14:40 19 июня

Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции", заявили в Раде

Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции" под руководством президента, заявил депутат от фракции "Народный фронт", член комитета Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Чем предлагается заменить АТО? По сути – войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом
— написал депутат в Facebook, передает РИА Новости

По его словам, руководить штабом будет президент как верховный главнокомандующий.


Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции", заявили в Раде


Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных
— отметил Тымчук.

При этом все военно-гражданские или военные администрации также "замкнутся" на оперативном штабе.

По мнению депутата, закон не будет отказом от минских соглашений, а позволит "вдохнуть в них жизнь".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.

СМИ сообщили, что власти Украины в рамках законопроекта планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В ДНР планы Киева отвергли, поскольку для их реализации "должно существовать доверие, которого сейчас нет".

В Кремле заявили, что изучат план Киева по реинтеграции на соответствие минским договоренностям.

Использованы фотографии: https://zabeba.li/
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Комментарии 12

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  1. Altona Сегодня, 14:12
    В третий котёл нырнуть хотят петушки? Вернее Петушок. В первых двух не доварился?
    Altona
    1. рич Сегодня, 14:16
      Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции" под руководством президента

      Да нет, просто вечно пьяное "самое сильное в Европе" украинское войско беред под свое непосредственное управление "самый трезвый в Европе" человек. laughing
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 14:20
        Правильно делает,он же видит,что атаманы у него все Путинские наймиты,с ними перемоги не видать...Хочешь сделать хорошо,сделай сам.Скоро впереди войска с шашкой в атаку пойдет.
        МПК105
        1. рич Сегодня, 14:28
          С шашкой в атаку пойдет говоришь? Ну тут он не превзойденный мастак. НЕ ПРЕВЗОЙДЕННЫЙ good drinks yes laughing
          рич
          1. МПК105 Сегодня, 14:34
            laughing Прикинь-а там в перых рядах Захар-как Пересвет с Челубеем биться будут.Дядьки так-то оба здоровые,если Петро не с похмелья будет,ещё не известно,кто кого...
            МПК105
            1. рич Сегодня, 14:37
              Для этого, Леш, они сначала штабные учения за шахматной доской с рюмками проведут....на вылет laughing
              рич
    2. Армата Сегодня, 14:30
      Цитата: Altona
      В третий котёл нырнуть хотят петушки? Вернее Петушок. В первых двух не доварился?

      Клопы диванные. Вы что не понимаете. Это смерти мирных людей. Да вам удобно писать всякую петушню, сидя на мягком кресле, а там люди защищают Родину. Я всю жизнь стоял в тылу. и мне было больно, когда от моих машин погибали люди. Вам просто наплевать на жизни детей, матерей. Важнее приютить дезертиров на своей земле. А нам нужны трусы?
      Армата
  2. с-т Petrov Сегодня, 14:13
    ну прыгните уже арийцы. Откиньте свой чуб назад, чтоб не мешал обзору! Заправляйте ваши танки, читайте укровойску майн кампф для поднятия духа!

    одни сопли, суета и безделье - как от нашей оппозиции тут на форуме - и те и те жалкие - и вони и от тех и от тех много.

    Хорошо что наши клоуны хотя бы ОМОН не жгут и свои сопли роняют исключительно на форуме, а вот упыри хатайскрайники и до складов оружейных добрались.

    Довонялись на форумах да в бложегах. Все это начинается когда холоп начинает жалеть себя и рассказывать себе, что он свободная личность и что вокруг него земля крутится

    Чем быстрее каждый холоп свое место вспомнит и пойдет заниматься непосредственно своим делом - вся эта катавасия кончится.

    с-т Petrov
  3. demo Сегодня, 14:14
    Да.
    Тут Вальцман проявит свой выдающийся полководческий талант.
    Талантище!
    Царь Иудеи Соломон от зависти перевернется в гробу.
    Все пропало, шеф, все пропала.
    Петя руководитель войсковой операции!
    demo
    1. Егоза Сегодня, 14:30
      Цитата: demo
      Петя руководитель войсковой операции!

      Так слова-то какие выучил! "Войсковая операция"! Уж он напланирует. Особенно после встречи с Трампом! Получит Петя операцию по самые Нидерланды! wassat
      Егоза
  4. Не служил Сегодня, 14:19
    . Реинтеграция с помощью войсковой операции это что-то новое.
    Не служил
  5. тезей Сегодня, 14:32
    Переход к войсковой операции ВСУ под руководством президента, вместо АТО для ДНР и ЛНР без разницы. Для России войсковая операция ВСУ будет сигналом,для проведения операции по принуждению к миру ,как гаранта Минских соглашений, Украины. Пусть попробуют.
    тезей
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