Куда приводят мечты. Сходни кресы

В чём сила дипломатической школы? Как известно, на создание «с нуля» толковой кавалерии требуется около ста лет. Что-то подобное мы имеем с дипломатией. Мощную дипломатическую службу создают поколениями. Враз её создать невозможно. Кажется, тут всё просто: эти страны — наши друзья, мы с ними дружим (улыбаемся, пьём водку, даём преференции); те страны — наши враги, мы с ними не здороваемся, наступаем им на ноги; и во-о-он те страны — непонятные нейтралы, что на них тратить лишнее время?На самом деле всё гораздо сложнее и опаснее, и когда мы видим, например, господина Лаврова, мило беседующего с господином Керри, — умиляться нечему: это война. Правда, в её дипломатическом варианте. Дипломатия — это не совсем пустая говорильня, дипломатия — это средство выживания для любого государства. И если в военном деле существуют периоды мира, то дипломаты лишены такой роскоши. Они воюют постоянно. Но воевать надо уметь. Однако это получается не всегда и не у всех.По сути дела, дипломатия — это определённый аналог того, что принято в повседневности называть «юридическим сопровождением». То есть ваша фирма только тогда и настолько ваша, когда и насколько вы её сумеете защитить. То же самое во многом касается дипломатических взаимоотношений. Отстаивать интересы государства на внешней арене нужно, иначе вас просто-напросто «съедят». Дипломатия — это именно та сфера, где каждое сказанное вами слово может быть использовано против вас. И будет использовано против вас, если вы ляпнули что-то лишнее (вспомните Хрущёва и Курилы).Именно поэтому дипломат — человек, умеющий выразительно молчать на пяти языках. И вот грянула эпоха «декоммунизации» на Украине, и вот полетели на землю памятники Ленину. И вот стали закрываться заводы и фабрики. Всё это известно, но есть ещё одна интересная грань «декоммунизации» — внешнеполитическая. Украина — продукт советской власти. И её промышленность, и её инфраструктура, и её границы. Самое обидное, что те самые границы — тоже продукт советской власти.Тут как бы идеология внезапно сталкивается с вопросами политическими и даже имущественными. И идеология, безусловно, побеждает! А как могло быть иначе? Признание советской власти / Сталина преступными, а также признание преступными их деяний имело для Украины много неожиданных последствий. Как говорится, прежде чем делать какие-то заявления — посоветуйтесь с юристом. Ваши необдуманные фразы могут вам очень дорого обойтись.Подход новой украинской влады был очень детским и весьма наивным: есть плохие, гадкие и нечестные русские; а есть святой Запад, который очень любит всех украинцев и которому можно верить на слово… Поэтому процесс «декоммунизации» набрал невероятные обороты и вовремя его остановить никак возможным не представлялось. Для справки — западные границы Украины, Белоруссии и Литвы — это последствия того самого клятого акта «Молотов-Риббентроп» и в целом сталинского «пограничного творчества».И вот товарищи украинцы решили всё «ниспровергнуть». Какие смелые, а главное, честные люди… Тут надо обозначить следующие моменты: первое, кто-то непременно закричит — всё это было давно и неправда! Так вот международные договора зачастую срока давности не имеют. И продолжают оставаться в силе до тех пор, пока не будет заключён новый договор. Таким образом отказ от преступного сталинского наследия очень болезненнен для Украины. Прежде всего — территориально. Те самые земли, которые Сталин забрал у Румынии, Венгрии и Польши входят ныне в состав «незалежной».Так ведь никто раньше не дёргался? Так кто бы «дёрнулся» во времена СССР? Где вы видели сумасшедших? Но СССР больше нет. Вот чего никак не могут понять щирые украинцы, что западные границы Украины обороняли именно советские дивизии, а не некое абстрактное «международное право». Им с этим ещё предстоит столкнуться. После 1991 года поляки шаг за шагом стали вспоминать «былую славу» Речи Посполитой. У нас как-то Польшу не воспринимают в качестве агрессора, так это потому что на фоне Российской и Германской империй она смотрелась откровенно бледно.