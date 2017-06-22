Повторят ли Индонезия и Филиппины судьбу Сирии и Ирака?

Статья впервые была опубликована на сайте Института Ближнего Востока: http://www.iimes.ru/?p=35714 , http://www.iimes.ru/?p=35738

С 23 мая 2017 г. в г. Марави на Филиппинах идут бои между вооруженными силами Филиппин и террористами, присягнувшими на верность ИГ. Уже более 3 недель власти Филиппин не могут взять под контроль ситуацию в Марави, но при более тщательном и детальном анализе ситуации становится понятно, почему Филиппинам самостоятельно с этой угрозой не справиться и почему они обратились к странам региона за помощью.Во-первых, атака на г. Марави, которую осуществила террористическая группировка "Мауте", планировалась давно и тщательно. Было бы ошибочно считать, что атака была спонтанной и эмоциональной в ответ на попытку ареста эмира ИГ в ЮВА и лидера террористической группировки “Абу Сайяф”, Иснилона Хапилона (террористические группировки запрещены в РФ). Попытка ареста Иснилона Хапилона послужила триггером, в результате которого атака началась ранее, чем она планировалась на самом деле. Во время обысков в одном из домов, отбитых у террористов в Марави, филиппинские военные обнаружили видеозапись с Иснилоном Хапилоном, где он призывал “распространить террор” и обрушить волну насилия на г. Марави с целью его захвата, а также брать в заложники учеников школ, перекрывать дороги, жечь церкви и уничтожать любые символы католицизма. Представитель ВС Филиппин официально заявил, что планы террористов были куда более масштабными и амбициозными.Эту мысль подтверждает и сын Джозефа Эстрада, 13 президента Филиппин, Джозеф Виктор Эджерсито, который заявил, что группировка “Мауте” планировала отвоевать Марави у Филиппин. Главнокомандующий сухопутных войск Филиппин, генерал Эдуардо Аньо, заявил, что террористическая группировка “Мауте”, которая стала фактически частью ИГ, пытается “разрушить территориальную целостность Филиппин, заняв Марави и основав там свое правительство или исламское государство”.Во время захватов домов и укрытий, где располагались боевики, военные обнаруживают огромные суммы денег (например, 52 миллиона песо наличными и чек на 27 миллионов песо) ; схроны оружия (калибра 7,62 мм и 12,7 мм) и амуниции ; запасы продуктов. Также в ходе обысков было обнаружено много подземных ходов и лазов, которые соединяют между собой различные части города.Во-вторых, разведслужбы Филиппин недооценили численность, организацию и подготовку террористов на Филиппинах. Первоначально поступали данные о 50 террористах, затем цифра увеличилась до 100, затем до 200, сейчас главнокомандующий Национальной армией Индонезии заявляет о 600 террористах, напавших на Марави. Также в составе напавших на Марави было много иностранных террористов из других стран ЮВА и Ближнего Востока.В-третьих, террористам оказывают поддержку некоторые местные жители и политики. Несколько политиков на Филиппинах были арестованы, а еще несколько находятся в розыске. Они обвиняются в оказании поддержки исламистам, напавшим на Марави.Террористы получают поддержку не только от политиков, но и от местного населения. "Это симбиоз ряда политиков, гражданских, террористов из “Мауте” и их лидеров", — сказал главнокомандующий ВС Филиппин, генерал Эдуардо Аньо, характеризуя атаковавших в Марави.Бывший мэр Марави, Фахад Салик, был арестован по обвинению в участии в восстании. "Уже до ситуации с Марави, у нас была информация, что он их верный сторонник, который обеспечивал логистику и финансирование на протяжении нескольких лет для группировки “Мауте “ ".Бывший член террористической группировки “Джемаа Исламийя”, Али Фаузи, который принимал участие в основании тренировочного лагеря террористов на Минданао, заявил, что на черном рынке Филиппин можно приобрести большое количество оружия, амуниции, взрывчатки, а местные силовые структуры плохо контролируют передвижения внутри страны, что облегчает мобильность боевиков. Кроме того он отмечает сильную поддержку террористов со стороны местных жителей.В-четвертых, ВС Филиппин также необходимо противостоять террористам на другом фронте, а именно осуществлять спецоперации против террористической группировки “Абу Сайяф”. В начала 2017 г. президент Дутерте поручил ВС Филиппин в течение 6 месяцев нейтрализовать “Абу Сайяф”, а срок самого поручения истекает 30 июня 2017 г., который был установлен после того, как террористы из этой группировки похитили немецкого гражданина Юргена Кантнера, когда он вместе со своей женой находился в своей яхте в районе акватории Сулу в ноябре 2016 г. Террористы убили жену Кантнера, а его взяли в заложники, установив временной промежуток, по истечении которого они ожидали получить выкуп. Не дождавшись денег, террористы обезглавили Кантнера. Сообщается, что Абу Сайяф удерживают еще около 20 заложников различных национальностей. В мае 2017 г. командующий ВС западного Минданао, генерал-лейтенант Карлито Галвез заявил, что, начиная с января, правительственные войска ликвидировали 81 члена Абу Сайяф.