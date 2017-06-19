16:36 19 июня

О реакции на американский удар по Су-22 ВВС САР: "А в случае агрессивных действий будем жёстко пресекать"

РИА Новости приводят фрагменты интервью с представителем Совета Федерации РФ, зампредседателем комитета по обороне и безопасности Францем Клинцевичем. Интервью касалось вопроса нанесения удара самолётом американской коалиции по самолёту ВВС САР (Су-22) в районе Ракки. Клинцевича попросили прокомментировать, готовы ли российские ВКС и силы ПВО в Сирийской Арабской Республике сбивать самолёты, угрожающие не только российской группировке сил, но и союзникам в лице ВВС САР?

Позиция представителя Совфеда оказалась весьма сдержанной. Франц Клинцевич заявил, что «сбивать все потенциально опасные объекты в районах действия ВКС РФ Россия не будет». По словам сенатора, каждый отдельный эпизод будет рассматриваться индивидуально, и по каждому эпизоду будет приниматься отдельное, взвешенное решение.

Франц Клинцевич:
Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жёстко пресекаться со стороны российских ВКС.



О реакции на американский удар по Су-22 ВВС САР: "А в случае агрессивных действий будем жёстко пресекать"


В этой связи возникает вопрос, какие именно действия американской коалиции в Сирии будут считаться агрессивными? Ведь, по большому счёту, никакого ответа не последовало не только на удар по сирийскому Су-22 в районе Ракки, но и на ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». Если все эти действия агрессивными не считаются, то в США вряд ли остановятся от дальнейшего нанесения ударов по сирийским войскам, борющимся с терроризмом.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило о выходе из меморандума по предотвращению инцидентов в сирийском небе. С одной стороны – шаг действенный. Он призван показать решительность российского оборонного ведомства. Но с другой стороны – после американского удара по «Шайрату» Россия также приостанавливала своё участие в меморандуме, но уже через несколько дней работу в нём восстановила, сообщив в СМИ о возобновлении деятельности в рамках меморандума существенно позже. Надолго ли в этот раз?

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. Тралл Сегодня, 15:10
    Бахнем, обязательно бахнем. Но потом.
    Поднакопить нужно сил и средств. И не только в Сирии.
    Тралл
    1. Zibelew Сегодня, 15:15
      Цитата: Тралл
      Поднакопить нужно сил и средств.

      Правильно. Вложим в средства в американские облигации, которые могут заморозить при конфликте. И еще:
      Россия может получить полный запрет на импорт запчастей и техобслуживание для «Боингов» и «Аэрбасов» — а эти машины составляют 95% парка всех отечественных авиакомпаний. В этом случае наши самолеты фактически перестанут летать, что означает катастрофу в целом секторе экономики. Трудно даже представить себе все последствия этого.

      http://www.aif.ru/politics/world/za_asada_otvetim
      _chem_opasny_novye_sankcii_ssha_protiv_rf
      Zibelew
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:21
        Правильно. Вложим в средства в американские облигации.




        Вкладываем средства в Су-35, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Т-72Б3, Т-90, Армату, Ка-52, Як-132, Ми-28Н и так далее

        С каждым годом их становится все больше
        с-т Petrov
        1. Арон Заави Сегодня, 15:25
          Цитата: с-т Petrov

          Вкладываем средства в Су-35, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Т-72Б3, Т-90, Армату, Ка-52, Як-132, Ми-28Н и так далее
          С каждым годом их становится все больше

