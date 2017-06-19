14:41 19 июня

РФ предупредила о новых ракетных пусках с кораблей ВМФ у побережья Сирии

Добавить в закладки
Корабли ВМФ России проведут на этой неделе очередные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Это следует из извещений для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Российский ВМФ проведет учения (учебные ракетные пуски) ... с 18 по 30 июня
- говорится в сообщениях, в которых также приводятся конкретные координаты района учений, передает "Интерфакс"




Как следует из извещения, пуски ракет с российских кораблей могут быть осуществлены 19, 20, 23, 28 и 30 июня в промежутке между 08:00 до 18:00 по Москве у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.

Как ранее сообщалось, этот же район у побережья Сирии уже закрывался с 29 мая по 4 июня для проведения ракетных пусков с кораблей ВМФ России. 31 мая российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе Пальмиры.

В настоящее время оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море насчитывает около 10 кораблей и судов. В его составе выполняют задачи два новых однотипных фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также подводная лодка "Краснодар", которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр". В ноябре 2016 года "Адмирал Григорович" из акватории Средиземного моря также осуществил пуски крылатых ракет по целям террористов в Сирии.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Тралл Сегодня, 13:13 Новый
    Пущай ждут и боятся игилоиды.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Тралл
    1. Монос Сегодня, 13:18 Новый
      Цитата: Тралл
      Пущай ждут и боятся игилоиды.

      И америкоиды... тоже пущай ждут... и боятся.. smile
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Монос
      1. Чёрный Сегодня, 13:20 Новый
        Гурии и черти хихикают и потирают ручки wassat
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 13:23 Новый
          пуски ракет с российских кораблей могут быть осуществлены 19, 20, 23, 28 и 30 июня в промежутке между 08:00 до 18:00 по Москве

          Вот он русский "после дождичка в четверг" в действии smile
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Тралл
          1. ALLxANDr Сегодня, 13:35 Новый
            Пол планеты зашевелилось в тёмных закутках )) Вот так надо в твиттере работать! laughing laughing laughing Чтоб от каждого сообщения всем работы хватало!
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            ALLxANDr
          2. Shurik70 Сегодня, 13:38 Новый
            РФ предупредила о новых ракетных пусках

            Забыли добавить - исключительно мирных пусках мирными ракетами
            Ни один мирный человек не пострадает.
            У нас вообще вся техника мирная
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Shurik70
            1. Саша Крымский Сегодня, 13:55 Новый
              Цитата: Shurik70
              РФ предупредила о новых ракетных пусках

              Забыли добавить - исключительно мирных пусках мирными ракетами
              Ни один мирный человек не пострадает.

              И впрямь Сирия - это Казантип для военных всего мира.
              Почти халявная возможность себя показат и на других посмотреть. Кто хочет кайфануть- Велком.
              Танковый биатлон по ощущениям рядом не валялся.
              ВОЕННЫЕ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ И РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ.
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              Саша Крымский
        2. demo Сегодня, 14:07 Новый
          А девственницы прямо приходят в экстаз!
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          demo
      2. rpek32 Сегодня, 14:07 Новый
        не очень боятся если сирийцев сбивают в их же небе
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        rpek32
      3. Саша Крымский Сегодня, 14:08 Новый
        Цитата: Монос
        Цитата: Тралл
        Пущай ждут и боятся игилоиды.

        И америкоиды... тоже пущай ждут... и боятся.. smile

        Только не смешите Сирийских папуасов четырьмя выстрелами , как в прошлый раз. А то у них от смеха до сих пор икотта не прошла! yes
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Саша Крымский
    2. рич Сегодня, 13:21 Новый
      Ждём ударов "калибрами"...естественно халифат в курсе, и будут хаотичные перемещения, что собственно нам и нужно, а не сам этот удар...вообщем игра, на вскрытие позиций противника. Могут "случайно" и по передовым отрядам курдов отстрелять и по инструкторам
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      рич
    3. сибиралт Сегодня, 13:30 Новый
      Были бы ракеты, чего бы не прострелять? laughing
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      сибиралт
      1. Саша Крымский Сегодня, 14:17 Новый
        Цитата: сибиралт
        Были бы ракеты, чего бы не прострелять? laughing

        Если не хватит , подскачите в Хайфу , тут не далеко! В нижнем городе рядом с портом, спросите магазин Гурама (джинцой и сигаретами фарцует), подойдёте ; скажите от меня - он вам отвешает сколько нужно. lol у него брат Шальва в столовай на военном заводе повором работает.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Саша Крымский
  2. Anton Schneider Сегодня, 13:20 Новый
    Ну что же , давайте .
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Anton Schneider
  3. новичок Сегодня, 13:24 Новый
    это видимо предупреждение всей западной коалиции, за наглёж по отношению к сирийской армии.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    новичок
    1. Чёрный Сегодня, 13:34 Новый
      Цитата: новичок
      это видимо предупреждение всей западной коалиции, за наглёж по отношению к сирийской армии.

