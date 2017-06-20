11:58 20 июня

В Петербурге стартовал конкурс «Кубок моря-2017»

В Санкт-Петербурге стартовал всеармейский этап конкурса «Кубок моря–2017», в котором принимают участие более 200 флотских профессионалов, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.

В Петербурге стартовал конкурс «Кубок моря-2017»
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«В Санкт-Петербурге стартовал Всеармейский этап военно-морского конкурса "Кубок моря -2017", по результатам которого будет определен лучший экипаж корабля, лучший командир корабля, лучший командир боевой части корабля и лучший корабельный боевой расчет», – говорится в релизе.


Сообщается, что «для участия в конкурсе в морскую столицу России прибыло свыше 200 военных моряков и около 40 корабельных боевых расчетов Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии».

Военно-морской конкурс "Кубок моря -2017" является не только инструментом повышения духа состязательности, но важным мероприятием, которое позволяет до автоматизма отрабатывать свои профессиональные навыки. Это очень похоже на учения, в которых присутствует еще и элемент здоровых амбиций - показать лучшие результаты,
сказал на открытии соревнований заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков.

В пресс-службе уточнили, что конкурс будет проходить на учебно-тренажерной базе Военного института дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ до 24 июня.

Участники конкурса будут состязаться в 38 номинациях, определенных программой конкурса. Наиболее напряженными обещают быть номинации в состязаниях на лучший корабельный расчет "Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман" ("ГКП - БИП - ШТУРМАН"), на лучший расчет по выходу в торпедную атаку. Командирам кораблей, их помощникам, а также командирам боевых частей кораблей предстоит доказать, кто из них лучший. А главным испытанием станет Международный этап проведения конкурса "Кубок моря -2017" на Каспийском море. Он пройдет в рамках "АрМИ -2017",
рассказал руководитель конкурса начальник Управления боевой подготовки ВМФ России Виктор Кочемазов.

Использованы фотографии: РИА Новости / Василий Батанов
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Комментарии 12

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  1. роман66 Сегодня, 09:14
    а конкурс на лучшего кока? камбуз - важнейший боевой пост корабля!!
    роман66
    1. cniza Сегодня, 09:20
      Цитата: роман66
      а конкурс на лучшего кока? камбуз - важнейший боевой пост корабля!!


      Думаю , будет обязательно , просто не афишируют.
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 09:22
        эх и посудил бы я этот конкурс! говорят флотские котлеты - вершина котлетной индустрии
        роман66
        1. cniza Сегодня, 09:27
          "Надоел за столько лет
          флотский борщ и вкус котлет
          и компота бледноватый цвет...
          обходной на руки дан
          улыбнется даже чемодан..."

          Была такая песня на ДМБ.
          cniza
        2. АВП 518 Сегодня, 09:30
          Цитата: роман66
          говорят флотские котлеты - вершина котлетной индустрии

          Флотские котлеты
          1. Смешать фарш с отварными мелкими макаронами. Посолить и поперчить по вкусу, добавить мелкотертый кабачок, мелкорубленный помидор и мелкошинкованный базилик. Луковицу порубить мелкими кубиками, четвертую часть высыпать в фарш, остальное спассеровать в минимуме масла и , остудив, добавить в фарш.

          2. Вымешать фарш, добавить яйцо и тертый мелко сыр (пару ложек оставить)и окончательно тщательно вымешать. Дать постоять минут 15.

          3. Разделать круглые биточки, запанировать в муке и хорошо, но быстро обжарить на сковороде в минимуме масла. У меня керамическое покрытие на сковороде, так что я ее смазываю кисточкой-как на блины.

          4. Выложить в огнеупорную форму и залить соусом бешамель.

          5. Для соуса муку прогреть на сковороде до легкого румянца и появления приятного орехового запаха, постоянно помешивая. Снять с огня и тонкой струйкой, все время мешая в одну сторону, влить молоко. Интенсивно вымешать до гладкости и вернуть на маленький огонь, помешивая, прогреть, не давая закипать, до полного растворения муки в соусе и образования приятной бархатистой массы. Посолить по вкусу и снять с огня. Добавить чуточку мускатного ореха, вмешать кусочек сливочного масла и вылить на котлетки.

          6. Посыпать остатками сыра и запечь в духовке при 200 градусах минут 5-7 –до корочки и запекания соуса.

          7. Сервировать с салатом из свежих овощей и подать…Без рома!!!!!
          АВП 518
          1. роман66 Сегодня, 09:32
            ну и зачем ты это сделал - весь рабочий день впереди я же слюной захлебнусь!!! crying
            роман66
          2. san4es Сегодня, 10:20
            Ром, свиная грудинка и яичница - вот всё что мне нужно smile
            san4es
            1. АВП 518 Сегодня, 10:22
              Цитата: san4es
              Ром, свиная грудинка и яичница - вот всё что мне нужно

              laughing good
              АВП 518
            2. роман66 Сегодня, 11:09
              не отказался бы и от этого good drinks
              роман66
        3. Капитан М Сегодня, 10:30
          Про хлеб не забывайте!Какой же он всё-таки вкусный, с пылу-жару свежеиспечённый да на завтрак!Не даром у А.Покровского есть рассказ "Лев пукнул!" laughing
          Капитан М
  2. tchoni Сегодня, 09:21
    да, выход в торпедную атаку по нашим временам - дело насущное. Даже круче чем артстрельбы)
    Может пора уже проводить конкурс на лучшего морского зенитчика? А то ы в сириюшке летают иде хотят.. и бесполетные зоны организовывают где хотят..
    tchoni
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
    Давайте, ребята! Дело хорошее good ТОФ - болею за тебя! drinks А вообще - не посрамим Андреевского Флага! soldier
    a.s.zzz888
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