          Это несомненно улучшает ваш потребительский рынок, инфоаструтуру и здравоохранение. Все таки вам можно позавидовать. Хорошо быть богатыми.
          Арон Заави
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:31
            Аарон hi -оценил ваш сарказм плюсом +!!! soldier
            Изгоняющий либероидов
            1. _AsmodeuS_ Сегодня, 16:29
              А я думаю Трампу вполне себе по сила повоевать. Он дядя не из робкого десятка. Тут фишка в другом, у американцев в любом случае будет преимущество которое обусловлено прежде всего географический. Со всех сторон союзные (лояльные) страны. Да и два авианосца если подогнать в составе АУГ естественно, то тупо количеством задавят. Сейчас некоторые скажут - есть С 300, С 400. Ну эти комплексы не могут стрелять вечно, зрк тоже имеют свойство заканчиваться. База в Латакии она неплохо заходит для контр-террористических операций, но этого никак не достаточно для войны со страной уровня США, достаточно просто посмотреть на их флот. Сейчас некоторые скажут - ну у нас там Бастионы стоят. Ну опять же надо понимать что такое АУГ, и что никто вот так вот запросто потопить авианосец вам не даст. По этому при любых раскладах в случае какого то столкновения Россия в проигрышной позиции, и причина проста - Россия появилась в Сирии буквально вчера (условно говоря), а США из этого региона никуда не уходили.
              _AsmodeuS_
          2. Taran 75 Сегодня, 15:32
            а ты не путай свою личную шерсть с государственной , живи в своем израйле , а мы тут сами разберемся , задолбали уже ваши земляки с нравоучениями am
            Taran 75
            1. Кент0001 Сегодня, 16:27
              Не мы разберемся, а за нас решат. А так все идет к санкциям по принципу Иранских. Не дай Бог, у нас даже нормальных лекарств нету....да и еще знаете почему отток капитала увеличился- из бюджета бабки на всякие программы увеличили.
              Кент0001
          3. с-т Petrov Сегодня, 15:34
            мы на форуме ВО а не на форуме голодающих пенсионеров или обветшавшей инфраструктуры.

            ваш потребительский рынок, инфоаструтуру и здравоохранение.


            Я понимаю что Вам доставляет удовольствие подчеркнуть разницу в зарплатах и прочем - но не удивили.

            Все кто хотел тепла и уюта и крутой инфраструктуры - поехали ее искать в США, Израиль, Литву и другие прогрессивные страны. Теперь от туда шуточки пишут)

            Хорошо быть богатыми.


            бедность не порок. Денег нам мастрасия не присылает, нато подступает - все логично. Или нас тут просто пугают войной?)

            Может не было бы Израиля да США - в мире и спокойнее бы было - и на оружие может меньше тратили - но врятли. Есть же конкуренция и Китай - только на форуме ВО вакуум в головах некоторых персонажей - и они подтрунивают над глупцами русскими, тратящими деньги на вооружение)

            Не было у русских 1 Чеченской, 2-ой Чеченской, Грузии в 8 году и на Донбассе сейчас цветы цветут

            Тратят деньги на армию эх... Вот посоветовались бы с Ароном да Рабиновичем да с другими неполживцами - на асфальт бы да на больницы тратить начали

            с-т Petrov
          4. Nick Сегодня, 15:43
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: с-т Petrov

            Вкладываем средства в Су-35, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Т-72Б3, Т-90, Армату, Ка-52, Як-132, Ми-28Н и так далее
            С каждым годом их становится все больше

            Это несомненно улучшает ваш потребительский рынок, инфоаструтуру и здравоохранение. Все таки вам можно позавидовать. Хорошо быть богатыми.

            Платежеспособный спрос работников оборонной сферы стимулирует производства ТНП и сельхоз. продукции, что тянет за собой и другие отрасли экономики. А потрелядство это от лукаваго. Ну да вам не привыкать. Израиль доит США и жрет поэтому от пуза. Этакий ближневосточный государствопаразит. Да только такое излишество и здоровью навредить может.
            Nick
          5. Армата Сегодня, 15:44
            Цитата: Арон Заави
            то несомненно улучшает ваш потребительский рынок, инфоаструтуру и здравоохранение

            А вот в Израеле лучше всех видят насчёт нашего здравоохранения, и главное образования. За собой смотрите размер Челябинской области. Вы выползли из под "господства" СССР и радуйтесь в своём парнике, пока ограниченны куском полиэтилена.
            Армата
          6. Принц_Пенсии Сегодня, 15:47
            Цитата: Арон Заави
            Хорошо быть богатыми.

            Херово дешевым быть
            Принц_Пенсии
          7. elmi Сегодня, 16:18
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: с-т Petrov
            Вкладываем средства в Су-35, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Т-72Б3, Т-90, Армату, Ка-52, Як-132, Ми-28Н и так далее
            С каждым годом их становится все больше
            Это несомненно улучшает ваш потребительский рынок, инфоаструтуру и здравоохранение. Все таки вам можно позавидовать. Хорошо быть богатыми.

            Завидно? мы хоть производим и покупаем свое у себя, а что вы вынужденны покупать американские F-35. Не стоит прибедняться
            elmi
        2. 210окв Сегодня, 15:36
          Да,вкладываем..Когда жаренный петух в зад клюнул..А могли бы и раньше..Лет так семнадцать назад Г.арант у власти..Кстати,вкладывать с каждым годом будем все меньше и меньше...Фаберже не железные однако.Кстати,это заявление направлено на внутреннего "потребителя" и действий никаких не последует..
          Цитата: с-т Petrov
          Правильно. Вложим в средства в американские облигации.


