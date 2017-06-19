20:08 19 июня

Владимир Путин признался, как он сажал и давил олигархов

Почему российские чиновники продолжают воровать, несмотря на массовые посадки мэров, губернаторов, высокопоставленных ментовских генералов и даже министров? Правда ли, что между Кремлём и бюрократией долгое время существовал негласный договор, который позволял чиновникам безнаказанно богатеть на откатах и взятках в обмен на политическую лояльность лично президенту Путину? И почему Путин в 2014-м году разорвал этот договор?




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