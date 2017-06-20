День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

20 июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник специалистов минно-торпедной службы Военно-морского флота. Праздник был официально учреждён приказом Главнокомандующего ВМФ России 15 июля 1996 года.Дата 20 июня была выбрана не случайно. Именно в этот день более полутора веков тому назад, чтобы защитить рубежи Отечества, русским морякам впервые пришлось применить минное оружие.В июне 1854 года английские и французские военно-морские силы, объединившись в эскадру, решили овладеть Кронштадтом, Свеаборгом, Ревелем и Усть-Двинском. Русские моряки не собирались сдавать города и выставили минные заграждения. В Финском заливе эскадра противника не смогла преодолеть выставленную преграду. А в 1855 году англо-французская эскадра в очередной раз попыталась прорваться на северо-запад Российском империи. Сразу 4 корабля противника подорвались на выставленных минных заграждениях и пошли ко дну. Во многом это лишило надежд неприятеля на возможность открытия полноценного второго фронта Крымской (Восточной) войны.Минно-торпедное подразделение Военно-Морского флота России – важный орган военного управления.Занятые в нём военнослужащие являются квалифицированными, опытными специалистами своего дела, ведь от их успешной работы во многом зависит то, как быстро и насколько успешно враг будет повержен, а оборонительные позиции укреплены. Важен порой в данном случае даже не столько сам бой, сколько понимание противником того, что минные заграждения для него непреодолимы. Такое понимание нередко остужало горячие головы.Нужно отметить и о таком важном направлении работы минно-торпедной службы, как утилизация боеприпасов, которые можно назвать эхом различных войн в истории страны. До сих пор специалистами минно-торпедных подразделений осуществляется ликвидация боеприпасов, оставшихся на морском дне со времён Великой Отечественной войны.С первых дней Великой Отечественной войны советские флотские минеры начали ставить оборонительные минные заграждения. С 23 июня по 21 июля корабли флота интенсивно минировали подходы к Севастополю, Одессе, Новороссийску, Туапсе, Батуми и стратегически важному Керченскому проливу. Всего Черноморский флот за время войны поставил 10745 мин. Из них в оборонительных заграждениях — 8388 мин. Как и другие наши флоты, он вёл минную войну оборонительного характера. Корабли Балтийского флота только в 1941 году поставили 12047 мин. А минирование вод противника сделалось одной из наиболее часто выполняемых боевых задач.Широко применялись во время Великой Отечественной войны и торпедные катера, предназначенные для поражения торпедами военных кораблей и транспортных судов противника. К началу войны СССР имел 269 торпедных катеров.На всех морях катерники не только выходили в лихие торпедные атаки, но и ставили минные заграждения, охотились за вражескими подводными лодками, высаживали десанты, осуществляли охрану кораблей и конвоев, тралили фарватеры, бомбардируя глубинными бомбами немецкие донные мины.Советские торпедоносцы продемонстрировали не только железную стойкость и волю к победе, но и подлинное мастерство, выучку, умение в условиях молниеносного морского сражения мыслить, находить нешаблонные, и потому неожиданные для врага, решения.В Санкт-Петербурге на площади Морской славы, расположенной на самом берегу залива, имеется необычный памятник: на постаменте из серого гранита — торпедный катер времен войны. Под ним — бронзовая надпись, отлитая из старых винтов: «Героическим морякам торпедных катеров Балтики. 1941—1945».Сегодня минно-торпедные подразделения Военно-Морского флота России составляют основу Войск береговой обороны, в их обязанности входит защита пунктов базирования сил ВМФ РФ, портов и других важных участков побережья.Современное торпедное оружие входит в комплектацию торпедных подводных лодок. В 2015 году на вооружение ВМФ России поступили универсальные глубоководные самонаводящиеся торпеды УГСТ «Физик». В настоящее время проходит государственные испытания на озере Иссык-Куль в Киргизии новый вариант торпеды "Футляр". В случае успеха торпеду примут на вооружение, и уже в 2017 году начнётся серийное производство этого морского оружия. Торпеды, как дальнейшие развитие УГСТ "Физик", будут размещаться в первую очередь на новейших атомных подводных лодках проектов «Борей» и «Ясень».В 2018 году будет спущен на воду второй в серии корабль противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов» (проект "Александрит").Проект 12700 "Александрит" был создан в петербургском ЦКБ МТ "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Корабли этого проекта предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.В настоящее время минно-торпедное вооружение совершенствуется. Разрабатываются новые материалы, создаётся новая аппаратура, активно применяются лазерные и другие современные технологии. Это позволяет двигаться по пути прогресса в создании оружия, способного эффективно защищать морские рубежи России.