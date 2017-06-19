14:41 19 июня

Кабмин РФ одобрил Соглашение об объединенной группировке войск с Арменией

Правительство РФ одобрило и направило президенту России для внесения на ратификацию Соглашение об объединенной группировке войск (сил) с Арменией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС .

Кабмин РФ одобрил Соглашение об объединенной группировке войск с Арменией


Соглашение было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.


15 марта президенты России и Армении - Владимир Путин и Серж Саргсян - по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран.

Российская Федерация и Республика Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств - ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности
- говорится в заявлении. -
В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации

Использованы фотографии: https://vk.com/feed
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Комментарии 13

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  1. Карась Сегодня, 13:01
    Сейчас Азербайджан взвоет)
    Карась
    1. xetai9977 Сегодня, 13:07
      да ладно! Как будто что-то новое произошло? Как стояли за оккупантами все эти десятилетия. так и стоят. Как снабжали бесплатным оружием, так и снабжают. Ничего нового. Пусть продолжают в таком же духе. Мы давно знаем кто наши враги.а кто друзья.
      xetai9977
      1. DenZ Сегодня, 13:12
        Кто же ваши друзья- турки?
        DenZ
        1. Владимир16 Сегодня, 13:39
          Цитата: DenZ
          Кто же ваши друзья- турки?

          Почему бы и не турки - это во-первых.
          Во вторых - любая дружба лучше чем война.
          Ну и в-третьих - xetai9977 просто человек им руководят эмоции. Вражду в душах азербайджанцев посеяли матрасы. Матрасы продолжают развивать тему вражды. Примером могут служить Европейские Игры которые прошли в Баку. Азербайджан провел их на высочайшем уровне. А вот вся гнилая европа буквально игнорировала это событие.
          Так с кем дружить-то? Это решают сами азербайджанцы. hi
          Владимир16
      2. Сухой_Т-50 Сегодня, 13:22
        Цитата: xetai9977
        да ладно! Как будто что-то новое произошло? Как стояли за оккупантами все эти десятилетия. так и стоят. Как снабжали бесплатным оружием, так и снабжают. Ничего нового. Пусть продолжают в таком же духе. Мы давно знаем кто наши враги.а кто друзья.

        Насколько я знаю,Россия также поставляет оружие Азербайджану,не?
        Сухой_Т-50
      3. с-т Petrov Сегодня, 13:26
        теперь 10 раз подумаете, прежде чем корнетом стрелу разломать, стоящую на позициях.

        Коварная Россия мешает воевать армянам и азербайджанцам. Что же твориться...
        с-т Petrov
      4. Pancir026 Сегодня, 13:27
        Цитата: xetai9977
        Как стояли за оккупантами все эти десятилетия

        Оккупанты эт кто?
        Если взять Историю,то закавказские татары как то возникли азербайджанцами в советское время..дали "государственность"прости Господи не пойми кому и зачем.
        В общем,кто враги .а кто друзья время покажет,смотрите как бы ваша русофобия ,не сыграла с вами весьма злую шутку
        Здравствуйте,Я,русский оккупант.
        https://www.youtube.com/watch?v=T65SwzHAbes


        Краткая история страны Азербайджан
        Территория теперешнего Азербайджана в VIII веке до н.э. была заселена медами, а позже стала частью Персидской империи. В конце VII века н.э. страна была завоевана арабами, которые принесли сюда ислам. В XI и XII столетиях территорию контролировали тюркские племена,
        XIVв. – территория Азербайджана завоевана войсками среднеазиатского деспота Тимура и включена в состав его империи
        в XVII столетии Азербайджан вновь стал частью Персии.
        1828 г. – очередное поражение Ирана в войне с Россией передало последней Нахичеванскую область.
        1870-е гг. – строительство нефтяных промыслов в районе Баку.
        1900-е гг. – бакинская нефть составляла 50% мировой нефтедобычи.
        1911 г. – возникновение первой буржуазно-националистической партии "Мусават".
        1917 г. – начало гражданской войны.
        В 1918 году Азербайджан стал независимым государством. В 1920 году страна была провозглашена Советской Социалистической Республикой и в 1922 году вместе с Грузией и Арменией вошла в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику.
        В 1936 году, после распада ЗСФСР вошла в состав СССР как союзная республика.

        А это ваши друзья-
        здравствуйте,я американский "миротворец"
        https://www.youtube.com/watch?v=JqE_2yCosKw
        Pancir026
        1. Meckajiuhe Сегодня, 13:57
          В азербайджане своя история.Как и на украине..
          Meckajiuhe
      5. финиш Сегодня, 13:29
        Это группировка создана не против Азербайджана.С ним и Армения справится.В свете происходящих и предполагаемых событий на "Большом Ближнем Востоке" она создана для реагирование на них.Например ,при раскраивании границ Ирака, Ирана ,Сирии, Турции и создании Курдских автономий или государств.Слишком много международных интересов и договоров нарушается (в том числе Московский и Карский).
        финиш
      6. ALLxANDr Сегодня, 14:28
        Вас бы помирить. Худой мир, лучше, чем хорошая война. Только не та, не другая сторона, не хотят искать нормальных точек соприкосновения.
        ALLxANDr
  2. Ferdinant Сегодня, 13:08
    ! На верху виднее
    Ferdinant
  3. сибиралт Сегодня, 13:35
    Цитата: Карась
    Сейчас Азербайджан взвоет)

    А чего выть то? Азербайджан конфликтует не с Арменией а с повстанцами НКО, которую Армения официально не признает.
    сибиралт
    1. Meckajiuhe Сегодня, 13:59
      Азербайджан конфликтует со всеми ,у кого в фамилии ЯН.Они даже Андре Агасси в свое время не пускали.Почитайте ,в интернет полно материала на эту тему.Хотя это очень просто могли закончить в 94 году.
      Meckajiuhe
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