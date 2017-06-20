Бешеному псу развязали руки
Министр обороны США Джеймс Мэттис, известный в военных и политических кругах под прозвищем Бешеный пёс, очень доволен новым решением Дональда Трампа. Президент США разрешил Пентагону самому определять, сколько войск следует отправить в Афганистан. «Это просто развязывает нам руки», — сообщил довольный Мэттис.
Трамп дал Пентагону полную власть над численностью войск в Афганистане, отмечает нью-йоркская корреспондентка британской газеты «The Independent» Эмили Шугерман.
Журналистка намекает на эмоциональность очередного решения Трампа. Дело в том, что накануне министр обороны Джеймс Мэттис заявил перед членами комитета по вооружённым силам сената, что США «не выиграли» войну в Афганистане. И уже спустя несколько часов Дональд Трамп предоставил Пентагону все полномочия по определению численности военного контингента в Афганистане.
Мэттис тут же похвастался перед сенатским подкомитетом по вопросам обороны, что президент делегировал ему полную власть над количеством войск — точно так же, как раньше он разрешил это в отношении конфликтов в Сирии и Ираке.
«В прошлом году у «Талибана» [запрещён в РФ] был хороший год, и в этом году они пытаются добиться новых успехов, — сказал министр. Я считаю, что враг поднимается прямо сейчас».
Многие эксперты в США решили, что глава Пентагона дал ясный намёк: он намерен отправить больше солдат в Афганистан. В начале этого года генерал Джон Николсон, главнокомандующий в Афганистане, говорил, что ему нужно на «несколько тысяч» солдат больше для борьбы с «ИГ» (запрещено в РФ), талибами и другими группировками.
Однако мистер Мэттис пока в бой не рвётся. Решение Трампа «само по себе не увеличивает силы в Афганистане». «Скорее, оно гарантирует, что министерство обороны может облегчить выполнение своих операций и оперативно реагировать на ситуации в области безопасности, что даст нашим войскам большую свободу в обеспечении воздушной другой жизненно важной поддержки», — отметил Мэттис.
Американский контингент был ограничен при Обаме примерно до 8.400 человек. Это значительное сокращение, если сравнить число со 100.000 солдат в 2011 году.
Некоторые люди из Пентагона жаловались, что управление военным контингентом при Обаме помешало им реагировать на события достаточно быстро. Истинное количество войск в Афганистане тоже стало определить довольно сложно: в иных случаях военные нанимали частных подрядчиков или привлекали для операций «временные силы» с целью избежать превышения численности, установленной мистером Обамой.
Критики планов Трампа считают, однако, что президент демонстрирует явную «снисходительность» по отношению к военным. Будучи частным гражданином, мистер Трамп выступал против войн в Афганистане и Ираке. Теперь же, став президентом, Трамп всё больше решений делегирует военным. Именно они принимают стратегические решения, отмечается в материале.
«Бывший бизнесмен» в апреле очень быстро согласился ударить с воздуха по Сирии, а затем передал контроль над численностью войск в Сирии и Ираке Пентагону.
Старший директор Совета национальной безопасности при президенте Обаме Нед Прайс сказал по этому поводу, что решение о размещении войск должно приниматься совместно с политическими и экономическими советниками, а не только с военными чинами. Неспособность наладить здесь консенсус может нанести ущерб стратегическим целям, сказал Прайс «The Independent».
Что касается Мэттиса, то он сказал в комитете по вооружённым силам, что надеется проинформировать сенаторов о новых планах к середине июля.
Такие бодрые заявления, заметим, появились не на пустом месте: о новых планах в Пентагоне толкуют с апреля 2017 года, невзирая на «пацифистские» предвыборные обещания мистера Трампа, говорившего о необходимости вывести американские войска из Афганистана.
В апреле американцы сбросили самую мощную авиабомбу на позиции боевиков «ИГ» (запрещено в России) в афганской провинции Нангархар. Речь идёт о бомбе GBU-43B массой 9,5 т, «матери всех бомб». Дональд Трамп назвал применение сверхмощной бомбы в Афганистане «успешной операцией», а американскую армию — «потрясающей».
«У нас потрясающие командиры в армии и потрясающая армия. Мы ими очень гордимся. Это было ещё одной очень, очень успешной операцией», — процитировал его телеканал «НТВ» .
В мае в СМИ появились сведения о плане Пентагона, касающегося новой стратегии в Афганистане. Оказывается, Пентагон считает необходимым отправить в Афганистан дополнительные военные силы для разгрома тамошних боевиков «ИГ», а также и сдержать наступающий «Талибан».
