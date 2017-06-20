Индии предложили создать производство F-16
Согласно информации интернет-издание " Взгляд ", пресс-служба американской компании Lockheed Martin сообщила о заключении соглашения о намерениях с индийской Tata Advanced Systems, предусматривающего выпуск истребителей F-16 Block 70 в Индии.
Согласно предварительным договоренностям, Индия может получить возможность «производить, использовать и экспортировать самолеты F-16 Block 70», которые «идеально соответствуют потребностям индийских ВВС» в однодвигательных истребителях.
Ожидается, что в случае реализации намерений истребители F-16 заменят самолеты советского производства, состоящие на вооружении ВВС Индии.
Как было озвучено в марте текущего года, власти Индии отказались от дополнительного заказа на приобретение французских истребителей Rafale. При этом ВВС страны нуждаются в 42 эскадрильях, на вооружении состоят только 34. В 11 из них основным самолетом является МиГ-21, который подлежит списанию.
Данное соглашение между американской и индийской компаниями, по всей видимости, призвано способствовать победе на новом тендере, предусматривающем закупку легкого истребителя.
Согласно предварительным договоренностям, Индия может получить возможность «производить, использовать и экспортировать самолеты F-16 Block 70», которые «идеально соответствуют потребностям индийских ВВС» в однодвигательных истребителях.
Ожидается, что в случае реализации намерений истребители F-16 заменят самолеты советского производства, состоящие на вооружении ВВС Индии.
Как было озвучено в марте текущего года, власти Индии отказались от дополнительного заказа на приобретение французских истребителей Rafale. При этом ВВС страны нуждаются в 42 эскадрильях, на вооружении состоят только 34. В 11 из них основным самолетом является МиГ-21, который подлежит списанию.
Данное соглашение между американской и индийской компаниями, по всей видимости, призвано способствовать победе на новом тендере, предусматривающем закупку легкого истребителя.
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