Но Украина сегодня — это не СССР и даже не УССР. Украина сегодня — нечто совсем иное. Страна совсем другого уровня и с совсем иными геополитическими возможностями (вернее их отсутствием). Для такой «страны» и поляк страшен. Более того, эта страна признала на государственном уровне, что её западные территории получены незаконным путём. Украина признала это. Официально.Ну тут кто-то закричит: и что польские танки завтра придут во Львов? Завтра не придут. И послезавтра тоже. Но начало положено. Сделан первый маленький шажок в эту сторону. Причём сделан добровольно. Абсолютно. Как говорил незабвенный Михаил Сергеевич: «Процесс пошёл!». И ведь не соврал, негодник.Жизнь человека измеряется в годах, поэтому многие вещи ему не так актуальны. Государства, как правило, живут дольше, много дольше. Но сегодня история ускорилась, и уже нынешнее поколение украинцев может увидеть результаты той самой новой внешней политики. Беда украинцев была в том, что там очень многие вещи: промышленность, энергетика, оборонка были тесно завязаны на Россию.Разрыв с Россией означал их ликвидацию. Но мало того: границы Украины были тоже очень тесно завязаны на Россию. Практически все, как это ни странно. И обозначение русских в качестве основных врагов тоже имело вполне серьёзные геополитические последствия. Да, плохой Сталин забрал у хорошей Европы определённые куски земли и включил их в состав УССР, и даже несчастных поляков жесточайше депортировал с её территории.Вообще то это всё достаточно спорный исторический момент и, как ни странно, мощная «духовная скрепа» между украинцами и русскими. В этом вопросе оба народа заинтересованы держаться вместе (парадокс, да?). Но украинцы решили иначе. Хотя как раз им эти «скрепы» нужны гораздо больше. Украина — это кусок территорий РИ/СССР… и хоть убейся об стену. И все территориальные дрязги с Европой Украина унаследовала автоматом.Нет, я уже сказал — завтра польские танки во Львов не придут. Ну сказал же. И венгерский спецназ в Мукачево можно пока не ждать. Но это пока… В принципе, если бы в Киеве сидели адекватные политики, то они, понимая «особенности» государственного генезиса «земли великих укров», с Москвой постарались бы дружить. Просто из соображений государственной безопасности и территориальной целостности. Но где же взять в Киеве адекватных политиков?Украина — по-настоящему парадоксальное государство, где всё, буквально всё, начиная от атомной энергетики, заканчивая ПВО и госграницами, было намертво завязано на Россию. В качестве же гос. идеологии украинцы избрали русофобию. Вот вы говорите Homo Sapiens Sapiens? Может и Homo, но не факт, что Sapiens. Тут дело было не в любви/ненависти, а как раз в. Западные границы Украины — спорные (если за ними, конечно, не стоит имперская армия). Украинцы для Европы — те же русские, то есть люди второго сорта и Европа в любом территориальном споре будет вместе и против Украины. Яркий пример — газовые поля вокруг Змеиного.«Укрополитики» как-то не очень просчитали долгоиграющие последствия разрыва с Россией. Не очень-то сильны они в геополитических вопросах. Украинцы цинично используют наследие СССР, но категорически отвергают его принципы и ценности. Неожиданное последствие — те самые «сходни кресы». Мина обнаружилась там, где её никак не ждали… Беда как раз в том, что сегодня «Нэзалежная» — типичное failed state. Государство без будущего и без ресурсов. А Польша как раз на подъёме. А с Россией у Украины отношения полностью испорчены.