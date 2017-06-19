18:27 19 июня

На Елисейских полях начата полицейская операция

Из Парижа приходят сообщения о том, что в самом центре французской столицы автомобиль с неизвестным за рулём на полном ходу протаранил фургон местной полиции. При ударе автомобиль загорелся. По предварительным данным, жертв нет, а водителя автомобиля, получившего травмы и повреждения, удалось задержать. В СМИ говорится о том, что мужчина имел при себе оружие. О том, что инцидент квалифицирован как террористический акт, не говорится.

На Елисейских полях начата полицейская операция


На этом фоне французские средства массовой информации распространяют призыв полиции Парижа. Департамент полиции просит жителей и гостей французской столицы воздержаться от посещения Елисейских полей. Там в эти минуты проводится полицейская операция.


В сообщениях говорится о том, что сразу несколько кварталов в центре Парижа оцеплены. Эвакуированы люди с территории, прилегающей к театру Мариньи. Закрыта станция метрополитена Champs-Elysees-Clemenceau.

Заявлено, что десятки полицейских в полной экипировке, с оружием, вошли в здание торгового центра, расположенного на Елисейских полях. Это один из наиболее активно посещаемых туристами торговых центров в центральной части Парижа.

Подробнее о причинах того, почему полицейская операция началась именно в торговом центре, пока не сообщается.


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Комментарии 18

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  1. Pirogov Сегодня, 17:48
    Проведите операцию в президентском дворце и в парламенте больше толку будет.
    Pirogov
    1. oleg-gr Сегодня, 17:53
      Въехал в полицейскую машину. Мало ли людей, не любящих полицию. Почему Макрон не эвакуирован?
      oleg-gr
    2. INVESTOR Сегодня, 18:03
      Где Михан?! Пропустил новость, fellow
      INVESTOR
  2. cniza Сегодня, 17:48
    Скоро окопы рыть придется и ежи заградительные строить , а иначе "гости" устроят...
    cniza
    1. pjastolov Сегодня, 17:51
      О том, что инцидент квалифицирован как террористический акт, не говорится.
      а что тогда террористический акт? recourse
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 17:53
        Ещё из обкома не позвонили , сами не в состоянии.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 17:54
          Ещё из обкома не позвонили , сами не в состоянии.
          в методичке про это не написано laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 17:57
            Не успевают выпускать методички. laughing
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 18:03
              дааа, жизнь ускоряется, а Маккейн умер request
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 18:04
                Цитата: pjastolov
                дааа, жизнь ускоряется, а Маккейн умер request


                Как умер ? belay
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 18:07
                  Новость о кончине 79-летнего американского политика-республиканца, сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна оказалась фейком, который в понедельник утром взорвал интернет. Шутку распространил сайт, который известен подобными розыгрышами.

                  - Он умер во сне в воскресенье, 7 июня 2015 года, - соболезнует издание. - Президент Соединенных Штатов выразил слова поддержки родным и близким сенатора, отметив огромный вклад Джона Маккейна в продвижении демократии по всему миру.
                  шутка юмора laughing
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 18:08
                    А жаль ..., хотя там без него хватает.
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 18:10
                      не берут его черти к себе, боятся визга, да учить начнет - как правильно жарить laughing
                      pjastolov
  3. perepilka Сегодня, 17:54
    Подробнее о причинах того, почему полицейская операция началась именно в торговом центре, пока не сообщается.
    Для безопасности видимо what Если начать прочёсывать места обитания потенциальных террористов, можно и по башке каменюкой огрести request
    perepilka
    1. Комментарий был удален.
  4. Толстоевский Сегодня, 18:02
    как сказал классик
    Толстоевский
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 18:12
    Что-то зачастили они с автотранспортом. Видать, понравилось - шума много и подготовиться менее проблемно.
    КОТ БАЮН
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:19
    Скоро в Европе даже, пардон, громкий пук на улице будет считаться попыткой терракта. fool
    Изгоняющий либероидов
  7. san4es Сегодня, 18:24
    Начинаю понимать смысл фразы:

    belay
    san4es
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