Несколько мыслей по поводу вопросов читателей о выходе России из меморандума

Как-то так получилось, что весь вчерашний день мне пришлось "выражать своё мнение" по поводу очередного выхода России из Меморандума между США и РФ о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Чего только ни написали читатели по этому поводу! От "мы что, объявляем войну США" до "давно пора, а то совсем обнаглели". Простите, но у меня создалось такое мнение, что многие просто забыли суть самого документа.Итак, повторюсь, 19 июня 2017 года Министерство обороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума."Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике"."Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 г.".Как видите, заявление достаточно жесткое. Фактически в ведомстве Шойгу назвали американских военных агрессорами и обвинили в нарушении норм международного права. Более того, по версии российского оборонного министерства, сирийский Су-22 фактически работал там же, где работали и наши самолеты ВКС. При этом американский F-18 атаковал "сушку" примерно по той же схеме, что и атака турецким самолетом нашего в недавнем прошлом. Даже судьба летчика во многом схожа с российским коллегой. По данным разведки, он приземлился на территории занятой боевиками (примерно в 40 км на юго-запад от Ракки, район Эр-Расаф).Более того, российские военные прямо сказали о том, что верить американцам больше нельзя. Есть такое красивое слово: "непредсказуемость". Американцы непредсказуемы... А если просто по-русски, вруны, которым слово дать и слово нарушить — как плюнуть. Нагадить и уйти с гордо поднятой головой. В крайнем случае, если прижмут, "выразить сожаление". "Ошиблись", бывает. Но есть одна маленькая фраза в заявлении МО РФ, на которую стоит обратить внимание."...однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии".Итак, существующий канал связи американцы не использовали. Какой вывод? Ровно тот, о котором и было сказано выше. Канал им необходим, чтобы перестраховаться при работе своих самолетов, но совершенно не нужен при принятии решения на атаку чужих. И что же получается? Нам он (канал) нужен?Не менее жестко высказался и замглавы российского МИД Сергей Рябков."Этот удар надо рассматривать прежде всего как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права. Независимо от того, кто находится у власти в Вашингтоне, люди там привыкли к тому, что есть некоторые нормы и обстоятельства, которые позволяют им смотреть свысока, пренебрежительно и в некоторых ситуациях откровенно игнорировать азы международного поведения"."Если еще неделю назад, две недели назад, месяц назад, когда возглавляемая США коалиция наносила удары по группировкам неподалеку от Эт-Танфы и в некоторых других местах по военизированным группировкам, неправительственным, но поддерживающим правительственные силы в Дамаске... В качестве объяснений представители Пентагона и других структур говорили, что это слабоконтролируемые, полувоенные, хорошо подготовленные, но "серые" группы, которые действуют как-то не так и якобы создают какую-то угрозу".Если честно, то все давно понимают, что коалиция действует не столько против боевиков, сколько против тех военизированных формирований, которые решили выйти из войны и занимаются больше обороной собственных территорий. В США давно вернулись к той точке зрения, что главное все-таки не уничтожение террористов, а свержение Асада.Да и Россия, с её успехами в борьбе с боевиками, как кость в горле стоит у американских политиков. Особенно на фоне уже давно приевшихся всем "скоро" американцев. Скоро возьмём Мосул, скоро освободим Ракку, скоро создадим... В принципе, мы, Россия, Сирия, коалиция, все равно победим ИГ (запрещенное в РФ). Всё равно Сирия будет освобождена. Только вот когда? Если учесть "помощь" коалиции...Но вернемся к вопросу, с которого я начал статью. К отказу России от меморандума. Удивительно, но для многих стало открытием то, что это не первый раз произошло. Коротка человеческая память. Более того, сегодня в прессе множество "цитат" из этого документа, который нарушили американцы. Потому необходимо вернуться в 2015 год, в то время, когда меморандум был принят.Прежде всего подчеркну один момент, чтобы потом не возвращаться вновь. Полный текст меморандума не публиковался в открытой печати! Потому все "цитаты" — не более чем выдумка авторов публикаций. Есть общие формулировки, цели, задачи меморандума. Но технические стороны исполнения таких соглашений не разглашаются по понятным причинам.Итак, США и остальные "борцы" с терроризмом "во всем мире" действуют в "наплевательском на международное право" ключе в этом регионе с осени 2014 года. Какой такой ООН? Какой такой президент Асад? Какие такие законы? Закон тайга, прокурор медведь. Его и спрашивайте, если здоровья хватит. Удары авиации коалиции, повторюсь, начались без санкции ООН или просьбы законного правительства Сирии в сентябре 2014 года.