Я бы не сказал, что идея возвращения утраченного для Польши полностью абсурдная. Тем более даже Россия сегодня относится к этому весьма благосклонно. Если вы за США хотите высказаться, то США слабеет с каждым годом и всё больше погружается в собственные проблемы. Украинский кризис как раз это доказал: переворот сделать они ещё смогли, а вот наладить мирную жизнь на Украине уже нет. Выделяют украинцам какие-то смешные миллионы.Америка уже не торт, как это ни печально. Ситуация с кризисом ЕС всем хорошо известна, также известны жёсткие тёрки между Варшавой и Берлином. Так что «Великий и Ужасный Запад» всё более скатывается в собственные… проблемы. На фоне Донбасса/Крыма России как раз тема сходних кресов небезразлична. Как ни странно — тут у Москвы и Варшавы появляется точка соприкосновения.Идея Польши заграбастать всю Украину (пусть в качестве сателлита) малореальна, а вот некоторые территориальные подвижки могут иметь место. Просто потому, что некому будет им всерьёз противостоять. Если кто не понял, то «революция гидности» имела один, не вполне очевидный результат: Россия в вопросе «сходних кресов» изменила свою точку зрения на 180 градусов. Было чётко заявлено, что проблема территориальной целостности Украины — это проблема только и исключительно Украины, но не России… А почему вы думаете, что это касаетсяВот многие недооценивают путинско-лавровскую дипломатию. Якобы слишком беззубая… Не факт. Просто надо повнимательнее к ней приглядеться, и многое станет понятно. Это заявление о «территориальной целостности» (для того кто владеет вопросом) — страшной силы. Будущие «украинские» земли Россия отбивала у Турции, Польши и прочих-разных… Там вообще много может быть претензий. Территориальных. По сути дела вся Украина — это одна большая «территориальная претензия».Пока за этим мутным территориальным образованием «страна Юкрейн» стояла Россия, то всё было тихо-благородно. Но времена меняются. И есть у нас большой кусок интересной земли в центре Европы с очень слабой госвластью. То есть как бы вся земля на планете уже давно поделена (её больше не делают!), а тут вдруг Украина… Интересно? Интересно! И полякам, и венграм, и румынам…Ещё раз: Украина с российским военным прикрытием и экономической поддержкой — это одно. Украина сама по себе — нечто совсем иное. До «революции гидности» все эти «сходни кресы» были досужими разговорами ни о чём. Мечтай об одном, мечтай о другом… А вот в последние три года ситуация начинает меняться. Польша — член НАТО и ЕС (Украину не возьмут ни туда, ни туда). Польша — привилегированный партнёр США. Украина — это никто и ничто на мировой политической арене. Новый президент США просто отказался всерьёз контактировать с руководством Украины. Да ещё и с Россией Украина напрочь разругалась…Такие они неосторожные. В центре Европы и с такой территорией… ещё и с Путиным поругались. Иллюзия просто есть такая у «новых демократий», что государство и его экономика живут сами по себе — только рули ими. Да, Украина неплохо себя чувствовала в рамках СССР и у некоторых безбашенных украинских политиков складывалось впечатление, что это оттого, что Украина такая волшебная.Теперь они получили опыт самостоятельного управления государством. И опыт этот уже становится для Украины фатальным. Инвестиции, инфраструктуру, промышленность и военную компоненту (как и дипломатическую!) веками обеспечивала Россия. Поэтому у некоторых в республиках складывалось неверное впечатление, что это происходит само собой. Тем более что раз Россия «плохая», то и делает она всё плохо: и дороги плохие, и заводы, и университеты. И политика плохая, что характерно.И вот они сами взялись за государственный руль (обеими лапами!). И, собственно говоря, за четверть века добили Украину в ноль. Просто надо тупо анализировать именно достигнутую разницу именно за 25 лет (а не кричать, что пока всё хорошо!), а также необходимо отключать эмоции и морализаторство. Просто сравнить УССР -91 и Юкрейн-2017. И уже как бы встаёт вопрос о разделе территорий. Примерно как с Речью Посполитой в конце XVIII-го века.