Как американский 56-летний "спецназовец" в Мосуле ребёнка спасал...

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В Сети обсуждается видео, которое одним из первых публиковало британское издание Daily Mail. Видео повествует о том, как американец спас девочку в районе иракского Мосула. При этом утверждается, что это 56-летний военнослужащий по имени Дэвид Юбэнк (David Eubank).В материале Daily Mail сообщается, что американские военнослужащие, участвующие в операции по освобождению Мосула, заметили, что среди трупов есть живой ребёнок. Американский солдат, больше похожий на представителя ЧВК, под прикрытием двух «боевых товарищей», выскочив из-за танка, бросился к девочке и героически, на камеру, ребёнка спас.Можно было бы восхищаться подвигом 56-летнего Юбэнка, если бы не несколько странностей. Во-первых, люди, которых называют «американским спецназовцами», прикрывают Юбэнка с помощью автоматов «Калашникова». Получается, что либо американский спецназ завуалировано называет американское стрелковое оружие в иракских условиях полностью несостоятельным, либо это вовсе не спецназ армии США.Во-вторых, Юбэнк для «спасения ребёнка» выскакивает из-за танка, рискуя собой, что совсем не вяжется с американским военным менталитетом. Его не прикрывает танковая броня, при этом он бежит, судя по логике рассказа о «подвиге», в ту сторону, откуда идёт шквальный огонь противника. И возвращается живым и невредимым.В-третьих, можно констатировать для американского подвига всегда под рукой есть видеокамера. Иначе не получилось бы столь эффектного фото для западной прессы.Создаётся впечатление, что это тот самый ответ России, о котором на Западе говорили всего несколько дней назад. Напомним, что в США обвинили российские СМИ в том, что идёт «пропаганда» героизма российского офицера Александра Прохоренко, вызвавшего в Сирии огонь на себя. Американские военнослужащие высоко оценили подвиг офицера ВС РФ, что для Штатов показалось «информационным вмешательством в дела Пентагона». Было заявлено, что западные СМИ должны этому противодействовать. Ролик, опубликованный на Daily Mail, очень похож на такого рода «противодействие».На фото в западных СМИ при этом проскальзывает пометка(FBR). В Сети без труда находится эта структура. Free Burma Rangers (FBR) называет себя "гуманитарной организацией", которая осуществляет "гуманитарные операции" в Мьянме, Ираке и Судане.Из публикации "О задачах миссии":Организация славится своими спасательными операциями на камеру. Во многом схожа в небезызвестными "Белыми касками".