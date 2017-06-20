Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 7. Советский бронеавтомобиль БА-10

Грузовой автомобиль ГАЗ-ААА

Бронеавтомобили БА-10 во время парада 1 мая 1939 года на Крещатике в Киеве, фото waralbum.ru

Вестовой на мотоцикле передает сообщение экипажу советского бронеавтомобиля БА-10. Задние колеса машины "обуты" в сьемные гусеничные ленты типа «Оверолл». Карельский перешеек. Фото: waralbum.ru

БА-10ЖД в Верхней Пышме

Источники информации:

http://military-angar.ru/hists/view/39

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/ussr/ba-10.htm

http://wikiwar.ru/ussr/broneavtomobil-ba-10

Материалы из открытых источников

Разработке колесной бронетехники в предвоенный период большое внимание уделялось во многих странах мира, Советский Союз не был исключением. В стране было создано огромное количество бронеавтомобилей с аббревиатурой БА в названии. Одной из самых массовых и узнаваемых советских бронемашин был БА-10 (броневой автомобиль, модель 10) — советский средний бронеавтомобиль 1930-х годов.История среднего советского бронеавтомобиля БА-10 берет свое начало еще в 1927 году, когда был подготовлен технический проект бронемашины под индексом БА-27 (бронеавтомобиль 1927 года). Выпускать бронеавтомобиль собирались на Ижорском заводе, где в 1928 году первая партия БА-27 прошла серию успешных испытаний. Первоначально боевая машина производилась на базе советского грузового автомобиля АМО-Ф-15, а с лета 1928 года на базе современного по тем меркам шасси грузового автомобиля Форд-АА. До конца 1931 года Ижорский завод собрал более 200 бронеавтомобилей. Из-за довольно тонкой брони — 3-8 мм и слабого вооружения (37-мм пушка Гочкиса), данные бронеавтомобили были очень уязвимы на поле боя и не могли эффективно бороться с бронетехникой противника, поэтом в 1934 году на Ижорском заводе стартовали работы по модернизации бронемашины. Среди прочего планировалось повысить боевую мощь бронеавтомобиля, результатом этих работ стала бронемашина БА-3, на который была установлена башня от легкого танка Т-26 с 45-мм орудием.Через год, в 1935 году на Горьковском автозаводе было освоено производство нового трехосного шасси для грузового автомобиля ГАЗ-ААА. В этом же году из цехов Ижорского завода вышел новый трехосный бронеавтомобиль БА-6, бронирование которого было доведено уже до 10 мм. Едва было налажено серийное производство новой бронемашины, как в КБ Ижорского завода стартовали работы над его модифицированным вариантом, получившим обозначение БА-6М. База от трехосного грузовика ГАЗ-ААА была сохранена, однако в конструкцию было внесено значительное количество изменений. Основные из них были направлены на то, чтобы снизить массу боевой машины. Так раму шасси в средней части укоротили на 200 мм, а в задней — на 400 мм. Передняя часть бронеавтомобиля была усилена за счет установки новых рессор, а также двух гидравлических амортизаторов от легкового автомобиля ГАЗ М-1, которые крепились к лонжеронам рамы. Специально для бронеавтомобиля БА-6М была создана новая башня конической формы, с углом наклона стенок — 10 градусов, двумя смотровыми щелями со стеклами типа «Триплекс» по бортам башни, а также двумя револьверными отверстиями. В задней части башни имелся люк, предназначенный для монтажа и демонтажа орудия с револьверным отверстием в центре. В люке на крыше башни находились отверстия для перископического прицела ПТ-1, вентилирования боевого отсека и флажковой сигнализации.Параллельно с этим прорабатывался вариант бронеавтомобиля, который должен был быть вооружен одним крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом ДК. Пулемет устанавливался в башне вместо спаренной пушечно-пулеметной установки. Данный бронеавтомобиль получил обозначение БА-9 и проходил испытания весной 1937 года. Бронемашину планировалось направить на вооружение кавалерийских частей. Но по причине отсутствия необходимого количества крупнокалиберных пулеметов выпуск БА-9 так и не был налажен.