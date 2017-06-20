09:00 20 июня

Новая трагедия на озере в Карелии

Практически день в день с трагедией на карельском Сямозере повторилась трагедия на другом озере региона. В Питкярантском районе перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте от 16 до 18 лет (четыре молодых человека и девушка). Из сообщения «Интерфакса» :
Сообщение о происшествии поступило в 21:35 (19 июня). На Ладожском озере около местечка Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками. По предварительным данным, трое подростков утонули.


Главное управления МЧС Республики Карелия сообщает, что двоих подростков сегодня (20 июня) обнаружили живыми. Они сами выбрались на берег. Их в срочном порядке доставили в одно из местных медучреждений. К поисково-спасательной операции подключены свыше 250 человек, среди которых не только штатные сотрудники МЧС, но и волонтёры. На месте работают сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Используется свыше 50 единиц техники.

Новая трагедия на озере в Карелии



Отмечено, что один из спасшихся молодых людей являлся организатором лодочного похода.

В Карельском издании «Республика» приводится мнение одноклассников подростков, которые заявили, что лодочный поход был устроен в связи с тем, что девушка таким образом решила отметить день своего рождения. При этом пока не нашла своего подтверждения версия об алкогольном опьянении подростков. Заявления об опьянении молодых людей, изначально появившиеся в карельских СМИ, опровергает один из сотрудников МЧС, который доставлял спасшихся молодых людей в больницу.

Напомним, что 18 июня 2016 года на Сямозере погибли 14 детей, которые также выходили на лодочную прогулку. Лодки тогда перевернулись из-за шторма на озере.

Использованы фотографии: Ok-inform.ru
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Комментарии 38

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:00
    А что, как всегда, молодежь вышла без спасательных средств? fool Соболезную родным, но, жалко что детям своим мозга они не дали при рождении. am
    Изгоняющий либероидов
    1. Logall Сегодня, 06:05
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А что, как всегда, молодежь вышла без спасательных средств? fool Соболезную родным, но, жалко что детям своим мозга они не дали при рождении. am

      Не вижу повода для сорказма. Вы небыли подростком? Не спорю, учить детей нужно, но дети есть дети.
      Соболезную родным...
      Logall
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:12
        Не вижу сарказма, сам из Дона помогал вытаскивать двух олухов без жилетов, герои хреновы, перед девчонками рисовались! Откачали обоих , посоветовал им пойти в магазин купить себе мозги и вторую жизнь! !!!!!
        Изгоняющий либероидов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:26
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          помогал вытаскивать двух олухов без жилетов, герои хреновы

          Все правильно либер! Жилеты должны быть надеты на всех...Это в наше время только спасательные круги были ,но наше поколение покрепче было и плавать умело хорошо..А этих птенцов упоковывать нужно по полной! Мои соболезнования родственникам ...
          ОТДЕЛ
          1. Ингвар 72 Сегодня, 06:50
            Цитата: ОТДЕЛ
            Жилеты должны быть надеты на всех.

            Причем с рождения и постоянно! wassat Вы оба с дуба рухнули что ли? Сами по подвалам, чердакам и стройкам не шастали что ль? Пацаны есть пацаны, и лазают где ни поподя. И периодически кому то не везет(жизнь вообще опасная штука). Я в 5 лет сбежал с больницы в день выписки, и дошел до дома за несколько километров, ориентировался на трубы ТЭЦ. И я это помню. Мать чуть в обморок не упала, когда меня увидела.
            Ингвар 72
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:17
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: ОТДЕЛ
              Жилеты должны быть надеты на всех.

              Причем с рождения и постоянно! wassat Вы оба с дуба рухнули что ли? Сами по подвалам, чердакам и стройкам не шастали что ль? Пацаны есть пацаны, и лазают где ни поподя. И периодически кому то не везет(жизнь вообще опасная штука). Я в 5 лет сбежал с больницы в день выписки, и дошел до дома за несколько километров, ориентировался на трубы ТЭЦ. И я это помню. Мать чуть в обморок не упала, когда меня увидела.

              Раньше "правозащитников" мало было и мы покрепче были, все в садинах и царапинах (шрамы на коленках и локтях у всех остались..?)))) Сейчас занозу пацан поймает, там целая хирургическая операция со слезами и вздохами и т.д. ))
              ОТДЕЛ
            2. БАРХАН Сегодня, 08:32
              Цитата: Ингвар 72
              Пацаны есть пацаны, и лазают где ни поподя.