В-пятых, несмотря на то, что спецоперация против террористов в г. Марави идет уже давно, город так и не находится под контролем правительства Филиппин. Несмотря на то, что 202 террориста уже ликвидировано, “Мауте” контролирует 20% территории г. Марави. Это заявление было сделано ВС Филиппин для того, чтобы опровергнуть заявление ИГ, что группировка “Мауте” контролирует 2/3 города. Несмотря на присутствие военных советников из США , ВС Филиппин продолжают нести ощутимые потери. Так, например, 10 июня 2016 г. 13 морпехов ВС Филиппин погибли в противостоянии с террористами ИГ в г. Марави.Ситуацию, сложившуюся в городе Марави, также необходимо рассматривать в контексте тесных связей филиппинских и индонезийских террористов.Представитель Национального агентства по борьбе с терроризмом Индонезии заявил, что террористическая группировка “Джемаа Ансухарут Дауля”, которая несет ответственность за ряд терактов в Индонезии, включая недавний теракт на остановке Кампунг Мелаю, занималась отправкой индонезийских террористов на Филиппины, которые впоследствии участвовали в штурме Марави. Причастность “Джемаа Ансухарут Дауля” к отправке террористов в Марави неразрывно связана с Бахрун Наймом, который представляет одну из фракций террористического объединения выходцев из ЮВА, вооющих на стороне ИГ на Ближнем Востоке — “Катиба Нусантара”, а также является одним из самых авторитетных и известных террористов ИГ индонезийского происхождения. Национальное агентство по борьбе с терроризмом заявляет, что Бахрун Найм передает содержание новых доктрин и фетв Абу Бакра аль Багдади членам террористических ячеек “Джемаа Ансухарут Дауля” в Индонезии, включая доктрину о ведении войны. “Катиба Нусантара” посредством групп в месенджерах отдает приказы ячейкам, присягнувшим на верность ИГ. Так, например, Филиппины были утверждены в качестве провинции ИГ. По данным представителя НАБТ у террористов есть свой совещательный орган на подобии парламента, боевые батальоны, поэтому туда начали устремляться иностранные террористы, в том числе и из Индонезии.Глава НАБТ Сухарди Алиус заявил, что Филиппины стали пристанищем для террористов из Индонезии. Когда был образовано ИГ, террористы из Индонезии начали уезжать в Сирию, а когда ИГ стало терпеть поражение на Ближнем Востоке, они стали искать опорный пункт в ЮВА и выбор пал на Филиппины. Также он заявил, что индонезийские силовые структуры сотрудничают с филиппинскими коллегами в рамках отслеживания террористов из Индонезии.Главнокомандующий Национальной армии Индонезии, генерал Гато Нурмантьо заявил, что он предвидел волну террористических атак на Минданао, так как около 1.5 года назад он получал информацию от разведслужб Бахрейна, которая сообщала о возможном перемещении сил ИГ из Ирака и Сирии в Юго-Восточную Азию, а именно на Южные Филиппины. Сейчас, по его мнению, есть вероятность смещения сил террористов, аффилированных с ИГ из Марави в Индонезию. По его мнению, террористы могут проникнуть через северные приграничные районы, такие как город Битунг в провинции Северный Сулавеси и через остров Моротай в провинции Северное Малуку. Представители силовых структур также отмечают, что индонезийцы, которые находятся в Марави, могли проникнуть на Филиппины или через штат Сабах в Малайзии или морским путем через Миангас, Северный Сулавеси. Али Фаузи, бывший террорист, считает, что еще одним пунктом проникновения террористов является остров Себатик, который расположен на границе Индонезии и Малайзии в районе Северного Калимантана и является тайной дорогой для террористов индонезийского происхождения, которые хотят присоединиться к террористической группировке на южных Филиппинах. По мнению Али Фаузи, остров Себатик — ворота в южные Филиппины из-за слабого приграничного контроля. Из Себатик легко добраться в Тавау (Малайзия), а из Тавау можно добраться в любой район Филиппин. Вообще, Фаузи признался, что ему и его сообщникам было очень легко перемещаться между Индонезией, Малайзией и Филиппинами, так как границы трех государств охраняются слабо.Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности, Виранто, заявил, что террористы индонезийского происхождения перебираются на Филиппины так как опорный пункт ИГ в г. Посо были разгромлен силовыми структурами Индонезии."ИГ выбирало опорный пункт в ЮВА, выбор был между г. Посо и Филиппинами. Они выбрали Филиппины, потому что в Посо их преследуют спецслужбы. В Посо мы уничтожили террористов, осталось всего несколько человек”, — сказал Виранто. Сейчас правительство сосредоточилось на охране границ Индонезии с Филиппинами, так как теперь террористов теснят филиппинские военные, а власти Индонезии опасаются, что они могут снова проникнуть в Индонезию.Говоря о ситуации в самой Индонезии, Гато Нурмантьо заявил, в стране уже сформированы спящие ячейки, которые могут быстро сформировать целые террористические сети, если они активизируются. "Если будут предприниматься шаги по пробуждению таких ячеек, то это будет опасно. Если мы не сможем справиться с этой угрозой, то придут внешние силы под видом гуманитарной помощи " — сказал Гато Нурмантьо. "Нельзя допустить, чтобы сирийский конфликт переместился в Индонезию […] нельзя допустить, чтобы они проникли в Индонезию, тут уже есть их зачатки”. Более того, Гато Нурмантьо считает, что члены ИГ присутствуют во всех провинциях Индонезии. В качестве примера он приводит ситуацию в г. Марави на Филиппинах, где сначала по данным филиппинской разведки было всего 50 террористов, а в конечном итоге их количество составило около 600. Большая часть из них были “спящими”, а после призыва “пробудились” и присоединились к атаке на г. Марави.22 человека были арестованы антитеррористическми подразделением Densus 88 после теракта в Кампунг Мелаю в Джакарте по подозрению в причастности к террористической деятельности. Большая часть из них является членами террористической группировки “Джемаа Ансухарут Дауля”. Представитель полиции Мартинус Ситомпул заявил, что арест был осуществлен в рамках предотвращения возможных терактов, ряд которых был уже осуществлен этой группировкой.В ЮВА, по мнению правительства Индонезии, ИГ ставит своей целью обосноваться в двух государствах, а именно на Филиппинах и в Индонезии. На Филиппинах, особенно на южной части, большая часть террористических группировок присягнули на верность ИГ. В Индонезии же террористы хотели превратить г. Посо в провинции Центральной Сулавеси также в свой опорный пункт. Полиция и армия смогли ликвидировать террористическую группировку в Посо под руководством Сантосо, из которой осталось в живых 6 человек, поэтому на данный момент нельзя утверждать, что Центральный Сулавеси еще остается в планах ИГ в качестве опорного пункта.Индонезия планирует объединить усилия с рядом стран региона, чтобы помочь Филиппинам нейтрализовать террористические группировки, присягнувшие на верность ИГ. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности, Виранто, заявил, что Индонезия планирует осуществлять сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией, Малайзией, Брунеем и Филиппинами в рамках борьбы с терроризмом на Филиппинах. Цель сотрудничества заключается в том, чтобы не дать ИГ закрепиться в ЮВА. Ближайшая встреча представителей 6-ти стран запланирована на июль 2017 г. в Индонезии.Правительство Филиппин также намерено осуществлять более тесное сотрудничество с Малайзией и Индонезией в рамках борьбы с терроризмом. Министр иностранных дел Филиппин Питер Чаетано заявил, что президент Дутерте предупреждал о том, что ИГ может проникнуть в Юго-Восточную Азию. "Президент с самого начала предупреждал, что когда ИГ начнет терпеть поражения в Сирии и Ираке, то ИГ будет стараться переместиться в Индонезию, Малайзию и на Филиппины " — добавил он. Он подчеркнул, что ИГ намерено основать халифат на Филиппинах, поддерживая, в частности, террористическую группировку “Мауте”. Также он заявил, что ИГ нацелено не только на Марави, но и на другие города, которые могут стать основой халифата ИГ. Чаетано сказал, что Индонезия уже выдвинула предложения по встрече с представителями Филиппин и Малайзии для обсуждения действий, которые следует предпринять в рамках противодействия терроризму. Также он отметил, что АСЕАН и РФ тоже предложили помощь по борьбе с терроризмом в данном регионе.Могут ли Индонезия и Филиппины повторить Сирию и Ирака? Безусловно, это возможно. Основание халифата на территории южных Филиппин и в северной части Индонезии в районе Сулавеси является целью ИГ, для реализации которой террористы прикладывают огромные усилия. На данный момент силовые структуры Индонезии контролируют ситуацию в стране гораздо лучше, чем их коллеги на Филиппинах. Эксперты и обозреватели сходятся во мнении, что повторение сценария со штурмом города террористами в Индонезии практически невозможно, поэтому террористы сфокусировались на Филиппинах. Объективно, филиппинские военные не вполне справляются со сложившейся ситуацией в Марави, поэтому им необходима помощь соседних государств. Задача нейтрализовать “Мауте” в Марави является первостепенной, однако долгосрочной и главной целью властей Филиппин, Индонезии, Малайзии и других заинтересованных стран региона является недопущение повторения ближневосточного сценария с образованием “халифата” террористической группировкой “Исламское Государство” на территории нескольких государств Юго-Восточной Азии.