мое мнение... можете не согласиться конечно, но без ввода полноценного контингента наших войск на земле, войну не остановить! Вот по нашим войскам они бить не будут, а когда наши на земле будут наводить порядок и уничтожать всех бабаев и выкормлеший США, вот тогда будет мир. Но увы этого не будет, так как нам это не нужно! в смысле отправлять наших солдат воевать...
        Платов
        1. Farid05 Сегодня, 13:59
          а ради чего нашим солдатам за них гибнуть? Асад не святой, большинство народа по делом его не любит, если большинство сирийцев не хотят за него гибнуть, то наших то зачем отправлять? Тем более одной сирии уже по любому не будет.
          Farid05
        2. Грица Сегодня, 14:39
          Я уже давно в комментариях своих предлагал такой вариант. Правда в меня тут все плевали - мол, что, хочешь, чтобы на Родину гробы полетели? Но по другому не победить.
          Грица
    2. GRF Сегодня, 12:44
      Главное победим, как - не важно.
      Так что жуйте попкорн...
      GRF
      1. рич Сегодня, 13:06
        Постпред Сирии в ООН Башар Джафари заявил, что авиаудар «стал проявлением агрессии США в отношении Сирии».

        Эта наглая атака со стороны так называемой международной коалиции демонстрирует лживость их заявлений о борьбе с терроризмом
        рич
  2. anjey Сегодня, 12:45
    нет четкой и ясной идеологии борьбы в Сирии,а идеология олигархов-торгашей приведет к продаже как интересов союзников так в конце концов и своих,американцы это продавят если не получат ответку
    anjey
    1. Zibelew Сегодня, 12:53
      Зато вот у этих ребят есть идеология. Успешная погоня настойчивого шахид-мобиля за бронемашиной иракской армии. Конвой сразу разбежался при виде угрозы.
      Zibelew
      1. Тралл Сегодня, 13:07
        Глупо себя вели и водитель шахидмобиля и иракская колонна.
        А здесь игилоидам вообще не подфартило:
        Неудачная Атака Террористов ИГ на позиции Ополчения Хашид Шааби Иракско-Сирийская граница
        Тралл
      2. faiver Сегодня, 14:10
        вот так эти клоуны и воюют - бросили своего на произвол судьбы, только одна бронемашина открыла огонь, а ведь еще и под прикрытием вертушек..., детский сад а не армия...
        faiver
    2. Павловский Сегодня, 13:02
      Если не в курсе, то у нас вообще идеологии нет, потому как не положено конституцией. Нам бы суверенитет восстановить, а там глядишь и конституцию изменили бы, и ЦБ сделали бы государственным.
      Павловский
      1. Бармал Сегодня, 13:18
        Суверенитет - это сегодня независимая эконоика и независимая экономическая политика. Судя по реакции наших сми о новых санкциях, суверенитет у нас хромает на обе ноги.
        Бармал
  3. Копчёный Сегодня, 12:47
    Ну значит раскатают США сирийскую ПВО, Израиль в этом думаю поможет.
    Копчёный
  4. Rvanina Сегодня, 12:54
    Да да -последует.Может хватит уже после драк кулаками то махать?-уже ржут все от этих эпититов от северных оленей до верблюдов и собак.
    Rvanina
  5. Павловский Сегодня, 12:59
    Интересно это личное мнение первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова или это информация для размышления "партнерам"? Уже давно пора бы дать сдачи, только не потянем последствий...
    Павловский
    1. Taran 75 Сегодня, 13:21
      какие последствия ...??? вон Иранцы молодцы , тролят янки по всякому и в плен брали и не чего американцы им не сделали , санкции ? они давно под ними , а теперь и Россия , кому этот гнилой запад и америка нужны , народу ? да они нам в хрен не упирались , а бардак потому что вся верхушка и презедент на запад молятся , все их деньги там и к сожелению нет альтернативы
      Taran 75
  6. JonnyT Сегодня, 13:00
    а может нет, а может да, а может это все слова.........ссут в рюмку - причем все.
    Что поделать -война. Для молодых кровь и смерть, а для старых только разговоры.......

    По факту рановато еще. Чтобы действовать подобно в корее надо избавится от террористов......а вот тогда, за все ответят урки пархатые!!!
    JonnyT
  7. askort154 Сегодня, 13:03
    На мой взгляд, эта, казалось бы , оперативная тактика США и Израиля - регулярные "мелкие" выпады против СА, фактически, носят стратегический характер для ситуации на БВ. Они показывают , что здесь мы "хозяева" , потому как, русские не решаются нам ответить.
    askort154
    1. Бармал Сегодня, 13:21
      Во Вьетнаме ветконговцы не выиграли ни одного сражения, но победили в войне со Штатами. Кто был хозяином во вьетнамской войне?
      Бармал
  8. Farid05 Сегодня, 13:57
    один из редких моментов когда я рад что наши ограничиваются только - бла бла бла... Ибо хочется пожить еще в безъядерном мире.
    Farid05
  9. 72jora72 Сегодня, 14:07
    Цитата: Farid05
    большинство народа по делом его не любит

    Народ это вам лично доложил??
    72jora72
  10. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:12
    Джабаров: Сирия может ответить на атаки коалиции США

    Сирия может только кукарекать устами Джабарова, пока Кремль выказывает глубокую озабоченость.
    Молодой_Коммунист
  11. 16112014nk Сегодня, 14:24
    Сирия может ответить. Очередным "китайским" предупреждением. Не более того. Сирия смотрит на Россию, а Россия только проявляет озабоченность. Ещё после 18 мая министр обороны Ирана предупреждал США, что если ещё раз....ТО..Ну вот этот раз произошёл. И что? Ну наверно ещё раз предупредят.
    16112014nk
Картина дня