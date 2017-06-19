РФ предупредила о новых ракетных пусках с кораблей ВМФ у побережья Сирии
Корабли ВМФ России проведут на этой неделе очередные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Это следует из извещений для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.
Как следует из извещения, пуски ракет с российских кораблей могут быть осуществлены 19, 20, 23, 28 и 30 июня в промежутке между 08:00 до 18:00 по Москве у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.
Как ранее сообщалось, этот же район у побережья Сирии уже закрывался с 29 мая по 4 июня для проведения ракетных пусков с кораблей ВМФ России. 31 мая российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе Пальмиры.
В настоящее время оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море насчитывает около 10 кораблей и судов. В его составе выполняют задачи два новых однотипных фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также подводная лодка "Краснодар", которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр". В ноябре 2016 года "Адмирал Григорович" из акватории Средиземного моря также осуществил пуски крылатых ракет по целям террористов в Сирии.
Российский ВМФ проведет учения (учебные ракетные пуски) ... с 18 по 30 июня- говорится в сообщениях, в которых также приводятся конкретные координаты района учений, передает "Интерфакс"
Как следует из извещения, пуски ракет с российских кораблей могут быть осуществлены 19, 20, 23, 28 и 30 июня в промежутке между 08:00 до 18:00 по Москве у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.
Как ранее сообщалось, этот же район у побережья Сирии уже закрывался с 29 мая по 4 июня для проведения ракетных пусков с кораблей ВМФ России. 31 мая российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе Пальмиры.
В настоящее время оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море насчитывает около 10 кораблей и судов. В его составе выполняют задачи два новых однотипных фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также подводная лодка "Краснодар", которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр". В ноябре 2016 года "Адмирал Григорович" из акватории Средиземного моря также осуществил пуски крылатых ракет по целям террористов в Сирии.
Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm