08:58 20 июня

Пентагон запросил 230 млрд. долл. на ядерное сдерживание России

Как сообщает интернет-газета « Известия », заместитель помощника главы военного ведомства США Роберт Суфер на заседании комитета по делам вооруженных сил сената озвучил планы модернизации ядерных сил страны в ближайшие 20 лет.

С его слов, на эти цели в течение 2018 – 2040 годов предполагается выделить 230 – 290 млрд. долл. Столь внушительные суммы, как заявляется, вызваны агрессивными действиями России. Как пояснил Р. Суфер, в результате обновления ядерного арсенала России, по размерам не уступающего американскому, США оказались в проигрышной позиции.

Пентагон запросил 230 млрд. долл. на ядерное сдерживание России



Россия предпринимала агрессивные действия в отношении своих соседей, а также стала представлять угрозу, в том числе ядерную, для США и их союзников по НАТО.


Как он считает, необходимо реализовать ряд мероприятий, которые «лишат Россию значительного военного преимущества». Также беспокойство представителя Пентагона вызывает наращивание ядерного потенциала Китаем и КНДР.


2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Арон Заави Сегодня, 06:35
    Что и ожидалось.
    Арон Заави
    1. Зяблицев Сегодня, 06:36
      Эко невидаль! Деньги придуманы для того что бы их пилить.... laughing
      Зяблицев
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:51
        Нам бы такие деньги , давно бы в Вашингтоне ели американскую тушёнку запивая виски..Им проще , станочек ,то у них..!
        ОТДЕЛ
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:30
          Пентагон запросил 230 млрд. долл. на ядерное сдерживание России
          не хватает в сотый раз уничтожить планету?
          андрей юрьевич
        2. Skif83 Сегодня, 08:57
          А кто мешает, они свои фантики печатают по мере необходимости, а Россия не имеет такого права без санкции ФРС, МВФ и т.п.(!), почему? Мы не суверенны? Или кто-то работает на те же ФРС, МВФ и т.п.?
          Не это ли предательство на самом верхнем уровне?
          Skif83
  2. Толстоевский Сегодня, 06:36
    в чём проблема? напечатают
    Толстоевский
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:00
      Цитата: Толстоевский
      напечатают

      Да и мы поможем, вложив ещё бабла в ГКО США. good
      Ингвар 72
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:31
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: Толстоевский
        напечатают

        Да и мы поможем, вложив ещё бабла в ГКО США. good

        я уже помог...сходил в магазин и рассчитался "визой" процент полетел в штаты...
        андрей юрьевич
        1. Татьяна Сегодня, 07:38
          Ингвар72
          Да и мы поможем, вложив ещё бабла в ГКО США
          .И не только баблом поможем, да ещё и вдруг кнопки запуска ЯО, очень может быть, в ответ не нажмём!
          Недаром же Бжезинский давно проявлял оптимистичный для США и мировых глобалистов скептицизм по поводу ответного НЕучастия российской "элиты" в ЯВ!
          Татьяна
          1. Muvka Сегодня, 08:48
            Цитата: Татьяна
            Ингвар72
            Да и мы поможем, вложив ещё бабла в ГКО США
            .И не только баблом поможем, да ещё и вдруг кнопки запуска ЯО, очень может быть, в ответ не нажмём!
            Недаром же Бжезинский давно проявлял оптимистичный для США и мировых глобалистов скептицизм по поводу ответного НЕучастия российской "элиты" в ЯВ!

            По секрету скажу, не "элита" будет решать, нажимать на кнопку или нет. Это будут решать военные. А им наплевать, сколько средств находится у "элиты" зарубежом.
            Muvka
        2. Delink Сегодня, 08:24
          Доброго утра, Андрей! Переходи на карты МИР))) Все % останутся в России
          Delink
      2. Комментарий был удален.
      3. hotrod Сегодня, 08:32
        Да сколько можно про облигации США? Волна какая-то идёт. Методички обновили?
        hotrod
  3. Teberii Сегодня, 06:36
    "Шеф у всё пропало"-у них ракеты,бомбы,а у нас денег даже на рампе не хватает.
    Teberii
  4. cariperpaint Сегодня, 06:38
    с учетом того что как бы ядреные силы у нас особо не менялись это вообще копейки) могли и триллион попросить))))
    cariperpaint
    1. НЕКСУС Сегодня, 07:00
      Цитата: cariperpaint
      с учетом того что как бы ядреные силы у нас особо не менялись это вообще копейки)

      Качественно очень даже поменялись и продолжают меняться. МБР Рубеж(Авангард)ЯРС-М,и в перспективе Сармат...а далее еще и БЖРД Баргузин ,и КР повышенной дальности для стратегов на базе Х-101/102...
      НЕКСУС
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:33
        Цитата: НЕКСУС
        Качественно очень даже поменялись и продолжают меняться. МБР Рубеж(Авангард)ЯРС-М,и в перспективе Сармат...а далее еще и БЖРД Баргузин ,и КР повышенной дальности для стратегов на базе Х-101/102...

        конечный результат-не поменялся...радиоактивная пустошь.
        андрей юрьевич
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Все по плану. Сначала раскрутили "российскую угрозу" в своих и шестерочных СМИ, довели себя и обывателей до истеричного состояния, а потом смело потребовали дополнительные деньги. Наверное у украинцев опыт переняли.
    rotmistr60
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 06:54
    которые «лишат Россию значительного военного преимущества». Всё!Я пошёл в угол поплакать.Крындец!Эти иди--ты говорят.Я им верю. wassat.Жаль дураков.И чего-то ,похоже впервые,парни из Израиля первыми залезли.Так-что Арон- hi
    ВЕРЕСК
  7. НЕКСУС Сегодня, 06:58
    Как он считает, необходимо реализовать ряд мероприятий, которые «лишат Россию значительного военного преимущества». Также беспокойство представителя Пентагона вызывает наращивание ядерного потенциала Китаем и КНДР.

    Все больше убеждаюсь в том,что программа Статус-6 -это не "утка"...хочу посмотреть,как матрассы будут монтировать ПТО(противоторпедную оборону)на глубине в километр по периметру своего континента.
    НЕКСУС
    1. Muvka Сегодня, 08:51
      А если прописать статусу такую программу. Первая торпеда идет далеко впереди, делает брешь в этой ПТО, причем нехилую, а остальные спокойно добираются до континента?
      Muvka
  8. Svarog51 Сегодня, 07:02
    А чего так мало запросили? А хватит ли на сдерживание то? Говорят, что аппетит приходит во время еды. А кушать они не перестают даже вовремя сна. laughing
    Svarog51
    1. cniza Сегодня, 08:45
      Да запросят ещё , с этим нет проблем.
      cniza
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
    Как пояснил Р. Суфер, в результате обновления ядерного арсенала России, по размерам не уступающего американскому, США оказались в проигрышной позиции.

    ... за счёт наш, бабло будут пилить мерикатосы... laughing
    a.s.zzz888
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:37
    Просил бы сразу пару триллионов -чего тут мелочиться. ..
    Изгоняющий либероидов
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 07:38
    Сейчас по Рен-ТВ про горбача смотрю док фильм...Зла не хватает! Падла на запад сбежал и отсиживается там , прекрасно зная , что его разорвут в России! Вот сейчас НАТО у наших границ и наращивают свое присутствие и давя нас санкциями...Гори в аду черт меченный..!
    ОТДЕЛ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:43
      Цитата: ОТДЕЛ
      Сейчас по Рен-ТВ про горбача смотрю док фильм

      эк тебя понесло...передавай превеД Прокопенке... laughing
      андрей юрьевич
Картина дня