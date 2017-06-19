Кабмин РФ одобрил Соглашение об объединенной группировке войск с Арменией
Правительство РФ одобрило и направило президенту России для внесения на ратификацию Соглашение об объединенной группировке войск (сил) с Арменией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС .
Соглашение было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.
15 марта президенты России и Армении - Владимир Путин и Серж Саргсян - по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран.
Соглашение было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.
15 марта президенты России и Армении - Владимир Путин и Серж Саргсян - по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран.
Российская Федерация и Республика Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств - ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности- говорится в заявлении. -
В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации
Использованы фотографии: https://vk.com/feed
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти