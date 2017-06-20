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http://nvo.ng.ru/

https://myslo.ru/

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Разработка отечественных стрелковых вооружений не прекращается, и не так давно вновь были представлены интересные перспективные образцы. Используя известные идеи или беря за основу существующие конструкции, российские оружейники создают новые варианты оружия. Так, в конце мая впервые был представлен целый ряд новых снайперских винтовок, одной из которых стало изделие с заводским обозначением ОЦ-129.Как ясно из литер в названии, снайперская винтовка ОЦ-129 была разработана специалистами Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) из г. Тула, являющегося филиалом Конструкторского бюро приборостроения и входящим в структуру организации «Высокоточные комплексы». Тульское конструкторское бюро давно известно своими разработками стрелкового оружия различных классов, в том числе снайперских винтовок. Как следует из имеющихся данных, новый проект ОЦ-129, в отличие от некоторых других последних разработок, создавался не в порядке модернизации существующих образцов.По-видимому, разработка снайперской винтовки нового типа стартовала не слишком давно, однако к настоящему времени проект вышел из ранних стадий и был доведен до испытаний. Кроме того, опытные образцы теперь могут демонстрироваться потенциальным заказчикам в ходе различных выставок военного и технического направления. «Премьерный показ» изделия ОЦ-129 состоялся в конце мая в рамках научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации». На этом мероприятии опытная винтовка смогла не только побыть в составе экспозиции, но и, насколько известно, отправиться на стрельбище.К сожалению, значительная часть сведений о проекте ОЦ-129 пока не уточнялась. Тем не менее, уже известен ряд характеристик этого образца, а кроме того, имеются фотографии, позволяющие изучить конструкцию винтовки и сделать те или иные выводы. По имеющимся данным, с точки зрения конструкции ОЦ-129 представляет собой самозарядную винтовку с автоматикой на основе газового двигателя, построенную с использованием легких сплавов и оснащенную прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Также в проекте предусматриваются различные идеи и решения, направленные на повышение гибкости применения оружия и улучшение его эргономики.Характерной особенностью винтовки ОЦ-129 является применение основных деталей, выполненных из легких алюминиевых сплавов. Кроме того, узнаваемой чертой винтовки является уменьшенное поперечное сечение ствольной коробки и цевья. Все это позволило заметным образом сократить массу конструкции при сохранении достаточно крупных габаритов и приемлемых огневых характеристик.Все основные детали винтовки помещаются внутри металлической ствольной коробки. Любопытной особенностью проекта ОЦ-129 стал отказ от традиционной для отечественных образцов коробки со съемной верхней крышкой. Вместо этого верхняя часть ствольной коробки выполнена в виде массивного агрегата с П-образным поперечным сечением, а доступ к внутренним объемам осуществляется при помощи съемной нижней части коробки. Последняя выполняет функции крышки, а также имеет приемную шахту магазина, скобу спускового крючка и пистолетную рукоять. Следует отметить, что подобная архитектура винтовок может считаться новинкой только для российских образцов, тогда как за рубежом она известна и используется достаточно давно.На передней части ствольной коробки предлагается монтировать цевье, состоящее из металлических и пластиковых деталей. Оно имеет близкое к прямоугольному сечение. В верхней его части предусматривается три пары окон для воздушного охлаждения ствола. Передний срез цевья контактирует с газоотводным блоком ствола. Помимо задач защиты стрелка и ствола цевье в проекте ОЦ-129 используется для монтажа сошки или иного дополнительного оборудования.Интересной чертой винтовки ОЦ-129, вновь заставляющей вспомнить о зарубежных разработках, является большое число планок Пикатинни, предназначенных для установки дополнительного оснащения. Наиболее крупные и длинные «рельсы» располагаются на верхней поверхности ствольной коробки и цевья, причем выполнены они в качестве элемента конструкции соответствующих агрегатов. Пара менее длинных планок находится на боковых поверхностях цевья. Еще одна схожая планка помещена на его нижней поверхности. Характерные вертикальные пазы имеются и на боках ствольной коробки над пистолетной рукоятью.В представленном виде винтовка нового типа оснащена 7,62-мм нарезным стволом большой длины. Согласно представленной на недавней выставке информации, ствол имеет патронник, рассчитанный для использования винтовочных бесфланцевых патронов типа 7,62х51 мм НАТО (.308 Win). Рядом с дульной частью ствола располагается газоотводное отверстие, соединяющего канал ствола с газовой каморой и поршнем. Дуло оснащается креплениями для установки крупного прибора бесшумной стрельбы. Тип последнего не уточнялся.