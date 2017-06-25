230 лет со дня основания Екатеринославского войска казачьего

3 июля 1787 г. однодворцы, поселенные в Екатеринославской губернии (Екатеринославль в настоящее время г. Днепропетровск), по бывшей Украинской линии обращены в казачье звание. По мнению ряда историков, после ликвидации Запорожской Сечи казачье имя на Днепре некоторое время было изъято из официального обращения. Запорожцы, оставшиеся по прежним поселениям и хуторам, стали числиться мещанами и крестьянами.Первоначально новое образование казаков называлось Екатеринославский казачий корпус. Огромную и основную роль в его создании сыграл князь Потемкин. Он даже из своих людей, проживавших в его Польских имениях, набирал в казаки. Потемкин видел преимущества турецкой кавалерии над русской в численном плане и решил это проблему просто и недорого для казны. Создал новое казачье войско.С 12 ноября 1787 г. корпус стал называться Екатеринославское казачье войско. 15 ноября того же года к войску были причислены 1-й и 2-й Бугские казачьи полки. В 1788 году к войску были причислены Екатеринославский конный казачий полк и жители города Чугуева и его окрестностей, старообрядцы и мещане Екатеринославской, Вознесенской (Вознесенск ныне город в Николаевской обл.) и Харьковской губерний.Войско создавалось в основном для несения кордонной службы на Днепре и на побережье Черного моря, принимало активное участие во всех войнах России в то время. Екатеринославское казачье войско участвовало в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Полки войска отличились при взятии Аккермана (Белгород-Днестровской), Килии и Измаила. Всего в Войске состояло до 100000 душ обоего пола, выставлявших до 20 пятисотенных полков. Екатеринославские казаки очень храбро дрались с турками в войнах России, причем известный подвиг Платова под стенами Измаила был совершен с полком Екатеринославских казаков.Военное управление войском осуществляли старшины, назначенные из Донского войска казачьего. Наказным атаманом Екатеринославского казачьего войска вместе с донской старшиной низких рангов был назначен М.И. Платов. Платов родился 6 августа 1751 года в станице Старо-Черкасской области Войска Донского. Его отец был войсковым старшиной и дослужился до чина майора. Современниками будущий атаман Екатеринославского и Донского казачьих войск характеризовался как решительный и умный человек. В 1770 г. М. Платов получил чин есаула и командовал казачьей сотней. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. он принимал участие в боевых действиях в составе донских полков на Кубани. Известность и славу Платов получил во время конвоя транспорта с продовольствием. Его подразделение было окружено татарами Девлет-Гирея 3 апреля 1774 г. при Калалахе. Однако М.И. Платов умело построил оборону и отбил все вражеские атаки. В начале войны с Турцией (1787-1791 гг.) он уже имеет армейский чин полковника и занимает должность наказного атамана Екатеринославских казаков.Екатеринославское казачье войско быстро превратилось в значительную военную силу. Когда 11 февраля 1788 г. был сформирован Екатеринославский корпус передовой стражи, в его подразделениях насчитывалось 3684 человека (старшина, 2400 казаков и 1016 калмыков). Интересный момент: в состав войска вошли и крещеные калмыки, входившие в состав Чугуевского полка.Определенного законоположения о порядке службы Екатеринославских казаков издано не было, и старшины Войска Донского управляли местными казаками по своему произволу. В силу этого, а также благодаря военным обстоятельствам, войско пришло в расстройство. Недовольная таким положением, значительная часть Екатеринославских казаков подала ходатайство о возвращении их в «первобытное состояние». Екатерина II приняла решение расформировать его. В казачьем сословии были оставлены Бугские казачьи полки и Чугуевский казачий полк.В 1796 году Екатерина II велела расформировать Екатеринославское войско, а казаков приписать к мещанам и государственным крестьянам, предоставив им двухгодичную льготу от платежа казенных податей. Часть казаков перевели в мещанское и крестьянское сословие, а часть продолжало нести кордонную службы. Часть бывших казаков Екатеринославского Войска не пожелали примириться со своим новым положением и утратой казачьего звания, а потому в 1800 году обратились к Императору с просьбой о дозволении им переселиться на Кавказ и нести там казачью службу. Вместе с тем они умоляли о возвращении казачьего звания, которым гордились и лишились которого против желания.Просьба бывших Екатеринославских казаков была рассмотрена Сенатом и по утверждении Императором разрешена в том смысле, что бывшим казакам Екатеринославского Войска возвращается казачье звание с условием переселения их на Кавказ, но без какой-либо поддержки со стороны казны. Материальные трудности не остановили казаков и 1801г они в составе около 3 тыс. человек переселились со своими семьями на Кавказ, где основали станицы: Темижбекскую, Казанскую, Ладожскую и Тифлисскую. Эти станицы стали основой Кавказского полка Кубанского казачьего войска.