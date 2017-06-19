Постол: Бразилия не может закупить российские «Панцири» из-за бюджетных ограничений

В плане технологических возможностей они (военные) очень хорошо отзываются о российских комплексах "Панцирь-С1". К сожалению, целый ряд бюджетных ограничений не позволяет нам осуществить эту сделку в данный момент,

Но в целом сотрудничество в ВПК – очень перспективная сфера наших отношений. Переговоры ведутся, и уже давно, но информации о каких-то кредитных схемах или кредитных линиях у меня нет,