Совет ЕС на год продлил санкции против Крыма
Главы МИД стран Евросоюза без обсуждения продлили на один год действие санкций, введенных против Крыма, передает РИА Новости .
Срок действия ограничений в отношении региона должен был закончиться 23 июня.
В сообщении Совета ЕС уточняется, что санкции «продлены в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года».
Совет напоминает, что «меры ограничены территорией Крыма и Севастополя» и запрещают гражданам и расположенным в странах ЕС компаниям «импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику» полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии «в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики», а также связанные с «добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых».
Впервые санкции были введены в 2014 году и касались в основном запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов. Затем еврочиновники их расширили, полностью запретив инвестиции в экономику региона.
Кроме того, введены ограничения против ряда физических лиц, в том числе депутатов от Крыма.
Ранее в Вашингтоне и Брюсселе не раз заявляли, что санкции, связанные с присоединением Крыма к России сохраняться до тех пор, пока полуостров не будет передан под юрисдикцию Украины.
Срок действия ограничений в отношении региона должен был закончиться 23 июня.
В сообщении Совета ЕС уточняется, что санкции «продлены в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года».
Совет напоминает, что «меры ограничены территорией Крыма и Севастополя» и запрещают гражданам и расположенным в странах ЕС компаниям «импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику» полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии «в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики», а также связанные с «добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых».
Впервые санкции были введены в 2014 году и касались в основном запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов. Затем еврочиновники их расширили, полностью запретив инвестиции в экономику региона.
Кроме того, введены ограничения против ряда физических лиц, в том числе депутатов от Крыма.
Ранее в Вашингтоне и Брюсселе не раз заявляли, что санкции, связанные с присоединением Крыма к России сохраняться до тех пор, пока полуостров не будет передан под юрисдикцию Украины.
Использованы фотографии: http://crimeaguide.com
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