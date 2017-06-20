08:56 20 июня

Ил-114-100 планируют оснастить канадским двигателем

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », на площадке авиасалона в Ле-Бурже подписан меморандум о взаимопонимании между канадской компанией Pratt & Whitney (P&WC) и КБ Ильюшина (в составе ОАК). В рамках соглашения предполагается изучить возможность установки двигателя PW127H на региональный самолет Ил-114-100.

Со слов P&WC, компания окажет поддержку на начальном этапе, предоставив два двигателя. После этого стороны ожидают продолжить взаимодействие в целях достижения «долгосрочных договоренностей о развитии региональных турбовинтовых программ для РФ и зарубежных регионов».

Как заявляет источник издания, первый этап сотрудничества предусматривает «исследование самой программы Ил-114 и перспектив рынка с точки зрения длительности и объема санкций». С его слов, на этой стадии проекта санкции «не оказывают влияния».


Двухмоторный Ил-114 на 64 пассажира (дальность полета — до 1,5 тыс. км) разработан в 1980-х годах и в советское время выпускался в Ташкенте. Первый опытный полет состоялся в 1990 году. P&WC и КБ Ильюшина уже сотрудничали в рамках создания Ил-114 в 1990–2000-х годах. Первый полет самолета с двигателем PW127H состоялся в 1999 году и получил сертификат типа МАК. До 2012 года было построено 17 машин, большинство уже не эксплуатируются.

Ил-114-100 планируют оснастить канадским двигателем


Как полагает главный конструктор КБ Ильюшина Николай Таликов, Ил-114-100 с канадским двигателем обладает преимуществом, так как налет с данным силовым агрегатом превышает 118 тыс. часов. Дальность полета 4,5 тыс. км (с максимальным запасом топлива) со скоростью 460 км/ч имеет хорошие перспективы, поскольку отвечает как российским, так и международным стандартам.

Установка иностранных двигателей широко практикуется в отечественной авиации. Все новые гражданские российские самолеты оснащены ими: на SSJ 100 смонтирован франко-российский SaM-146, частично локализованный на НПО «Сатурн» в Рыбинске; МС-21 летает на американском PW-1400G, в перспективе на него будет поставлен российский ПД-14. На многоцелевом вертолете Ка-62 также стоит французский двигатель Ardiden 3G.

Работы по разработке для Ил-114-100 двигателей ТВ-7-117СМ «ведутся по согласованному графику», они «являются одними из лучших в своем классе». Однако глава ОАК Юрий Слюсарь обозначил «заинтересованность корпорации в том, чтобы на каждом самолете было как можно большее количество двигателей».

По всей видимости, различные вариации силовых установок дают больший маневр на мировом рынке, увеличивая экспортный потенциал изделия. Как считает эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов, машина с двигателем PW127H может быть востребована, в числе прочего, в Индии. При этом на российском рынке предпочтение, по его мнению, будет отдаваться самолету с российским двигателем в связи с политикой импортозамещения.

Вопрос о возможности поставок двигателей, учитывая санкции в отношении ОАК, пока остается открытым. Но даже если канадский производитель решит, что санкции не позволяют ему поставлять продукцию напрямую российской корпорации, то можно найти выход, передав, например, права на производство (сборку) двигателей другой компании на территории третьей страны, а затем российская компания могла бы покупать двигатели там.

- полагает старший юрист юркомпании “Стрим” Мария Понаморева.


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Комментарии 11

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:48
    изучить возможность установки двигателя PW127H на региональный самолет Ил-114-100.

    Тогда уже проще купить полностью...Тьфу блин, лишь бы не работать нашим чиновниками и отчитаться..!
    ОТДЕЛ
    1. Stas157 Сегодня, 08:51
      . ТВ-7-117СМ «ведутся по согласованному графику», они «являются одними из лучших в своем классе».

      Поэтому
      . Ил-114-100 с канадским двигателем обладает преимуществом
      Stas157
    2. Farid05 Сегодня, 08:55
      вы по утрам никогда не спите?)
      Farid05
  2. Злой 55 Сегодня, 08:49
    "До 2012 года было построено 17 машин, большинство уже не эксплуатируются."не в двигателе ли причина?А как же импортозамещение, опора на свои возможности, развитие национальных технологий?Или через импортные движки воровать проще?
    Злой 55
    1. Logall Сегодня, 08:54
      Ещё одна возможность у США будет укусить больнее. Сперва движками осностят, а потом санкции введут. Запретят поставлять комплектующие для им ремонта.
      Браво! Чиновникам, браво...
      Logall
    2. Alex_59 Сегодня, 08:56
      Цитата: Злой 55
      "До 2012 года было построено 17 машин, большинство уже не эксплуатируются."не в двигателе ли причина?

      Причина в том что сбыт был налажен ужасно, маркетинг на уровне нуля. А производство было в Ташкенте, где основным продуктом были Ил-76. Завод загнулся, похоронив и Ил-114. Двигатели-то как раз в основном на них PW узбеки и ставили. Производство Ил-76 наши сумели вывести в Ульяновск, а 114-й оказался опять не востребован.
      При этом по некоторым данным эксплуатация в Узбекских авиалиниях Ил-114 с импортными двигателями была великолепной по всем параметрам. Не знаю как сейчас, а в 2014 году Узбекские авиалинии эксплуатировали 5-6 живых самолетов этого типа.
      А вот про наш двигатель на тех немногих самолетах, где он был установлен, вроде как вызывал у технарей депрессию - якобы в обслуживании капризный и неудобный. (не знаю правда или нет)
      Alex_59
  3. Berkut154 Сегодня, 08:50
    Блин , опять ерундой занялись!!! Канадцы очень "хорошие" партнеры, давайте опять на грабли наступать. Чем не устраивает Климовский двигатель, который уже стоит на этой машине и успешно она с ним летает многие года, или исчерпан лимит модернизации?
    Berkut154
  4. Farid05 Сегодня, 08:51
    а что, наши движки разучились делать? в этом тоже либералы виноваты? правильно - зачем платить зарплату нашим конструкторам, лучше канадским....
    Farid05
    1. DenZ Сегодня, 08:56
      Либералы виноваты в том что все сделали для того чтобы разучились развалив базу для их создания.
      DenZ
  5. новичок Сегодня, 08:52
    что то после прочтения, вопросов стало больше чем было. особенно к слюсарю.
    новичок
  6. Suharik.inline Сегодня, 08:55
    Противно как то становиться от таких новостей.
    В массы двигают "у нас импортозамещение" а на деле...
    Я конечно понимаю там больше чем уверен все взвесили и обдумали прежде чем пойти на данный шаг.
    Канада одна из первых поддерживает кипишь как бы России воздух перекрыть в чем либо.
    Suharik.inline
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