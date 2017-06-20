Наши крылья. К 95-летию ОКБ Туполева. Самолет АНТ-2

Источники:

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transportno-passazhirskie-samolety/1920-e-1940-e-gody/lyogkij-passazhirskij-samolyot-ant-2/

Энциклопедия-справочник. Самолеты страны Советов.

В данной серии мы хотим рассказать о том пути, который был пройден ОКБ Туполева за 95 лет своей работы. Путь огромный и знаменательный. И первый наш рассказ будет о самолете, который, может быть, не оставил заметного следа в истории, но тем не менее, явился той точкой отсчета, с которой, фактически, началось вхождение в мир авиации Туполева и его команды.АНТ-2.Первый серийный самолет Туполева. И ничего, что серия была весьма небольшой, всего построили 5 единиц, но это серия.Плюс АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. Из кольчугалюминия, советского аналога немецкого дюралюминия, производство которого хранилось в строжайшей тайне. Но – смогли и сплав сделали.И это, напомню, 1923 год.Задание на проектирование самолета было получено от Управления ВВС. Оно предусматривало создание машины, которая могла бы использоваться как в пассажирском (пилот и два-три пассажира), так и военном (пилот и наблюдатель, вооруженные двумя пулеметами) вариантах.КБ приступило к выполнению своей первой государственной работы. В те годы финансовое положение ЦАГИ было тяжелым, и здесь следует отметить позицию Госпромцветмета, который в интересах быстрейшего проведения экспериментальных работ и начала строительства АНТ-2 бесплатно снабжал металлом всю программу опытных работ.После выбора схемы — свободнонесущего моноплана с высокорасположенным крылом — приступили к определению формы дужки крыла и выбору материала обшивки. Были проведены сравнительные испытания двух отсеков крыла, отличавшихся друг от друга только обшивкой: гладкой и гофрированной. Проанализировав полученные результаты, конструкторы остановились на гофрированной обшивке. При малых скоростях полета она практически не влияла на аэродинамику самолета. Зато наличие гофра обеспечивало более равномерное распределение нагрузки, чем при гладкой обшивке, позволяло при имевшихся технологических возможностях применять более простые инженерные решения. Проведенные в аэродинамической трубе продувки полной модели с выбранной формой крыла и фюзеляжем оригинальной конструкции дали хорошие результаты.Для изготовления отдельных агрегатов в пустующем складе, расположенном над пожарным сараем, оборудовали мастерскую. Сборку самолета проводили во дворе, под навесом. После окончания сборки, в мае 1924 года, АНТ-2 был перевезен на Центральный аэродром.26 мая 1924 года летчик Н. И. Петров совершил на нем первые пробные полеты. Роль «пассажиров» выполняли два мешка с песком. Вполне удачные полеты позволили А. Н. Туполеву обратиться на следующий день в Научный комитет Главвоздухофлота с письмом: «ЦАГИ настоящим сообщает об окончании постройки металлического самолета с мотором «Люцифер» и просит Вашего разрешения о допуске к испытанию его на Центральном аэродроме».28 мая в присутствии руководства У ВВС и ЦАГИ проходили официальные испытания самолета АНТ-2. На мерном километре была достигнута скорость 169,7 км/ч. С двумя пассажирами АНТ-2 поднимался на высоту 1000 м за 7 мин., на 2000 м за 17 мин., на 3000 м за 39 мин. Потолок при этом достигнут не был. В перегрузочном варианте (с тремя пассажирами) высота 2000 м была достигнута за 25 мин. Испытания проходили успешно.С 11 июня АНТ-2 летал уже с пассажирами.В заметке «Первый советский металлический самолет» «Вестник Воздушного Флота» в № 6-7 за 1924 год писал: «26 мая на Центральном аэродроме им. т. Троцкого в Москве испытывался новый пассажирский самолет АНТ-2, выстроенный Центральным Аэрогидродинамическим Институтом по проекту инж. А.Н.Туполева. Самолет выстроен целиком из русского металла — кольчугалюминия, представляет он собой свободнонесущий моноплан весьма оригинальных, прекрасно обтекаемых очертаний. В передней части фюзеляжа установлен мотор Бристоль-Люцифер в 100 л.с., за ним расположено помещение для пилота и далее кабина для двух пассажиров. Мотор для удобства ремонта легко открывается. Все тяги управления жесткие. Самолет показал прекрасные полетные качества».1 июля 1924 года АНТ-2 участвовал в воздушном параде, организованном Обществом друзей воздушного флота (ОДВФ) в связи с торжественной передачей XIII съезду партии эскадрильи самолетов им. В. И. Ленина. В нее входило 19 разведчиков Р-1 конструкции Н. Н. Поликарпова, купленных на средства ОДВФ.АНТ-2 летел на правом фланге и обращал на себя внимание, по отзывам современников, «необычностью конструкции и легким изящным видом.»По достоинству оценила создание АНТ-2 и коллегия Научно-технического отдела ВСНХ. По ее решению, принятому 7 августа 1924 года, А.Н.Туполев «за конструирование и постройку первого русского цельнометаллического самолета» был направлен в январе 1925 года в творческую командировку в Германию и Францию.Первый экземпляр самолета АНТ-2 проходил тщательные повторные испытания с августа 1924 года по апрель 1925 года включительно. Это было необходимо в связи с намечавшейся постановкой машины на местные линии.