      Если это так то взбодрить надо так называемых " опозиционеров'" , которых сша так яро защищают от сирийской авиации......раз уж ввязались в драку.то надо отвечать ударом на удар.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Чёрный
      1. новичок Сегодня, 13:43 Новый
        я только за, да и взбодрить по _мощнее.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        новичок
  4. Метроном Сегодня, 13:35 Новый
    Неужели у кого-то появились яички и хоть один осколок заденет коалиционные силы? Хотя, что за бред, о чём это я.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Метроном
    1. Тралл Сегодня, 13:38 Новый
      Продолжайте вести наблюдение, мы скоро свяжемся с вами.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Тралл
    2. Pancir026 Сегодня, 13:45 Новый
      Цитата: Метроном
      хоть один осколок заденет коалиционные силы

      И?
      Ну будет в ИНЕТЕ визгу что в свинарнике,а толку?
      Меньше будет проблем в Сирии.когда бандитов под крылом США поубавится.
      Вы и впрямь уверены,что вы сумеете что то нам противопоставить?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Pancir026
    3. kostiknet Сегодня, 13:46 Новый
      Не переживайте уважаемый. За "больших яйценосцов" можно не бояться! (пока) Ведь Российское оружие бьет точно в цель. hi
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      kostiknet
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:18 Новый
        Для тех, кто решил проверить русских на наличие детородных органов:
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Соломон Кейн
    4. APASUS Сегодня, 13:54 Новый
      Цитата: Метроном
      Неужели у кого-то появились яички и хоть один осколок заденет коалиционные силы? Хотя, что за бред, о чём это я.

      Не заденет ,могу поспорить!
      Вам же указано время ,так что время есть спрятаться.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      APASUS
  5. sir_obs Сегодня, 13:47 Новый
    Новая мода какая-то. Стрельнут по игилам и умеренным и звонят америкосам. А те в свою очередь тоже, стрельнут по сирийцам и сразу звонить.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    sir_obs
    1. Тралл Сегодня, 13:50 Новый
      Думаете, лучше SMS-сообщения отправлять?
      Дешевле для военного бюджета? smile
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Тралл
  6. avg-mgn Сегодня, 13:50 Новый
    То ли я один увидел, то ли чего не так понял: Российский ВМФ проведет учения (учебные ракетные пуски) ... с 18 по 30 июня - говорится в сообщениях, в которых также приводятся конкретные координаты района учений

    так при чем здесь бармалеи и коалиция? Мне кажется, что наш Генштаб знает о чем говорит и пуски будут действительно учебными, иначе заявили бы о пусках по реальным целям, а это далеко не одно и то же.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    avg-mgn
    1. Тралл Сегодня, 14:01 Новый
      Лупануть "холостым" Калибром по игиловскому штабу - гурии не поймут smile
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Тралл
    2. Тень тьмы Сегодня, 14:09 Новый
      То ли я один увидел, то ли чего не так понял: Российский ВМФ проведет учения (учебные ракетные пуски) ...

      Нет, не Вы один, но комментарии читать весело. Судя по ним нашим противникам и " партнёрам" долго придётся выбираться из завалов брошенных в них шапок. lol
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Тень тьмы
  7. ПРАВОкатор Сегодня, 13:57 Новый
    По-моему пуски приурочат к хорошему наступлению.Чтобы америкосы не летали.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    ПРАВОкатор
  8. ТТХ Сегодня, 14:14 Новый
    Цитата: ПРАВОкатор
    По-моему пуски приурочат к хорошему наступлению.Чтобы америкосы не летали.

    Если "калибр" собьёт F-16 в этот период НУ извините мы вас предупреждали. stop
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    ТТХ
  9. 72jora72 Сегодня, 14:15 Новый
    Цитата: Метроном
    Неужели у кого-то появились яички и хоть один осколок заденет коалиционные силы? Хотя, что за бред, о чём это я.

    Всему своё время,и вам тоже яички по отрываем......
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    72jora72
Картина дня