Пентагон запросил 230 млрд. долл. на ядерное сдерживание России

Россия предпринимала агрессивные действия в отношении своих соседей, а также стала представлять угрозу, в том числе ядерную, для США и их союзников по НАТО.



Как сообщает интернет-газета « Известия », заместитель помощника главы военного ведомства США Роберт Суфер на заседании комитета по делам вооруженных сил сената озвучил планы модернизации ядерных сил страны в ближайшие 20 лет.С его слов, на эти цели в течение 2018 – 2040 годов предполагается выделить 230 – 290 млрд. долл. Столь внушительные суммы, как заявляется, вызваны агрессивными действиями России. Как пояснил Р. Суфер, в результате обновления ядерного арсенала России, по размерам не уступающего американскому, США оказались в проигрышной позиции.Как он считает, необходимо реализовать ряд мероприятий, которые «лишат Россию значительного военного преимущества». Также беспокойство представителя Пентагона вызывает наращивание ядерного потенциала Китаем и КНДР.