          Вкладываем средства в Су-35, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Т-72Б3, Т-90, Армату, Ка-52, Як-132, Ми-28Н и так далее
          С каждым годом их становится все больше
          210окв
          1. Vlad.by Сегодня, 16:32
            как срезали военный бюджет, так и нарастить могут. Всего-то росчерк пера. Не переживайте Вы так.
            Vlad.by
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:30
        Тагерьян hi -чем америку" накажем" -откажемся постовлять ракетные движки? recourse Или эти заявления сделаны только потому что кто-то что то должен быть сказать? ??
        Изгоняющий либероидов
        1. Zibelew Сегодня, 15:35
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          чем америку" накажем" -откажемся постовлять ракетные движки

          Сергей Витальевич hi Сатановский уже все сказал.
          Российский политолог Евгений Сатановский раскритиковал вливание российских денег в американскую экономику.

          https://topwar.ru/118279-satanovskiy-my-zalivaem-
          amerikanskuyu-ekonomiku-dengami.html
          Zibelew
      3. KCA Сегодня, 15:38
        Соттветственно Боинг и Эйрбас получат полный запрет на импорт деталей из титана, 100% разработчиком и снабженцем является РФ, прикольненько так, стоит арбуз без шасси, или боинг по частям, без связующих титановых узлов из титана
        KCA
        1. Армата Сегодня, 16:14
          Цитата: KCA
          Соттветственно Боинг и Эйрбас получат полный запрет на импорт деталей из титана, 100% разработчиком и снабженцем является РФ, прикольненько так, стоит арбуз без шасси, или боинг по частям, без связующих титановых узлов из титана

          Всё производство титановых деталей перевили в Самару на бывший Самарский Алюминиевый завод ( Алкоа, овский завод. И там гордятся, продажные твари, тем что выпускают фольгу для всех Российских банок. Там же штампуют на прессах УЗТМ и Ново Краматорском прессе детали для боинга). В августе 16 года открыли титановый цех (перенесли из титановой долины (Свердловская область г. Салда) в самару, там даже губернатор отметился на открытии. То есть сейчас наш геополитический враг выпускает детали для своих самолётов в Самаре.
          Армата
        2. Кент0001 Сегодня, 16:31
          Найдут замену, чуть дороже но найдут, и быстро.
          Кент0001
      4. Комментарий был удален.
      5. Оператор Сегодня, 15:59
        Цитата: Zibelew
        Вложим в средства в американские облигации, которые могут заморозить при конфликте

        РФ ровно столько вкладывает средств в государственные облигации США, сколько американских долгосрочных инвестиций на момент вложено в экономику России.

        Абсолютно тоже делают Китай, Япония и другие страны. Это требование США ко всем странам, привлекающим американские долгосрочные инвестиции.

        Своеобразная страховка от национализации американских вложений за рубежом.

        Вот только в случае разрыва отношений с Америкой России, Китаю и другим странам останутся заводы и технологии, а США - их же собственные фантики (на тот момент) под названием "доллары" bully
        Оператор
        1. Кент0001 Сегодня, 16:33
          А че у нас матрасы заводы на сотни мильярдов долларов построили? Чет я кроме цехов по отверточной сборке авто нифига не знаю, проясните для меня ситуацию пожалуйста.
          Кент0001
      6. Игорь Ковалев Сегодня, 16:02
        Правильно.. Нахрена тогда выделываться, если Россия не может противостоять западным странам.. А тех, кто вкладывает деньги в американские облигации надо расстрелять за предательство..
        Игорь Ковалев
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:12
          А тех, кто вкладывает деньги в американские облигации надо расстрелять за предательство..


          laughing
          с-т Petrov
      7. Стабилиози Сегодня, 16:25
        интересно, как это американские облигации можно заморозить?)) Отменить их во всем мире что ли?
        Стабилиози
      8. aikon1974 Сегодня, 16:27
        Наши ни как не ответят,( уже не раз проходили через это(((
        aikon1974
    2. Geisenberg Сегодня, 15:17
      Цитата: Тралл
      Бахнем, обязательно бахнем. Но потом.
      Поднакопить нужно сил и средств. И не только в Сирии.


      Да ... кагбэ поздно уже копить ... Бахать уже пора.
      Geisenberg
      1. Nick Сегодня, 15:45
        Цитата: Geisenberg
        Да ... кагбэ поздно уже копить ... Бахать уже пора.

