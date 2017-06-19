Кабмин РФ одобрил Соглашение об объединенной группировке войск с Арменией

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В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации