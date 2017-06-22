Немецкая разведывательная сеть в США в годы Второй Мировой войны (сеть Дюкесна)

Эдвард Гувер, возглавлявший ФБР в течение 48 лет, самым крупных успехом Бюро считал ликвидацию в 1940 году сети абвера в США. Тогда были арестованы 33 немецких агента. Такого массового «улова» шпионов США не знали ни до, ни после.Версальский мирный договор 1919 года ограничивал Германию в строительстве боевых кораблей, а авиацию запретил иметь вовсе. Однако немцы плюнули на ограничения и начали нелегально создавать военно-воздушные силы, т.н. «черное люфтваффе». Во все страны Европы разъехались немецкие эмиссары, покупающие всеми правдами и неправдами авиационное оборудование и конструкторские разработки.Наиболее перспективными казались США, стремительно развивавшие свою военную промышленность. Однако оказалось, что самые интересные изобретения засекречены и продаже не подлежат. И немцы решили: что нельзя купить, можно украсть.Известно, что Америка – страна эмигрантов. На протяжении столетий США заселяли англичане, французы, ирландцы и пр. Приезжали и немцы. В 30-х годах в США проживали около 8-10 млн. немцев. Из них 5-6 млн. говорили на немецком языке, сохраняли связи с родиной, придерживались немецких обычаев. Именно среди них и рассчитывал абвер вербовать свою будущую агентуру, готовую и за деньги, и по идейным мотивам оказать помощь своей родине.В 1927 году В Нью-Йорке с борта теплохода сошел на берег Вильгельм Шнайдер, он же Уильям Ланковски, агент абвера, которому предстояло создать немецкую шпионскую сеть в США.К середине 30-х в США появились масса немецких землячеств, куда стекались немецкие иммигранты. Опекая эти организации, абвер вычленял каждого, кто мог быть полезен и брал его в разработку. Скоро агенты немецкой разведки были едва ли не на каждом оружейном заводе, в каждой авиационной фирме, чуть ли не на каждой верфи.Чертежи самолетов и военных судов попадали к немцам прямо с кульманов. Об успехах в разработке секретных технологий абвер порой узнавал раньше заказчиков. В Германию уходили секретные карты из американских штабов и чертежи новейших приборов, сведения о военных базах и деятельности государственного аппарата на высшем уровне. В 1937 году немцы украли американский бомбовый прицел Нордена – секрет, охранявшийся на уровне атомной бомбы.Украденные секреты увозили за океан стюарды пассажирских судов, курсировавших между США и Европой. Микропленки, спрятанные внутри авторучек, чертежи в футлярах от зонтиков, фотографии на дне матросских рундуков десятками плыли через Атлантику.Нельзя сказать, что американцы были абсолютно тупыми и не допускали и мысли о работе в США агентов иностранных разведок. Еще в 1908 году было создано Бюро Расследований (с 1935 ФБР), кроме прочего занимавшееся и ловлей шпионов. Но профессионализма американцам явно не хватало. Примером их топорной работы может служить «казус Ланковски», когда в руки сотрудников спецслужб попал резидент абвера в США и они его бездарно упустили.25 сентября 1935 года бдительный таможенник обнаружил в скрипичном футляре одного из пассажиров отплывающего в Германию теплохода фотографии технических чертежей. Был вызван сотрудник контрразведки. Задержанного обыскали, нашли письма на немецком языке и фотопленку. Контрразведчик позвонил начальству и спросил указаний. Решение начальства было следующим: пассажира на теплоход не пускать, фотографии и пленку изъять, а пассажир пусть явится завтра в контрразведку для дачи объяснений (!).Естественно на следующее утро Ланковски (а это был он) ни в какую контрразведку не пошел, а выехал в Канаду, где сел на немецкий сухогруз, доставивший его в Бремен. В контрразведке, изучив фотографии, еще долго искали виноватого, а немецкие агенты в это время потешались над «идиотами янки».Место Ланковски занял Фредерик Жубер Дюкесн. Талантливый разведчик, начавший свою карьеру в англо-бурскую войну 1899-1902г. Трижды его ловили англичане и каждый раз он бежал.Поймав шпиона в 1902 году, англичане отправили его в лагерь на Бермудских островах, но Дюкесн сбежал и оттуда, пройдя сквозь все заграждения, мимо охраны и проплыв в открытом океане до главного острова 2,5 км.С 1914 года Дюкесн работал на германскую разведку. Первую мировую войну окончил в звании полковника, с Железным крестом.