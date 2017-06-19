Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции", заявили в Раде
Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции" под руководством президента, заявил депутат от фракции "Народный фронт", член комитета Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.
По его словам, руководить штабом будет президент как верховный главнокомандующий.
При этом все военно-гражданские или военные администрации также "замкнутся" на оперативном штабе.
По мнению депутата, закон не будет отказом от минских соглашений, а позволит "вдохнуть в них жизнь".
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.
СМИ сообщили, что власти Украины в рамках законопроекта планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В ДНР планы Киева отвергли, поскольку для их реализации "должно существовать доверие, которого сейчас нет".
В Кремле заявили, что изучат план Киева по реинтеграции на соответствие минским договоренностям.
Чем предлагается заменить АТО? По сути – войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом— написал депутат в Facebook, передает РИА Новости
По его словам, руководить штабом будет президент как верховный главнокомандующий.
Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных— отметил Тымчук.
При этом все военно-гражданские или военные администрации также "замкнутся" на оперативном штабе.
По мнению депутата, закон не будет отказом от минских соглашений, а позволит "вдохнуть в них жизнь".
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.
СМИ сообщили, что власти Украины в рамках законопроекта планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В ДНР планы Киева отвергли, поскольку для их реализации "должно существовать доверие, которого сейчас нет".
В Кремле заявили, что изучат план Киева по реинтеграции на соответствие минским договоренностям.
Использованы фотографии: https://zabeba.li/
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