О начале серийного производства самолетов АНТ-2 говорится и в «Сведениях о ЦАГИ за 1925/26 гг.»: «Ввиду очень хороших летных данных (Vmax = 169 км/ч, потолок 3300 м) в настоящее время строится первая серия таких самолетов АНТ-2бис, так как необходимость для малонагруженных пассажирских линий такого типа маломощного самолета была вполне определенно установлена со стороны гражданской авиации».К сожалению, материалов о точном количестве построенных самолетов и об их эксплуатации пока не найдено. Зато обнаружены документы, подтверждающие хорошие характеристики первой отечественной металлической машины, ее надежность.В одном из них говорится о том, что в 1925 году шла подготовка к перелету Москва — Париж. По условиям в нем могли принять участие два самолета советской конструкции и производства.Для участия в перелете были выбраны 6-местный пассажирский самолет ПМ-1 «Авиахим» конструкции Н. Н. Поликарпова с двигателем «Maybach» в 260 л.с. (190 кВт) и трехместный АНТ-2 с двигателем Bristol «Lucifer» в 100 л.с. (75,5 кВт).Прорабатывались два варианта маршрута. Определялись финансовые затраты. В основу последних были положены данные, полученные при анализе результатов известного перелета предыдущего года Москва — Пекин. В нем стоимость одного самолето-километра составила 3 р. 25 к. Хотя перелет по каким-то причинам и не состоялся, но включение в него самолета АНТ-2 говорит само за себя.Подводя итог проделанной работе, А.Н.Туполев писал: «День 26 мая 1924 года должен быть отмечен в истории советского самолетостроения. В этот день на центральном аэродроме совершил свой пробный полет первый советский металлический самолет, спроектированный и построенный Центральным аэрогидродинамическим институтом научно-исследовательского отдела ВСНХ.»Осталось назвать фамилии инженеров ЦАГИ, выполнивших основные работы по методам расчета, разработке конструкции самолета, непосредственно руководивших его постройкой: А. Н. Туполев, И. И. Сидорин, И. И. Погосский, Г. А. Озеров, А. И. Путилов, В. М. Петляков, Б. М. Кондорский, Н. С. Некрасов, Н. И. Петров, Е. И. Погосский, А. И. Зимин.Единственный сохранившийся экземпляр самолета АНТ-2, отреставрированный после случившегося в нем пожара, экспонируется в Музее Военно-Воздушных Сил в г. Монино.Техническое описание.Самолет АНТ-2 был построен целиком из кольчугалюминия.Схема — свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом. Обшивка всех внешних поверхностей выполнена из гофрированного кольчугалюминия (шаг — 40 мм, высота — 8 мм).Крыло жесткое, неразрезное, двухлонжеронное с 26 ферменными нервюрами. Крыло крепится четырьмя болтами сверху к лонжеронам фюзеляжа. В передней части крыла, нависающей над кабиной пилота, сделан вырез. На концах крыла, снизу предусмотрены небольшие дужки, держась за которые можно было направлять движение самолета по аэродрому. Кроме того, дужки служили для крепления машины на стояночной площадке. На концах крыла расположены элероны длиной по 2,5 м. Управление элеронами жесткое, с помощью кольчугалюминиевых труб от рукоятки.Двигатель — трехцилиндровый «Lucifer» в 100 л.с. (73,5 кВт), воздушного охлаждения, выпуска 1923 года английской фирмы «Bristol». Двигатель мог запускаться как от пускового магнето, так и рукояткой. Винт ЦАГИ двухлопастный, деревянный, диаметром 2,2 мм.Кабина пилота открытая и находится за двигателем. От набегающего потока воздуха пилота защищает небольшой целлулоидный козырек (в дальнейшем он был увеличен) над приборной доской. На доске размещены приборы, показывающие: высоту, скорость, частоту вращения двигателя, наличие бензина, давление и температуру масла. Слева по борту фюзеляжа установлен сектор газа, справа — штурвал перестановки стабилизатора. Пилот поднимался в кабину с левой стороны фюзеляжа, где было специальное углубление для ноги.Пассажирская кабина, рассчитанная в обычном варианте на двух человек, располагается за кабиной пилота. Гофрированные перегородки отделяют ее от кабины пилота и хвостовой части фюзеляжа. Входная дверь находится по левому борту в передней части кабины. С каждого борта было сделано по три окна. Пассажиры сидели на плетеных камышовых креслах, лицом друг к другу. Кресло пассажира, сидевшего за пилотской кабиной, спинки не имело.Шасси крепится снизу непосредственно к фюзеляжу. На своем верхнем конце, скрытые в фюзеляже, стойки имеют амортизаторы. Ширина колеи — 1,75 м. Размер покрышки колеса 0,750 х 0,125 м. В зимний период колесное шасси заменялось на лыжи.Третьей опорой машине служит костыль, состоящий из стальной трубы с резиновым амортизатором.Размах крыла, м: 10,00Длина самолета, м: 7,50Высота самолета, м: 2,15Масса, кг-пустого самолета: 500-максимальная взлетная: 820Максимальная скорость, км/ч-у земли: 165-на высоте: 155Крейсерская скорость, км/ч: 125Практическая дальность, км: 425Скороподъемность, м/мин: 63Практический потолок, м: 3000Экипаж, чел: 1Полезная нагрузка: 2-3 пассажира.Маленький. Немного кургузый. Но – первый. Да, двигатель был импортным, но в 1923 году мы еще только мечтали о моторах Микулина, Швецова, Климова. Все было впереди.Следующий самолет Туполева, о котором мы будем рассказывать, уже был на 100% отечественным.