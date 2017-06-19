18:25 19 июня

Итальянцы презентовали легкий истребитель M-346FA

Итальянская «летающая парта» стала истребителем. Компания Leonardo провела первую публичную демонстрацию самолета M-346FA, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com

Самолет M-346 был разработан как учебно-тренировочный, но благодаря удачной конструкции теперь будет выпускаться в модификации легкого истребителя. Дебют самолета M-346FA состоится на Paris Air Show, но 18 июня 2017 года компания Leonardo провела пресс-конференцию, в ходе которой продемонстрировала свое новое творение.

Итальянцы презентовали легкий истребитель M-346FA

Легкий истребитель M-346FA



В компании Leonardo заявляют, что M-346FA может использоваться как самолет для подготовки пилотов боевой авиации, а также как легкий истребитель или самолет-разведчик. Новый самолет оснащен многорежимным радаром Grifo, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» общей массой до 2 т (изначально планировалось оборудовать пять точек, но позже были добавлены еще две на законцовках крыльев). Разработчики называют M-346FA идеальным решением для стран, которым необходимы недорогие боевые самолеты с низкой стоимостью эксплуатации.

Учебно-тренировочный самолет M-346 проектировался российским ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнерами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолета (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева).

Первый полет M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше. Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолета составляет 4,6 т, максимальная взлетная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.


Использованы фотографии: flightglobal.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 17:07
    Ага, значить и наш Як-130 такой метаморфозе может быть подвергнут
    svp67
    1. сибиралт Сегодня, 17:12
      Ладно хоть итальянцы будут учить летать израильтян. laughing
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 17:28
        Ладно хоть итальянцы будут учить летать израильтян. laughing
        рич
    2. donavi49 Сегодня, 17:37
      Истребитель = РЛС.
      РЛС весом в 105кг не продадут (GRIFO-346 - одна из самых компактных полнофункциональных РЛС в мире). Отечественные аналоги - в разы тяжелее, больше и энергоемкие.

      Следовательно - сделать ЛФИ из Як-130 будет непросто.

      Ударник проще - но там также все упрется в целеуказание. Если на M-346 просто вешают контейнер с нужным набором инструментов. То промышленность пока радует лишь 3д модельками и нефункциональными макетами.
      donavi49
    3. pjastolov Сегодня, 17:47
      значить и наш Як-130 такой метаморфозе может быть подвергнут
      только унихх взлетная масса на пол тоны больше hi
      pjastolov
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:09
    И правильно сделали, а нам урок, как и с кем делать оружие (как всегда этот урок нас ничему не научит )!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:31
      Стоит задуматься - а может это и хорошо, что индусы от участия в ПАК ФА отказались..........
      Соломон Кейн
    2. Pirogov Сегодня, 17:32
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      И правильно сделали, а нам урок, как и с кем делать оружие (как всегда этот урок нас ничему не научит )!!!

      Оружие нужно делать самим и продавать его ,а за то как ведут дела российские чиновники отвечающие за такие вот совместные проекты ,должна заниматься прокуратура .
      Pirogov
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:37
        На это хочется ещё раз ответить словами классика: Богата Россия талантами, а ещё больше дураками...
        Соломон Кейн
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:41
          В дополнении к теме:
          "+++Среди ряда экспертов существует мнение, что некоторые технологии и общие виды самолёта Проекта 1.44 были переданы Китаю, хотя скорее всего китайцы при создании своего J-20 использовали чертежи Проекта 1.46, купленные у РСК «МиГ»."
          Соломон Кейн
  3. Басарев Сегодня, 17:14
    Вот только никаких у него перспектив при встрече с полноценным истребителем.
    Басарев
    1. AID.S Сегодня, 17:18
      Цитата: Басарев
      Вот только никаких у него перспектив при встрече с полноценным истребителем.

      Так ведь это Бю Jett!
      AID.S
      1. Владимир16 Сегодня, 17:29
        Цитата: Басарев
        Вот только никаких у него перспектив при встрече с полноценным истребителем.

        Ежели колом в землю - тоже шансов нет.
        Но есть для него свои задачи hi
        Владимир16
    2. donavi49 Сегодня, 17:45
      Каким? Изначально у него заявлена совместимость с AIM-120C5/7. РЛС конечно слабенькая:
      Track while scan 10 targets tracked, 8 displayed
      SAR resolution < 1m
      Track formation range > 50 NM
      Look-up detection range > 60 NM

      Однако - он вполне себе функциональный. И если с другой стороны какой МиГ-29 9-13 без модернизаций по БРЭО. То я бы 346 поставил. А в мире вагон летающего хлама. И самолет позиционируется как жнец, дудец и вообще универсал.

      Какой нить стране с деньгами уровня Индонезии, Таиланда, Замбии или даже Ирака какого - вполне зайдет. Им можно и бабахов гонять. И патрулировать. И борт какой принудить к посадке. Если прижмет и повоевать даже в ДВБ с современными самолетами (это если ракеты купить выйдет конечно).
      donavi49
  4. APASUS Сегодня, 17:18
    Раздраконили нормальный проект легкого учебно боевого самолета,от этого только Китай выиграл.
    APASUS
  5. Yak28 Сегодня, 18:02
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    И правильно сделали, а нам урок, как и с кем делать оружие (как всегда этот урок нас ничему не научит )!!!

    Я этого тоже не понимаю,Як со страной НАТО начали совместный самолёт делать(ну не fool )А как у страны НАТО Россия корабли заказала(Мистрали) Может штатам заплатить,авось авианосец для нас построят lol
    Yak28
  6. Proton Сегодня, 18:16
    Прям анекдот,все,что вы спроектируете,может быть использовано против вас wassat кто вообще додумывается до совместных проектов с потенциальным противником?всю работу наши видать выполнили,а италия,хотя склрее там матрасные уши торчат,деньги давала,тех,кто принимает такие дурацкие решения как вот это или продажа напртмер Турции с400,под суд надо и десять лет расстрелу.
    Proton
Картина дня