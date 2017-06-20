В Петербурге стартовал конкурс «Кубок моря-2017»

Военно-морской конкурс "Кубок моря -2017" является не только инструментом повышения духа состязательности, но важным мероприятием, которое позволяет до автоматизма отрабатывать свои профессиональные навыки. Это очень похоже на учения, в которых присутствует еще и элемент здоровых амбиций - показать лучшие результаты,

Участники конкурса будут состязаться в 38 номинациях, определенных программой конкурса. Наиболее напряженными обещают быть номинации в состязаниях на лучший корабельный расчет "Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман" ("ГКП - БИП - ШТУРМАН"), на лучший расчет по выходу в торпедную атаку. Командирам кораблей, их помощникам, а также командирам боевых частей кораблей предстоит доказать, кто из них лучший. А главным испытанием станет Международный этап проведения конкурса "Кубок моря -2017" на Каспийском море. Он пройдет в рамках "АрМИ -2017",