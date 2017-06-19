Яков Кедми: Внутренние противоречия разрывают США Сегодня, 18:35 Яков Кедми, бывший глава израильской разведывательной службы «Натив»: Внутренние противоречия разрывают США. 0 Яков Кедми: НАТО перестанет существовать в течение года Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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