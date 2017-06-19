Госдеп заявил, что США продолжат следовать принципам "акта Магнитского"

Хотя никакие финансовые санкции не были наложены, согласно закону (глобальному "акту Магнитского" – прим. ВО), в течение этих 120 дней, начиная с его вступления в силу, Соединенные Штаты активно занимаются поиском людей, к которым этот закон может быть применен, и собирают необходимые доказательства, чтобы наложить эти санкции

Администрация Дональда Трампа заявила о готовности продолжать преследование нарушителей прав человека по "акту Магнитского", которому Барак Обама придал глобальный статус, говорится в документе госдепартамента США, передает РИА Новости — говорится в документе, который датирован 20 июня, но доступен уже сейчас.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Полгода назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.