При этом политическое положение Украины в чём-то даже хуже: у Польши была очень неплохая дипломатия… и дипломаты были на уровне. Какое-то время это её спасало. Понимаете, профессиональные дипломаты — это отнюдь не пафосные, надутые болтуны на жалованье. Это команда профессиональных юристов на службе мегакорпорации. Без них любая страна беззащитна.Так вот у Украины этих самых дипломатов не оказалось. В принципе. Профессиональных, грамотных политиков тоже. Не честных и «любящих простых крестьян», а именно профессиональных. То есть те «деятели», которые управляли Украиной, даже примерно не представляли, что это за страна. Они даже не задумывались о юридических вопросах. О «правах собственности», так сказать.Прожженный профессионал-юрист никогда не скажет под присягой правду или то, что ему нравится. Он будет говорить только то, что необходимо. Эмоции и личные вкусы/предпочтения тут никакой роли играть не могут. А вот украинская политтусовка ударилась в эмоции: есть хороший Запад/Польша и плохая Россия/СССР/РИ.Люди как-то не задумывались о вопросе границ. О том, как и кто провёл эти самые границы. А ведь на западе Украины их провёл «преступный сталинский режим». Но вы не можете просто так и признавать Сталина/Ленина преступниками, и сохранять проведённые ими границы. Святой Бандера никаких границ не проводил, что характерно.Самое весёлое, что Польша убедила и Украину, и Литву признать пакт Молотова-Рибентроппа преступным. Что кроме эмоциональных имеет вполне себе политические и территориальные последствия. Не одномоментно господа, не одномоментно. Просто как-то плавно забывается, что существующие границы жёсткой рукой проводила сверхдержава, которой больше нет. А «обиженные соседи» остались. Вот с большим трудом воспринимаются подобные вещи. Курочка-то по зёрнышку клюёт. Сначала попросили просто на словах признать данный преступный факт из истории гадкого СССР. Потом плавно встаёт вопрос о реституции… Но всё не сразу: постепенно и шаг за шагом.Самое смешное, что, учитывая сегодняшние политические реалии, даже Россия в принципе может признать «не полную и не окончательную справедливость пакта Молотова-Рибентроппа». И кому-то в Восточной Европе резко «захорошеет». А у сегодняшней России нет территорий, полученных по этому пакту… Зато они есть у других государств… Но почему Россия должна решатьгеополитические проблемы? Зачем нам лишние головняки? Нам своих хватает: например с Крымом, или с Курилами… Нам кто-то помогает в решении данных вопросов? Нет? А почему мы должны заниматься геополитической благотворительностью?Эти самые территории присутствуют у Украины, Литвы, Белоруссии. Ни одна из этих стран не желает себя ассоциировать с «преступным сталинским режимом». Во всех трёх «сближение с цивилизованной Европой» — национальная идея… Вот и сближайтесь… максимально глубоко.Основная проблема восточноевропейских лидеров — низкий уровень образованности: не учат черти историю. Как там сказала Даля Грибаускайте: «У нас были плохие отношения с Россией (до её прихода), а будут ещё хуже»? Эта наивная литовская девушка и не представляетони могут быть плохими… И без всяких танков. И не только с русскими. Как там сказанул Александр Лукашенко в разговоре с господином Порошенко: у белорусов и украинцев «золотая земля»? То что «золотая», поляки спорить не станут, а вот насчёт тогоона, у них мнение особое. Не верите? А вы спросите! Вам там до Европы куда ближе. Нет, вы зайдите в простую народную пивную в Кракове, где собираются польские националисты… и спросите. Только бегите потом… быстро.