        Когда пора будет Генштаб скажет. Поспешай не торопясь.
        Nick
      2. Кент0001 Сегодня, 16:34
        При чем еще вчера.
        Кент0001
    3. Stas157 Сегодня, 15:20
      Цитата: Тралл
      Бахнем, обязательно бахнем. Но потом.

      Американцы на это и рассчитывают.
      Stas157
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:23
      Озвучьте, пожалуйста в цифрах, когда же будет это самое "потом "?Точную дату назовете? ???
      Изгоняющий либероидов
      1. Тралл Сегодня, 15:28
        Здесь принципы и понятия дворовой шпаны не работают.
        Ну сбили бы пару-тройку турецких F-16 после того инцидента с нашим самолетом. И какой бы сейчас расклад был в регионе. Скоро все узнаете. И апельсинами американцы не обойдутся.
        Тралл
        1. tchoni Сегодня, 15:39
          Вот тут вы не правы. Принцыпы дворовой шпаны в большой политике только и работают. Там, так же как во дворе, нет милиции. До определенного момента можно брать горлышком и грозным видом. Но, это увы, не работает после того, как вас по щекам лупить начали) Тут надо или лупить в ответ невзирая на боль и неравенство сил, или соглашаться с сильным. Третьего не дано.
          tchoni
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:39
          Здесь работает принцип "делай чаще чем говори "!Выводы сделайте сами. ..
          Изгоняющий либероидов
        3. Кент0001 Сегодня, 16:35
          Хотелось бы в это верить, а то не мы а нам красные черточки всегда рисуют.
          Кент0001
    5. Стабилиози Сегодня, 16:31
      «Решение будет приниматься в каждом случае индивидуально, автоматически цели атаковаться не будут. Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жёстко пресекаться со стороны российских ВКС», – заявил Клинцевич, передает РИА «Новости».
      Стабилиози
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 15:11
    Я думаю, что следующий подобный выпад уже будет расценён как агрессивный. А там будем посмотреть.
    Чёрный Полковник
    1. Чёрный Сегодня, 15:15
      Цитата: Чёрный Полковник
      Я думаю, что следующий подобный выпад уже будет расценён как агрессивный. А там будем посмотреть.

      СОМНЕВАЮСЬ. С ирия фактически уже поделена. Добьют игил и каждый остановится на том , что успел оттяпать.
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 15:17
        К сожалению , Вы правы.
        cniza
    2. Тралл Сегодня, 15:16
      Будет зависеть от того, принял ли этот сирийский СУ-22 ВВП на свой счет и какие будут даны инструкции нашей ПВО и истребителям в Сирии.
      Тралл
    3. Арон Заави Сегодня, 15:28
      Цитата: Чёрный Полковник
      Я думаю, что следующий подобный выпад уже будет расценён как агрессивный. А там будем посмотреть.

      Интересно если в небе Сирии схлестнуться ВВС РФ и США. Какие группировки смогут выставить обе стороны в новом региональном поотивостоянии.
      Арон Заави
      1. mahoney Сегодня, 15:41
        Даже если все ВКС России будут в Сирии это капля в море ВВС США....
        mahoney
        1. Игорь Ковалев Сегодня, 16:08
          Не надо ля, ля.. Там ограниченное число самолетов США.. Противостоять им можно.. Было бы желание у Путина..
          Игорь Ковалев
    4. ДЯДЯСТАС Сегодня, 15:36
      Цитата: Чёрный Полковник
      Я думаю, что следующий подобный выпад уже будет расценён как агрессивный. А там будем посмотреть.

      Правильно а следующий за ним будет расценен как очень агрессивный,а последующий и вовсе гадский,. А остальные??? Сколько еще лещей нам прилетит???
      ДЯДЯСТАС
      1. Игорь Ковалев Сегодня, 16:14
        Наши начнут шевелиться, когда враг дойдет до Москвы.. Проверено историей..
        Игорь Ковалев
  3. Алена767 Сегодня, 15:11
    Интересно, когда американцы наш собьют, на сколько меморандум приостановим, опять на несколько дней или уже на неделю?
    Алена767
    1. Тралл Сегодня, 15:13
      Продолжайте вести наблюдение. Правительственная награда для вас уже отливается.
      Тралл
      1. Алена767 Сегодня, 15:14
        Вы свою уже получили? Плюс денежную премию дают или нет? Вам много дали? Хотя бы лямов 5 рублей дали?
        Алена767
        1. Тралл Сегодня, 15:18
          Ваше мнение очень важно для нас. Кто-нибудь обязательно свяжется с вами, как освободится.
          Тралл
  4. Velizariy Сегодня, 15:11
    Американцы уже испугались?))))))))))))
    Velizariy
  5. Оператор Сегодня, 15:12
    Заявление Минобороны РФ:

    «18 июня 2017 г. американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой «воздух-воздух» сбит самолет Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов ИГИЛ, в районе населенного пункта ЭР-РАСАФЕ (40 километров юго-западнее г. РАККА).
    В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, подконтрольным террористам ИГИЛ, судьба его неизвестна.

    Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии – циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики.
    Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием «борьбы с терроризмом» против законных вооруженных сил государства-члена ООН, являются грубейшим нарушением международного права и фактически – военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике.

    Более того, в воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

    Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 г.

    Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием инцидента с предоставлением его результатов и принятых мер.

    В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее р.Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».
    Оператор
    1. vch Сегодня, 15:15
      Цитата: Оператор
      В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее р.Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».

      Нет самого главного...."Приниматься на сопровождение и в случае атаки немедленно уничтожаться".
      vch
      1. тол100в Сегодня, 15:48
        Цитата: vch
        Нет самого главного...."Приниматься на сопровождение и в случае атаки немедленно уничтожаться".

        Для применения ракет нет никакой необходимости пересекать указанную границу!
        тол100в
    2. Velizariy Сегодня, 15:18
      Цитата: Оператор
      обнаруженные западнее р.Евфрат

      Ну сопроводят и что дальше? МИД раздует щеки, выразит озабоченность, пусть даже глубокую, но сбить не решаться в любом случае. Ведь как говорят многие на ВО: "не воевать же с Америкой из за Сирии"
      А неимеющийаналоговвмире Су-35 так и будет "микроскопом гвозди забивать" НАРами постреливать.
      Velizariy
    3. udincev Сегодня, 15:24
      Цитата: Оператор
      будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».

      И тут не исключены ошибки (какой нибудь фактор сверхчеловеческий). И можно извиниться и начать расследование...
      udincev
      1. Тралл Сегодня, 15:30
        Цитата: udincev
        И можно извиниться и начать расследование...

        Тщательнейшим образом smile
        Тралл
  6. AwaZ Сегодня, 15:13
    Вот такая лна вся политика властей РФ. Вот если Путин вдруг скажет что можно мочить они все сразу зашевеляться , но чтоб кто то сам прирял решение - да ни в жизнь... так и будут .... тьфу...
    AwaZ
  7. Мой адрес Сегодня, 15:13
    Правильно. А то:
    Посади свинью am за стол, она и ноги на стол!
    Мой адрес
  8. udincev Сегодня, 15:14
    Франц Клинцевич заявил, что «сбивать все потенциально опасные объекты в районах действия ВКС РФ Россия не будет».

    Только нельзя забывать, что бывают и ошибки... Такова жизнь...
    А ошибки могут быть не только со стороны американской коалиции-ТГИЛ
    udincev
  9. Градиент 3 Сегодня, 15:18
    Давно пора.. Пресекать!
    США уважают только силу.
    Россия все...боится...Испортить "плохие отношения" с Америкой...
    Вот встретиться Порошенко с Трампом....
    И станет ясно.
    Что эти "плохие отношения" стали...Еще хуже!
    И чего...мы боялись ...Тогда?
    Градиент 3
  10. Neputin Сегодня, 15:20
    То есть, другими словами - будем продолжать наблюдать. Продолжается проституирование. Выходите из меморандума - говорите, что будете сбивать. Если "сбивалка" не выросла еще - сидите на попе ровно и не сотрясайте воздух 100500 "китайским предупреждением". Уже просто смешно слушать наше МО. Как же вы собираетесь "жестко пресекать"? Пальчиком погрозите?
    Neputin
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:20
    Простите, Клинцевича я уважаю, но...какой пост или какую должность он занимает в нашем МО ,или Генштабе , чтобы делать подобные заявления? Или только у него хватило мужества что то заявить о действиях сша в неготивной форме, а те кому положено делать подобные заявления набрали в рот воды? ???
    Изгоняющий либероидов
    1. Flinky Сегодня, 15:26
      Те, кто могут сбить, пугать не будут - просто собьют. А у Клинцевича работа такая - трындеть.
      Flinky
  12. Stas157 Сегодня, 15:24
    Клинцевич заявил, что «сбивать все потенциально опасные объекты в районах действия ВКС РФ Россия не будет»
    Другими словами, американским самолетам ничего не грозит.
    Клинцевич:
    Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жёстко пресекаться со стороны российских ВКС.
    Все сразу поверили! Потому как, до сих пор, именно так и происходило!
    Stas157
  13. Воля Сегодня, 15:29
    Предатели в тылу страшнее предательства на фронте.
    Воля
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:41
      Воля- love ваши выводы соответствуют реальности, belay
      Изгоняющий либероидов
  14. spiriolla-45 Сегодня, 15:34
    Очередное "китайское" предупреждение. Тошно даже читать.
    spiriolla-45
    1. Rusj Сегодня, 15:52
      Дык не сиди на диване .Готовься к войне запасайся хавчиком медикаментами противогазом озк автомат прикупи рой схрон ! Раз тебе тошно читать в президенты избирайся и начинай ВОЙНУ!!!!!!
      Rusj
  15. Холуай Сегодня, 15:37
    Класс! Может дождусь воздушных баталий...
    Холуай
  16. grm Сегодня, 15:38
    «сбивать все потенциально опасные объекты в районах действия ВКС РФ Россия не будет»