Средний бронеавтомобиль БА-10 стал дальнейшим развитием и модернизацией уже выпускающихся бронемашин БА-6М. Машина была создана группой конструкторов Ижорского завода в 1937 году, а уже в 1938 году бронеавтомобиль был принят на вооружение РККА. Его производство также было налажено на мощностях Ижорского завода, где с 1938 по 1941 год было выпущено 3413 бронеавтомобилей БА-10А и БА-10М, что сделало его наиболее массовым советским средним бронеавтомобилем.Корпус бронеавтомобиля БА-10 изготавливался из листов катаной стали, имеющих толщину 10 мм, днище корпуса изготавливалось из листов толщиной 4 мм, корма и крыша корпуса также имели толщину 10 мм. Башня бронеавтомобиля имела круговое бронирование 10 мм, крыша башни — 6 мм. Листы стали крепились к корпусу с помощью сварки и клепки, они имели рациональные углы наклона, что должно было повысить пулестойкость корпуса и соответственно увеличить степень защиты экипажа и важных узлов и агрегатов боевой машины. Экипаж пушечного бронеавтомобиля БА-10 состоял из 4 человек: командира, механика-водителя, наводчика и пулеметчика.Средний бронеавтомобиль был выполнен по классической компоновочной схеме с передним расположением силовой установки, передними управляющими колесами и двумя задними ведущими мостами. Была использована колесная формула 6х4. Позади отделения управления располагалось боевое отделение, крыша которого находилась ниже уровня крыши кабины механика-водителя. За счет использования ступенчатой формы крыши корпуса создателям бронеавтомобиля удалось снизить общую высоту боевой машины. Над боевым отделением была расположена сварная башня кругового вращения конической формы с большим полукруглым люком на крыше, крышка данного люка откидывалась вперед. Через люк можно было попасть в бронеавтомобиль или покинуть его, а также вести наблюдение за местностью. Помимо этого обзор в боевой обстановке обеспечивали смотровые щели, расположенные по бортам башни.Для посадки экипажа в бронеавтомобиль в бортах в средней части корпуса были расположены прямоугольные двери с окнами небольшого размера, оборудованными бронекрышками со смотровыми щелями. Для навешивания дверей конструкторы применили внутренние петли вместо наружных, что должно было избавить внешнюю поверхность корпуса бронемашины от лишних мелких деталей. Обзор механику-водителю обеспечивало лобовое окно, которое было оборудовано откидной бронекрышкой с узкой смотровой щелью, а также небольшое прямоугольное окно аналогичной конструкции, расположенное в двери с левого борта машины. Аналогичное окно имелось и в правой двери, которая была расположена со стороны пулеметчика.В передней части корпуса бронеавтомобиля был расположен карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-М1 объемом 3,3 литра, развивавший мощность 36,7 кВт (50 л.с.) при 2200 оборотах в минуту. Такого двигателя бронеавтомобилю, масса которого превышала 5 тонн, хватало, чтобы разогнаться по дорогам с твердым покрытием до максимальной скорости 53 км/ч. Двигатель работал в связке с трансмиссией, в состав которой входили: однодисковое сцепление сухого трения, 4-ступенчатая короба переключения передач (4 скорости вперед, одна назад), карданная передача, главная передача, демультипликатор, механические тормоза, которые достались бронеавтомобилю от грузовика ГАЗ-ААА. Для своей массы бронеавтомобиль обладал достаточно неплохой проходимостью. Он мог преодолевать 20-градусный подъем, а благодаря наличию низко подвешенных по бокам корпуса и свободно вращающихся запасных колес, мог преодолевать даже траншеи. Вброд машина могла преодолевать водные преграды глубиной до 0,6 метра.