По имеющимся данным, перспективная винтовка использует автоматику на основе газового двигателя. Камора с поршнем располагаются выше ствола. Затворная рама выполнена в виде массивной детали с ровными боковыми поверхностями. В ее передней части устанавливается трубчатая рукоятка перезарядки. В связи с большим ходом затворной рамы рукоятка потребовала проделать в ствольной коробке дополнительный паз, выступающий перед окном для выброса гильз. Принцип работы затвора неизвестен; вероятно, используется наиболее распространенное в отечественном оружии запирание поворотом затвора при помощи нескольких боевых упоров. Позади затворной рамы помещается возвратная пружина.Винтовка ОЦ-129 отличается достаточно плотной компоновкой агрегатов, и ударно-спусковой механизм не стал исключением. Все необходимые детали располагаются только в ствольной коробке и, возможно, в пистолетной рукояти. Тип УСМ не назывался, но, вероятно, применяется механизм куркового типа. Управление стрельбой осуществляется при помощи спускового крючка, прикрытого защитной скобой. Флажок неавтоматического предохранителя выведен на левую поверхность оружия.Оружие рассчитано для использования стандартных винтовочных патронов НАТО. Боепитание осуществляется из отъемных коробчатых магазинов на 10 патронов. Представленный на недавней выставке магазин отличался малыми размерами и из-за этого при установке почти полностью уходил внутрь приемной шахты ствольной коробки. На своем месте магазин закрепляется при помощи защелки, помещенной непосредственно перед спусковой скобой.Перспективная снайперская винтовка не имеет штатных прицельных приспособлений. В то же время, она комплектуется стандартной планкой Пикатинни большой длины, при помощи которой на оружие могут устанавливаться прицелы разных классов и типов. Выставочный образец демонстрировался в паре с оптическим прицелом серийной модели. Могут использоваться любые другие изделия с соответствующими креплениями.В проекте ОЦ-129 предусматриваются некоторые меры, направленные на повышение удобства эксплуатации оружия. Винтовка оснащается складным прикладом облегченной конструкции. Для сокращения габаритов винтовки в походном положении приклад складывается поворотом вправо и фиксируется рядом со ствольной коробкой. Основой приклада является трубка, соединенная непосредственно с шарниром. В задней ее части закрепляется более высокий металлический плечевой упор с регулируемым по высоте полимерным затыльником. Сверху на трубке устанавливается подвижная в вертикальной плоскости пластиковая щека.Разработана пистолетная рукоять оригинальной конструкции. Это устройство имеет традиционную форму, но на его нижней части предусматривается широкая шайба. При помощи последней рукоятка может использоваться в качестве дополнительного упора для установки оружия на позиции. При этом основным средством для установки в нужном положении является сошка. На выставке винтовку показывали с двуногой складной сошкой, имеющей подпружиненные телескопические опоры. Сошку закрепили на нижней планке цевья. При складывании опоры должны были поворачиваться назад-вверх и укладываться под цевьем.Несмотря на использование определенных идей и решений, сравнительно мощный патрон и требования по характеристикам не позволили значительно сократить габариты винтовки. При сложенном прикладе и установленном глушителе ОЦ-129 имеет длину менее 1 м. В состоянии полной готовности к бою длина винтовки, оснащенной прибором бесшумной стрельбы, увеличивается до 1,3-1,4 м. Масса винтовки, в зависимости от типа используемого прицела, достигает 5-6 кг. Эффективная дальность стрельбы заявлена на уровне 800 м. Параметры точности не раскрывались.Перспективная снайперская винтовка ОЦ-129, разработанная Центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия, не является революционно новой разработкой, открывающей новые горизонты в своей области, но, в то же время, представляет собой образец с определенными преимуществами и перспективами. При имеющихся характеристиках новое изделие может представлять интерес для стрелков-снайперов вооруженных сил или других силовых структур. Подобное оружие может применяться для высокоточной стрельбы на дистанциях до нескольких сотен метров и поражения живой силы противника в разных обстоятельствах.Также можно предположить, что после некоторых доработок винтовка ОЦ-129 сможет выйти на рынок гражданского оружия. Тем не менее, для этого понадобится изменить конструкцию некоторых агрегатов, а также удалить иные устройства. К примеру, придется отказаться от глушителя и, возможно, доработать приклад для выполнения требований законодательства в области длины оружия.Винтовка ОЦ-129 появилась не так давно, но уже успела выйти на испытания. Кроме того, в конце мая ее показали представителям потенциальных заказчиков. При этом оружие демонстрировалось как в выставочной экспозиции, так и на стрельбище. Вполне возможно, что по результатам форума «День передовых технологий правоохранительных органов» руководство силовых структур сделает определенные выводы и решит дальнейшую судьбу винтовки. При положительном решении изделие может быть принято на вооружение и поступить в серийное производство.По понятным причинам, реальные перспективы новейшей винтовки ОЦ-129 пока остаются под вопросом. Это оружие с равной вероятностью может как поступить на вооружение, так и остаться на стадии испытаний и продвижения при помощи выставок. Тем не менее, уже сейчас снайперская винтовка нового типа способна наглядно показать, что отечественная промышленность продолжает развивать стрелковое оружие и создавать перспективные образцы различных классов.