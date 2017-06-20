09:02 20 июня

Индии предложили создать производство F-16

Согласно информации интернет-издание " Взгляд ", пресс-служба американской компании Lockheed Martin сообщила о заключении соглашения о намерениях с индийской Tata Advanced Systems, предусматривающего выпуск истребителей F-16 Block 70 в Индии.



Согласно предварительным договоренностям, Индия может получить возможность «производить, использовать и экспортировать самолеты F-16 Block 70», которые «идеально соответствуют потребностям индийских ВВС» в однодвигательных истребителях.
Ожидается, что в случае реализации намерений истребители F-16 заменят самолеты советского производства, состоящие на вооружении ВВС Индии.


Как было озвучено в марте текущего года, власти Индии отказались от дополнительного заказа на приобретение французских истребителей Rafale. При этом ВВС страны нуждаются в 42 эскадрильях, на вооружении состоят только 34. В 11 из них основным самолетом является МиГ-21, который подлежит списанию.

Данное соглашение между американской и индийской компаниями, по всей видимости, призвано способствовать победе на новом тендере, предусматривающем закупку легкого истребителя.


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Комментарии 22

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:43
    Фигово -янки более упертые, выдовят нас с индийского рынка вооружений.
    Изгоняющий либероидов
    1. новичок Сегодня, 07:50
      если даже взять по минимуму_ 11 эскадрилий в которых миг21 заменят на ф16, то нас уже уделали.
      новичок
      1. cariperpaint Сегодня, 08:07
        ну нет у нас однодвигательных самолетов. нету. не делаем и делать не собираемся.
        cariperpaint
        1. новичок Сегодня, 08:17
          carlperpalnt, известное дело. вопрос в другом: почему нет? почему не могут навязать своё? по моему, уже года четыре индусы(если не больше) меняют 21 и другие самолёты. мы телемся. наверно лучше продавать су35 и т50 в оригинальных версиях, без ограничений. модернизируем наши же су30мки с макаронниками. такое впечатление, что нам или нечего предложить, или мы в бизнесе полный ах.
          новичок
          1. cariperpaint Сегодня, 08:34
            пытались миги продать но они сырые.
            cariperpaint
          2. cariperpaint Сегодня, 08:36
            и что значит навязать? это бизнес. тут предложения делают а не в позу ставят. было бы что предложить предложили бы. но если нет то нет.
            cariperpaint
            1. новичок Сегодня, 08:41
              навязать, не значит заставить. можно было б по “сырому“ 35 скидку сделать, в цене самого самолёта, или обслуживания, зп.
              новичок
              1. cariperpaint Сегодня, 08:42
                он с двумя движками единственный среди всех раз. сырой два. не испытанный три. проиграл во всех аспектах.
                cariperpaint
                1. новичок Сегодня, 08:47
                  вот и я говорю, проиграли рафалю, кстати с двумя движками, проиграли ф16 с одним, модернизации тянем с кем то на пару. часто проигрываем, а пунктики в “тендерах“, всего лишь пунктики, которые или игнорируются, или меняются.
                  новичок
                  1. cariperpaint Сегодня, 08:53
                    рафаль проиграл сам себе если помните контракт порезали сильно. ф 16 ни кто не проигрывал это просто предложение и то в виде статьи. модернизация это дело индусов. они хотят и их технологии заиметь. чего не так то?)))
                    cariperpaint
                    1. новичок Сегодня, 08:59
                      от того что урезали кол.во рафалей сушек не прибавилось. согласен, это соглашение о намерениях, пока. поверьте наслово, доведут до твёрдого контракта. а модернизацию, обычно нормальные люди закладывают в контракт уже при продаже.
                      новичок
                      1. cariperpaint Сегодня, 09:00
                        так пару недель назад такое же про шведов писали) тоже доведут до конца?)))
                        cariperpaint
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:52
      балдею от индусов...вот ведь хитросделаные...а танцы в конце кино будут?
      андрей юрьевич
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:57
        Кина не будет ! Электричество кончилось !
        Uncle Lee
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:09
        Цитата: андрей юрьевич
        балдею от индусов...вот ведь хитросделаные...а танцы в конце кино будут?

        Танцевать будут евреи в конце...Думаю их раскрутят на F-35 скоро!
        ОТДЕЛ
        1. cariperpaint Сегодня, 08:38
          не раскрутят) в отличии от других они свои интересы ищут. технологии. хотят сборку на своей земле на своих заводах.
          cariperpaint
    3. Владимир 38 Сегодня, 08:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Фигово -янки более упертые, выдовят нас с индийского рынка вооружений.

      Подвинут, окончательно не выдавят. Это наша беззубая политика. Как можно, совместно разрабатывать т-50 и при этом вести переговоры о ф16. Как то, наши странно бизнес ведут.
      Владимир 38
      1. cariperpaint Сегодня, 08:37
        они и рафали купили и шведов смотрят. вот такие они странные.
        cariperpaint
  2. zivXP Сегодня, 08:11
    Да просто индусы скидки просят от России.
    zivXP
  3. voyaka uh Сегодня, 08:41
    Если Локхиду удасться подписать такой договор с Индией, то они -
    финансовые гении! Продлить жизнь самолету 4-го поколения в
    таком огромном контракте.
    voyaka uh
    1. cariperpaint Сегодня, 08:44
      откаты еще ни кто не отменял)))
      cariperpaint
  4. Старый26 Сегодня, 08:57
    Цитата: Владимир 38
    Подвинут, окончательно не выдавят. Это наша беззубая политика. Как можно, совместно разрабатывать т-50 и при этом вести переговоры о ф16. Как то, наши странно бизнес ведут.

    Да обычно ведут. Мы просто привыкли, что в качестве основного поставщика оружия с черт знает каких времен у Индии был СССР (Россия). Но эти времена кончились. Теперь индийцы выбирают что им нужно и на каких условиях. Плюс решили диверсифицировать поставщиков оружия, чтобы не быть завязаны на одного. Выбираеют сразу по нескольким критериям
    1. Стоимость
    2. Эффективность
    3. Нужность

    Вот тут задали вопрос
    Цитата: новичок
    почему не могут навязать своё?

    А как можно навязать что-то не какой-нибудь стране, типа Монголия и Эфиопия. а стране достаточно развитой. Это к примеру, хотите вы купить 10-тонный катер с одним двигателем, а вам предлагают 25-тонны с двумя. А нафиг он вам нужен. Вы же покупаете конкретно подо что-то, а не просто так. Так и тут, с Индией. Устраивает их, к примеру ЗРК "Барак-8" по своим возможностям перехвата - покупают его.

    Устраивают их ТТХ и ценовая политика в отношении самолетов 5-го поколения - участвуют в разработке нашего Т-50, а не покупают американский F-35. Каждый решает сам, что нужно. А мы, просто по своим старым привычкам считаем, что раз когда-то Индия покупала у нас, значит она до гробовой доски обязана и сейчас это делать
    Старый26
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