Россия? А при чём тут Россия? Если что, то Калининград отошёл к России отнюдь не по этому «преступному» пакту. Немцы вообще предусмотрительно «скинули» полученные по пакту земли ещё в 45-м… Чувствуете,всё закручивается? А СССР больше нет и уже давно. И ни у Украины, ни у Белоруссии, ни у Литвы мощной современной армии не наблюдается. У Польши она, как ни странно, есть…Как там иногда пишут белорусы: «путинский режим по гопнически отжал Крым?» Так вот в 1939-м году «сталинско-нкаведешный» режим «по гопнически» отжал Восточную Польшу. И есть люди, которые об этом помнят и готовы напомнить белорусам. А государственная граница — это всего лишь условная линия. Так что «междусобойные драчки» (по меткому выражению лидера РБ) в Восточной Европе возможно ещё только начинаются…Россия? А при чём тут Россия? Россия как раз будет защищатьи только свои интересы, но ничьи больше. И их надо защищать: тот самый Паршин, который написал «Почему Россия не Америка», прямо сказал об этом ещё в конце 90-х: «А почему московские интеллигенты считают, что им принадлежат ресурсы Сибири и Дальнего Востока? Есть страны, готовые поставить этот вопрос, и очень жёстко. Нет армии — нет ресурсов.» Как-то так он выражался. Насчёт интеллигентов — это была двойная (тройная…) ирония, если кто не понял.Но это касается не только России, Украины и Белоруссии этокасается. После 1991-го была не только уничтожена Югославия, но и Чехословакию поделили на 2 страны. Да и Азербайджан многое потерял… А вы думали? Почему-то все, буквально все, думают, что это касается кого-то другого, но не его. Сирия, кстати, тоже обладала и суверенитетом, и территориальной целостностью. Как и Ирак.Просто очень долго был СССР, потом ту же самую Украину прикрывала Россия, не готовая к пересмотру границ в Восточной Европе. Но в феврале 2014 годаизменилось. И люди обычно обращают внимание на нечто сиюминутное, нечто громкое, красивое… как Саакашвили, жующий галстук/прячущийся от российской авиации. А вот гораздо (гораздо!) более важные вещи зачастую остаются незамеченными. Так вот после Крыма позиция России проста до безобразия: территориальная целостность Украины — это её и только её проблема (не наша). И процесс пошёл: Верховная Рада таки признала пакт Молотова-Риббентропа преступным… Что будет через 10 лет? Через 20?А никто никого не пугает: не стало СССР/поругались с Россией, и не стало на Украине промышленности/экономики. С территориальной целостностью — та же холера. Сегодня у России и Украины отношения «никакие» и Москва Киеву ничем не обязана. Решить этот вопрос «отдельно»? Вы что нас за «людей с ограниченными умственными способностями» держите? За дефективных? То есть Россия сегодня имеет полное моральное прав навысказывания по Львову/Тернополю. Тем более это так толерантно и так «по-европейски» — покаяться в сталинских преступлениях.А то наши украинские друзья, создавая России проблемы, любят иронизировать и веселиться по этому поводу. Ну, хорошо смеётся, как правило, тот, кто смеётся последним. И да, этот вопрос задевает и Литву с её «польско-белорусской» столицей Вильно, и, как ни странно, «золотую землю» Белоруссии.Насчёт «саюзничества». РБ не признавала, не признаёт и не признает территориальной целостности РФ. Просто сухой юридический факт. Белорусы также любят заявлять своим западным партнёрам, что «у них нет имперских амбиций». Вся беда в том, что сама территория Белоруссии — это голимый результат тех самых «имперских амбиций» (Россия веками воевала за эту «золотую землю»). И есть на этой планете люди, которые это очень хорошо помнят и забывать не собираются. Ещё раз: государственная граница — это некая абстрактная линия, если только за ней не стоит само государство «с танками и дипломатами». А «самое справедливое в Галактике международное право» — это так, дурачков обманывать.Не существует сегодня никаких «общих принципов» вне рамок конкретных политических договорённостей (которые тоже далеко не всегда соблюдаются)… А вот насчёт «международно признанных границ» — смело обращайтесь во Всемирную лигу сексуальных реформ…