Самое интересное, что США в своём стремлении продолжить войну в Афганистане вовсе не одиноки, как могло бы показаться на первый взгляд.
9 мая Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис побывал в Копенгагене. В датской столице главу Пентагона ждали четырнадцать руководителей военных ведомств стран, воюющих против «ИГ». Мэттис говорил в первую очередь об Афганистане. «В Афганистане мы столкнулись с серьёзным и упорным противником, — цитировала его «Лента.ру» . — Тем не менее, «Исламское государство» уже потеряло там две трети своих бойцов, и на прошлых выходных президент Гани объявил о гибели эмира Хорасана — лидера боевиков «ИГ» в провинции Нангархар. Мы нанесли «ИГ» ещё один серьёзный удар, лишив их одного из главарей».
Затем датский коллега американского министра К. Фредериксен «произвёл небольшой фурор», объявив, что Дания при необходимости отправит в Афганистан дополнительные силы.
В плане Пентагона речь идёт как раз о ведении боевых действий в Афганистане. Суть документа известна: отправить в страну дополнительные силы для действий как против «ИГ», так и против талибов. Вероятно, следует говорить о дополнительных пяти тысячах американских военнослужащих.
Геннадий Петров считает, что Соединённые Штаты «незаметно» втягиваются «в новый вооружённый конфликт, чреватый противостоянием с Россией». Дональд Трамп, как отмечает аналитик в «Expert Online» , предоставил Пентагону право самостоятельно определять численность контингента военнослужащих в Афганистане, а посему в ближайшее время ограниченный контингент США в этой стране скорее всего увеличится.
Если при Обаме не то что увеличение численности американских военнослужащих, а даже простое пополнение имеющегося состава требовало согласований с президентом, то теперь принимать все соответствующие решения «простым росчерком пера» будет один министр обороны. Аналитик делает такой вывод: «Это значит, что для американцев если не победное, то уж по крайней мере не позорное завершение афганской войны, о котором объявил Обама, отменяется. Война с неизбежным следствием в виде гробов американских военнослужащих начнётся по новой».
По мнению Петрова, для России печален сам факт того, что вблизи бывшей советской границы вот-вот запылает афганский очаг нестабильности, причём русские опять могут оказаться «по разные стороны баррикад с американцами», поскольку США обвиняют Россию в поддержке «Талибана». Мистер Мэттис, к примеру, в апреле заявлял, что Москва поставляет оружие талибам.
Ещё чуть-чуть, добавим, и Вашингтон обвинит русских в войне на стороне талибов. Политики и эксперты рассуждают о поддержке Москвой «Талибана» на протяжении всего 2017 года. Не столь давно упомянутый генерал Джон Николсон, командующий силами НАТО в Афганистане, заявил публично, что Москва нарушила международное право, поставляя оружие боевикам «Талибана». В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений». Москва поставляла талибам пулемёты и прочее оружие. Разведка полагает, что это оружие использовалось для атак против сил безопасности Афганистана в южных провинциях, приводит слова генерала британская газета «The Telegraph» (Великобритания). Николсон выступал в Кабуле совместно с Джеймсом Мэттисом, который и не скрывает, что США должны противостоять России в Афганистане — в той стране, где в 1980-х годах проиграл войну СССР.
Немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» привела высказывания другого военного чина, генерала Кёртиса Скапарротти, главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. На слушаниях в Конгрессе США тот заявил о «возросшем влиянии» России и о «возможных» её поставках «Талибану».
Впрочем, эти утверждения почти что опровергнул позднее натовский генсек Йенс Столтенберг. 24 мая босс НАТО сообщил, что у Североатлантического альянса нет информации, подтверждающей бы связи властей России и «Талибана». «Мы видели сообщения, но не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией «Талибана», — процитировал господина Столтенберга «Коммерсантъ» .
Другое дело, добавим, что мистер Трамп решил сохранить за Вашингтоном влияние в Афганистане: страна не должна остаться без присмотра дядюшки Сэма. Кроме того, наращивание военных сил в Афганистане нужно военно-промышленному комплексу США: возрождать родную экономику мистер Трамп, по примеру Рейгана, задумал через подъём военной машины. Афганистан, Сирия, КНДР, Россия — везде у мистера Трампа есть враги. С такими-то военными аппетитами и с такой любовью к большим бомбам как бы не стать мистеру Трампу человеком, который развяжет на планете ядерную войну.
Трамп дал Пентагону полную власть над численностью войск в Афганистане, отмечает нью-йоркская корреспондентка британской газеты «The Independent» Эмили Шугерман.
