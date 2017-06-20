Франция набрала свой парламент с улицы

Результаты воскресного голосования во французский парламент порадовали европейскую элиту. Большинство мест в Национальном собрании Пятой республики по итогам второго тура выборов завоевала центристская партия «Республика на марше» нового президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно данным, опубликованным в понедельник министерством внутренних дел Франции, «Республика на марше» вместе с союзниками из центристской партии «Демократическое движение» получила 350 из 577 мандатов в Национальном собрании — абсолютное большинство.Ещё ночью, после подсчёта 97 процентов избирательных бюллетеней, Эммануэля Макрона поздравила с победой канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщил в официальном микроблоге в Twitter пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт: «Она пожелала Макрону дальнейшего плодотворного сотрудничества Германии, Франции и других стран ЕС».Реакция Меркель показывает, что Европа довольна результатами выборов во Франции. Макрон, которого европейские политики считают независимым технократом, либералом, поборником Евросоюза и еврозоны, заручился теперь поддержкой своей политики в Национальном собрании. Это было совсем неочевидно перед выборами. Многие эксперты предсказывали новому президенту и парламенту cohabitation — «сосуществование».Дело в том, что по конституции Франции правительство страны формирует партия, получившая большинство на выборах в Национальное собрание. В истории Пятой республики уже три раза были коллизии, когда президент и правительство представляли разные политические силы. Так случалось (в 1986-1988, 1993-1995 гг.) при президенте Франсуа Миттеране и во время правления другого французского президента — Жака Ширака (в 1997-2002 гг.). Дважды это приводило к досрочному роспуску Национального собрания.Эммануэль Макрон шёл на выборы как независимый кандидат. Созданное под выборы его движение «Вперёд!» (или «На марше!») за короткое время трансформировалось в партию «Вперёд, Республика!», в канун выборов в парламент чаще именовавшуюся в СМИ «Республика на марше», что привело только к путанице в экспертных обзорах, комментариях и, конечно, в головах избирателей.Это обстоятельство порождало пессимизм политиков в парламентских перспективах президента Макрона. Тем более, выяснилось, что как таковой политической команды у Эммануэля Макрона нет. При формировании правительства он собирал, что называется, с миру по нитке. Кабинет министров возглавил член партии «Республиканцы» Эдуар Филипп, мэр весьма провинциального города Гавр. Пост министра иностранных дел занял социалист Жан-Ив Ле Дриан, перебежавший от Олланда к Макрону в ходе президентской кампании. Министром обороны стала член партии «Демократическое движение» Сильви Гулар.Есть в правительстве Франции и другие представители названных партий. Это дало основание генсеку макроновского движения «Вперёд!» Ришару Феррану заявить в интервью радио France Inter, что президент привлёк к управлению страной «людей с разным политическим опытом и разных взглядов, чтобы преодолеть политические разногласия ради общего блага». То была хорошая мина при слабой игре.На самом деле, Эммануэль Макрон не располагал сколь-нибудь существенным кадровым ресурсом для формирования кабинета министров и выдвижения своих кандидатов в Национальное собрание Франции. Последующие события показали это со всей очевидностью. Надо отметить, что Макрону и его помощникам удалось создать очень квалифицированную команду, работающую в социальных сетях. С её подачи отбор кандидатов на выборы стал совершенно интерактивным.Штаб партии Макрона получил (в основном по электронной почте) от желающих стать депутатами французов 19 тысяч резюме, провёл более 1700 телефонных собеседований. Так сформировался список из порядка пятисот кандидатов, слегка разбавленный беглыми представителями других партий.Метод подбора кандидатов в парламент вызвал восторг у европейских либералов. Они назвали его новой французской политической революцией, освежившей партийный ландшафт в парламенте. В самом деле, партия «Республиканцы» (голлисты) получила в новом составе Национального собрания только 113 мандатов, против прежних 200. Правящие в последние годы социалисты вовсе скатились в разряд заднескамеечников с 29 мандатами.Вместо них Макрон привёл в парламент студентов, пенсионеров, представителей мелкого бизнеса и гражданского общества. Вменяемых французов это насторожило. Так, бывший премьер-министр страны, голлист Ален Жюппе забеспокоился, что в депутатских креслах оказались сотни законодателей без политического опыта, а большинство избирателей просто проигнорировали парламентские выборы, увидев в них манипуляции макроновских политтехнологов.Задуматься, в самом деле, есть над чем. Опытные кадровики при подборе персонала часто оценивают претендентов с точки зрения их движения в социальном лифте. Есть даже профессиональный термин «интеллигент первого поколения», означающий определенные риски в том, что работник в новой социальной среде может повести себя по отношению к подчинённым и зависимым от него людям высокомерно, заносчиво, непрофессионально или просто грубо.Франция в воскресенье получила сотни парламентариев «первого поколения». Им теперь надлежит формировать новую политическую повестку страны. Президент Макрон уже обозначил её. В своих предвыборных планах он обещал полностью реформировать закостеневшую французскую систему: госуправление, правосудие, трудовое законодательство, налогообложение, образование и много ещё чего — вплоть до состояния французских пригородов. Сдаётся, политическим столпам Пятой республики — голлистам и социалистам — Макрон оставил роль не совсем дееспособных наблюдателей.Предполагаемые реформы коснутся многих французов. В целях оптимизации государственного управления заявлено, в частности, о сокращении 120 000 госслужащих. Сделать это не просто. Законодательство Франции достаточно сильно защищает людей от увольнения. Макрона, придерживающегося правила «чем больше прав у бизнеса, тем лучше экономике», это давно раздражало.Экономист Макрон — сторонник неолиберальной теории (не подтверждённой, впрочем, практикой) о том, что «чем более либерален рынок, чем менее он регулируется и чем меньше прав у работников, тем динамичнее будет развиваться бизнес и тем больше будет экономический рост».Прошлой весной в свою бытность министром экономики, финансов и цифровых технологий Эммануэль Макрон инициировал законопроект, который давал бизнесу возможность увеличивать рабочее время наёмных сотрудников вплоть до 60 часов в неделю (при гарантированной ранее 35-часовой рабочей неделе), снижать выплаты за переработку и упрощать условия увольнения.Инициатива министра вызвала тогда в стране многотысячные демонстрации протеста профсоюзов и левых партий. В итоге закон приняли в сильно усечённом варианте. Макрон в знак протеста подал в отставку и занялся своим движением «Вперёд!», с которым пришёл сначала к победе на президентских, а потом и на парламентских выборах.Теперь у него в Национальном собрании своя фракция, способная внести любые изменения в действующее законодательство. Эксперты предсказывают, что одним из первых действий набранных на улице депутатов будет голосование за поправки в трудовое право, отвергнутые прежним парламентом. В этой связи издёвкой выглядит сейчас слоган, тиражировавшийся во французских СМИ штабом партии Макрона: «Мы должны победить, чтобы добро окончательно победило зло!». Что победило на самом деле, французы узнают очень скоро. И не они одни.Нового президента Франции не зря называют «ставленником Ротшильдов», намекая на его работу в инвестиционных проектах известной банковской семьи. Макрон, по мнению экспертов, сочетает в себе идеи патриотизма и приоритета интересов Франции с интересами транснационального капитала. Этим вызваны, кстати, его заявления о необходимости сдерживания российской угрозы в Европе — этакий либерал и ястреб в одном флаконе. Вялой внешней политике президента Олланда Эммануэль Макрон готов противопоставить новую активность Франции в горячих точках планеты.Считалось, что эту излишнюю активность нового президента сдержит взвешенная позиция французского парламента. Теперь это исключено. Францию и мир ждут сюрпризы в Национальном собрании от рекрутов макроновского призыва. Вряд ли эти сюрпризы станут продолжением либеральной политики президента, на которую так понадеялись участвовавшие во втором туре избиратели…