              Согласен.Мужчины -это вообще то выжившие мальчики.Своё детство и юность без содрогания даже вспоминать не могу.
              БАРХАН
        2. Logall Сегодня, 07:03
          Когда уже спас— имеешь право и на иронию, и пожурить, и отматюкать.
          Здесь троих уже не пожурить...
          Logall
    2. синдикалист Сегодня, 06:07
      Нынешним летом в Ладоге, по сути, зимняя температура воды - 6 гр. Даже если ты в жилете, то минут через 10 мозг отключится
      синдикалист
    3. Банный Сегодня, 06:09
      Любят финские озера российских граждан печально товарищи что опять только речевки а контроля никакого
      Банный
    4. ИмПерц Сегодня, 06:23
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      молодежь вышла без спасательных средств

      В деревнях не следят за этим.
      К сожалению.
      ИмПерц
      1. Ингвар 72 Сегодня, 06:58
        Цитата: ИмПерц
        К сожалению.

        Именно в деревнях молодежь гораздо приспособленная к экстремальным ситуациям. А городские в основной массе "тепличные". Из за чрезмерной опеки. request
        П.С. Детей конечно жалко, но я не понимаю, почему так раздули эту "новость". Каждый день в стране гибнет в десятки раз больше подростков по разным причинам. И так был и будет. request
        Ингвар 72
        1. ИмПерц Сегодня, 07:08
          Естественно, что в деревнях более подготовленные. Но требовать жилет будут именно городские. Я именно в этом плане.
          ИмПерц
      2. Monster_Fat Сегодня, 08:03
        Какие "жилеты", о чем вы? Вдеревнях нищета-там каждую копейку считают, а "жилеты" не отнесены к тем предметам, которые надо иметь в семье как первую необходимость. Никто их не одевает даже взрослые и контролировать это некому. В России до сих пор нет жесткого правила, как например в США- где любой выход на воду глубиной более 40 см и шириной более 2 метров должен сопровождаться одеванием жилета (даже просто перейти на другой берег)-за невыполнение офигенный штраф. Собственно как живут сейчас люди в подобный деревнях хорошо показано в фильме Звягинцева "Левиафан"...
        Monster_Fat
        1. Зяблицев Сегодня, 08:30
          Позвольте спросить,Вы были хоть раз в тех местах,что так лихо рассуждаете про нищету и отсутствие жилетов у населения?Простите, но прекращайте здесь клоунадить на трагедии hi
          Зяблицев
          1. Monster_Fat Сегодня, 08:41
            Клоунады не вижу. А то, что в России на всех водоемах народ всех возрастов рассекает в лодках без жилетов сплошь и рядом, так об этом полно роликов в "Youtube"...
            Monster_Fat
            1. Зяблицев Сегодня, 08:50
              Я Вас конкретно спросил-Вы были в тех местах, что бы вот так уверенно заявлять про нищету и что народ рассекает по Ладоге без жилетов? Судите по России по роликам из ю-туб и художественному вымыслу...Хорошо, что по своему обыкновению не написали, что виноват "кровавый" Путин!Здесь дети погибли, если до Вас не доходит...
              Зяблицев
    5. Зяблицев Сегодня, 06:35
      Хожу по Ладоге и с глубоким уважением отношусь к этому озеру...Оно дурости и бравады не прощает ни в каком возрасте! В данном случае хочется спросить - кто дал подросткам лодку?Он что не понимал ничего?
      Зяблицев
      1. Reptiloid Сегодня, 06:56
        Соболезнования родным и близким. Обидно то, что случаи со смертельным исходом происходят ежегодно, о них известно, да , видимо, людям часто кажется, что это может быть только с другими.
        Reptiloid
      2. АВП 518 Сегодня, 06:57
        Цитата: Зяблицев
        В данном случае хочется спросить - кто дал подросткам лодку?

        С языка сняли! У нас в усадьбе деревни была лодочная станция.20 копеек в час,лодки так еще смешно назывались "фофан", но лодочник категорически запрещал садиться в одну лодку больше чем трое.А тут пять подростков в одну!
        АВП 518
      3. Ингвар 72 Сегодня, 07:12
        Цитата: Зяблицев
        кто дал подросткам лодку?

        Жень, мы в 15 лет лодок не спрашивали, мы их ....одалживали. feel
        Ингвар 72
        1. Зяблицев Сегодня, 07:15
          Это другой вариант! Но все равно кто то их обязательно видел - сейчас на Ладоге много люда болтается...
          Зяблицев
      4. dauria Сегодня, 08:07
        ..Оно дурости и бравады не прощает ни в каком возрасте!


        Вот именно . Настоящий страх на воде приходит только с первым случаем. Иногда первый оказывается последним. Рыбачу с "резинки" на Волге и всегда чуток страха есть.
        dauria
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:03
    ...элементарная техника безопасности, потому и расплата такая... жаль погибших, а живым очередной урок "как не надо"...
    a.s.zzz888
  3. Teberii Сегодня, 06:05
    Повторилось так и будет из-за не досмотра ,равнодушия людей.В Астрахани только за май-июнь утонуло уже 8 детей,а лето только началось.
    Teberii
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:37
      Teberii
      В Астрахани только за май-июнь утонуло уже 8 детей,а лето только началось.

      ... а куда смотрят соответствующие органы, и понесли ли какую либо ответственность?... хотя о чём я...
      a.s.zzz888
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 06:20
    Дико жаль детей.Что-ж родители не обьясняют,не натаскивают.Год назад,когда 14 ребятишек утонули-только лагерь закрыли.Почему пресловутый ОБЖ в школах проводится формально?Когда гибнут дети-это просто хреново.Тяжело до слёз.
    ВЕРЕСК
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:30
      Цитата: ВЕРЕСК
      Почему пресловутый ОБЖ в школах проводится формально?

      Потому, что раньше НВП(начальная военная подготовка) в школах был такой предмет и вел его обычно отставной военный и дисциплина там была! Гонял нас почем зря балбесов и никто ему слова сказать не мог против (о правах человека и т.д...))))) Его полоса препятствия долго еще стояла , сейчас снесли увы! Вот так было , а мальчишки гибли конечно и тонули А кто выживал , тем море по колено было..! soldier
      ОТДЕЛ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:37
        Я знаю,что такое НВП.Поэтому и пошёл в Армию.Михан! hi Не надо считать меня молодью.Я может и поболее тебя шарю в городках военных..Хороший ответ на вопрос.С уважением. drinks
        ВЕРЕСК
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:48
          Цитата: ВЕРЕСК
          Я знаю,что такое НВП.Поэтому и пошёл в Армию.Михан! hi Не надо считать меня молодью.Я может и поболее тебя шарю в городках военных..Хороший ответ на вопрос.С уважением. drinks

          Я не считаю тебя школотой.. hi Просто мысля пришла на твой коммент и все! С Уважением ВЕРЕСК soldier
          ОТДЕЛ
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:02
            Михан! hi Мне полтинник через месяц.Страшно жаль детей.Мы-то пожили своё.Зачем они гибнут?Глупость молодая...Жизнь-жестокая штука.
            ВЕРЕСК
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:33
              Цитата: ВЕРЕСК
              Михан! hi Мне полтинник через месяц.Страшно жаль детей.Мы-то пожили своё.Зачем они гибнут?Глупость молодая...Жизнь-жестокая штука.

              Жаль согласен! А у тебя друзья не гибли по малолетке , тогда СМИ были другие , но это так не раздували , КАК СЕЙЧАС с намеком на "кровавый режим Кремля!"..? Всякое было и покруче еще... hi Мы вот с тобой выжили..!
              Мне сейчас не нравится , когда мальчишек закрывают в квартирах и трясутся над ними , как бы чего не вышло с сыночкой..Страшно конечно представить , если с моими что то случиться..Но хуже будет , если вырастут трусами и иждевенцами и т.д...
              ОТДЕЛ
        2. АВП 518 Сегодня, 08:00
          Цитата: ВЕРЕСК
          в городках военных

          Да! Детство в военном городке-это отдельная история!
          АВП 518
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:05
            Немного не так,коллега.Я не рос в военном городке.Я служил там.Сам я деревенский.С деревни Северного Байкала.Куда и свалю через пару недель в отпуск на пару месяцев. hi
            ВЕРЕСК
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:45
              Цитата: ВЕРЕСК
              Немного не так,коллега.Я не рос в военном городке.Я служил там.Сам я деревенский.С деревни Северного Байкала.Куда и свалю через пару недель в отпуск на пару месяцев. hi

              Завидую тебе , брат и сестра двоюродные у меня там есть , но уже давно не видел ..Еще в детстве! Привет Байкалу передавай с Урала ..
              ОТДЕЛ
  5. Dimy4 Сегодня, 08:08
    Подростки к сожалению не понимают опасности, которую таит в себе любая техника. Им кажется, что жизнь вечна, что смерть - это не про них, начинают дурить, лихачить. У нас водоемов нет, но зато все дороги утыканы крестами и памятниками, и во многих случаях возраст погибших не превышает 20 лет. Жалко ребят.
    Dimy4
  6. Farid05 Сегодня, 08:35
    спас средства, плюс обучение плавать всех детей в школе - только так можно минимизировать такие потери населения.
    Farid05
  7. vladimirvn Сегодня, 08:39
    Мужчины это выжившие пацаны. Мои соболезнования родным и близким погибшим.
    И еще. До каких пор будем наступать на грабли?!
    vladimirvn
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