Естественно, сирийский президент прекрасно понимал цели этих ударов. Потому и активно работал с российскими дипломатами. Что и привело к началу российской операции (30 сентября 2015 года). Таким образом, в сирийском небе могли "повстречаться" уже не старенькие "местные" самолеты, а современные российские самолеты и самолеты коалиции. Явно "запахло международными конфликтами". Именно тогда российская сторона и разработала меморандум, который был принят 20 октября 2015 года. Его действия распространяются на все виды летательных аппаратов России и коалиции. Сирийские ВВС в этот список не включены.Из того, что было опубликовано, становится понятным принцип действия меморандума. Взаимная помощь при кризисных ситуациях, правила действия экипажей самолетов, наличие единой частоты радиосвязи, определение безопасного расстояния между самолетами, создание прямой наземной связи между КП коалиции (база ВВС США в Аль-Удейде в Катаре) и ВКС России (авиабаза Хмеймим, Сирия). Ежедневно обсуждение командованием России и СШа военных вопросов по применению ВС.Но самое главное, меморандум касался не только российских и американских самолетов. Он касался всех самолетов стран, которые участвовали в войне. Красивый документ! Цивилизованная война! "Культур-мультур"... И сколько этот документ "продержался"?Напомню, уже 24 ноября 2015 года турками был сбит наш фронтовой бомбардировщик Су-24М... Кто виноват? Помните, как накалились российско-турецкие отношения тогда? Мы грозили туркам разными карами. А что сделал Эрдоган? Он помчался в штаб-квартиру НАТО за помощью. К кому помчался? К европейцам? Ну-ну...Уже в этом году американцы очередной раз нарушили меморандум. Мы опять "погрозили пальчиком". Помните удар по военной базе Шайрат 7 апреля 2017 года? Мы тогда даже "грозно вышли" из меморандума! Но прямые контакты сохранили... Очередной "культур-мультур"... Вроде, "мы понимаем"...А что в ответ? В ответ удар самолетов коалиции по отрядам проправительственных сил 18 мая 2017 года. И удар там, где Россия гарантировала "зону деэскалации" (к северо-западу от города Ат-Танфа). А ровно через месяц сбивают самолет сирийских ВВС... Безнаказанность порождает новые преступления.На мой взгляд, сегодня уже можно прямо говорить об американской помощи террористам. Как здорово сегодня используется тот самый принцип "хороших и плохих террористов"! Мы недодавили с определением этих самых "хороших" в прошлом году. На все вопросы получали расплывчатые ответы и, в конце концов, получили то, что получили. Террористов выпускают из Мосула. Террористов выпускают сегодня из Ракки. Авиация коалиции наносит удары куда ей вздумается. Наносит совершенно безнаказанно.Что же в ответ? Чем грозит американцам выход России из меморандума? Многие уже в курсе того, что теперь все летательные аппараты в сирийском небе будут рассматриваться ВКС России как цели. Все! С соответствующей "ответкой" в случае нападения на территории, контролируемые Сирией и Россией.Летчики люди смелые. Но кроме смелости у них есть ещё и инстинкт самосохранения. Одно дело отработать безнаказанно по целям и уйти под прикрытие собственных истребителей или ПВО. Другое дело, когда на экране перед носом горит предупреждение, что ты уже на прицеле... Твой пуск против пуска по тебе... Задумаешься.Конечно, заявление Министерства обороны РФ не останется без внимания. Коалиция на какое-то время прекратит "гадить" Асаду. Прекратит ровно настолько, насколько потребуется дипломатам для очередного "разруливания ситуации". Эти действия уже активно проводятся на уровне дипломатических ведомств.Мне кажется, пора прекращать играть в дипломатию. А может, и бояться... Делай что можешь и будь что будет... Лет десять-двадцать назад в России появились страшные собаки-питбули. Что только не написано в то время про этих "убийц". Одно появление владельца такой собаки на площадке для выгула вызывало страх остальных собаководов. И чем дело закончилось? Сегодня уже никого не пугает эта в общем-то красивая (своеобразно) морда лица. Эти клыки. И даже в проектах законов о содержании домашних животных эти собаки приравниваются теперь к... лабрадорам. Просто по величине...Не происходит ли точно так же сегодня и с нашей армией? Не приравнивают ли и нас с вами к "лабрадорам"? Иначе как объяснить периодические "покусывания" то там, то здесь? Пора не только "рычать", но и отвечать...Когда американцу необходимо что-то сделать, причем необходимо во что бы то ни стало, он говорит "do or die". Что в русском варианте звучит как "сделай или умри"... Когда русскому необходимо поступить аналогично, мы говорим "умри, но сделай"... Почувствуйте разницу. Это к вопросу о страхе...