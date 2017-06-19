На Елисейских полях начата полицейская операция

Из Парижа приходят сообщения о том, что в самом центре французской столицы автомобиль с неизвестным за рулём на полном ходу протаранил фургон местной полиции. При ударе автомобиль загорелся. По предварительным данным, жертв нет, а водителя автомобиля, получившего травмы и повреждения, удалось задержать. В СМИ говорится о том, что мужчина имел при себе оружие. О том, что инцидент квалифицирован как террористический акт, не говорится.На этом фоне французские средства массовой информации распространяют призыв полиции Парижа. Департамент полиции просит жителей и гостей французской столицы воздержаться от посещения Елисейских полей. Там в эти минуты проводится полицейская операция.В сообщениях говорится о том, что сразу несколько кварталов в центре Парижа оцеплены. Эвакуированы люди с территории, прилегающей к театру Мариньи. Закрыта станция метрополитена Champs-Elysees-Clemenceau.Заявлено, что десятки полицейских в полной экипировке, с оружием, вошли в здание торгового центра, расположенного на Елисейских полях. Это один из наиболее активно посещаемых туристами торговых центров в центральной части Парижа.Подробнее о причинах того, почему полицейская операция началась именно в торговом центре, пока не сообщается.