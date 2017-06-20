Танки Leopard 2. Бои и потери



Немецкий танк Leopard 2A5 в составе контингента KFOR. Фото Defenceindustrydaily.com



Leopard 2A4 вооруженных сил Нидерландов. Фото Wikimedia Commons Leopard 2A4 вооруженных сил Нидерландов. Фото Wikimedia Commons



Атака турецкого "Леопарда-2" при помощи противотанкового ракетного комплекса. Фото Southfront.org



Подрыв боевой части ракеты. Фото Southfront.org



Кормовая укладка башни танка Leopard 2A4 - один из факторов риска. Фото Wikimedia Commons



Уничтоженные танки в районе Эль-Баба. Фото Twitter.com/bjoernstritzel



Сгоревшее шасси турецкого танка. Фото Twitter.com/bjoernstritzel



Поле боя после сражения. Фото Twitter.com/bjoernstritzel



Таблица с информацией по потерям техники армии Турции во время сражения при Эль-Бабе, турецкая и английская версия. Defence.ru

По материалам сайтов:

http://defence.ru/

https://southfront.org/

http://defence-blog.com/

http://defense-watch.com/

http://stern.de/

http://theglobeandmail.com/

http://casr.ca/

http://defenseindustrydaily.com/

http://bmpd.livejournal.com/

Немецкий основной боевой танк Leopard 2 был принят на вооружение в самом конце семидесятых годов и до сих пор остается основой бронетанковых войск ряда стран. За счет своевременных модернизаций удается поддерживать характеристики машины на достаточно высоком уровне, в той или иной мере дорабатывая ее в соответствии с современными требованиями. Тем не менее, даже после нескольких модернизаций танки не становятся неуязвимыми, и потому в боях несут потери. Рассмотрим особенности боевого применения и потерь танков «Леопард-2» в ходе нескольких вооруженных конфликтов.Изначально танки Leopard 2 создавались в качестве средства защиты от «советской танковой лавины» во время гипотетической крупной войны в Европе. Однако такой конфликт так и не начался, из-за чего последнее десятилетие Холодной войны «Леопарды-2» потратили на обычную службу и различные учения. Самое серьезное изменение обстановки в континенте, связанное с распадом Советского Союза, на следующие несколько лет фактически лишило немецкие танки всех шансов отправиться на войну. В частности, в связи с этим значительное число бронемашин было продано третьим странам.Впервые отправиться на войну танкам Leopard 2 удалось только в конце девяностых годов – примерно через два десятилетия после поступления на вооружение. В июне 1999 года 28 танков Leopard 2A5 из состава Бундесвера были переданы в ведение структуры KFOR («Силы для Косово» или СДК), призванной стабилизировать обстановку на территории Косова. Технику предполагалось использовать для патрулирования, защиты важных объектов, а также для демонстрации силы и морального воздействия на конфликтующие стороны.Танки были развернуты в г. Призрен 12 июня, и уже 13-го один из них попал под обстрел. Несколько бойцов одной из вооруженных группировок обстреляли танк «Леопард-2», находившийся на блокпосту. Бронемашина на тот момент не была полностью укомплектована и потому не смогла ответить на обстрел. Впрочем, огонь из стрелкового оружия не нанес танку никаких повреждений, за исключением сколов на краске. Через две недели одному из танков пришлось вести предупредительный огонь из основного орудия. В остальное время танки вели патрулирование или дежурили возле важных объектов.В конце 2000 года началась смена состава группировки немецких танков. Ранее эксплуатировавшиеся KFOR танки Leopard 2A5 заменили машинами предыдущей модификации 2A4. Такая техника была развернута как в Косове, так и в Македонии. Ее служба продолжалась до 2004 года, после чего бронемашины отозвали обратно в Германию. С определенного времени вместе с немецкими танкистами на Балканах несли службу экипажи из Нидерландов. Армия этого государства усилила местный контингент НАТО несколькими танками версий 2A4 и 2A5.Во время событий на территории распадающейся Югославии танки немецкого производства регулярно участвовали в различных операциях и мероприятиях, время от времени попадая под огонь противника. Тем не менее, во всех подобных случаях в распоряжении вражеских солдат не было серьезного вооружения, благодаря чему танки не несли никаких потерь.