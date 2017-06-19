14:36 19 июня

Постол: Бразилия не может закупить российские «Панцири» из-за бюджетных ограничений

Бюджетные ограничения не дают возможности бразильскому правительству заключить контракт на приобретение комплексов «Панцирь-С1», передает РИА Новости сообщение посла Бразилии в РФ Антонио Салгадо.

Постол: Бразилия не может закупить российские «Панцири» из-за бюджетных ограничений


Переговоры о закупке российских ракетно-пушечных комплексов ведутся с 2013 года, однако из-за сложной ситуации в стране сделка неоднократно откладывалась.


По словам Салгадо, в Бразилии хорошо знакомы и высоко ценят российскую оборонную технику.

В плане технологических возможностей они (военные) очень хорошо отзываются о российских комплексах "Панцирь-С1". К сожалению, целый ряд бюджетных ограничений не позволяет нам осуществить эту сделку в данный момент,
сказал дипломат.

Но в целом сотрудничество в ВПК – очень перспективная сфера наших отношений. Переговоры ведутся, и уже давно, но информации о каких-то кредитных схемах или кредитных линиях у меня нет,
добавил Салгадо.

Зенитный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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