Журналистка намекает на эмоциональность очередного решения Трампа. Дело в том, что накануне министр обороны Джеймс Мэттис заявил перед членами комитета по вооружённым силам сената, что США «не выиграли» войну в Афганистане. И уже спустя несколько часов Дональд Трамп предоставил Пентагону все полномочия по определению численности военного контингента в Афганистане.
Мэттис тут же похвастался перед сенатским подкомитетом по вопросам обороны, что президент делегировал ему полную власть над количеством войск — точно так же, как раньше он разрешил это в отношении конфликтов в Сирии и Ираке.
«В прошлом году у «Талибана» [запрещён в РФ] был хороший год, и в этом году они пытаются добиться новых успехов, — сказал министр. Я считаю, что враг поднимается прямо сейчас».
Многие эксперты в США решили, что глава Пентагона дал ясный намёк: он намерен отправить больше солдат в Афганистан. В начале этого года генерал Джон Николсон, главнокомандующий в Афганистане, говорил, что ему нужно на «несколько тысяч» солдат больше для борьбы с «ИГ» (запрещено в РФ), талибами и другими группировками.
Однако мистер Мэттис пока в бой не рвётся. Решение Трампа «само по себе не увеличивает силы в Афганистане». «Скорее, оно гарантирует, что министерство обороны может облегчить выполнение своих операций и оперативно реагировать на ситуации в области безопасности, что даст нашим войскам большую свободу в обеспечении воздушной другой жизненно важной поддержки», — отметил Мэттис.
Американский контингент был ограничен при Обаме примерно до 8.400 человек. Это значительное сокращение, если сравнить число со 100.000 солдат в 2011 году.
Некоторые люди из Пентагона жаловались, что управление военным контингентом при Обаме помешало им реагировать на события достаточно быстро. Истинное количество войск в Афганистане тоже стало определить довольно сложно: в иных случаях военные нанимали частных подрядчиков или привлекали для операций «временные силы» с целью избежать превышения численности, установленной мистером Обамой.
Критики планов Трампа считают, однако, что президент демонстрирует явную «снисходительность» по отношению к военным. Будучи частным гражданином, мистер Трамп выступал против войн в Афганистане и Ираке. Теперь же, став президентом, Трамп всё больше решений делегирует военным. Именно они принимают стратегические решения, отмечается в материале.
«Бывший бизнесмен» в апреле очень быстро согласился ударить с воздуха по Сирии, а затем передал контроль над численностью войск в Сирии и Ираке Пентагону.
Старший директор Совета национальной безопасности при президенте Обаме Нед Прайс сказал по этому поводу, что решение о размещении войск должно приниматься совместно с политическими и экономическими советниками, а не только с военными чинами. Неспособность наладить здесь консенсус может нанести ущерб стратегическим целям, сказал Прайс «The Independent».
Что касается Мэттиса, то он сказал в комитете по вооружённым силам, что надеется проинформировать сенаторов о новых планах к середине июля.
Такие бодрые заявления, заметим, появились не на пустом месте: о новых планах в Пентагоне толкуют с апреля 2017 года, невзирая на «пацифистские» предвыборные обещания мистера Трампа, говорившего о необходимости вывести американские войска из Афганистана.
В апреле американцы сбросили самую мощную авиабомбу на позиции боевиков «ИГ» (запрещено в России) в афганской провинции Нангархар. Речь идёт о бомбе GBU-43B массой 9,5 т, «матери всех бомб». Дональд Трамп назвал применение сверхмощной бомбы в Афганистане «успешной операцией», а американскую армию — «потрясающей».
«У нас потрясающие командиры в армии и потрясающая армия. Мы ими очень гордимся. Это было ещё одной очень, очень успешной операцией», — процитировал его телеканал «НТВ» .
В мае в СМИ появились сведения о плане Пентагона, касающегося новой стратегии в Афганистане. Оказывается, Пентагон считает необходимым отправить в Афганистан дополнительные военные силы для разгрома тамошних боевиков «ИГ», а также и сдержать наступающий «Талибан».
Самое интересное, что США в своём стремлении продолжить войну в Афганистане вовсе не одиноки, как могло бы показаться на первый взгляд.
