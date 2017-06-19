14:40 19 июня

В Катар прибыла первая группа турецких военнослужащих

Первое подразделение военнослужащих турецкой армии прибыло в Катар для участия в совместном учении, передает РИА Новости сообщение местной газеты Peninsula.

В Катар прибыла первая группа турецких военнослужащих


Учение проводится на фоне обострения отношений Катара с соседями, которые разорвали с Дохой дипотношения, обвинив эмират в поддержке международного терроризма.


По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство Катара, турецкие военнослужащие примут участие в маневрах, предусмотренных соглашением между двумя странами. Учение призвано «повысить эффективность Катара и Турции в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также в миротворческих мероприятиях».

Мероприятия планируется начать с демонстрации возможностей турецкой военной техники. Численность прибывшего подразделения не указывается.

Агентство напоминает, что соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения военных вступило в силу 15 июня 2015 года, а работа по его реализации началась в октябре того же года. По данным МО Турции, 28 апреля 2016 года было подписано соглашение о начале работ по размещению турецкого военного контингента на территории Катара, которое было одобрено турецким парламентом 7 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что на базе в Катаре будут размещены около 3-х тыс. военных из сухопутных войск, ВВС и ВМС Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил недавно, что не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с эмиратом и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.

Использованы фотографии: https://www.dcnews.ro
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Комментарии 6

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  1. Тралл Сегодня, 13:40
    Хорошо бы отработать на учениях принуждение к миру американской военной базы в Катаре.
    Тралл
    1. НасРать Сегодня, 13:47
      Цитата: Тралл
      Хорошо бы отработать на учениях принуждение к миру американской военной базы в Катаре.

      Это непременно должны сделать вооружённые силы Беларуси ! wink
      НасРать
  2. APASUS Сегодня, 13:49
    Что в этом муравейнике происходит не понятно? Вроде как Пакистан обещал предоставить 10 тыс военнослужащих для "нормализации "обстановки.Пакистан прямой сподвижник Саудовской Аравии,что пакистанцы пошли против своего кошелька? Много вопросов по развитию конфликтной ситуации ,слишком непонятна позиция США,кроме двух обычных высказываний американцы собственно ничего не сделали .
    Понятно что Израиль как бы тут не причем и не хочет вмешиваться,но сомневаюсь что они в восторге от усиления Эрдогана в регионе и тем более Пакистана,зачем им конкуренты?
    APASUS
  3. новичок Сегодня, 13:50
    собрались в кучу два обиженных: один дуется на саудов и ко, второй на янки. в общем, два пособника и снабженца террористов собрались дружить взасос.
    новичок
    1. НасРать Сегодня, 13:53
      Цитата: новичок
      собрались в кучу два обиженных: один дуется на саудов и ко, второй на янки. в общем, два пособника и снабженца террористов собрались дружить взасос.

      Вы сказали о двух пособниках, но в Вашем комменте я насчитал минимум четыре - янки, сауды, катар, турки. .. wassat
      НасРать
      1. новичок Сегодня, 13:56
        “собрались в кучу два обиженных“. которые, поясню, хотят надувать щёки вдвоём, чтоб хоть кто то заметил.
        новичок
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