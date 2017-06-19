20:13 19 июня

Госдеп заявил, что США продолжат следовать принципам "акта Магнитского"

Администрация Дональда Трампа заявила о готовности продолжать преследование нарушителей прав человека по "акту Магнитского", которому Барак Обама придал глобальный статус, говорится в документе госдепартамента США, передает РИА Новости

Госдеп заявил, что США продолжат следовать принципам "акта Магнитского"


Хотя никакие финансовые санкции не были наложены, согласно закону (глобальному "акту Магнитского" – прим. ВО), в течение этих 120 дней, начиная с его вступления в силу, Соединенные Штаты активно занимаются поиском людей, к которым этот закон может быть применен, и собирают необходимые доказательства, чтобы наложить эти санкции
— говорится в документе, который датирован 20 июня, но доступен уже сейчас.


США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Полгода назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Использованы фотографии: http://flashsiberia.com/
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Комментарии 4

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  1. cniza Сегодня, 20:08
    Вот и применяйте его внутри своей страны , к другим не лезьте.
    cniza
    1. Монос Сегодня, 20:13
      - Скажите, а права козлов можно нарушать?
      - У козлов нет прав.
      - Ну тогда я пойду этому козлу Навальному рога пообломаю.
      Монос
  2. Горный стрелок Сегодня, 20:12
    А у вас там негров стреляют... Почем зря. И никаких санкций!
    Горный стрелок
  3. soroKING Сегодня, 20:12
    где-то недавно было...наш классик сказал: западный мерзавец считает себя порядочным человеком, а русский мерзавец знает, что он мерзавец...как-то так hi
    soroKING
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