Танкам Leopard 2 вновь удалось отправиться на войну через несколько лет, во время операции НАТО в Афганистане. Отправке немецких танков на афганские базы предшествовали любопытные события. Так, в начале прошлого десятилетия командование армии Канады рассматривало вопрос отказа от имеющихся основных танков в пользу колесной бронетехники. Тем не менее, первый опыт боевой работы в Афганистане показал, что такое решение было преждевременным. Имевшиеся машины Leopard C2 (доработанная версия Leopard 1) были отправлены в Афганистан в конце 2006 года, но солидный возраст этой техники уже не позволял получать желаемые результаты. Из-за этого Канада обратилась к Германии с просьбой об аренде двух десятков бронемашин более новых моделей.В августе 2007 года первый из немецких танков Leopard 2A6, арендованных Канадой, был доставлен к месту службы. Вскоре в Афганистан перевезли оставшиеся танки и некоторое количество ремонтно-эвакуационных машин на основе того же шасси. Арендованную технику предполагалось использовать в составе патрулей, для защиты баз и т.д.В октябре того же года в Афганистан прибыло одно из подразделений Ютландского драгунского полка вооруженных сил Дании. На его вооружении было четыре танка Leopard 2A5DK (в том числе один резервный), ремонтно-эвакуационная машина и несколько бронетранспортеров. Любопытно, что датские танки, в отличие от немецко-канадских, были оснащены навесными модулями системы Barracuda, снижавшими заметность техники и в определенной мере повышавшими удобство работы экипажа.2 ноября 2007 года канадский танк Leopard 2A6, оснащенный комплексом дополнительной защиты, подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном террористами. Машина получила заметные повреждения, однако экипаж отделался легким испугом. Дальнейшая судьба подорванного танка стала темой для споров. Сначала в зарубежной прессе появились сообщения о списании этой машины ввиду невозможности ремонта, но позже официальные представители канадского военного ведомства заявили, что танк был восстановлен и возвращен к службе.Позже «Леопарды» канадской и датской армии неоднократно участвовали в патрулированиях, а также поддерживали другие подразделения огнем. Один из самых успешных эпизодов боевого применения такой техники имел место в начале 2008 года, когда силами нескольких танков Дании во время сражения удалось поддержать сухопутные подразделения ISAF и предотвратить нападение террористов с фланга. В ходе этих операций танки не понесли потери.26 февраля 2008 года один из датских танков наехал на самодельное взрывное устройство и получил определенные повреждения ходовой части. Тем не менее, проблемы с шасси не помешали ему своим ходом вернуться на базу. После недолгого ремонта машину вернули в полноценную эксплуатацию.25 июля того же года очередное столкновение с противником привело к первым потерям. Два танка Leopard 2A6 подорвались на минах. Экипаж одного из них смог без проблем покинуть машину и уйти на другой бронемашине. Второй танк после взрыва смог проехать около 200 м и только после этого остановился. Три танкиста были ранены, но покинули машину. Механик-водитель не сумел выбраться, а медикам не удалось спасти его.Последнее крупное сражение в Афганистане, проходившее с участием танков «Леопард-2», состоялось в конце 2008 года. В ходе операции Red Dagger, проводившейся в провинции Гильменд, несколько танков оказывали огневую поддержку пехоте. Впоследствии командование высоко отзывалось о работе танкистов. Бронетехнику называли решающим фактором, определившим исход сражения. После завершения операции «Красный кинжал» танки были возвращены к обычной для ISAF службе. Заметные столкновения с противником или потери в дальнейшем отсутствовали.Текущая война в Сирии давно перестала быть внутренним делом государства, что привело к известным последствиям. Одной из заинтересованных сторон в текущей ситуации является Турция, желающая стать, как минимум, одним из лидеров региона. Как следствие, турецкая армия открыто вступила в войну. В новых операциях она использует различные образцы оружия и техники, в том числе и основные боевые танки Leopard 2A4.Развертывание танков в непосредственной близости от сирийской границы началось в конце прошлого года. Изначально перебрасывались только сравнительно старые машины семейства M60, но со временем очередь дошла и до «Леопардов-2». В общей сложности на вооружении Турции к началу боев состояло более 350 танков немецкого производства. Не менее нескольких десятков машин было переброшено для борьбы с террористами.Танки Leopard 2A4 вошли в Сирию в начале декабря прошлого года, и буквально через несколько дней появились первые сообщения о потерях. В середине месяца стало известно, что с 12 по 14 декабря боевики одной из крупнейших террористических группировок обстреляли три турецких танка с использованием противотанковых ракетных комплексов. Опубликованные фотографии и видеозаписи показывали поражение бронетехники в боковую проекцию с последующей крупной вспышкой. Последняя могла указывать на самые серьезные повреждения машин, вплоть до возгорания боеукладки с последующим выгоранием боевого отделения. Подробности этих инцидентов, тем не менее, не уточнялись. Турецкое военное ведомство предпочло не комментировать успешную стрельбу террористов.Вскоре в зарубежных СМИ появились некоторые предположения, касавшиеся недавних атак. Утверждалось, что все три обстрелянных танка были выведены из строя. Кроме того, специалисты высказывали предположения о возможном типе использованных ракет. Так, для поражения турецких танков могли использоваться комплексы TOW 2 американского производства или советские/российские «Фагот» либо «Конкурс». Во всех случаях речь идет об оружии, захваченном на сирийских или иракских складах.Вскоре «информационное агентство» террористов отчиталось об очередных достижениях группировки. Утверждалось, что в ходе боев за г. Эль-Баб террористы смогли отбить у турецкой армии танки «Леопард-2». Опубликованные фотографии показывали, что Турция потеряла не менее двух машин этого типа, а также некоторое количество другой материальной части. Любопытно, что даже через полгода так и не появились сообщения об эксплуатации таких танков подразделениями террористов, которые ранее достаточно активно применяли трофейную бронетехнику других типов.К концу декабря появились новые сведения о потерях турецкой техники под Эль-Бабом, а кроме того, были опубликованы фотографии с мест сражений. Также появилась сводная таблица по потерям, согласно которой во время боев Турция лишилась десяти танков Leopard 2A4. Согласно таблице, половина всех потерь пришлась на противотанковые ракетные комплексы противника, наносившие танкам серьезные повреждения. Еще один был поврежден ракетой либо минометной миной. Две машины подорвались на взрывном устройстве, еще одна получила повреждения днища. Судьба десятого танка не была установлена, но считалось, что он достался террористам.Чуть позже террористы опубликовали новые фотографии якобы захваченных или уничтоженных ими турецких танков. Машины на этих снимках имели самое плачевное состояние: присутствовали повреждения корпусов и ходовых частей, сбитая внешняя аппаратура и даже слетевшие с погона башни. Террористы утверждали, что это были результаты попадания противотанковых ракет или подрыва при помощи автомобилей-носителей взрывчатки. Тем не менее, есть все основания полагать, что, как минимум, часть этих танков лишь повреждена в боях и оставлена экипажами, после чего машины подвергались удару авиации или артиллерии во избежание захвата противником.Следует отметить, что после завершения боев у г. Эль-Баб новые сообщения о потерях турецких танков Leopard 2A4 не поступали. Турецкая армия продолжает теми или иными способами решать поставленные задачи на сирийской территории, но, очевидно, это происходит уже без значительного риска для бронетехники. Будут ли «Леопарды-2» вновь активно использоваться в боях – неизвестно.Не слишком долгая и активная боевая карьера основных танков Leopard 2 наглядно демонстрирует одну любопытную тенденцию. Пока танкистам приходилось иметь дело с балканскими вооруженными формированиями, имевшими весьма ограниченный потенциал с точки зрения вооружений, какие-либо проблемы фактически отсутствовали. В распоряжении террористов из Афганистана имелось более мощное оружие, что привело к потерям. Наконец, на территории Сирии действуют хорошо вооруженные и подготовленные бандформирования, что имеет известные последствия. При этом нетрудно заметить, что боевой потенциал и живучесть «Леопардов-2» зависит не только от вооружения и подготовки противника.В январе этого года, после крупнейших потерь за всю историю эксплуатации, в зарубежных и отечественных профильных изданиях появился ряд публикаций, посвященных живучести бронемашин Leopard 2 в целом и особенностям ее боевого применения турецкой армией в частности. Специалисты сошлись во мнении, что причинами недавних крупных потерь были как недостатки конструкции бронетехники, так и не вполне грамотное ее использование на поле боя.Как известно, характерной чертой основного боевого танка Leopard 2 является мощное бронирование лобовой проекции. К примеру, усиление защиты при помощи различных средств привело к формированию узнаваемого облика башни. Тем не менее, столь мощная комбинированная броня на основе стали, твердых сплавов и керамики присутствует только в лобовой части корпуса и башни. Прочие элементы танка защищаются гомогенным стальным бронированием. Среди прочего, подобную защиту имеет и кормовая ниша башни, вмещающая одну из укладок боекомплекта. Как следствие, даже устаревшие противотанковые ракетные комплексы могут без особых проблем поражать такую технику в боковую или кормовую проекцию, а попадание в корму башни приводит к самым серьезным последствиям.Последние проекты модернизации танков семейства «Леопард-2» подразумевают использование накладных элементов, способных повысить общий уровень защиты. Тем не менее, в распоряжении Турции имеются только машины версии 2A4, которые не могут оснащаться экранами и другими системами. Также следует учитывать, что даже в последних проектах обновления танков не предусматривается использование динамической или активной защиты.Неизвестно, знали ли террористы о подобных особенностях танков немецкого производства, но опубликованные фотографии и видеоролики наглядно показывают грамотную организацию атак. Боевики даже не пытаются обстреливать бронемашины из передней полусферы, предпочитая атаковать борт корпуса или башни. Эти элементы танка имеют меньший уровень защиты и, как следствие, не являются сложной целью даже для устаревших ракет. Как минимум, пять турецких танков были потеряны именно в таких обстоятельствах.Другая проблема бронетехники связана с особенностями театра военных действий и подготовкой экипажей. Значительная часть боев в Сирии проходит в условиях городской застройки, что приводит к дополнительным рискам и соответствующим образом снижает живучесть техники. Недостаточная подготовка танкистов для работы в таких условиях, а также неправильная организация боевой работы могут не только негативно сказываться на результативности боев, но и приводить к неоправданным потерям техники и личного состава.В качестве серьезного вызова в Афганистане и Сирии показали себя самодельные взрывные устройства. Во время боев с афганскими бандформированиями все три поврежденных «Леопарда-2» были выведены из строя именно при помощи мин. Доля подобных повреждений во время текущей сирийской войны заметно меньше, но и сейчас взрывные устройства продолжают представлять собой особую угрозу для танков.С конца девяностых годов основные боевые танки Leopard 2 нескольких модификаций – притом не всегда самых новых и совершенных – успели принять участие в трех вооруженных конфликтах в Европе, в Азии и на Ближнем Востоке. Первая война завершилась без потерь, во время второй несколько машин получили повреждения, но позже вернулись в строй, а третий конфликт привел к самым серьезным потерям. В то же время, и разработчики, и эксплуатанты танков семейства «Леопард-2» теперь имеют определенный объем информации, позволяющий оценить технику в существующем виде и продолжить ее совершенствование.Какие выводы будут сделаны по результатам недавних неудач под Эль-Бабом – неизвестно. Вероятно, потеря сразу десяти танков приведет к дополнительному совершенствованию бронетехники теми или иными способами. Однако уже сейчас можно сделать один из самых важных выводов. В существующем виде танки сравнительно старых модификаций, управляемые недостаточно подготовленными экипажами и не интегрированные в современные информационно-управляющие системы, имеют не слишком много шансов выжить в условиях современного локального конфликта, не говоря уже об успешном решении поставленной боевой задачи. Это значит, что и Leopard 2, и другие современные основные танки должны совершенствоваться и дальше.