Доступ к двигателю бронемашины с целью проведения технического обслуживания и ремонта обеспечивали откидная крышка бронекапота, которая крепилась к неподвижной части крыши моторного отсека с помощью шарнирных петель, и специальные эксплуатационные люки, расположенные в боковых стенках корпуса. Радиатор был размещен перед двигателем, его защищал V-образный в поперечном сечении бронелист толщиной 10 мм, в этом бронелисте были расположены два люка с подвижными створками, они были предназначены для регулирования притока охлажденного воздуха к двигателю и радиатору. Рычаг открывания бронезаслонок радиатора находился на месте механика-водителя. Улучшению вентиляции и охлаждения моторного отсека бронеавтомобиля способствовали также щелевые жалюзи, расположенные в бортах моторного отсека, они были прикрыты плоскими бронекоробами.Для повышения проходимости по пересеченной местности средний бронеавтомобиль БА-10А комплектовался быстросъемными гусеничными лентами типа «Оверолл», которые превращали колесную боевую машину в полугусеничную. На модификации БА-10А они крепились на бортах боевого отделения над задними крыльями, на модификации БА-10М они располагались на корме. Передние колеса бронемашины прикрывали крылья обтекаемой формы, задние — широкие и плоские, они образовывали над колесами своеобразные полки, на которых размещались металлические ящики с запчастями, инструментом и иным штатным снаряжением.В расположенной в задней части бронеавтомобиля башне была установлена 45-мм танковая пушка 20К образца 1932 года с длиной ствола 46 калибров и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ДТ-29. Башня бронеавтомобиля поворачивалась в ручном режиме при помощи специального двухскоростного редуктора. Для поиска целей использовались перископический прицел ПТ-1 образца 1932 года и телескопическим прицелом ТОП образца 1930 года. Наведение орудия на цель в вертикальной плоскости осуществлялось в секторе от -2 до +20 градусов. Боекомплект орудия состоял из 49 выстрелов, а также 2079 патронов к двум пулеметам ДТ. 45-мм орудие 20К было предназначено для борьбы с танками и другой бронетехникой противника. Для второй половины 1930-х годов бронепробиваемости ее снарядов было достаточно для борьбы с большинством существовавших танков и бронемашин. На расстоянии 500 метров снаряд 45-мм орудия пробивал 40-мм броню, расположенную под прямым углом.На ранней модификации бронеавтомобиля под обозначением БА-10А топливные баки были прикреплены к крыше, они находились почти над головами мехвода и стрелка, что было далеко не оптимальным решением и серьезно ухудшало пожароопасность боевой машины и выживаемость экипажа в боевых условиях. Позднее в модификации БА-10М, выпуск которой был налажен в СССР уже в конце 1939 года, были использованы бензобаки новой конструкции емкостью 54,5 литра каждый. Они были вынесены на крылья задних колес и прикрыты дополнительными бронекожухами. Стоит также отметить, что бензопроводы были проложены под днищем бронемашины в специальных бронированных планках. Все это повысило живучесть бронемашины в боевых условиях и положительным образом сказалось на выживаемости экипажей. В случае повреждения в бою горючее теперь выливалось наружу корпуса.Помимо новых бензобаков, на модернизированном среднем бронеавтомобиле БА-10М была введена броневая защита пулеметной установки, расположенной в лобовом листе корпуса, был использован новый поворотный механизм башни, изменено расположение глушителя, установлен стандартный ящик для запасных радиоламп, а также новый ящик ЗИП. Инструментальный ящик размещался теперь под полом, лом убрали внутрь корпуса боевой машины, уменьшили высоту спинок сидений в башне и изменили место крепления ракетницы и аптечки, также внутри появилась сумка, предназначенная для ручных гранат. Масса бронеавтомобиля возросла при этом до 5,5 тонн, однако на динамических качествах БА-10 это почти никак не отразилось. Часть бронеавтомобилей оборудовалась радиостанциями 71-ТК-1 или 71-ТК-3 «Шакал». Последняя обеспечивала дальность связи телефоном: на ходу — до 15 километров, с места — до 30 километров, телеграфом на стоянке — до 50 км. Стоит отметить, что радиофицированными было достаточно большое количество бронемашин. К примеру, в 1940 году из 987 выпущенных БА-10М 410 (41,5%) были радиофицированными.