    А американцы уж было испугались... wassat


    grm
  17. Цой Сегодня, 15:41
    Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жёстко пресекаться со стороны российских ВКС.


    Сбитие союзного самолета это не агрессивные действия? Я чет в замешательстве.
    Цой
  18. avia12005 Сегодня, 15:53
    А что, если объявить сбор народных средств для выплаты премии пилоту или зенитчику, первым сбившем Ф-15 или Ф-18? Думаю, что за первые сутки миллион рублев соберется...
    avia12005
    1. ty60 Сегодня, 16:17
      Из ,,Балерины,,-не собьешь.
      ty60
  19. Пивасик Сегодня, 16:01
    В.В. Путин : "Наша задача на ближайшую перспективу – поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойно выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы. И в аэропорте Хмеймим, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов...". А способы выполнить задачу разные, например - хорошо налаженное взаимодействие с ПВО САР
    Пивасик
  20. garnik Сегодня, 16:09
    Думаю надо сопровождать сирийские самолеты нашими сушками или доверить сирийцам российскую современную авиатехнику .
    Не перестаю повторять ,что Сирия во главе с алавитами -это верный друг. Враги алавитской Сирии, недруги нам. И еще, кто введет раньше полноценный контингент войск тот будет в выигрыше. К сожалению без этого не обойтись,уверен на 100%.
    garnik
  21. anjey Сегодня, 16:13
    терпение и труд все перетрут
    anjey
  22. Комментарий был удален.
  23. Борис25 Сегодня, 16:17
    А что вы все так волнуетесь за наших, будут сбивать или нет?? Ёжику понятно, что сбивать не будут!!! Не для того Путин туда летунов отправил, чтобы с полосатыми воевать. Мне интересно, почему арабы полосатых не сбивают, это сирийские самолёты падают, не наши!!!
    Борис25
    1. donavi49 Сегодня, 16:26
      И чем Су-22 должен шершня сбить? Особенно если учесть, скорей всего был пуск АИМ120С по РЛС, без визуального контакта.
      donavi49
  24. Борис25 Сегодня, 16:24
    В Афгане уже за афганцев воевали, хватит уже. Если сирийцы не воюют за свою страну, Асад даже мобилизацию, даже частичную не объявлял, власть не организует народной войны, нам оно зачем??? Воевать ВМЕСТО сирийцев мы НЕ ОБЯЗАНЫ!!!
    Борис25
    1. Rusj Сегодня, 16:33
      ты слеп или просто ..... ? Сирийцы уже 6 лет воюют против озверевших Амерзов и их союзников террористов ! Не кидай слов на ветер.!
      Rusj
  25. behemot Сегодня, 16:30
    нас опять будут убивать, а мы выражать озабоченности.
    behemot
    1. Rusj Сегодня, 16:34
      озабоченность вызываешь лишь ты !
      Rusj
  26. ver_ Сегодня, 16:31
    Цитата: Taran 75
    а ты не путай свою личную шерсть с государственной , живи в своем израйле , а мы тут сами разберемся , задолбали уже ваши земляки с нравоучениями am

    ..и не только... , но и делами.. , Лёве Троцкому эвона иде пришлось * долги * отдавать ...
    ver_
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