14:37 19 июня

Минобороны России прекратило действие меморандума с США по Сирии

Министерство обороны России с 19 июня прекращает взаимодействие с Соединёнными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Об этом сообщается в заявлении военного ведомства, поступившем в распоряжение RT .

В Минобороны отметили, что действия авиации США против официального Дамаска являются грубейшим нарушением международного права, а также военной агрессией по отношению к Сирии.


Минобороны России прекратило действие меморандума с США по Сирии



Более того, в воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолёты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии
— подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве добавляют, что подобные действия рассматриваются как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.

Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах
— говорится заявлении.

По словам военных, впредь в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе над Сирией любые воздушные объекты международной коалиции к западу от реки Евфрат будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей.

Ранее в МИД России назвали удар США по истребителю ВВС Сирии актом агрессии.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 501Legion Сегодня, 14:17
    Видимо этого обострения они и добавилась. чтобы их Самолёты стали целями.
    501Legion
    1. mad Сегодня, 14:21
      Цитата: 501Legion
      Видимо этого обострения они и добавилась

      Кто "они"?
      mad
      1. Тралл Сегодня, 14:24
        Чем-то напомнило весну-начало лета 1941 года, когда старались не поддаваться на провокации...
        Тралл
        1. cniza Сегодня, 14:31
          Ранее в МИД России назвали удар США по истребителю ВВС Сирии актом агрессии.


          Становится горячее , но без ответки оставлять нельзя .
          cniza
      2. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:24
        Кто "они"?

        балбесы bully
        GELEZNII_KAPUT
    2. tiredwithall Сегодня, 14:27
      Цитата: 501Legion
      их Самолёты стали целями.

      обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей

      Ну очень крутой ответ. Вы - сбиваете, а мы вас сопровождаем.
      tiredwithall
      1. Венд Сегодня, 14:30
        Цитата: tiredwithall
        Цитата: 501Legion
        их Самолёты стали целями.

        обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей

        Ну очень крутой ответ. Вы - сбиваете, а мы вас сопровождаем.

        Как наши летуны умеют сопровождать, знаем по истерическим воплям военных США. Так что ответ достойный.
        Венд
      2. yuriy55 Сегодня, 14:34
        Цитата: tiredwithall
        Ну очень крутой ответ. Вы - сбиваете, а мы вас сопровождаем.

        Тщательнее надо читать:
        ...будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей.

        soldier
        yuriy55
      3. рич Сегодня, 14:34
        Теперь нет меморандумов. Только сила. И правильно! С волками жить - по-волчьи выть.
        рич
      4. aleksfill Сегодня, 14:36
        Прекращаются, отменяются тменяются договоры, сговоры не отменяются поэтому будет,
        как и было.Долбить и впредь Асада будут и США, и Израиль, и Турция, и коалиция...
        А МИД РФ будет отвечать - асимметрично.
        aleksfill
  2. Сумрачный стрелок Сегодня, 14:19
    Вот вот посмотрим что будет дальше
    Сумрачный стрелок
    1. Share Сегодня, 14:23
      Ничего не будет, как всегда одни и те же угрозы на бумажках, конкретных действий нет, потому что если только наши хоть раз шмальнут в ответ то сразу им прилетит...
      Share
      1. Тралл Сегодня, 14:26
        Перелистните методичку, в ней написано "не повторяйтесь".
        Тралл
      2. okko077 Сегодня, 14:28
        Но пугнуть- то нужно, и тихо сапом добиваться наших поставленных целей...
        okko077
  3. Altona Сегодня, 14:20
    Чем больше территорий САР освобождается от ИГИЛ, тем агрессивнее становится международная коалиция в защите своих подопечных, обнажая свои истинные цели.
    Altona
    1. Тралл Сегодня, 14:34
      Ситуация напоминает 1945-й год.
      Исход войны ясен, "союзники" всё больше превращаются в соперников, и пытаются урвать кусок побольше.
      Тралл
  4. Lexa-149 Сегодня, 14:21
    Давно пора было накрыть территорию Сирии куполом ПВО и послать на .. матрасников.Их туда законное правительство Сирии не звало.
    Lexa-149
  5. тлауикол Сегодня, 14:22
    теперь они могут сбивать наши самолеты
    тлауикол
    1. МПК105 Сегодня, 14:26
      Они это уже делают-сирийский,считай тот же наш...
      МПК105
    2. pvv113 Сегодня, 14:33
      Читайте внимательнее - теперь мы можем сбивать их самолеты
      pvv113
  6. soroKING Сегодня, 14:25
    100502е предупреждение? am
    soroKING
  7. Сумрачный стрелок Сегодня, 14:25
    Вот бы турков столкнуть с амерокурдами и понаблюдать за битвой со стороны wink
    Сумрачный стрелок
  8. razved Сегодня, 14:27
    Опять прекратили? Сколько на этот раз будет действовать прекращение? В конце концов, сколько можно верить американцам - постоянно нас обманывают, а мы каждый раз принимаем их нелепые объяснения, после чего продолжаем сотрудничать с ними как ни в чем ни бывало. Думаю, если бы было иначе, тогда их выходки не повторялись бы из раза в раз с маниакальной настойчивостью.
    razved
  9. intuzazist Сегодня, 14:28
    Цитата: Share
    Ничего не будет, как всегда одни и те же угрозы на бумажках, конкретных действий нет, потому что если только наши хоть раз шмальнут в ответ то сразу им прилетит...

