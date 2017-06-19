20:15 19 июня

Яков Кедми: Внутренние противоречия разрывают США

Яков Кедми, бывший глава израильской разведывательной службы «Натив»: Внутренние противоречия разрывают США.




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