14:40 19 июня

Тендер на поставку вертолётов для "Мистралей" ВМС Египта выиграла Россия

В первый день работы международного авиакосмического форума в Ле Бурже приходят сообщения о том, что Россия выиграла тендер на поставки для ВМС Египта партии вертолётов. Речь идёт о поставках вертолётов для вертолётоносцев типа «Мистраль», которые на основании действия санкций в своё время Франсуа Олланд запретил передавать России. Тогда Франция выплатила РФ по особому пункту контракта более 1 млрд евро за срыв поставок, а сами корабли были приобретены Египтом.

Сегодня глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщает о том, что Россия поставит в Египет корабельную версию вертолётов Ка-52 - Ка-52К «Катран».

Тендер на поставку вертолётов для "Мистралей" ВМС Египта выиграла Россия

Ка-52К "Катран" ВКС РФ



По словам Дмитрия Шугаева, сегодня идёт «вязкая работа» по согласованию с египетской стороной внешнего вида вертолётов корабельного базирования.

Ранее стало известно о том, что на каждом из вертолётоносцев типа «Мистраль», попавших в Египет, смогут разместиться 16 вертолётов российского производства. В частности, речь идёт о размещении вертолётов в следующей конфигурации: 8 ударных и 8 транспортных.



При этом сочетание может и меняться. Таким образом, египетская сторона в скором времени планирует приобрести у России не менее 16 вертолётов Ка-52К «Катран» - для двух «Мистралей», названных в честь президентов Египта – «Анвар Саддат» и «Гамаль Абдель Насер». В самом Египте пресса сообщает о том, что число транспортных вертолётов на борту "Мистралей" может в планах свести к минимуму, отдав предпочтение именно ударным винтокрылым машинам. В таком случае в Египет может быть продано и существенно больше 16-ти единиц Ка-52К.

Использованы фотографии: Imgload.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рич Сегодня, 14:13
    Тендер на поставку вертолётов для "Мистралей" ВМС Египта выиграла Россия

    Прямо скажем неожиданная новость, если учесть что эти два мистраля именно под российские вертолеты и строились laughing
    рич
    1. Machete Сегодня, 14:15
      Ну если ты имеешь явно русофобскую позицию, то можно было бы и , не смотря на спецификации, заказать что-то НАТОвское. Это в тренде сейчас.
      Египет пока (пока!) дружит с головой.
      Machete
      1. МПК105 Сегодня, 14:17
        Не,сначала надо купить,а потом можно уже и позицию русофобскую показывать...
        МПК105
        1. Machete Сегодня, 14:23
          Пусть сначала купят, а потом хоть всё взорвут в антироссийской истерике. Главное, деньги с них взять.
          Machete
          1. Соломон Кейн Сегодня, 14:38
            Египтяне учли горький опыт истории - игнор Российского (Советского) ВПК, как правило, обходится боком. Косячок Франции с Россией по Мистралям ярко говорит о надёжности
            Западных "партнеров".
            Соломон Кейн
      2. zadorin1974 Сегодня, 14:33
        Да не сголовой Ебипет дружит,а с пустыми пляжами и с толпой бородатых в соседней Ливии.Кроме Катранов еще и оборудование на сами корабли(которое мы во Франции демонтировали) и одобрена продажа С 400.
        zadorin1974
  2. Alexey RA Сегодня, 14:17
    1. Египет купил УДК, исходно строившиеся для России - с изменениями конструкции базового проекта под российские вертолёты.
    2. Россия выиграла тендер на поставки для ВМС Египта партии вертолётов.
    Alexey RA
  3. Евгений Стрыгин Сегодня, 14:28
    было известно задолго до.
    Евгений Стрыгин
Картина дня