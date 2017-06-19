Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции", заявили в Раде

Чем предлагается заменить АТО? По сути – войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом

Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных