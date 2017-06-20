Новая трагедия на озере в Карелии

Сообщение о происшествии поступило в 21:35 (19 июня). На Ладожском озере около местечка Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками. По предварительным данным, трое подростков утонули.

Практически день в день с трагедией на карельском Сямозере повторилась трагедия на другом озере региона. В Питкярантском районе перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте от 16 до 18 лет (четыре молодых человека и девушка). Из сообщения «Интерфакса» Главное управления МЧС Республики Карелия сообщает, что двоих подростков сегодня (20 июня) обнаружили живыми. Они сами выбрались на берег. Их в срочном порядке доставили в одно из местных медучреждений. К поисково-спасательной операции подключены свыше 250 человек, среди которых не только штатные сотрудники МЧС, но и волонтёры. На месте работают сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Используется свыше 50 единиц техники.Отмечено, что один из спасшихся молодых людей являлся организатором лодочного похода.В Карельском издании «Республика» приводится мнение одноклассников подростков, которые заявили, что лодочный поход был устроен в связи с тем, что девушка таким образом решила отметить день своего рождения. При этом пока не нашла своего подтверждения версия об алкогольном опьянении подростков. Заявления об опьянении молодых людей, изначально появившиеся в карельских СМИ, опровергает один из сотрудников МЧС, который доставлял спасшихся молодых людей в больницу.Напомним, что 18 июня 2016 года на Сямозере погибли 14 детей, которые также выходили на лодочную прогулку. Лодки тогда перевернулись из-за шторма на озере.