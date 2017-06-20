Новая трагедия на озере в Карелии
Практически день в день с трагедией на карельском Сямозере повторилась трагедия на другом озере региона. В Питкярантском районе перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте от 16 до 18 лет (четыре молодых человека и девушка). Из сообщения «Интерфакса» :
Главное управления МЧС Республики Карелия сообщает, что двоих подростков сегодня (20 июня) обнаружили живыми. Они сами выбрались на берег. Их в срочном порядке доставили в одно из местных медучреждений. К поисково-спасательной операции подключены свыше 250 человек, среди которых не только штатные сотрудники МЧС, но и волонтёры. На месте работают сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Используется свыше 50 единиц техники.
Отмечено, что один из спасшихся молодых людей являлся организатором лодочного похода.
В Карельском издании «Республика» приводится мнение одноклассников подростков, которые заявили, что лодочный поход был устроен в связи с тем, что девушка таким образом решила отметить день своего рождения. При этом пока не нашла своего подтверждения версия об алкогольном опьянении подростков. Заявления об опьянении молодых людей, изначально появившиеся в карельских СМИ, опровергает один из сотрудников МЧС, который доставлял спасшихся молодых людей в больницу.
Напомним, что 18 июня 2016 года на Сямозере погибли 14 детей, которые также выходили на лодочную прогулку. Лодки тогда перевернулись из-за шторма на озере.
Сообщение о происшествии поступило в 21:35 (19 июня). На Ладожском озере около местечка Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками. По предварительным данным, трое подростков утонули.
Главное управления МЧС Республики Карелия сообщает, что двоих подростков сегодня (20 июня) обнаружили живыми. Они сами выбрались на берег. Их в срочном порядке доставили в одно из местных медучреждений. К поисково-спасательной операции подключены свыше 250 человек, среди которых не только штатные сотрудники МЧС, но и волонтёры. На месте работают сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Используется свыше 50 единиц техники.
Отмечено, что один из спасшихся молодых людей являлся организатором лодочного похода.
В Карельском издании «Республика» приводится мнение одноклассников подростков, которые заявили, что лодочный поход был устроен в связи с тем, что девушка таким образом решила отметить день своего рождения. При этом пока не нашла своего подтверждения версия об алкогольном опьянении подростков. Заявления об опьянении молодых людей, изначально появившиеся в карельских СМИ, опровергает один из сотрудников МЧС, который доставлял спасшихся молодых людей в больницу.
Напомним, что 18 июня 2016 года на Сямозере погибли 14 детей, которые также выходили на лодочную прогулку. Лодки тогда перевернулись из-за шторма на озере.
Использованы фотографии: Ok-inform.ru
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