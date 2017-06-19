В Катар прибыла первая группа турецких военнослужащих
Первое подразделение военнослужащих турецкой армии прибыло в Катар для участия в совместном учении, передает РИА Новости сообщение местной газеты Peninsula.
Учение проводится на фоне обострения отношений Катара с соседями, которые разорвали с Дохой дипотношения, обвинив эмират в поддержке международного терроризма.
По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство Катара, турецкие военнослужащие примут участие в маневрах, предусмотренных соглашением между двумя странами. Учение призвано «повысить эффективность Катара и Турции в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также в миротворческих мероприятиях».
Мероприятия планируется начать с демонстрации возможностей турецкой военной техники. Численность прибывшего подразделения не указывается.
Агентство напоминает, что соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения военных вступило в силу 15 июня 2015 года, а работа по его реализации началась в октябре того же года. По данным МО Турции, 28 апреля 2016 года было подписано соглашение о начале работ по размещению турецкого военного контингента на территории Катара, которое было одобрено турецким парламентом 7 июня 2017 года.
Ранее сообщалось, что на базе в Катаре будут размещены около 3-х тыс. военных из сухопутных войск, ВВС и ВМС Турции.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил недавно, что не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с эмиратом и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.
Учение проводится на фоне обострения отношений Катара с соседями, которые разорвали с Дохой дипотношения, обвинив эмират в поддержке международного терроризма.
По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство Катара, турецкие военнослужащие примут участие в маневрах, предусмотренных соглашением между двумя странами. Учение призвано «повысить эффективность Катара и Турции в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также в миротворческих мероприятиях».
Мероприятия планируется начать с демонстрации возможностей турецкой военной техники. Численность прибывшего подразделения не указывается.
Агентство напоминает, что соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения военных вступило в силу 15 июня 2015 года, а работа по его реализации началась в октябре того же года. По данным МО Турции, 28 апреля 2016 года было подписано соглашение о начале работ по размещению турецкого военного контингента на территории Катара, которое было одобрено турецким парламентом 7 июня 2017 года.
Ранее сообщалось, что на базе в Катаре будут размещены около 3-х тыс. военных из сухопутных войск, ВВС и ВМС Турции.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил недавно, что не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с эмиратом и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.
Использованы фотографии: https://www.dcnews.ro
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