В начале 1939 года о предстоящей войне в абвере говорили как о деле уже решенном. Канарис понимал, что с началом боевых действий, когда Атлантика станет ареной действий Кригсмарине, туристические круизы будут прекращены. Требовалось срочно искать замену стюардам.Необходимо было организовывать радиосвязь. В США уже работали 2 радиста, но квалификация их была очень низкой, наладить устойчивую связь через океан они не могли. И тут в поле зрения абвера попал американец немецкого происхождения инженер из Калифорнии Уильям Себолд.Себолд покинул Германию в 1922 году. В 1936 году, став американским гражданином, решил вернуться на родину. Не прошло и месяца, как к нему пришли агенты абвера поинтересоваться, не желает ли Себолд вернуться обратно в Америку, чтобы послужить на благо Германии? Себолд, считавший что он огражден от неприятностей американским паспортом, ответил «нет».Последовал дополнительный вопрос, а поставил ли герр Себолд, американские власти в известность, что он в 1921 году привлекался к уголовной ответственности? Людей, получивших иностранный паспорт, скрывая такие данные, обычно лишают гражданства. Что же касается Германии, то Себолд и представить себе не может, какая участь здесь ожидает отступников, не желающих помогать Родине. Загнанному в угол Себолду некуда было деваться.Спустя несколько дней он поехал в Кельн в американское консульство оформлять необходимые для возвращения документы. Там он чистосердечно покаялся, что его принуждают стать немецким шпионом. Консул оказался парнем ушлым: «Предлагают стать шпионом? Это просто замечательно! Соглашайтесь».4 месяца Себолд изучал радиодело, азбуку Морзе, шифровальное дело, технологию тайнописи и прочие шпионские премудрости. Преподаватели просто не могли нарадоваться: ученик попался толковый, буквально все схватывал на лету, и прочили ему блестящее будущее. В феврале 1940 года Себолд вернулся в Соединенные Штаты, имея на руках для связи адреса трех явок в США.К 1940 году ФБР уже набралось опыта. Заполучив в руки Себолда, янки не стали торопиться. В Нью-Йорке инженер-консультант Себолд открыл на Манхэттене офис, в двух соседних комнатах которого обосновались агенты ФБР. Контору нашпиговали жучками, установили прозрачное зеркало, через которое вели съемку всех посетителей.Себолд оказался отличным радистом и в короткие сроки сумел наладить связь с Германией. Неудивительно, ведь ему оказывали помощь технические специалисты из ФБР! Вскоре через Себолда стали проходить все самые срочные и самые важные сообщения. К его услугам прибегали и агенты других резидентур.Немцы, привыкшие к безнаказанности, просто игнорировали ФБР и пренебрегали элементарными правилами конспирации, принося свои материалы прямо к Себолду в офис. Уильям жаловался американским кураторам, что его офис буквально превратился в проходной двор. А ФБР не торопливо пополняло свою картотеку немецких агентов, отслеживало каждого посетителя и постепенно разматывало клубок агентурной сети Дюкесна.В течение 16 месяцев Себолд являлся главным каналом связи между абвером и его агентурой в США. Он передал более 300 радиограмм и принял около 200, работая буквально на износ. Летом 1941 года Гувер сказал «фас!» и 28 июня начались аресты. 29-го американские радиостанции сообщили о разгроме крупнейшей в истории США шпионской сети – были арестованы 33 агента из 5 резидентур.Через несколько дней распоряжением президента Рузвельта деятельность всех немецких консульств на территории США была прекращена, их персоналу рекомендовалось в кратчайшие сроки покинуть штаты. Несмотря на жаркие дни в консульствах затопили печи. В огонь летели папки с именами провалившихся и уцелевших агентов, копии шифрованных сообщений и украденные секреты, оставшиеся невостребованными.Не все агенты были арестованы, но сеть развалилась. Были схвачены все связники и два радиста из трех. Неясной оставалась судьба Себолда. В абвере все ждали сообщения от него, надеясь что радист-самородок уцелел. Надежды рухнули 9 сентября, когда информатор ФБР Себолд дал показания в суде в качестве свидетеля.До конца войны немцы неоднократно принимали попытки восстановить свою разведывательную сеть в США. Были у них в этом направлении даже некоторые успехи, и все же оправиться от удара они уже так и не смогли.