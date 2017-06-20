В Петербурге стартовал конкурс «Кубок моря-2017»
В Санкт-Петербурге стартовал всеармейский этап конкурса «Кубок моря–2017», в котором принимают участие более 200 флотских профессионалов, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.
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«В Санкт-Петербурге стартовал Всеармейский этап военно-морского конкурса "Кубок моря -2017", по результатам которого будет определен лучший экипаж корабля, лучший командир корабля, лучший командир боевой части корабля и лучший корабельный боевой расчет», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для участия в конкурсе в морскую столицу России прибыло свыше 200 военных моряков и около 40 корабельных боевых расчетов Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии».
В пресс-службе уточнили, что конкурс будет проходить на учебно-тренажерной базе Военного института дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ до 24 июня.
«В Санкт-Петербурге стартовал Всеармейский этап военно-морского конкурса "Кубок моря -2017", по результатам которого будет определен лучший экипаж корабля, лучший командир корабля, лучший командир боевой части корабля и лучший корабельный боевой расчет», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для участия в конкурсе в морскую столицу России прибыло свыше 200 военных моряков и около 40 корабельных боевых расчетов Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии».
Военно-морской конкурс "Кубок моря -2017" является не только инструментом повышения духа состязательности, но важным мероприятием, которое позволяет до автоматизма отрабатывать свои профессиональные навыки. Это очень похоже на учения, в которых присутствует еще и элемент здоровых амбиций - показать лучшие результаты,сказал на открытии соревнований заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков.
В пресс-службе уточнили, что конкурс будет проходить на учебно-тренажерной базе Военного института дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ до 24 июня.
Участники конкурса будут состязаться в 38 номинациях, определенных программой конкурса. Наиболее напряженными обещают быть номинации в состязаниях на лучший корабельный расчет "Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман" ("ГКП - БИП - ШТУРМАН"), на лучший расчет по выходу в торпедную атаку. Командирам кораблей, их помощникам, а также командирам боевых частей кораблей предстоит доказать, кто из них лучший. А главным испытанием станет Международный этап проведения конкурса "Кубок моря -2017" на Каспийском море. Он пройдет в рамках "АрМИ -2017",рассказал руководитель конкурса начальник Управления боевой подготовки ВМФ России Виктор Кочемазов.
Использованы фотографии: РИА Новости / Василий Батанов
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