Помимо обыкновенных БА-10А и БА-10М в 1939-1941 годах в Советском Союзе было выпущено порядка 20 железнодорожных вариантов боевой машины, которые получили обозначение БА-10ЖД. Такие машины оборудовались домкратом для установки железнодорожных скатов на переднюю и заднюю ось. Масса железнодорожного варианта бронеавтомобиля выросла до 5,78 тонн, а скорость по железнодорожному полотну выросла до 90 км/ч.В предвоенный период бронеавтомобили БА-10 стали самым массовым средним бронеавтомобилем РККА. Первоначально эти боевые машины находились на вооружении 7-й, 8-й и 9-й мотобронебригад, а также входили в состав моторизованных и танковых частей. В разведывательных подразделениях данные машины достаточно скоро вытеснили устаревшие БА-3 и БА-6. Впервые данный бронеавтомобиль использовался в боевых условиях в 1939 году в боях на Халхин-Голе (безвозвратные потери составили 39 БА-10), при этом бронеавтомобиль показал, что в состоянии бороться с японскими танками. Особенно хорошо свои противотанковые свойства они раскрывали при действии из засад. В дальнейшем бронеавтомобили БА-10 использовались во всех операциях и военных конфликтах с участием Красной Армии.Так к моменту начала Великой Отечественной войны в составе РККА и войск НКВД имелось порядка 2870 бронеавтомобилей БА-10, из них непосредственно в воинских частях находилось примерно 2800 боевых машин. Остальные были либо в пути, либо на заводе в стадии ожидания отгрузки. Средний пушечный бронеавтомобиль БА-10 использовался на всем протяжении Великой Отечественной войны, а также во время войны с Японией в августе 1945 года.Во время первых месяцев войны было потеряно огромное количество бронеавтомобилей БА-10, при этом большое количество бронемашин было брошено частями Красной Армии при отступлении из-за поломок или отсутствия горючего. Такие машины стали трофеями вермахта. Немцы захватали более 100 средних бронеавтомобилей, которые активно использовались ими без каких-либо существенных переделок под обозначением Panzerspahwagen BA 203(r). Основная их масса использовалась в тыловых районах для поддержания порядка на оккупированных территориях и ведения противопартизанской борьбы.На первом этапе Великой Отечественной войны советские войска достаточно активно использовали бронеавтомобили БА-10. Из-за больших потерь бронетехники, в первую очередь танков, РККА часто использовала их не только для решения традиционных для них задач: разведки, связи и боевого охранения, но и для непосредственных атак совместно с пехотой и поддержки частей огнем на поле боя. Решение несвойственных для них задач вело к тяжелым потерям данных бронеавтомобилей. При этом при грамотном применении, особенно из засад и с хорошо замаскированных позиций они могли бороться и с немецкими танками. Начиная с 1943 года, данные бронеавтомобили использовались на фронте все больше эпизодически. К концу войны БА-10 все еще сохранялись лишь в ротах охраны и связи. Вероятно, последние из них использовались в Великой Отечественной войне в частях 2-го Белорусского фронта, в котором на 14 апреля 1945 года числилось 17 пушечных бронеавтомобилей, в том числе 14 БА-10М и 3 БА-3М.Тактико-технические характеристики БА-10:Габаритные размеры: длина корпуса — 4450 мм, ширина — 2100 мм, высота — 2470 мм, клиренс — 230 мм.Колесная формула — 6х4.Боевая масса — 5,1 тонны.Бронирование — от 4 мм (днище корпуса) до 10 мм (лоб и борта корпуса/башни).Силовая установка — 4-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-М1 мощностью 50 л.с.Максимальная скорость — 53 км/ч (по шоссе), 20 км/ч (по пересеченной местности).Запас хода — 260 км (по шоссе).Вооружение — 45-мм пушка 20К образца 1938 года и 2х7,62-мм пулемета ДТ-29.Боекомплект — 49 выстрелов к орудию, более 2000 патронов к пулемету.Экипаж — 4 человека.