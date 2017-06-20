Бешеному псу развязали руки

«О том, что министр обороны Джеймс Мэттис, а не Белый дом будет решать, сокращать или нет численность американских войск в Афганистане, сообщило агентство Reuters. Оно сослалось на анонимный источник в правительстве США. В Белом доме комментировать эту информацию отказались, так что можно предположить: агентство сообщило правду, которой Трамп пока не хочет шокировать общественное мнение. Оно и понятно. Президент действует в рамках своих полномочий, но в полном противоречии с политикой своего предшественника. Контингент в Афганистане при Бараке Обаме последовательно сокращался».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru