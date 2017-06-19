Итальянцы презентовали легкий истребитель M-346FA
Итальянская «летающая парта» стала истребителем. Компания Leonardo провела первую публичную демонстрацию самолета M-346FA, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com
Самолет M-346 был разработан как учебно-тренировочный, но благодаря удачной конструкции теперь будет выпускаться в модификации легкого истребителя. Дебют самолета M-346FA состоится на Paris Air Show, но 18 июня 2017 года компания Leonardo провела пресс-конференцию, в ходе которой продемонстрировала свое новое творение.
В компании Leonardo заявляют, что M-346FA может использоваться как самолет для подготовки пилотов боевой авиации, а также как легкий истребитель или самолет-разведчик. Новый самолет оснащен многорежимным радаром Grifo, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» общей массой до 2 т (изначально планировалось оборудовать пять точек, но позже были добавлены еще две на законцовках крыльев). Разработчики называют M-346FA идеальным решением для стран, которым необходимы недорогие боевые самолеты с низкой стоимостью эксплуатации.
Учебно-тренировочный самолет M-346 проектировался российским ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнерами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолета (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева).
Первый полет M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше. Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолета составляет 4,6 т, максимальная взлетная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.
Самолет M-346 был разработан как учебно-тренировочный, но благодаря удачной конструкции теперь будет выпускаться в модификации легкого истребителя. Дебют самолета M-346FA состоится на Paris Air Show, но 18 июня 2017 года компания Leonardo провела пресс-конференцию, в ходе которой продемонстрировала свое новое творение.
Легкий истребитель M-346FA
В компании Leonardo заявляют, что M-346FA может использоваться как самолет для подготовки пилотов боевой авиации, а также как легкий истребитель или самолет-разведчик. Новый самолет оснащен многорежимным радаром Grifo, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» общей массой до 2 т (изначально планировалось оборудовать пять точек, но позже были добавлены еще две на законцовках крыльев). Разработчики называют M-346FA идеальным решением для стран, которым необходимы недорогие боевые самолеты с низкой стоимостью эксплуатации.
Учебно-тренировочный самолет M-346 проектировался российским ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнерами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолета (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева).
Первый полет M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше. Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолета составляет 4,6 т, максимальная взлетная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.
Использованы фотографии: flightglobal.com
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