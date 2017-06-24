Бугское войско казачье было создано 8 мая 1803 г. из Бугского конного казачьего полка и 600 сот болгарских переселенцев, живших на землях Бугского казачьего полка. В войско были приписаны добровольцы из других южнославянских народностей. Центром войска с 1803 года стала станица Соколы (ныне г. Вознесенск Николаевской обл.).История бугских казаков началась в 1769 г. Полк, сформированный турецким командованием в Турции, в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов из представителей христианских народов (казаков-некрасовцев, сербов, валахов, болгар и других), в 1769 году под Хотином в полном составе во главе с атаманом П. Скаржинским перешёл на сторону России и принял участие в войне против Турции. После войны полк был расселен по реке Буг и назван Бугским казачьим полком. В 1775г, рядом с поселениями бугских казаков, по реке Ингульц был поселен казачий полк майора Касперова, набранный русским правительством из южных славян. В феврале 1785 г. из бугских и ингульских казаков и крепостных крестьян, купленных правительством у бугских помещиков, был сформирован полуторатысячный бугский конный казачий полк. Впоследствии полк был разделен на два: 1-й и 2-й.В 1787 г. бугские казачьи полки были сведены в один и включены в состав Екатеринославского казачьего войска. 5 июня 1796 г. бугский казачий полк выделен из состава Екатеринославского казачьего войска. В 1797 году высочайше было велено расформировать бугский казачий полк, а в 1800 году казаки, его составлявшие, переименованы в крестьян.Но бугские казаки не имели ни малейшего желания утрачивать дарованное им казачье звание, которым они гордились и которое считали заслуженным воинскими доблестями. Поэтому вскоре было возбуждено ходатайство перед императором Александром о возвращении им казачьего звания и сопряженной с ним военной службы. По высочайшему повелению был послан в поселения бывших бугских казаков новороссийский губернатор с поручением осмотреть селения и опросить жителей. Результатом этой поездки явилось донесение о том, что в селениях бывших казаков проживает около 13 000 человек, что жители способны к военной службе и желают возвращения казачьего звания. На основании этого донесения было высочайше указано о создании Бугского казачьего войска и возвращении жителям его казачьего звания. Было определено бугским казакам выставлять ежегодно на службу один пятисотенный конный полк и два полка такого же состава иметь на льготе, откуда они могли быть вызванными по первому требованию 8 мая 1803 г. Бугские казаки были выделены в Бугское казачье войско.В Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. бугские казаки выставили три полка, которые участвовали в штурмах Очакова и Измаила, воевали на Кинбурнской косе, отличились под Бендерами, Аккерманом, у Килии.В Отечественную войну 1812 г. три полка бугских казаков действовали в составе корпуса Матвея Платова. В отряде Дениса Давыдова воевали бугские казаки под командованием ротмистра Чеченского. Бугский полк участвовал в заграничном походе 1813-1814 гг., в том числе во взятии Парижа.В 1814 г. к войску были приписаны малороссийские казаки, жившие на его землях. 14 января 1816 г. 1-му бугскому казачьему полку пожалован георгиевский штандарт "В воздаяние отличных подвигов, оказанных в минувшую войну в сражениях при Вязьме, Краоне, Лаоне и Ариссе".В 1817 году по окончании Отечественной войны, в которой принимали участие бугские казаки, по проекту графа Аракчеева о поселении армии решено было упразднить Бугское войско. Для этой цели бугские казачьи полки переименовали в бугские уланские полки и их свели с украинскими полками в уланскую дивизию, которую и поселили на общих с другими поселенными полками основаниях, а казаков обратили в гражданское состояние, упразднив войсковую канцелярию. Это, конечно, вызвало огромное неудовольствие вплоть до вооруженных бунтов, которые были жестко подавлены.Многие из бывших казаков Бугского казачьего войска впоследствии влились в Дунайское, Азовское и Кавказское казачьи войска, где и слились с тамошним казачьим населением. Жаль, что войско было упразднено, плохо, что так поступили с людьми, которые добровольно пошли воевать за Россию.