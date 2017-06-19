Тендер на поставку вертолётов для "Мистралей" ВМС Египта выиграла Россия

Ка-52К "Катран" ВКС РФ

В первый день работы международного авиакосмического форума в Ле Бурже приходят сообщения о том, что Россия выиграла тендер на поставки для ВМС Египта партии вертолётов. Речь идёт о поставках вертолётов для вертолётоносцев типа «Мистраль», которые на основании действия санкций в своё время Франсуа Олланд запретил передавать России. Тогда Франция выплатила РФ по особому пункту контракта более 1 млрд евро за срыв поставок, а сами корабли были приобретены Египтом.Сегодня глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщает о том, что Россия поставит в Египет корабельную версию вертолётов Ка-52 - Ка-52К «Катран».По словам Дмитрия Шугаева, сегодня идёт «вязкая работа» по согласованию с египетской стороной внешнего вида вертолётов корабельного базирования.Ранее стало известно о том, что на каждом из вертолётоносцев типа «Мистраль», попавших в Египет, смогут разместиться 16 вертолётов российского производства. В частности, речь идёт о размещении вертолётов в следующей конфигурации: 8 ударных и 8 транспортных.При этом сочетание может и меняться. Таким образом, египетская сторона в скором времени планирует приобрести у России не менее 16 вертолётов Ка-52К «Катран» - для двух «Мистралей», названных в честь президентов Египта – «Анвар Саддат» и «Гамаль Абдель Насер». В самом Египте пресса сообщает о том, что число транспортных вертолётов на борту "Мистралей" может в планах свести к минимуму, отдав предпочтение именно ударным винтокрылым машинам. В таком случае в Египет может быть продано и существенно больше 16-ти единиц Ка-52К.