    Таки и тем ответка светит..............
    intuzazist
  10. ТТХ Сегодня, 14:28
    впредь в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе над Сирией любые воздушные объекты международной коалиции к западу от реки Евфрат будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей . Вопрос а до этого не принимались, урок с турками чтоли не усвоили request
    ТТХ
  11. anjey Сегодня, 14:29
    сейчас полосатотряпочные будут подставлять своих "ундерменьш" каких нибудь бельгийцев
    anjey
    1. anjey Сегодня, 14:32
      под наши пнс и к- как "цели"
      anjey
  12. intuzazist Сегодня, 14:30
    Цитата: тлауикол
    теперь они могут сбивать наши самолеты

    Теперь мы можем сбивать всё что летает западнее Евфрата..................
    intuzazist
    1. тлауикол Сегодня, 14:32
      нет, теперь мы можем высказывать озабоченность и надежду на сотрудничество, а они будут сбивать
      тлауикол
  13. SklochPensioner Сегодня, 14:31
    "...любые воздушные объекты международной коалиции к западу от реки Евфрат будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей."

    Логично. Ибо нЕхрен!)
    SklochPensioner
  14. ver_ Сегодня, 14:32
    Цитата: GELEZNII_KAPUT
    Кто "они"?

    балбесы bully

    ...спасибо Трампу - он развязал России руки..
    ver_
  15. Волька Сегодня, 14:33
    да хватит уже, янки верить, себя не уважать...
    Волька
  16. Canecat Сегодня, 14:33
    Ну возьмут пару раз на сопровождение, ну трухнут америкосы в очередной раз, немцы вообще не взлетят, и поскачут гонцы к русским с кипами извинений за то что не разобрались и случайно сбили сирийца... а русские чо... мы народ отходчивый, пожурим слегка, а через пару месяцев американцы ссадят с неба очередного сирийского пилота... проходили уже.
    Canecat
  17. тезей Сегодня, 14:34
    Правильно сделали. Только в рыло больно. Они иначе не понимают.
    тезей
  18. Holsten Сегодня, 14:34
    Надеюсь , Путин подтвердит свою концепцию о том , что хулиганам необходимо давать по сопатке . А то в следующий раз эти хулиганы по ошибке и недосмотру зарядят чем-нибудь по базе Хмеймим , сразу извинившись за это .
    Holsten
  19. Музыка Сегодня, 14:34
    На войне как на войне. Будем сирийцев прикрывать своими сушками?
    Музыка
  20. mastervojaka Сегодня, 14:34
    В принципе интересует момент - сколько еще нужно положить жертв чтобы наверху начали отвечать адекватно, зеркально, ассиметрично, по любому наглым рыжим звездно-полосатым, вот в чем вопрос.
    mastervojaka
Картина дня