18:30 19 июня

Коалиция США решила передислоцировать свои самолеты в Сирии

Возглавляемая США коалиция после ряда инцидентов решила передислоцировать свои самолетов в Сирии, заявил РИА Новости представитель коалиции.

В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми сирийским режимом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии и продолжать бороться с ИГ*, обеспечивая безопасность наших экипажей
— заявил он, при этом место передислокации названо не было

Коалиция США решила передислоцировать свои самолеты в Сирии



Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

В Дамаске заявили, что истребитель участвовал в операции против группировки "Исламское государство"*, и обвинили коалицию в координации ударов с боевиками.

После этого Минобороны заявило, что все самолеты коалиции в районах действия ВКС будут сопровождать российские ПВО.Ведомство также с 19 июня прекратило сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Использованы фотографии: http://blogs.porti.ru/
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Комментарии 14

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  1. pjastolov Сегодня, 18:13
    В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми сирийским режимом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии и продолжать бороться с ИГ*, обеспечивая безопасность наших экипажей
    все пятая точка за зудела, поняла собака - чье мясо съела negative
    pjastolov
    1. новичок Сегодня, 18:19
      ситуация наколяется уже до предела. лично я думаю, не за горами наше столкновение с янки. если конечно, янки благополучно не сбегут.
      новичок
    2. maxim947 Сегодня, 18:19
      Ссыкуны одним словом
      maxim947
    3. Deadушка Сегодня, 18:21
      Так наши же заявили об очередном ракетном ударе и выходе из соглашения laughing
      Deadушка
      1. pjastolov Сегодня, 18:30
        все самолеты коалиции в районах действия ВКС будут сопровождать российские ПВО
        а это подлетел на дистанцию атаки получи в ........ laughing
        pjastolov
  2. sir_obs Сегодня, 18:14
    В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми сирийским режимом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии

    Слабо верится, что в вас вообще есть какое-либо благоразумие.
    Благоразумие у гиен...что-тонереальное.
    sir_obs
    1. Pirogov Сегодня, 18:21
      Цитата: sir_obs
      Слабо верится, что в вас вообще есть какое-либо благоразумие.
      Благоразумие у гиен...что-тонереальное.

      Согласен ,а когда гиена ещё и бешеная и чувствует безнаказанность то это опасно для всех окружающих.
      Pirogov
  3. Zibelew Сегодня, 18:16
    Вроде пилота самолета Су-22 ВВС Сирии нашли. Слава Богу что жив. Спасибо всем кто принимал участие в операции спасения и эвакуации. А СУ 24 для Сирии есть, ремонтируй и отправляй.
    Сирийские правительственные войска нашли и спасли пилота сбитого коалицией США самолета ВВС Сирии, сообщил телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники.
    Zibelew
    1. новичок Сегодня, 18:21
      вот и ладненько.
      новичок
  4. soroKING Сегодня, 18:18
    прячьтесь! крысы навозновные! am
    титьки тараканьи angry
    soroKING
  5. Satum Сегодня, 18:18
    Трамп показывает американский кулак
    Satum
  6. Proton Сегодня, 18:19
    Воот,могут же,когда хотят laughing давно бы так,свернули своё барахло и до дома ушли,спокойней всем было бы.
    Proton
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:26
    Самое безопасное место для сша, это саудиты, те янки как любимых мужей ждут 25 часов в сутки wassat
    Изгоняющий либероидов
  8. Грац Сегодня, 18:29
    да надо просто сбить их самолет и извинится вот и всё, мол попутали брат бывает
    Грац
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