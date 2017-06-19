14:40 19 июня

Совет ЕС на год продлил санкции против Крыма

Главы МИД стран Евросоюза без обсуждения продлили на один год действие санкций, введенных против Крыма, передает РИА Новости .

Совет ЕС на год продлил санкции против Крыма


Срок действия ограничений в отношении региона должен был закончиться 23 июня.


В сообщении Совета ЕС уточняется, что санкции «продлены в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года».

Совет напоминает, что «меры ограничены территорией Крыма и Севастополя» и запрещают гражданам и расположенным в странах ЕС компаниям «импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику» полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии «в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики», а также связанные с «добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых».

Впервые санкции были введены в 2014 году и касались в основном запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов. Затем еврочиновники их расширили, полностью запретив инвестиции в экономику региона.

Кроме того, введены ограничения против ряда физических лиц, в том числе депутатов от Крыма.

Ранее в Вашингтоне и Брюсселе не раз заявляли, что санкции, связанные с присоединением Крыма к России сохраняться до тех пор, пока полуостров не будет передан под юрисдикцию Украины.

Использованы фотографии: http://crimeaguide.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. KondratKo Сегодня, 13:02
    "Совет напоминает, что «меры ограничены территорией Крыма и Севастополя» и запрещают гражданам и расположенным в странах ЕС компаниям «импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику» полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии «в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики», а также связанные с «добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых»."

    Если по "их" мнению виновата Россия, то почему санкции вводят против Крыма? Это типа как небратья - "дабы не помогать ахрессору" обрезали свет и заблокировали подачу питьевой воды для населения на полуостров?
    Геноцид по европейски...
    P.S. Если они вводят санкции против Крыма как к России, то де-факто они признают тем самым, что полуостров является территорией Российской Федерации, бараны.
    KondratKo
    1. Венд Сегодня, 13:05
      Расстроились европейцы, что Крым на самом деле живет и процветает. Ни какой агрессии, на каких лагерей за колючей проволокой, ни каких военных на улицах. Одни расстройства.
      Венд
      1. рич Сегодня, 13:14
        Санкциии.... Нуда, нуда.... А мост строится с успехом, и оборудование на нем немецкое с успехом применяется....
        рич
        1. Татьяна Сегодня, 14:02
          Санкции против присоединения Крыма к России будут "вечными", поскольку под Крым в составе Украины у мировых сионистов под покровительством банкиров ФРС США давно имеется проект создания на юге Украины нового - 2-го (!) - еврейского государства Израиль 2 (Небесный Иерусалим), который ими не мыслится без включения в него Крыма.
          Об этом нас предупреждали уже в 2004 году.
          Об этом сионисты откровенно говорят уже сейчас – в 2017 году.

          Новое государство Израиль будет на Украине (Жириновский+Данилов) Опубликовано: 4 янв. 2017 г.

          В 1-ой части видео - знаменитая речь Владимира Жириновского от 2004 г. в Питере. Во 2-ой части речь Сергея Данилова от 2015 г. на Украине. Получилось вскрытое ПОТАЁННОЕ, проверенное жизнью.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 14:16
            А это видео с тем, о чём откровенно говорит украинский пропагандист мирового сионизма в Украине Игорь Беркут уже сейчас.
            Сионисты уничтожают славян для построения нового государства - Иерусалим 2

            Видео "СМОТРИ пока не удалили! Откровение СИОНИСТА. УКРАИНУ расчистили под ХАЗАРИЮ (Иерусалим 2)". Опубликовано: 12 февр. 2017 г.


            Более подробное это видео см. видео по ссылке -
            https://www.youtube.com/watch?v=Om_LZUCZT7U
            Татьяна
      2. Shurik70 Сегодня, 13:15
        Как это "продлил санкции" ?? belay
        Они же ясно сказали, пока Крым не отдадим Украине, санкции не снимут. Они должны быть бессрочными! А то забудут как-то продлить, и что, отменят, что-ли ?!!
        Болтуны, что за свои не отвечают negative
        Shurik70
    2. Чёрный Сегодня, 13:10
      За последних три года возникла новая народная примета: после каждого появления новостей о продлении санкций против Крыма на Украине каждый раз снова повышаются тарифы. wassat
      Чёрный
    3. сибиралт Сегодня, 13:16
      А Крым то в чем провинился? Хотя, меньше иностранных туристов, чище пляжи. laughing
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 13:23
        Цитата: сибиралт
        А Крым то в чем провинился? Хотя, меньше иностранных туристов, чище пляжи. laughing

        Будут досттйные условия для отдыха - никакие санкции туртстов не остановят....
        Чёрный
  2. Zomanus Сегодня, 13:17
    Ага. Зато как эти депутаты у нас в Крыму сладко говорят о том,
    что и санкции отменят и Крым российским признают...
    Вот и реальная цена тех слов. Либо к нам ездят лузеры полные.
    Zomanus
  3. Антон Болдаков Сегодня, 13:18
    Не могу понять смысла этих санкций - знакомая живёт в Крыму, рассказывает что там летом от иностранных туристов не протолкнуться, а сгонять из Крыма в Европу проще чем из Украины.
    Антон Болдаков
  4. Masya Masya Сегодня, 13:21
    Главы МИД стран Евросоюза без обсуждения продлили на один год действие санкций, введенных против Крыма

    Masya Masya
  5. мичман Сегодня, 13:32
    Да и хрен с вами. Хохлы получили Крым в нарушении законодательства СССР. А украинские евреи тотчас стали прихватывать себе народную собственность. Мне пришлось вложить много сил в создании аэродромов в Крыму. Так еврей коломойский прихватил себе аэродром Бельбек. Подумайте в ЕС чего стоят хохлы и евреи там? Честь имею.
    мичман
  6. olimpiada15 Сегодня, 13:33
    Чем меньше связей с ЕС, тем больше сувернитета. Любая экономическая ниточка с западом может быть оборвана в любой момент, обычно делается так, чтобы нанести наибольший ущерб.
    США не простят Крыму, что полуостров ушел под юрисдикцию РФ, обломав планы о размещении американской военной базы в Крыму, а ЕС как и положено вассалам подерживает санкциями.
    Вот почему санкции против Крыма? Да потому, что отделение от Украины было всенародным волеизъявлением, потому жителей полуострова надо наказать санкциями. Наказать за сделанный выбор -вот такая она западная " демократия": выбирать вы можете, но только то, что приказывает гегемон и его вассалы.
    olimpiada15
    1. Ищущий Сегодня, 13:41
      Странно как то рассуждаете."США не простят Крыму......" По вашим словам получается,что США.конфликтуют не с Россией,а с отдельными регионами России
      Ищущий
    2. Walanin Сегодня, 14:16
      Цитата: olimpiada15
      Вот почему санкции против Крыма?

      а Крым не часть России, не?
      Walanin
  7. APASUS Сегодня, 14:03
    Конечно мысль тупиковая ,но раз такие меры принимаются со стороны наших партнеров ,может стоить принимать отдельные акты о запрете торговли и наложение санкций на отдельные области и штаты?Так сказать по взаимным правилам игры.Только не надо искать какого то законного обоснования ,санкции принимаются в ответ на принятые меры нашего "партнера"
    APASUS
Картина дня