О реакции на американский удар по Су-22 ВВС САР: "А в случае агрессивных действий будем жёстко пресекать"

Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жёстко пресекаться со стороны российских ВКС.

РИА Новости приводят фрагменты интервью с представителем Совета Федерации РФ, зампредседателем комитета по обороне и безопасности Францем Клинцевичем. Интервью касалось вопроса нанесения удара самолётом американской коалиции по самолёту ВВС САР (Су-22) в районе Ракки. Клинцевича попросили прокомментировать, готовы ли российские ВКС и силы ПВО в Сирийской Арабской Республике сбивать самолёты, угрожающие не только российской группировке сил, но и союзникам в лице ВВС САР?Позиция представителя Совфеда оказалась весьма сдержанной. Франц Клинцевич заявил, что «сбивать все потенциально опасные объекты в районах действия ВКС РФ Россия не будет». По словам сенатора, каждый отдельный эпизод будет рассматриваться индивидуально, и по каждому эпизоду будет приниматься отдельное, взвешенное решение.Франц Клинцевич:В этой связи возникает вопрос, какие именно действия американской коалиции в Сирии будут считаться агрессивными? Ведь, по большому счёту, никакого ответа не последовало не только на удар по сирийскому Су-22 в районе Ракки, но и на ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». Если все эти действия агрессивными не считаются, то в США вряд ли остановятся от дальнейшего нанесения ударов по сирийским войскам, борющимся с терроризмом.Напомним, что Минобороны РФ сообщило о выходе из меморандума по предотвращению инцидентов в сирийском небе. С одной стороны – шаг действенный. Он призван показать решительность российского оборонного ведомства. Но с другой стороны – после американского удара по «Шайрату» Россия также приостанавливала своё участие в меморандуме, но уже через несколько дней работу в нём восстановила, сообщив в СМИ о возобновлении деятельности в рамках меморандума существенно позже. Надолго ли в этот раз?