9 мая Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис побывал в Копенгагене. В датской столице главу Пентагона ждали четырнадцать руководителей военных ведомств стран, воюющих против «ИГ». Мэттис говорил в первую очередь об Афганистане. «В Афганистане мы столкнулись с серьёзным и упорным противником, — цитировала его «Лента.ру» . — Тем не менее, «Исламское государство» уже потеряло там две трети своих бойцов, и на прошлых выходных президент Гани объявил о гибели эмира Хорасана — лидера боевиков «ИГ» в провинции Нангархар. Мы нанесли «ИГ» ещё один серьёзный удар, лишив их одного из главарей».
Затем датский коллега американского министра К. Фредериксен «произвёл небольшой фурор», объявив, что Дания при необходимости отправит в Афганистан дополнительные силы.
В плане Пентагона речь идёт как раз о ведении боевых действий в Афганистане. Суть документа известна: отправить в страну дополнительные силы для действий как против «ИГ», так и против талибов. Вероятно, следует говорить о дополнительных пяти тысячах американских военнослужащих.
Геннадий Петров считает, что Соединённые Штаты «незаметно» втягиваются «в новый вооружённый конфликт, чреватый противостоянием с Россией». Дональд Трамп, как отмечает аналитик в «Expert Online» , предоставил Пентагону право самостоятельно определять численность контингента военнослужащих в Афганистане, а посему в ближайшее время ограниченный контингент США в этой стране скорее всего увеличится.
«О том, что министр обороны Джеймс Мэттис, а не Белый дом будет решать, сокращать или нет численность американских войск в Афганистане, сообщило агентство Reuters. Оно сослалось на анонимный источник в правительстве США. В Белом доме комментировать эту информацию отказались, так что можно предположить: агентство сообщило правду, которой Трамп пока не хочет шокировать общественное мнение. Оно и понятно. Президент действует в рамках своих полномочий, но в полном противоречии с политикой своего предшественника. Контингент в Афганистане при Бараке Обаме последовательно сокращался».
Если при Обаме не то что увеличение численности американских военнослужащих, а даже простое пополнение имеющегося состава требовало согласований с президентом, то теперь принимать все соответствующие решения «простым росчерком пера» будет один министр обороны. Аналитик делает такой вывод: «Это значит, что для американцев если не победное, то уж по крайней мере не позорное завершение афганской войны, о котором объявил Обама, отменяется. Война с неизбежным следствием в виде гробов американских военнослужащих начнётся по новой».
По мнению Петрова, для России печален сам факт того, что вблизи бывшей советской границы вот-вот запылает афганский очаг нестабильности, причём русские опять могут оказаться «по разные стороны баррикад с американцами», поскольку США обвиняют Россию в поддержке «Талибана». Мистер Мэттис, к примеру, в апреле заявлял, что Москва поставляет оружие талибам.
Ещё чуть-чуть, добавим, и Вашингтон обвинит русских в войне на стороне талибов. Политики и эксперты рассуждают о поддержке Москвой «Талибана» на протяжении всего 2017 года. Не столь давно упомянутый генерал Джон Николсон, командующий силами НАТО в Афганистане, заявил публично, что Москва нарушила международное право, поставляя оружие боевикам «Талибана». В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений». Москва поставляла талибам пулемёты и прочее оружие. Разведка полагает, что это оружие использовалось для атак против сил безопасности Афганистана в южных провинциях, приводит слова генерала британская газета «The Telegraph» (Великобритания). Николсон выступал в Кабуле совместно с Джеймсом Мэттисом, который и не скрывает, что США должны противостоять России в Афганистане — в той стране, где в 1980-х годах проиграл войну СССР.
Немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» привела высказывания другого военного чина, генерала Кёртиса Скапарротти, главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. На слушаниях в Конгрессе США тот заявил о «возросшем влиянии» России и о «возможных» её поставках «Талибану».
Впрочем, эти утверждения почти что опровергнул позднее натовский генсек Йенс Столтенберг. 24 мая босс НАТО сообщил, что у Североатлантического альянса нет информации, подтверждающей бы связи властей России и «Талибана». «Мы видели сообщения, но не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией «Талибана», — процитировал господина Столтенберга «Коммерсантъ» .
Другое дело, добавим, что мистер Трамп решил сохранить за Вашингтоном влияние в Афганистане: страна не должна остаться без присмотра дядюшки Сэма. Кроме того, наращивание военных сил в Афганистане нужно военно-промышленному комплексу США: возрождать родную экономику мистер Трамп, по примеру Рейгана, задумал через подъём военной машины. Афганистан, Сирия, КНДР, Россия — везде у мистера Трампа есть враги. С такими-то военными аппетитами и с такой любовью к большим бомбам как бы не стать мистеру Трампу человеком, который развяжет на планете ядерную войну.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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