16:40 19 июня

Как американский 56-летний "спецназовец" в Мосуле ребёнка спасал...

В Сети обсуждается видео, которое одним из первых публиковало британское издание Daily Mail. Видео повествует о том, как американец спас девочку в районе иракского Мосула. При этом утверждается, что это 56-летний военнослужащий по имени Дэвид Юбэнк (David Eubank).
В материале Daily Mail сообщается, что американские военнослужащие, участвующие в операции по освобождению Мосула, заметили, что среди трупов есть живой ребёнок. Американский солдат, больше похожий на представителя ЧВК, под прикрытием двух «боевых товарищей», выскочив из-за танка, бросился к девочке и героически, на камеру, ребёнка спас.



Можно было бы восхищаться подвигом 56-летнего Юбэнка, если бы не несколько странностей. Во-первых, люди, которых называют «американским спецназовцами», прикрывают Юбэнка с помощью автоматов «Калашникова». Получается, что либо американский спецназ завуалировано называет американское стрелковое оружие в иракских условиях полностью несостоятельным, либо это вовсе не спецназ армии США.


Как американский 56-летний "спецназовец" в Мосуле ребёнка спасал...


Во-вторых, Юбэнк для «спасения ребёнка» выскакивает из-за танка, рискуя собой, что совсем не вяжется с американским военным менталитетом. Его не прикрывает танковая броня, при этом он бежит, судя по логике рассказа о «подвиге», в ту сторону, откуда идёт шквальный огонь противника. И возвращается живым и невредимым.

В-третьих, можно констатировать для американского подвига всегда под рукой есть видеокамера. Иначе не получилось бы столь эффектного фото для западной прессы.

Создаётся впечатление, что это тот самый ответ России, о котором на Западе говорили всего несколько дней назад. Напомним, что в США обвинили российские СМИ в том, что идёт «пропаганда» героизма российского офицера Александра Прохоренко, вызвавшего в Сирии огонь на себя. Американские военнослужащие высоко оценили подвиг офицера ВС РФ, что для Штатов показалось «информационным вмешательством в дела Пентагона». Было заявлено, что западные СМИ должны этому противодействовать. Ролик, опубликованный на Daily Mail, очень похож на такого рода «противодействие».



На фото в западных СМИ при этом проскальзывает пометка Free Burma Rangers (FBR). В Сети без труда находится эта структура. Free Burma Rangers (FBR) называет себя "гуманитарной организацией", которая осуществляет "гуманитарные операции" в Мьянме, Ираке и Судане.

Из публикации "О задачах миссии":
Приносить помощь, надежду и любовь людям всех конфессий и этнических групп в зонах конфликтов, освещать действия угнетателей, стоять с угнетенными и поддерживающими лидерами и организациями, приверженными свободе, справедливости и служению.


Организация славится своими спасательными операциями на камеру. Во многом схожа в небезызвестными "Белыми касками".


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. Горный стрелок Сегодня, 16:25
    Пропагандоны, ! Ни чести, ни совести...
    Горный стрелок
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:35
      это грамотная работа (я не про спасение, а про освещение разнообразных ситуаций). Может и топорная местами работа - но эффект есть. Голливуд добавляет, усомнившимся в конкретном эпизоде. По отдельности - смешно - а в сумме - работает.

      При учете подконтрольных СМИ практически всех - народ поверит и в спасение и в капитана омерику и вообще во что угодно.

      Это круто.

      Круче англосаксов шоу делать не может никто. А нравится нам или нет, то что мы видим - вопрос десятый. Главное схема рабочая.

      Араб посмотрит и прольет слезы умиления, потом расскажет что омерика за добро и спасает всех от тирании. Про европейцев вообще не говорю

      Да и примеры есть.
      с-т Petrov
    2. cniza Сегодня, 16:36
      Организация славится своими спасательными операциями на камеру. Во многом схожа в небезызвестными "Белыми касками".


      Ещё раз подчеркивает , что это одна шайка - лейка.
      cniza
  2. Принц_Пенсии Сегодня, 16:26
    Американские герои всегда должны оставаться живыми и самое главное подвиг должно снять на камеру
    Принц_Пенсии
  3. Irokez Сегодня, 16:27
    Трудно сказать но.
    Если спас хвала и заслуга, а если постановка - это лицемерие. Интересное другое, обычно (на мой взгляд) с начало начинают стрелять (прикрывать), чтоб припугнуть противника и к земле прижать, а потом уж и перебежки, чтоб времени среагировать противнику было меньше, а тут наоборот - выбежал и потом начали прикрывать.
    Мож я и не прав.
    Irokez
  4. Копчёный Сегодня, 16:30
    У меня экран замироточил.
    Копчёный
  5. Армата Сегодня, 16:34
    А никто не задумался что у человека в 50 лет идёт некое переосмысление смысла жизни? Или что герои живут только среди славян? Давайте разводить пургу насчёт злых намерений СМи или показухи. а не задумались что среди американцев тоже есть нормальные люди? А и друзья его прикрывали из калашей. В бою какая в подхвост разница из чего тебя огнём прикрывают? Что есть из того и стреляли, и не секрет что у ЧВК разных стран оновное стрелковое это АК.
    Армата
  6. voyaka uh Сегодня, 16:34
    Он по-английски не назван спецназовцем. Это неправильный перевод.
    В оригинале: Aid worker David Eubank, 56.
    "Работник (гуманитарной) помощи"
    voyaka uh
  7. новичок Сегодня, 16:34
    бармалей побрился, поменял белую каску на хаки и все дела. интересно, а девочку после съёмок хоть накормили, может родителям зелени накидали.
    новичок
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 16:38
    Дети Голливуда. Для них этого ролика достаточно. Включать голову не надо.
    Ретвизан 8
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